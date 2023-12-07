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Хотел дать пять вратарю – получил пенальти! Идиотский привоз от команды Билича и Тельо

высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
Аль-Фатех Аль-Фатех
Аль-Хазем Аль-Хазем
Фахад Аль-Харби
Футбол Футбол

А соперника от гола спас болельщик.

О, чемпионат Саудовской Аравии сгенерировал крутой хайлайт и без суперзвезд.

Безумный пенальти поставили в матче «Аль-Хазма» и «Аль-Фатеха». Сам по себе этот матч не особо интересен. Звезд там мало: «Аль-Фатех» тренирует Славен Билич, еще за клуб играют Джейсон Денайер и Кристиан Тельо (кстати, они не играли). У «Аль-Хазма» вообще никого интересного.

Так вот!

На 11-й минуте вратарь «Аль-Фатеха» Якоб Ринне спокойно забирает мяч после одной из атак.

Подбежал защитник Фахад Аль-Харби и... ударил рукой об мяч.

Судья подумал пару секунд и указал на точку. Игроки «Аль-Фатеха» в шоке, окружили арбитра и пытались узнать, что вообще произошло.

Следующие повторы все разъяснили. Причем выяснилось, что Аль-Харби изначально хотел отбить вратарю пять!

Но не рассчитал силу, мяч подлетел и попал уже в руку защитнику.

Ринне еще в моменте был недоволен игроком – а уж назначенным пенальти тем более.

С точки полузащитник «Аль-Хазема» Тозе сделал счет 2:0, так и закончили.

Немного про атмосферу того матча: в одном из эпизоде вратарь «Аль-Хазема» Маджед Аль-Гамди чуть не проспал пас назад от защитника – спокойно прогуливался в штрафной спиной к полю.

Его окликнул болельщик на трибуне – а то были бы неприятности.

Аль-Гамди очухался и среагировал на пас – ворота в безопасности.

«Аль-Хазем» обыграл соперника с седьмого места (сам замыкает таблицу). События в матче оказались ярче, чем игра.

Роналду получил 0:3 от Митровича и Милинковича. Бесился из-за офсайда и слал поцелуи на «Месси-Месси»

4 комментария
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Кое-что никогда не меняется. Вот и любимый Спортс как всегда предлагает нам воспроизвести эпизод по фоткам.
+12
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Донный чемпионат даже с кучкой списанных звёзд не перестаёт быть донным.
+18
-10
+8
Такие забавные эти ребята)) а когда им и мячик ещё дают, вообще вынос башки))
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Ответ kellhus
Кое-что никогда не меняется. Вот и любимый Спортс как всегда предлагает нам воспроизвести эпизод по фоткам.
Но ведь получилось, как ни странно)))
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