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10-минутные удаления за тактические фолы – надвигающаяся реформа. Вряд ли она понравится Пепу

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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) готовит серьезную реформу.

По данным авторитетного The Telegraph, в большой футбол готовится введение 10-минутные удаления за тактические фолы.

Пример для понимания реформы – нарушение Кьеллини на Сака в финале Евро-2020

Временное удаление могут ввести за фолы, которые по тяжести не заслуживают красной карточки, но слишком серьезны для желтой. Аналог оранжевой карточки.

Также предлагают наказывать и за особо циничные тактические нарушения. В качестве примера приводят фол Джорджо Кьеллини на Букайо Сака в финале Евро-2020. Тогда итальянский защитник помешал англичанину убежать от него по флангу: схватил сзади за футболку и повалил на газон.

Еще 10-минутные удаления могут внедрить за несогласие с решением арбитра – вероятно, с арбитрами позволят разговаривать только капитану команды. Такое правило пробовали среди английских юношей еще в 2019-м.

The Telegraph сообщает, что IFAB дал принципиальное согласие на тестирование мер в стиле регби в ведущих соревнованиях вроде АПЛ. Эксперимент может стартовать уже в следующем сезоне.

Реформы могут одобрить на ежегодном собрании IFAB в марте 2024-го в Глазго. Если их утвердят, то новые правила вступят в силу с 1 июля 2024-го.

Тактические фолы ассоциируются с Пепом. Отнекивался после наезда Сульшера, но тренера спалил Родри

Договоримся о терминах. Под тактическими фолами обычно понимают нарушения без грубости, но и без всякой попытки сыграть в мяч. Главная цель – сбить быструю атаку соперника, чтобы в паузе перед возобновлением игры партнеры успели восстановить позиции в защите.

Пример с фолом Кьеллини и правда хороший. Итальянский защитник не угрожал нанести травму сопернику, но сделал так, что Сака никак не мог продолжить атаку. Если бы не фол, Англия убегала в опасную контратаку. И нарушая правила, Кьеллини никак не мог сыграть в мяч. Он целенаправленно фолил.

Тактические фолы даже слегка рассорили Оле-Гуннара Сульшера и Пепа Гвардиолу в апреле 2019-го.

Тогда «Сити» встречался с «МЮ» – и Сульшер перед игрой заявил прессе: «Мы столкнемся с агрессией. Соперники будут бить нас по лодыжкам и пяткам, будут толкать нас. Они не позволят нам контратаковать за счет тактических фолов. Я нисколько не сомневаюсь в этом. Если вы посмотрите матчи «Ман Сити», то заметите, что они стараются останавливать соперников как можно выше».

Пеп ответил, что никогда не заставлял игроков совершать умышленные фолы: «Каким образом мы можем это сделать, владея мячом 65-70 процентов в среднем за матч? За десять сезонов в качестве тренера я никогда не готовил команду, которая бы думала о таких вещах. Никогда. И мои игроки могут сказать об этом лучше, чем я. Игроки, с которыми я работал в «Барселоне», «Баварии» и здесь. Мне не нравится это высказывание». Но уже через несколько месяцев Родри сказал о важности тактических фолов в «Сити»: «У нас много атакующих игроков в составе, поэтому иногда опорник остается в одиночестве при контратаках, но это хорошо для моего обучения. Я учусь новым вещам: когда идти в контрпрессинг, а когда оставаться рядом с защитниками, когда нужен тактический фол, как лучше двигаться. Мне это сильно помогает».

Обновления в правилах футбола: много добавленных минут (как на ЧМ-2022), судейские комментарии после ВАР, упрощенная фиксация офсайдов

Фото: Gettyimages/Michael Regan / Staff, Laurence Griffiths / Staff

35 комментариев

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derko12
сомнительная мера без введения чистого времени матча, команда в меньшинстве будет всячески тянуть время
+30
-2
+28
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Анатолий Дмитриевич
а трактовки нарушений на "более чем желтую" будут такие же смешные, как современные трактовки на игру рукой?)

кажется, это еще один фактор усиления судейского влияния на игру. уже вижу, как арбитр начудил, увидел не то и удалил на 10 минут. Его одноклубник возмутился - еще 10 минут. В итоге, минус два)

