Умывались в лужах, плюхались как в бассейн. Так команда со дна 4-й лиги смыла фаворита в Кубке Испании
«Кадис» проиграл в водное поло.
Дождливый сюжет из Кубка Испании: «Кадис» из Ла Лиги вылетел от скромной «Арандины» из четвертого дивизиона (1:2) в жутких условиях.
На футбол это было похоже мало.
«Арандина» – последнеее место в лиге, всего девять очков за 14 матчей – творила сенсацию 1/32 финала дома, в провинции Бургос, вот в таких обстоятельствах.
Какой потоп: игроки катались в лужах, воду выгоняли кусками забора
Прямо перед игрой в городе Аранда-де-Дуэро неожиданно начался дождь. Marca пишет, что осадков не обещали – ливень застал местных врасплох.
Стюарды отчаянно пытались привести поле в порядок, пользовались всем подряд, чтобы вытолкать воду.
Не помогло.
Футболисты с первых минут утопали.
Даже умывались из луж! Так Брайан Окампо из «Кадиса» сделал после гола своей команды.
Каждый подкат – отдельное шоу.
Водное поло, а не футбол.
И вот в таких условиях «Арандина» умудрилась забить дважды.
«Это не оправдание, но поле было в ужасном состоянии. Никогда такого не видел», – защищался игрок «Кадиса» Феде Сан-Эметерио. Он забил единственный мяч гостей.
После матча игроки «Арандины» катались по полю от радости. Какие брызги!
Заслужили.
А вот у «Кадиса» все плохо: без побед уже 13 матчей, последняя была еще в сентябре – 3:1 с «Вильярреалом». По информации Relevo, «Кадис» вот-вот уволит тренера Серхио Гонсалеса.
Похоже, поражение от «Арандины» – последняя капля. Да, одна из этих.
💦💦💦
Что еще за «Арандина»? Скандально известная
«Арандина» – непримечательная команда. Никогда не играли даже в Сегунде. Но весь 2018-й именно там полыхал один из главных скандалов за всю историю испанского футбола.
В 2017-м трех игроков «Арандины» обвинили в групповом изнасиловании 15-летней девушки – и новость прогремела на всю страну. Почти сразу клуб разорвал с ними контракты – игроки быстро оказались в тюрьме. Дело рассматривали почти два года.
Все это время игроки отрицали вину и требовали оправдательного приговора с моральной компенсацией. Не сработало: в 2019-м получили 38 лет тюрьмы на троих. Позже одного из футболистов все же оправдали.
Теперь «Арандина» проникла в новости благодаря сенсационной победе над фаворитом. Не всего Кубка Испании, но конкретно их пары.
Жеребьевка 1/16 финала – 12 декабря.
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