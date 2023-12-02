Вы это видели?
Блог

Так глупо и так смешно! Дичайший автогол «Гамбурга» – вам правда нужно это увидеть

Санкт-Паули Санкт-Паули
Даниэль Хойер Даниэль Хойер
Гамбург Гамбург
Д2 Германия Д2 Германия
Гильерме Рамуш Гильерме Рамуш
Стефан Амбросиус Стефан Амбросиус
ахахаха ахахаха
Футбол Футбол

Хайлайт из матча «Санкт-Паули» – «Гамбург», никак не связанный с жестокостью этого дерби. Вот такой автогол на 27-й минуте при счете 0:1 создали игроки «Гамбурга».

Это точно достойно покадрового разбора.

Вроде бы безопасное начало: вратарь Даниэль Хойер разыграл удар от ворот с защитником Стефаном Амбросиусом.

Тот отпасовал на Гильерме Рамуша, другого защитника – похоже на заготовку.

И вот все пошло не по плану. Рамуш вдруг неаккуратно покатил вратарю. Да-да, очень похоже, что в створ ворот.

Вратаря там не было, но все же он не успел уйти далеко. И вернулся, чтобы просто выбить – какие уж тут короткие розыгрыши.

И вроде получается, да?

Но за секунду до этого мяч подпрыгнул на кочке! Вернитесь к прошлому кадру, вратарская буквально из них состоит!

Поэтому кипер смачно всадил себе же под перекладину.

Как же это грустно, глупо и смешно одновременно.

И кто все эти люди? Надо же знать героев!

Познакомимся.

Даниэль Хойер – 31-летний португальский вратарь немецкого происхождения. Всю карьеру провел за скромные клубы и в основном выступал в низших дивизионах, в сезоне-2016/17 сыграл семь матчей в Бундеслиге за «Дармштадт». После этого выше второй Бундеслиги не поднимался, в «Гамбурге» с 2019-го.

Гильерме Рамуш – 26-летний португальский защитник. Начинал в дубле лиссабонского «Спортинга», но за основу так и не сыграл. Через небольшие клубы из Португалии попал в немецкую «Арминию» из Билефельда, в «Гамбурге» с начала сезона.

Стефан Амбросиус не так виноват, но у него любопытная судьба. Это 24-летний ганский футболист, родившийся в Гамбурге. Воспитанник местного футбола: прошел через академию и дебютировал в основе в 2018-м. Перед «Гамбургом» еще ребенком играл за «Санкт-Паули» – так что накосячил против особенно принципиального соперника. В 2021-м победил на молодежном Евро, но весь турнир провел в запасе – в 2023-м выбрал взрослую сборную Ганы и в октябре провел дебютный матч.

***

А вы вспомните еще более дикий автогол?

Санкт-Паули – Гамбург 2:2 (2:0, 0:2)
Дата проведения
1 декабря, 20.30, «Миллернтор»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 15 Ирвайн, 2:0 – 27, автогол Хойер, 2:1 – 58 Глатцель, 2:2 – 60 Фераи.
Санкт-ПаулиВасиль, Салиакас (Ритцка, 67), Метс, Валь, Смит, Treu, Ирвайн, Хартель, Меткалф (Мауридес, 86), Эггештайн (Афолайян, 80), Saad (Аменьидо, 67).
ГамбургХойер, ван дер Бремпт (Микельбрансис, 75), Рамуш, Амбросиус, Мухайм, Фераи, Мефферт, Поремба (Домпе, 46; Немет, 90), Бенеш, Кенигсдорффер (Озтуналы, 80), Глатцель.
Предупреждения:
Рамуш (29), Мефферт (44), Валь (64), Микельбрансис (90).

