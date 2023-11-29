10-минутные удаления за тактические фолы – надвигающаяся реформа. Вряд ли она понравится Пепу

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) готовит серьезную реформу.

По данным авторитетного The Telegraph, в большой футбол готовится введение 10-минутные удаления за тактические фолы.

Пример для понимания реформы – нарушение Кьеллини на Сака в финале Евро-2020

Временное удаление могут ввести за фолы, которые по тяжести не заслуживают красной карточки, но слишком серьезны для желтой. Аналог оранжевой карточки.

Также предлагают наказывать и за особо циничные тактические нарушения. В качестве примера приводят фол Джорджо Кьеллини на Букайо Сака в финале Евро-2020. Тогда итальянский защитник помешал англичанину убежать от него по флангу: схватил сзади за футболку и повалил на газон.

Еще 10-минутные удаления могут внедрить за несогласие с решением арбитра – вероятно, с арбитрами позволят разговаривать только капитану команды. Такое правило пробовали среди английских юношей еще в 2019-м.

The Telegraph сообщает, что IFAB дал принципиальное согласие на тестирование мер в стиле регби в ведущих соревнованиях вроде АПЛ. Эксперимент может стартовать уже в следующем сезоне.

Реформы могут одобрить на ежегодном собрании IFAB в марте 2024-го в Глазго. Если их утвердят, то новые правила вступят в силу с 1 июля 2024-го.

Тактические фолы ассоциируются с Пепом. Отнекивался после наезда Сульшера, но тренера спалил Родри

Договоримся о терминах. Под тактическими фолами обычно понимают нарушения без грубости, но и без всякой попытки сыграть в мяч. Главная цель – сбить быструю атаку соперника, чтобы в паузе перед возобновлением игры партнеры успели восстановить позиции в защите.

Пример с фолом Кьеллини и правда хороший. Итальянский защитник не угрожал нанести травму сопернику, но сделал так, что Сака никак не мог продолжить атаку. Если бы не фол, Англия убегала в опасную контратаку. И нарушая правила, Кьеллини никак не мог сыграть в мяч. Он целенаправленно фолил.

Тактические фолы даже слегка рассорили Оле-Гуннара Сульшера и Пепа Гвардиолу в апреле 2019-го.

Тогда «Сити» встречался с «МЮ» – и Сульшер перед игрой заявил прессе: «Мы столкнемся с агрессией. Соперники будут бить нас по лодыжкам и пяткам, будут толкать нас. Они не позволят нам контратаковать за счет тактических фолов. Я нисколько не сомневаюсь в этом. Если вы посмотрите матчи «Ман Сити», то заметите, что они стараются останавливать соперников как можно выше».

Пеп ответил, что никогда не заставлял игроков совершать умышленные фолы: «Каким образом мы можем это сделать, владея мячом 65-70 процентов в среднем за матч? За десять сезонов в качестве тренера я никогда не готовил команду, которая бы думала о таких вещах. Никогда. И мои игроки могут сказать об этом лучше, чем я. Игроки, с которыми я работал в «Барселоне», «Баварии» и здесь. Мне не нравится это высказывание». Но уже через несколько месяцев Родри сказал о важности тактических фолов в «Сити»: «У нас много атакующих игроков в составе, поэтому иногда опорник остается в одиночестве при контратаках, но это хорошо для моего обучения. Я учусь новым вещам: когда идти в контрпрессинг, а когда оставаться рядом с защитниками, когда нужен тактический фол, как лучше двигаться. Мне это сильно помогает».

Фото: Gettyimages/Michael Regan / Staff, Laurence Griffiths / Staff