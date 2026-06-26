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  4. «Ман Сити» согласовал трансфер Андерсона. «Ноттингем» принял улучшенное предложение «горожан»

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«Ман Сити» согласовал трансфер Андерсона. «Ноттингем» может получить до 130 млн фунтов за хавбека
Эллиот Андерсон переходит в «Ман Сити».

«Манчестер Сити» согласовал трансфер Эллиота Андерсона из «Ноттингем Форест».

Ранее стало известно, что «Ноттингем Форест» не продал полузащитника «горожанам» за 106+16 миллионов фунтов и хочет получить 125 млн фунтов без учета бонусов. В четверг The Athletic сообщил, что «Манчестер Сити» улучшил предложение.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, клубам удалось согласовать сделку. Сегодня Андерсон попросил «Ноттингем Форест» отпустить его в «Манчестер Сити». Планируется, что полузащитник, находящийся в расположении сборной Англии на чемпионате мира, пройдет медосмотр в США.

Также Романо сообщает, что за трансфер хавбека «горожане» могут заплатить около 130 млн фунтов с учетом бонусов.

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БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoЭллиот Андерсон
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoвозможные трансферы
logoНоттингем Форест

Комментарии

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Почему, мистер Андерсон, почему? Во имя чего вы бьёте трансферный рекорд лиги?
155 млн евро ± обойдётся трансфер 🤯
ОтветАртур Артур
155 млн евро ± обойдётся трансфер 🤯
это просто жесть какая-то...
Безумный мешок со своими 150 нарушениями ФФП вообще страх потерял
Когда Роналду переходил в Реал за 80 миллионов фунтов, Фергюсон сказал, что ни один игрок в мире столько не стоит, а Криш тогда был действующим обладателем Золотого Мяча. Сейчас за всякое бегающее говно типа Гордона отдают 80 лямов, а за просто хорошего полузащитника из аутсайдера, который ничего выдающегося не показал, 130. Во ржака будет, если окажется вторым Кэлвином Филлипсом))) И не надо мне про инфляцию, клубы собственноручно её генерируют подобными бредовыми сделками

Безмозглые шейхи окончательно доломали рынок и превратили деньги в фантики. Ну а Маринакис красава, выдоил арабов на своих условиях👏👏👏
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