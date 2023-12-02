Так глупо и так смешно! Дичайший автогол «Гамбурга» – вам правда нужно это увидеть
Хайлайт из матча «Санкт-Паули» – «Гамбург», никак не связанный с жестокостью этого дерби. Вот такой автогол на 27-й минуте при счете 0:1 создали игроки «Гамбурга».
Это точно достойно покадрового разбора.
Вроде бы безопасное начало: вратарь Даниэль Хойер разыграл удар от ворот с защитником Стефаном Амбросиусом.
Тот отпасовал на Гильерме Рамуша, другого защитника – похоже на заготовку.
И вот все пошло не по плану. Рамуш вдруг неаккуратно покатил вратарю. Да-да, очень похоже, что в створ ворот.
Вратаря там не было, но все же он не успел уйти далеко. И вернулся, чтобы просто выбить – какие уж тут короткие розыгрыши.
И вроде получается, да?
Но за секунду до этого мяч подпрыгнул на кочке! Вернитесь к прошлому кадру, вратарская буквально из них состоит!
Поэтому кипер смачно всадил себе же под перекладину.
Как же это грустно, глупо и смешно одновременно.
И кто все эти люди? Надо же знать героев!
Познакомимся.
Даниэль Хойер – 31-летний португальский вратарь немецкого происхождения. Всю карьеру провел за скромные клубы и в основном выступал в низших дивизионах, в сезоне-2016/17 сыграл семь матчей в Бундеслиге за «Дармштадт». После этого выше второй Бундеслиги не поднимался, в «Гамбурге» с 2019-го.
Гильерме Рамуш – 26-летний португальский защитник. Начинал в дубле лиссабонского «Спортинга», но за основу так и не сыграл. Через небольшие клубы из Португалии попал в немецкую «Арминию» из Билефельда, в «Гамбурге» с начала сезона.
Стефан Амбросиус не так виноват, но у него любопытная судьба. Это 24-летний ганский футболист, родившийся в Гамбурге. Воспитанник местного футбола: прошел через академию и дебютировал в основе в 2018-м. Перед «Гамбургом» еще ребенком играл за «Санкт-Паули» – так что накосячил против особенно принципиального соперника. В 2021-м победил на молодежном Евро, но весь турнир провел в запасе – в 2023-м выбрал взрослую сборную Ганы и в октябре провел дебютный матч.
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А вы вспомните еще более дикий автогол?
- Дата проведения
- 1 декабря, 20.30, «Миллернтор»
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Санкт-Паули –
Василь, Салиакас (Ритцка, 67), Метс, Валь, Смит, Treu, Ирвайн, Хартель, Меткалф (Мауридес, 86), Эггештайн (Афолайян, 80), Saad (Аменьидо, 67).
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Гамбург –
Хойер, ван дер Бремпт (Микельбрансис, 75), Рамуш, Амбросиус, Мухайм, Фераи, Мефферт, Поремба (Домпе, 46; Немет, 90), Бенеш, Кенигсдорффер (Озтуналы, 80), Глатцель.
- Предупреждения:
- Рамуш (29), Мефферт (44), Валь (64), Микельбрансис (90).
Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press
-Я не Нойер, я Хойер…
то, что основная вина на защитнике, не снимает вины с вратаря
Но все продолжают жрать кактус.
Массовое тренерское помешательство, не иначе.
П.С. Зашёл
Вообще забавно: на стадионе больше стоячих мест.