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

44 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зато стильно, модно и современно разыграли от своих ворот. Тен Хаг с Онаной одобряют
+106
-3
+103
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну ваще к вратарю вопросов тут нет, защитник отдал почти в створ не глядя, а вратарская вся из кочек состоит, и мяч подскочил прям перед вратарем, ему тут просто сильно не повезло
+49
-2
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
да отличная комбинация в первую очередь! в 3 паса забили гол.
+47
0
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
-Привет Нойер!
-Я не Нойер, я Хойер…
+29
0
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Badinoko
-Привет Нойер! -Я не Нойер, я Хойер…
Нойер на букву Х
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Levais
Я всё больше недоумеваю от этого "тренда", все повально разыгрывают от своих ворот - и регулярно привозят себе голы/моменты даже самые топы. Но все продолжают жрать кактус. Массовое тренерское помешательство, не иначе.
Да, старый добрый принцип "бей вперёд игра придёт!" конечно куда более рабочий :)
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ John Dow
Ну ваще к вратарю вопросов тут нет, защитник отдал почти в створ не глядя, а вратарская вся из кочек состоит, и мяч подскочил прям перед вратарем, ему тут просто сильно не повезло
да как это нет... жутчайший брак по мячу, который даже в ворота не шёл
то, что основная вина на защитнике, не снимает вины с вратаря
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Недавно "Ювентус" неплохой автогол себе соорудил в матче против Sassuolo.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ John Dow
Ну ваще к вратарю вопросов тут нет, защитник отдал почти в створ не глядя, а вратарская вся из кочек состоит, и мяч подскочил прям перед вратарем, ему тут просто сильно не повезло
За такие пасы вратарю должно влетать от тренеров беспощадно чтобы запомнил что так делать нельзя - Как Брайан Клафф втащил Рою Кину в Ноттингем Форрест за пас вратарю после которого случился автогол. ))
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да, есть за что поругать, само собой, но ведь и похвалить! Молодцы, что нашли силы вернуться в игру и добились ничьей.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нефига себе! И правда удивительно! Я такого никогда не видел! По франшизе МАТЧ показывают вторую бундеслигу?))
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ arlovski
да как это нет... жутчайший брак по мячу, который даже в ворота не шёл то, что основная вина на защитнике, не снимает вины с вратаря
Тут единственная претензия к киперу, что стал выбивать со всей дури, то есть процентов 10, остальное на дураке-защитнике с такими пасами, дураке-тренере с этими дурацкими розыгрышами от ворот и дураке-агрономе с дурацкой кочкой.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
мне одному кажется что надо просто тупо от ворот выносить поближе к чужой штрафной? уже сколько ошибок и голов было привезено, оно того стоит точно?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Автогол шикарный, но лучший автогол в свое время Крамер забил https://youtu.be/UtLvmNA5GVM?si=uHg802zqBA0I0PdW
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ John Dow
Ну ваще к вратарю вопросов тут нет, защитник отдал почти в створ не глядя, а вратарская вся из кочек состоит, и мяч подскочил прям перед вратарем, ему тут просто сильно не повезло
Ну а зачем он выносил на лапту? Спокойно щёчкой в том же направление в аут)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ kvn1987@mail.ru
Нефига себе! И правда удивительно! Я такого никогда не видел! По франшизе МАТЧ показывают вторую бундеслигу?))
уже давно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Helge
уже давно
Вот и узнал из-за этого гола))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамбург прям постоянно себе неприятности ищет. В свое время три года к ряду были на волосок от вылета и каждый раз отскакивали и я прям топил , чтобы остались. Но вот вылетели и теперь наоборот каждый год даже при добротной игре все равно сами себя в угол загоняют и все никак обратно в Бундеслигу не вернутся. А тут ещё и такое
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тики-Така жива, Пэп аплодирует стоя.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ kvn1987@mail.ru
Нефига себе! И правда удивительно! Я такого никогда не видел! По франшизе МАТЧ показывают вторую бундеслигу?))
И показывают с сезона 18/19. 3 матча из тура на канале Футбол 3 и ещё 6 матчей тура на сайте Матч ТВ. С добрым утром!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Где-то было сказано: любой, даже слабый, корявый удар в створ ворот несёт в себе угрозу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Today I feel Qatari
Зато стильно, модно и современно разыграли от своих ворот. Тен Хаг с Онаной одобряют
Я всё больше недоумеваю от этого "тренда", все повально разыгрывают от своих ворот - и регулярно привозят себе голы/моменты даже самые топы.
Но все продолжают жрать кактус.
Массовое тренерское помешательство, не иначе.
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Levais
Я всё больше недоумеваю от этого "тренда", все повально разыгрывают от своих ворот - и регулярно привозят себе голы/моменты даже самые топы. Но все продолжают жрать кактус. Массовое тренерское помешательство, не иначе.
когда команда сильна в пасе, то это вполне рабочий вариант выхода из обороны, шанс потерять мяч при розыгрыше от своих намного меньше, чем просто пулять вперед, но с другой стороны риск выше, если терять у своих ворот, все же на данный момент больше предпочитают именно розыгрыши
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ АтАс
Зашол и не ошибся! Любимые фотокарточки!!!
Возможно видео добавили позже, кстати там есть ссылка по которой можно видео развернуть на весь экран

П.С. Зашёл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Дмитрий_22
Самый красивый автогол - Юрий Ковтун в матче с Исландией. Давно уже это было
Юра умел положить. Но не только этот его гол вспоминается.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Алексѣй Пестовъ
Автогол шикарный, но лучший автогол в свое время Крамер забил https://youtu.be/UtLvmNA5GVM?si=uHg802zqBA0I0PdW
В Бундеслиге может быть Крамер, а лучший автогол вообще это Юрий Ковтун за сборную России против Исландии.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ AF16
мне одному кажется что надо просто тупо от ворот выносить поближе к чужой штрафной? уже сколько ошибок и голов было привезено, оно того стоит точно?
Не Вам одному. Вообще с одной стороны жаль, что такие команды как Сток Тони Пулиса постепенно исчезают. Бей вперёд - игра придёт вполне нормальная тактика, если подобрать хороших исполнителей.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Дороф
Тем самым конкретно так... Сассуоло...😏
в матчах Ювентуса больше всего зрители Сассуоло от просмотра такого унылого зрелища
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Н.Ф.
Недавно "Ювентус" неплохой автогол себе соорудил в матче против Sassuolo.
Тем самым конкретно так... Сассуоло...😏
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если вспоминать особо курьезные автоголы, то как Кристоф Крамер из Гладбаха с 35 метров перебросил собственного вратаря
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Керимов на стриме финала ЛЧ Сити Интер про Гамбург и Фернандеша немного упомянул.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Картошку сажали? Поляна полное Г.
Вообще забавно: на стадионе больше стоячих мест.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зашол и не ошибся! Любимые фотокарточки!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И ведь отыгрались при этом при всём
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
так еще в дерби с вечным соперником, лол
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Почему-то сразу в голову пришел Виктор Вальдес😂
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не выручил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самый красивый автогол - Юрий Ковтун в матче с Исландией. Давно уже это было
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну, круто
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Результативно сыграли в обороне :)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Я так в фифе забивал))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий