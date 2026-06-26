Эллиот Андерсон переходит в «Ман Сити».

«Манчестер Сити» согласовал трансфер Эллиота Андерсона из «Ноттингем Форест».

Ранее стало известно, что «Ноттингем Форест» не продал полузащитника «горожанам» за 106+16 миллионов фунтов и хочет получить 125 млн фунтов без учета бонусов. В четверг The Athletic сообщил , что «Манчестер Сити» улучшил предложение.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, клубам удалось согласовать сделку. Сегодня Андерсон попросил «Ноттингем Форест» отпустить его в «Манчестер Сити». Планируется, что полузащитник, находящийся в расположении сборной Англии на чемпионате мира, пройдет медосмотр в США.

Также Романо сообщает , что за трансфер хавбека «горожане» могут заплатить около 130 млн фунтов с учетом бонусов.