«Ман Сити» согласовал трансфер Андерсона. «Ноттингем» может получить до 130 млн фунтов за хавбека
Эллиот Андерсон переходит в «Ман Сити».
«Манчестер Сити» согласовал трансфер Эллиота Андерсона из «Ноттингем Форест».
Ранее стало известно, что «Ноттингем Форест» не продал полузащитника «горожанам» за 106+16 миллионов фунтов и хочет получить 125 млн фунтов без учета бонусов. В четверг The Athletic сообщил, что «Манчестер Сити» улучшил предложение.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, клубам удалось согласовать сделку. Сегодня Андерсон попросил «Ноттингем Форест» отпустить его в «Манчестер Сити». Планируется, что полузащитник, находящийся в расположении сборной Англии на чемпионате мира, пройдет медосмотр в США.
Также Романо сообщает, что за трансфер хавбека «горожане» могут заплатить около 130 млн фунтов с учетом бонусов.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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