и за эти 10 минут может произойти намного больше, чем левый пенальти или гол из офсайда
+21
-1
+20
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dix
Лучше бы сделали как в мини-футболе - там после 5 фолов за каждое нарушение пробивается 12-метровый. в большом футболе можно сделать удар с радиуса штрафной и вратаря не привязывать к линии, как на пенальти, а разрешить свободно передвигаться внутри вратарской.
+13
0
+13
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Someone-else1980
После этого можно будет заканчивать смотреть футбол. Влияние на игру трактовок арбитром игровых эпизодов станет просто гигантским.
+11
-1
+10
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Валерий Рзянин
Очень плохая идея!! Очень очень плохая идея! Очень очень очень плохая идея!!!
+9
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+9
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MrChamp
эта идея - полная х...я!
+8
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Разрушающий мифы
К этому всё уже давно идёт. Цена удаления в футболе высока, и чем раньше произошло нарушение на КК, тем цена выше. Поэтому судьи менее охотно показывают КК в начале матча, нежели во втором тайме. Временные удаления снимут эту проблему, а также унифицируют размер наказания вне зависимости от времени их совершения.. Вообще по моему мнению со временем удаления до конца матча станут редкостью, за многие вещи будут удалять временно. Подобные вещи работают в хоккее с мячом и регби и никого не смущают. Со временем приживутся и в футболе. В том же хоккее с шайбой ввели 5-минутные удаления без удаления до конца матча и судьи сразу охотно стали пользоваться этой опцией. Поскольку удалять за каждое нарушение правил абсурдно, основной проблемой станет трактовка правил при удалении. Особенно в пограничных ситуациях.
+8
-1
+7
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Helge
очередные бредни
придумайте уже свой вид спорта, и играйте в него, но не лезьте в футбол!
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Vinnipukh Vinni
Ответ Анатолий Дмитриевич
а трактовки нарушений на "более чем желтую" будут такие же смешные, как современные трактовки на игру рукой?) кажется, это еще один фактор усиления судейского влияния на игру. уже вижу, как арбитр начудил, увидел не то и удалил на 10 минут. Его одноклубник возмутился - еще 10 минут. В итоге, минус два) и за эти 10 минут может произойти намного больше, чем левый пенальти или гол из офсайда
Гораздо вероятнее, что после каждого матча тренеры проигравших команд будут перечислять по 4-6 фолов на оранжевую (по их мнению) и спрашивать, почему соперник не отыграл в меньшинстве 60 минут за эти 6 фолов.
Или наоборот - будут жаловаться, что удалили игроков ни за что, ведь это был игровой фол, это все видели, кроме слепого судьи ))
Всё это превратится в бесконечные обсуждения - был фол тактическим или не очень.
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Vitalik Klishin
давно пора!
я бы вообще удалял за 100% срыв атаки без какой-либо попытки играть в мяч (как в случае Кьелини). но отправить кого-то отдыхать на 10 минут - тоже неплохая мера.
хотя, возможно 10 минут - это слишком мало для футбола, чтобы сыграть в моменте большую роль, может быть даже минут на 20 можно отправлять отдыхать, чтобы какой-то серьёзный эффект был.
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Wasilij Petrow
По правде, "тактические фолы" сильно раздражают. Фолы не должны приносить пользу фолящему, а тут явно приносят.
+5
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Pasha Giggz
Мы живём в то время, когда законодательные органы в разных сферах вынуждены придумывать какие-то изменения, чтобы просто сохранить свою значимость и финансирование. Поэтому IFAB и страдает всякой всячиной.

По сути сейчас и без того шизанутых игр много, когда топ-клуб может запустить 4-7 голов даже от середняка, если только это не Ман Сити или Бавария, или Бавария не играет с Сити. ВАР - ну трактуется неоднозначно. Правила многие тоже далеки от идеала в плане одноплановости, а также влияния на результат. Футбол же теряет свою консервативность и перестаёт быть какой-то незыблемой величиной под гнётом постоянного перепроизводства изменений, трансферов, скандалов и пр.

