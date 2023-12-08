Умывались в лужах, плюхались как в бассейн. Так команда со дна 4-й лиги смыла фаворита в Кубке Испании

«Кадис» проиграл в водное поло.

Дождливый сюжет из Кубка Испании: «Кадис» из Ла Лиги вылетел от скромной «Арандины» из четвертого дивизиона (1:2) в жутких условиях.

На футбол это было похоже мало.

«Арандина» – последнеее место в лиге, всего девять очков за 14 матчей – творила сенсацию 1/32 финала дома, в провинции Бургос, вот в таких обстоятельствах.

Какой потоп: игроки катались в лужах, воду выгоняли кусками забора

Прямо перед игрой в городе Аранда-де-Дуэро неожиданно начался дождь. Marca пишет, что осадков не обещали – ливень застал местных врасплох.

Стюарды отчаянно пытались привести поле в порядок, пользовались всем подряд, чтобы вытолкать воду.

Не помогло.

Футболисты с первых минут утопали.

Даже умывались из луж! Так Брайан Окампо из «Кадиса» сделал после гола своей команды.

Каждый подкат – отдельное шоу.

Водное поло, а не футбол.

И вот в таких условиях «Арандина» умудрилась забить дважды.

«Это не оправдание, но поле было в ужасном состоянии. Никогда такого не видел», – защищался игрок «Кадиса» Феде Сан-Эметерио. Он забил единственный мяч гостей.

После матча игроки «Арандины» катались по полю от радости. Какие брызги!

Заслужили.

А вот у «Кадиса» все плохо: без побед уже 13 матчей, последняя была еще в сентябре – 3:1 с «Вильярреалом». По информации Relevo, «Кадис» вот-вот уволит тренера Серхио Гонсалеса.

Похоже, поражение от «Арандины» – последняя капля. Да, одна из этих.

💦💦💦

Что еще за «Арандина»? Скандально известная

«Арандина» – непримечательная команда. Никогда не играли даже в Сегунде. Но весь 2018-й именно там полыхал один из главных скандалов за всю историю испанского футбола.

В 2017-м трех игроков «Арандины» обвинили в групповом изнасиловании 15-летней девушки – и новость прогремела на всю страну. Почти сразу клуб разорвал с ними контракты – игроки быстро оказались в тюрьме. Дело рассматривали почти два года.

Все это время игроки отрицали вину и требовали оправдательного приговора с моральной компенсацией. Не сработало: в 2019-м получили 38 лет тюрьмы на троих. Позже одного из футболистов все же оправдали.

Теперь «Арандина» проникла в новости благодаря сенсационной победе над фаворитом. Не всего Кубка Испании, но конкретно их пары.

Жеребьевка 1/16 финала – 12 декабря.