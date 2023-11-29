Какой камбэк в ЛЧ! «Севилья» вела 2:0 до 68-й минуты – но ПСВ впечатал ее тремя голами в концовке

А ведь забил даже Рамос.

2:3 – «Севилья» эпично проиграла ПСВ. Хотя вела 2:0 аж до середины второго тайма.

Велики риски, что им не светит даже любимая Лига Европы.

«Севилья» так легко повела. Даже Рамос забил!

Все так хорошо начиналось.

«Севилья» повела на 24-й минуте: навес Ивана Ракитича в штрафную, а там одинокий Серхио Рамос – уже подставлял голову, но мяч влетел в левую ногу. Получился гол «солдатиком», так испанец еще не забивал.

После перерыва уложили второй: форвард Юссеф Эн-Несери легко реализовал выход один на один.

Казалось, победа уже близко. Первая у Диего Алонсо в качестве тренера испанцев.

ПСВ отыгрался за 25 минут. «Севилью» подвело глупое удаление

Но на 66-й минуте что-то сломалось. Сначала удалился Лукас Окампос: убирал ногу, но опасно влетел в соперника. Арбитр Давиде Масса показал желтую, это была уже вторая – первый вингер заработал за разговоры.

«Севилья» посыпалась – и ПСВ воспользовался шансом.

⚽️ 68’ – Серджиньо Дест навесил на защитника Исмаэль Сайбари. Тот оказался в штрафной спиной к воротам – и не растерялся. Прекрасный удар в касание!

⚽️ 81’ – подача на Люка де Йонга в штрафную, форвард пяткой отдал вингеру Йорбу Вертессену, а тот затолкал мяч вместе с Неманьей Гуделем. Записали на серба.

⚽️ 92’ – Вертессен пролетел мимо защитника Танги Ньянзу и навесил на Рикардо Пепи. Американец не простил.

2:3 – и «Севилья» точно мимо плей-офф ЛЧ. Даже шансы на любимую ЛЕ сомнительные: теперь нужна только победа над «Лансом» в гостях − в первом матче сыграли вничью.

Рамос забил за «Севилью» впервые за 18 лет. Это был 10 000-й гол в ЛЧ

«Севилья» грустит, но игнорировать Серхио Рамоса мы не можем.

● Этим вечером испанец забил десятитысячный гол в истории основного раунда ЛЧ. Жаль, даже такая история не помогла взять очки.

● Это первый мяч Рамоса после возвращения в «Севилью». Между его последними гола прошло уже 18 лет – он не забивал за родной клуб с мая 2005-го. Символично, что тогда пострадал именно «Реал» – тогда испанец мощно зарядил со штрафного.

Серхио уже 37 лет, но он в полном порядке: постоянно играет, а тренер Диего Алонсо хвалит испанца за менталитет. Легенда не скрывает, что жаждет выигрывать трофеи:

«Я мог остаться в Париже, но мой цикл в команде завершился. Нет, это не вопрос денег или возраста – дело в ощущении и интуиции. Надеюсь, мы сможем поднять над головой трофей. Понимаю, как это сложно. Знаю, никто нам ничего не подарит, но надо верить в успех».

Пока все сложно.

Играет Рамос не так надежно, но очень ярко: забил в свои против «Барсы», с «Сосьедадом» эпично удалился. Сначала жестко сфолил на Браисе Мендесе, получил вторую желтую, начал спорить с арбитром Мигелем Ортисом и требовать, чтобы рефери посмотрел ВАР. Ортис и посмотрел. Отменил желтую – и показал Серхио прямую красную.

«Судьи тоже могут ошибаться, как и мы, – злился Рамос после матча. – Раньше их убирали, когда они принимали неправильные решения. Этот судья – оторванный от реальности человек и разговаривает с неуместным для арбитра высокомерием. Нам это не нравится. Мне это не нравится».

Еще Серхио не против вернуться в сборную, карьеру в которой закончил в 2022-м: «Год назад принял решение уйти из сборной. если возникнут условия для возвращения? Кто знает? Представлять свою страну – привилегия. Если обстоятельства изменятся – почему бы и нет?».

Но пока надо вытащить «Севилью».

Фото: East News/JORGE GUERRERO / AFP, CRISTINA QUICLER / AFP; Gettyimages.ru/Fran Santiago