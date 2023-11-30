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Арбитр Брих (судил финал ЛЧ-2017) порвал кресты. В шаге от рекорда Бундеслиги по матчам

Феликс Брих Феликс Брих
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Надеется вернуться.

От эпидемии травм крестообразных связок, накрывших в этом сезоне европейский футбол, страдают не только игроки – немецкий арбитр Феликс Брих травмировался во время матча Бундеслиги между «Айнтрахтом» и «Штутгартом».

Это был 344-й матч арбитра в Бундеслиге – он сравнялся с рекордсменом лиги Вольфгангом Штарком. После травмы Феликс не сразу покинул поле: получил помощь врачей и дотянул до перерыва, после чего его заменил резервный судья Патрик Швенгерс, который до этого не работал главным в немецкой элите.

Грустная деталь: Брих сломался на матче команд, которые судил чаще всего – на играх «Штутгарта» он работал 59 раз, а на играх «Айнтрахта» – 53.

«Поле было скользким – травмировался из-за того, что неправильно поставил ногу. Я немного подавлен», – говорил Феликс сразу после матча, когда диагноз еще не был известен.

Теперь 48-летний Брих пропустит остаток сезона. Но надеется вернуться – чтобы побить рекорд Штарке. «Конечно, я хочу вернуться. Но сначала нужно дождаться операции и посмотреть на то, как будет проходить реабилитация», – сказал Брих.

Феликс – один из лучших арбитров мира последних лет. 

● Он почти двадцать лет работает в Бундеслиге. Два раза судил финалы Кубка Германии – в сезоне-2014/15 между «Дортмундом» и «Вольфсбургом», а в сезоне-2020/21 – между «РБ Лейпцигом» и «Дортмундом».

● Международная карьера Бриха тоже впечатляет: в сезоне-2013/14 он работал на финале ЛЕ между «Севильей» и «Бенфикой», а в сезоне-2016/17 Феликса поставили уже на финал ЛЧ, в котором сыграли «Реал» и «Ювентус». С тех пор немец отработал на трех полуфиналах главного еврокубка. А еще он судил на чемпионатах мира 2014 и 2018 года, на чемпионатах Европы в 2016 и 2020 году и на Олимпийских играх в 2012-м.

● В конце 2021-го Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала Феликса лучшим арбитром года, а через несколько дней он завершил международную карьеру. 

На Евро-2024 Брих точно не работает, поэтому можно спокойно восстанавливаться до старта следующего сезона.

Фото: Arne Dedert/dpa, Pressefoto ULMER/Markus Ulmer/Global Look Press; East News/NICOLAS TUCAT / AFP

13 комментариев
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Вот вроде и нередко мы на арбитров срываемся, ругаемся и кричим об их ориентации. Вроде и нередко им достаётся от тренеров и игроков на поле а также от прессы и экспертов в медиа. Вроде и нередко всё вышеперечисленное - справедливо и по делу.

А всё равно арбитры - такие же важные и необходимые участники процесса. И когда происходит с ними подобные неприятности - как-то тоже по-человечески за них грустно, а в данном случае ещё и обидно.

Здоровья Феликсу, здоровья всем арбитрам👍
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Топовый арбитр! Желаю скорейшего восстановления и возвращения к профессиональной деятельности! Мотивация у человека есть, думаю, всё получится!
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Ответ АРХАТ
Интересно есть спец упражнения для крестов. Не тогда когда тебе их "латали" и ты восстанавлиешься, а в качестве профилактики избежания таких травм.
Связки натренировать невозможно, это как кости. Но можно натренировать мышцы, которые частично разгружают связки. Беда в том, что мышцы работают не всегда, и тут достаточно расслабить их на дрлю секунды, чтобы выпасть на 7-9 месяцев.
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+14
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Интересно есть спец упражнения для крестов. Не тогда когда тебе их "латали" и ты восстанавлиешься, а в качестве профилактики избежания таких травм.
+6
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+6
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Ответ Mr.Bean
Вот вроде и нередко мы на арбитров срываемся, ругаемся и кричим об их ориентации. Вроде и нередко им достаётся от тренеров и игроков на поле а также от прессы и экспертов в медиа. Вроде и нередко всё вышеперечисленное - справедливо и по делу. А всё равно арбитры - такие же важные и необходимые участники процесса. И когда происходит с ними подобные неприятности - как-то тоже по-человечески за них грустно, а в данном случае ещё и обидно. Здоровья Феликсу, здоровья всем арбитрам👍
Тоже всегда думал об этом. Нужно бегать не меньше футболистов, следить за ситуацией на поле, и принимать решения. Не так уж и легко думаю. Особенно на топ-уровне, где скорости бешеные. По-этому я редко ругаю судей.
Помню в 90е был забавный случай когда Газзаев постоянно травил судью, и тот психанул, остановил игру, снял свисток и дал Георгичу, мол иди сам попробуй посуди)
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Я, может быть, открою сейчас тайну всем топовым журналистам и знатокам иностранной фонетики на спортсе, но буква Y в немецком читается как "Ю".
Так что он не Брих, как написано здесь, не Брых, как любят говорить спецы по Бундеслиге с Матч-Тв.
его зовут Феликс БрЮх. На ютубе хватает видео, где он сам произносит свою фамилию
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Здоровья легенде Реала! ✊
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Здоровья конечно. Ну Брих - то еще косяк, с чего он такой топовый не пойму. Вспомните как он Куадрадо удалил за типо фол на Рамосе (симуляция). И так вцелом - он всегда сразу подсаживал на карточки и происходила шляпа а не игра
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Ответ Сергей Хрищанович
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В статье так и написано вообще то: "В конце 2021-го ..., а через несколько дней он завершил международную карьеру. На Евро-2024 Брих точно не работает"
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Вот это не повезло - было бы на следующем рекордном матче - не так было бы обидно.
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Хоть какое-то возвращение кармы мадридскому ублюдку
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Ответ Максим_К
В статье так и написано вообще то: "В конце 2021-го ..., а через несколько дней он завершил международную карьеру. На Евро-2024 Брих точно не работает"
Да-да, увидел, поздно увидел, ошибся.
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