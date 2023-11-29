Какой камбэк в ЛЧ! «Севилья» вела 2:0 до 68-й минуты – но ПСВ впечатал ее тремя голами в концовке
А ведь забил даже Рамос.
2:3 – «Севилья» эпично проиграла ПСВ. Хотя вела 2:0 аж до середины второго тайма.
Велики риски, что им не светит даже любимая Лига Европы.
«Севилья» так легко повела. Даже Рамос забил!
Все так хорошо начиналось.
«Севилья» повела на 24-й минуте: навес Ивана Ракитича в штрафную, а там одинокий Серхио Рамос – уже подставлял голову, но мяч влетел в левую ногу. Получился гол «солдатиком», так испанец еще не забивал.
После перерыва уложили второй: форвард Юссеф Эн-Несери легко реализовал выход один на один.
Казалось, победа уже близко. Первая у Диего Алонсо в качестве тренера испанцев.
ПСВ отыгрался за 25 минут. «Севилью» подвело глупое удаление
Но на 66-й минуте что-то сломалось. Сначала удалился Лукас Окампос: убирал ногу, но опасно влетел в соперника. Арбитр Давиде Масса показал желтую, это была уже вторая – первый вингер заработал за разговоры.
«Севилья» посыпалась – и ПСВ воспользовался шансом.
⚽️ 68’ – Серджиньо Дест навесил на защитника Исмаэль Сайбари. Тот оказался в штрафной спиной к воротам – и не растерялся. Прекрасный удар в касание!
⚽️ 81’ – подача на Люка де Йонга в штрафную, форвард пяткой отдал вингеру Йорбу Вертессену, а тот затолкал мяч вместе с Неманьей Гуделем. Записали на серба.
⚽️ 92’ – Вертессен пролетел мимо защитника Танги Ньянзу и навесил на Рикардо Пепи. Американец не простил.
2:3 – и «Севилья» точно мимо плей-офф ЛЧ. Даже шансы на любимую ЛЕ сомнительные: теперь нужна только победа над «Лансом» в гостях − в первом матче сыграли вничью.
Рамос забил за «Севилью» впервые за 18 лет. Это был 10 000-й гол в ЛЧ
«Севилья» грустит, но игнорировать Серхио Рамоса мы не можем.
● Этим вечером испанец забил десятитысячный гол в истории основного раунда ЛЧ. Жаль, даже такая история не помогла взять очки.
● Это первый мяч Рамоса после возвращения в «Севилью». Между его последними гола прошло уже 18 лет – он не забивал за родной клуб с мая 2005-го. Символично, что тогда пострадал именно «Реал» – тогда испанец мощно зарядил со штрафного.
Серхио уже 37 лет, но он в полном порядке: постоянно играет, а тренер Диего Алонсо хвалит испанца за менталитет. Легенда не скрывает, что жаждет выигрывать трофеи:
«Я мог остаться в Париже, но мой цикл в команде завершился. Нет, это не вопрос денег или возраста – дело в ощущении и интуиции. Надеюсь, мы сможем поднять над головой трофей. Понимаю, как это сложно. Знаю, никто нам ничего не подарит, но надо верить в успех».
Пока все сложно.
Играет Рамос не так надежно, но очень ярко: забил в свои против «Барсы», с «Сосьедадом» эпично удалился. Сначала жестко сфолил на Браисе Мендесе, получил вторую желтую, начал спорить с арбитром Мигелем Ортисом и требовать, чтобы рефери посмотрел ВАР. Ортис и посмотрел. Отменил желтую – и показал Серхио прямую красную.
«Судьи тоже могут ошибаться, как и мы, – злился Рамос после матча. – Раньше их убирали, когда они принимали неправильные решения. Этот судья – оторванный от реальности человек и разговаривает с неуместным для арбитра высокомерием. Нам это не нравится. Мне это не нравится».
Еще Серхио не против вернуться в сборную, карьеру в которой закончил в 2022-м: «Год назад принял решение уйти из сборной. если возникнут условия для возвращения? Кто знает? Представлять свою страну – привилегия. Если обстоятельства изменятся – почему бы и нет?».
Но пока надо вытащить «Севилью».
- Дата проведения
- 29 ноября, 20.45, «Рамон Санчес Писхуан»
- Голы:
- 1:0 – 24 Рамос, 2:0 – 47 Эн-Несири, 2:1 – 68 Сайбари, 2:2 – 81, автогол Гудель, 2:3 – 90 Пепи.
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Севилья –
Дмитрович, Навас (Хуанлу Санчес, 58), Рамос, Гудель, Акунья, Ракитич, Фернандо (Оливер Торрес, 84), Соу (Жордан, 74), Окампос, Лукебакио (Ньянзу, 73), Эн-Несири (Рафа Мир, 74).
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ПСВ –
Бенитес, Тезе, Рамальо (Сайбари, 58), Боскальи (ван Анхолт, 82), Дест, Схаутен (Пепи, 82), Тил (Тилльман, 58), Верман, Лосано (Вертессен, 44), Бакайоко, де Йонг.
Фото: East News/JORGE GUERRERO / AFP, CRISTINA QUICLER / AFP; Gettyimages.ru/Fran Santiago