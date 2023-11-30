Арбитр Брих (судил финал ЛЧ-2017) порвал кресты. В шаге от рекорда Бундеслиги по матчам

Надеется вернуться.

От эпидемии травм крестообразных связок, накрывших в этом сезоне европейский футбол, страдают не только игроки – немецкий арбитр Феликс Брих травмировался во время матча Бундеслиги между «Айнтрахтом» и «Штутгартом».

Это был 344-й матч арбитра в Бундеслиге – он сравнялся с рекордсменом лиги Вольфгангом Штарком . После травмы Феликс не сразу покинул поле: получил помощь врачей и дотянул до перерыва, после чего его заменил резервный судья Патрик Швенгерс, который до этого не работал главным в немецкой элите.

Грустная деталь: Брих сломался на матче команд, которые судил чаще всего – на играх «Штутгарта» он работал 59 раз, а на играх «Айнтрахта» – 53.

«Поле было скользким – травмировался из-за того, что неправильно поставил ногу. Я немного подавлен», – говорил Феликс сразу после матча, когда диагноз еще не был известен.

Теперь 48-летний Брих пропустит остаток сезона. Но надеется вернуться – чтобы побить рекорд Штарке. «Конечно, я хочу вернуться. Но сначала нужно дождаться операции и посмотреть на то, как будет проходить реабилитация», – сказал Брих.

Феликс – один из лучших арбитров мира последних лет.

● Он почти двадцать лет работает в Бундеслиге. Два раза судил финалы Кубка Германии – в сезоне-2014/15 между «Дортмундом» и «Вольфсбургом», а в сезоне-2020/21 – между «РБ Лейпцигом» и «Дортмундом».

● Международная карьера Бриха тоже впечатляет: в сезоне-2013/14 он работал на финале ЛЕ между «Севильей» и «Бенфикой», а в сезоне-2016/17 Феликса поставили уже на финал ЛЧ, в котором сыграли «Реал» и «Ювентус». С тех пор немец отработал на трех полуфиналах главного еврокубка. А еще он судил на чемпионатах мира 2014 и 2018 года, на чемпионатах Европы в 2016 и 2020 году и на Олимпийских играх в 2012-м.

● В конце 2021-го Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала Феликса лучшим арбитром года, а через несколько дней он завершил международную карьеру.

На Евро-2024 Брих точно не работает, поэтому можно спокойно восстанавливаться до старта следующего сезона.

Фото: Arne Dedert/dpa, Pressefoto ULMER/Markus Ulmer/Global Look Press; East News/NICOLAS TUCAT / AFP