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Из-за смерти болельщика остановили матч Ла Лиги. В Гранаде аплодировали решению – и вратарю соперника за то, что пытался помочь

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Матч «Гранады» c «Атлетиком» прервали из-за трагедии: умер болельщик, который был на трибунах.

Игру прервали на 18-й минуте (при 0:1, забил Иньяки Уильямс), когда стало ясно, что у одного из фанатов остановилось сердце.

На поле внимание обратили благодаря вратарю «Атлетика» Унаи Симону – именно он сигнализировал помощнику судьи и настоял на остановке матча. Болельщики «Гранады» отблагодарили вратаря сборной Испании овациями и скандированием «Унаи, Унаи».

Сначала игроки отошли к скамейкам, потом вернулись на поле – игру все не возобновляли.

Руководители «Гранады» и «Атлетика» спустились из лож к футболистам.

Симон первым делом просил клубных врачей прийти на помощь, но оказалось, что к тому моменту с человеком уже работали дежурные доктора стадиона.

По правилам безопасности эвакуировать с трибун в нестабильном состоянии нельзя, поэтому все происходило прямо там. От других болельщиков закрывали происходящее простыней.

В какой-то момент состояние болельщика стабилизировать все же удалось, его увезли врачи. Но жизнь спасти все же не удалось.

Через 20 минут после остановки арбитр Мигель Анхель Ортис Арьяс увел команды в раздевалку. Болельщики на арене, которых показывали всю паузу, думали явно не о футболе.

Матч решили не доигрывать – сообщается, что с решение продолжить в другой день согласились обе команды. Когда об этом объявили на стадионе, болельщики отреагировали аплодисментами.

Вероятнее всего, проведут оставшиеся минуты 23 декабря – после ухода Ла Лиги на рождественскую паузу.

Фото: AFP/JOSEP LAGO, JORGE GUERRERO

18 комментариев
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Ответ Budabuda
Комментарий скрыт
"Пацаны" Булгакова не цитируют. Очнись, и почитай хоть пару книг
+56
-1
+55
Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен.
+32
-5
+27
как же всё может быть внезапно. Вот мужик , утром проснулся, умылся, зубы почистил , поел. Поехал на футбол. Встретился с друзьями. Стоял ржал , кричал. И резко БАЦ и нет его.

ПРосто как в песне у Высоцкого "Прерванный полет"
+8
0
+8
Ответ Overkiller
И что теперь - всем остальным 40 тысячам человек скорбить? Ну давайте по чесноку, без соплей, реальную ситуацию представим. В мире каждый час умирают тысячи людей. Вы заплатили за билет, построили планы, поехали на футбол, а там кому то стало плохо, приехала скорая, но не смогли спасти. И вас таких ещё 39 999 человек. Зачем матч то отменять? Или на концерте каком нибудь на стадионе подобное случилось. Условная Металлика тоже должна концерт остановить со словами "извините, мы плачем, давайте все по домам". Или в ТРЦ кому то плохо стало в другом крыле и к тут охранники объявляют "ТРЦ закрыт, траур, все идите грустить и скорбить отсюда". И все тут же поехали слёзы лить. Да чушь это, посмотрите правде в глаза.
А давайте так, сколько должно умереть из 40 тысяч на стадионе что бы было принято решение остановить матч ? Вот если ну например семь. Вроде тоже не много , да и были они на противоположном от вас секторе. Стоит остановить матч ? А если все семь умерли рядом с вами и вы видели как они умерли ? Стоит подумать о теч 39993 несчастных заплативших деньги ? Наверно было бы этично ввести некий процент внезапно умерших от общего числа людей на мероприятии что бы не возникало дилеммы отменять или не отменять концерт или футбольный матч . Это немного цинично не находите ?
+9
-4
+5
Ответ Budabuda
Комментарий скрыт
"Ой, дурак..." ©
Ты хоть Букварь читал? И всё?
Ой, беда с тобой...
+4
0
+4
Ответ Jan Paskel
Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен.
https://youtu.be/chN8Y86AuTg?si=wxMgDO_uI00qPQA1
С Вашего позволения.
Для Budabuda...
+4
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+3
Жесть
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0
+1
Кем ты ни был, всегда нужно оставаться человеком. Хорошо, что все официальные лица матча с этим согласны. Жизнь - самое важное, что есть на земле...:(
+4
-3
+1
Ответ Overkiller
И что теперь - всем остальным 40 тысячам человек скорбить? Ну давайте по чесноку, без соплей, реальную ситуацию представим. В мире каждый час умирают тысячи людей. Вы заплатили за билет, построили планы, поехали на футбол, а там кому то стало плохо, приехала скорая, но не смогли спасти. И вас таких ещё 39 999 человек. Зачем матч то отменять? Или на концерте каком нибудь на стадионе подобное случилось. Условная Металлика тоже должна концерт остановить со словами "извините, мы плачем, давайте все по домам". Или в ТРЦ кому то плохо стало в другом крыле и к тут охранники объявляют "ТРЦ закрыт, траур, все идите грустить и скорбить отсюда". И все тут же поехали слёзы лить. Да чушь это, посмотрите правде в глаза.
Согласен
В каментах тут очень чувствительные господа собрались
Сидят плачут, что мужик из Гранады помер
Отгулы взяли на завтра
+3
-3
0
Ответ Overkiller
И что теперь - всем остальным 40 тысячам человек скорбить? Ну давайте по чесноку, без соплей, реальную ситуацию представим. В мире каждый час умирают тысячи людей. Вы заплатили за билет, построили планы, поехали на футбол, а там кому то стало плохо, приехала скорая, но не смогли спасти. И вас таких ещё 39 999 человек. Зачем матч то отменять? Или на концерте каком нибудь на стадионе подобное случилось. Условная Металлика тоже должна концерт остановить со словами "извините, мы плачем, давайте все по домам". Или в ТРЦ кому то плохо стало в другом крыле и к тут охранники объявляют "ТРЦ закрыт, траур, все идите грустить и скорбить отсюда". И все тут же поехали слёзы лить. Да чушь это, посмотрите правде в глаза.
я тож не понял - ну стало плохо человеку, врачи пришли, чё матч-то останавливать? Помер - унесли с трибуны, всего делов-то? Я недавно в ТЦ шёл - смотрю, лежит мужик на полу, ему скорая дефибриллятор включает. Народу собралось, зырят все! Я мимо прошёл, чего смотреть-то? Все мы смертны. Или надо было всех выгнать из ТЦ?
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Ответ Overkiller
"сколько должно умереть из 40 тысяч на стадионе что бы было принято решение остановить матч" "этично ввести некий процент внезапно умерших от общего числа людей на мероприятии" Это, типа: - Так сколько у нас ещё до конца матча осталось? - 15 минут. - Сколько уже умерло? - Четверо. - Чёрт, если ещё двое, то матч останавливаем по регламенту. Вы вообще того этого, наглухо? )))))))
Я вам вашу мысль развил. Это вы сказали что из за одного мертвого человека не стоит останавливать матч. А я вас спросил , а из за скольки стоит ? Из за двух ? Пяти ? Такие суждения как у вас только уменьшают ценность человеческой жизни. Потом начнем не останавливать матчи если на домашней арене умер фанат приезжей команды, или как я написал начнем считать процент умерших от всех присутствующих.
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Ответ Budabuda
Комментарий скрыт
да согласен, и ты как раз этому подтверждение)
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Ответ Jan Paskel
"Пацаны" Булгакова не цитируют. Очнись, и почитай хоть пару книг
олд
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Ответ Jan Paskel
Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен.
урыл
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