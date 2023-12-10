Матч «Гранады» c «Атлетиком» прервали из-за трагедии: умер болельщик, который был на трибунах.

Игру прервали на 18-й минуте (при 0:1, забил Иньяки Уильямс), когда стало ясно, что у одного из фанатов остановилось сердце.

На поле внимание обратили благодаря вратарю «Атлетика» Унаи Симону – именно он сигнализировал помощнику судьи и настоял на остановке матча. Болельщики «Гранады» отблагодарили вратаря сборной Испании овациями и скандированием «Унаи, Унаи».

Сначала игроки отошли к скамейкам, потом вернулись на поле – игру все не возобновляли.

Руководители «Гранады» и «Атлетика» спустились из лож к футболистам.

Симон первым делом просил клубных врачей прийти на помощь, но оказалось, что к тому моменту с человеком уже работали дежурные доктора стадиона.

По правилам безопасности эвакуировать с трибун в нестабильном состоянии нельзя, поэтому все происходило прямо там. От других болельщиков закрывали происходящее простыней.

В какой-то момент состояние болельщика стабилизировать все же удалось, его увезли врачи. Но жизнь спасти все же не удалось.

Через 20 минут после остановки арбитр Мигель Анхель Ортис Арьяс увел команды в раздевалку. Болельщики на арене, которых показывали всю паузу, думали явно не о футболе.

Матч решили не доигрывать – сообщается, что с решение продолжить в другой день согласились обе команды. Когда об этом объявили на стадионе, болельщики отреагировали аплодисментами.

Вероятнее всего, проведут оставшиеся минуты 23 декабря – после ухода Ла Лиги на рождественскую паузу.

Фото: AFP/JOSEP LAGO, JORGE GUERRERO