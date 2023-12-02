Так глупо и так смешно! Дичайший автогол «Гамбурга» – вам правда нужно это увидеть

Хайлайт из матча «Санкт-Паули» – «Гамбург», никак не связанный с жестокостью этого дерби. Вот такой автогол на 27-й минуте при счете 0:1 создали игроки «Гамбурга».

Это точно достойно покадрового разбора.

Вроде бы безопасное начало: вратарь Даниэль Хойер разыграл удар от ворот с защитником Стефаном Амбросиусом.

Тот отпасовал на Гильерме Рамуша, другого защитника – похоже на заготовку.

И вот все пошло не по плану. Рамуш вдруг неаккуратно покатил вратарю. Да-да, очень похоже, что в створ ворот.

Вратаря там не было, но все же он не успел уйти далеко. И вернулся, чтобы просто выбить – какие уж тут короткие розыгрыши.

И вроде получается, да?

Но за секунду до этого мяч подпрыгнул на кочке! Вернитесь к прошлому кадру, вратарская буквально из них состоит!

Поэтому кипер смачно всадил себе же под перекладину.

Как же это грустно, глупо и смешно одновременно.

И кто все эти люди? Надо же знать героев!

Познакомимся.

Даниэль Хойер – 31-летний португальский вратарь немецкого происхождения. Всю карьеру провел за скромные клубы и в основном выступал в низших дивизионах, в сезоне-2016/17 сыграл семь матчей в Бундеслиге за «Дармштадт». После этого выше второй Бундеслиги не поднимался, в «Гамбурге» с 2019-го.

Гильерме Рамуш – 26-летний португальский защитник. Начинал в дубле лиссабонского «Спортинга», но за основу так и не сыграл. Через небольшие клубы из Португалии попал в немецкую «Арминию» из Билефельда, в «Гамбурге» с начала сезона.

Стефан Амбросиус не так виноват, но у него любопытная судьба. Это 24-летний ганский футболист, родившийся в Гамбурге. Воспитанник местного футбола: прошел через академию и дебютировал в основе в 2018-м. Перед «Гамбургом» еще ребенком играл за «Санкт-Паули» – так что накосячил против особенно принципиального соперника. В 2021-м победил на молодежном Евро, но весь турнир провел в запасе – в 2023-м выбрал взрослую сборную Ганы и в октябре провел дебютный матч.

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А вы вспомните еще более дикий автогол?

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press