Следовательно, к чему эту игру портить сейчас моментами со сложной трактовкой, да ещё и убивающих культуру футбола, где всегда были тактические фолы. Опять же, если говорить про игру на турнирном уровне, то у игрока пропадает опция спасти себя или команду от провала ценой жёлтой. Да и это хоккей уже какой-то.
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dix
Ответ arspurs9
Там 5 фолов, потому что таймы по 20 минут. В баскетболе после 4 фолов появляются бонусы (12 минут на четверть). По такой аналогии в футболе нужно давать фолов за 10-15 такие удары. Но в любом случае это глупо. Игроки просто будут стараться специально собирать кучу мелких нарушений в центре поля и падать после каждого контакта.
в мини-футболе 20 минут чистого времени, в большом мяч в игре совсем чуть-чуть больше, минут 25-30, лучше привязываться не ко времени, а к среднему количеству фолов в матче, есть ощущение, что 10-15 фолов за тайм уже сейчас есть, и они динамику существенно убивают.
по поводу тех, кто подставляется - пусть подставляются, фолить на них не надо, вот и всё) а за симуляции нужно наказывать пост-фактум, возможно с прогрессивной шкалой) например, на первый раз дисква 1 матч, на второй - 2 и тд
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Муканов Арманбек
Швейцария,где-то близ Цюриха,совещание ФИФА:
-Может нужно хотя бы для начала с трактовками игры рукой и просмотра вар определится?
-нет,мы предлагаем вести буллиты и замены вратаря полевым игроком...а еще временные удаления за тактический фол ввести
-А как понять что фол тактический ?
-Ну это когда фол на оранжевую карточку
+2
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TheArsoman
Ответ Разрушающий мифы
К этому всё уже давно идёт. Цена удаления в футболе высока, и чем раньше произошло нарушение на КК, тем цена выше. Поэтому судьи менее охотно показывают КК в начале матча, нежели во втором тайме. Временные удаления снимут эту проблему, а также унифицируют размер наказания вне зависимости от времени их совершения.. Вообще по моему мнению со временем удаления до конца матча станут редкостью, за многие вещи будут удалять временно. Подобные вещи работают в хоккее с мячом и регби и никого не смущают. Со временем приживутся и в футболе. В том же хоккее с шайбой ввели 5-минутные удаления без удаления до конца матча и судьи сразу охотно стали пользоваться этой опцией. Поскольку удалять за каждое нарушение правил абсурдно, основной проблемой станет трактовка правил при удалении. Особенно в пограничных ситуациях.
Вон там Мерсон неплохо так представил как команда будет в глухую оборону садиться на 10 минут. Не факт, но и отрицать не вариант. Не знаю как там в хоккее с мячом. Регби сам по себе тягучий. Как это отразиться на течении матча огромный вопрос
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Pavel Makarov
очередной бред
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vuka
Ответ Анатолий Дмитриевич
а трактовки нарушений на "более чем желтую" будут такие же смешные, как современные трактовки на игру рукой?) кажется, это еще один фактор усиления судейского влияния на игру. уже вижу, как арбитр начудил, увидел не то и удалил на 10 минут. Его одноклубник возмутился - еще 10 минут. В итоге, минус два) и за эти 10 минут может произойти намного больше, чем левый пенальти или гол из офсайда
Всё это в хоккее с мячом опробовано. Там судьи очень технично умеют убивать команды.
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DinGo
Ответ АРХАТ
А не проще жёлтую давать???? Сразу тактических фолов будет меньше.
Временное удаление дополняет желтую, которой недостаточно
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Артем Дорохин
10 минутные удаления интересно будет посмотреть
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bo_larson
Ответ Pasha Giggz
Мы живём в то время, когда законодательные органы в разных сферах вынуждены придумывать какие-то изменения, чтобы просто сохранить свою значимость и финансирование. Поэтому IFAB и страдает всякой всячиной. По сути сейчас и без того шизанутых игр много, когда топ-клуб может запустить 4-7 голов даже от середняка, если только это не Ман Сити или Бавария, или Бавария не играет с Сити. ВАР - ну трактуется неоднозначно. Правила многие тоже далеки от идеала в плане одноплановости, а также влияния на результат. Футбол же теряет свою консервативность и перестаёт быть какой-то незыблемой величиной под гнётом постоянного перепроизводства изменений, трансферов, скандалов и пр. Следовательно, к чему эту игру портить сейчас моментами со сложной трактовкой, да ещё и убивающих культуру футбола, где всегда были тактические фолы. Опять же, если говорить про игру на турнирном уровне, то у игрока пропадает опция спасти себя или команду от провала ценой жёлтой. Да и это хоккей уже какой-то.
Так футбол со своей консервативностью и популярность стремительно теряет среди молодых. Теряет в пользу других развлечений. На спорце были тексты про это и новости о таких заявлений от топов разных топ-клубов.
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sudoku
Ответ Муканов Арманбек
Швейцария,где-то близ Цюриха,совещание ФИФА: -Может нужно хотя бы для начала с трактовками игры рукой и просмотра вар определится? -нет,мы предлагаем вести буллиты и замены вратаря полевым игроком...а еще временные удаления за тактический фол ввести -А как понять что фол тактический ? -Ну это когда фол на оранжевую карточку
IFAB != FIFA
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bo_larson
Ответ sudoku
другого игрока под шумок выпустят
И получат технарь)
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sudoku
Ответ bo_larson
Почему не на своей же скамейке?
другого игрока под шумок выпустят
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bo_larson
Ответ Рустик Исхаков
Ну, соответственно, и скамейку штрафников придётся соображать. Не на скамейке с тренером же им сидеть
Почему не на своей же скамейке?
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Pavel Makarov
Ответ dix
Лучше бы сделали как в мини-футболе - там после 5 фолов за каждое нарушение пробивается 12-метровый. в большом футболе можно сделать удар с радиуса штрафной и вратаря не привязывать к линии, как на пенальти, а разрешить свободно передвигаться внутри вратарской.
ага, давайте вообще футбол в цирк превратим)) как почитаешь этих фантазеров в комментах - нет слов)) "лучше бы как в мини-футболе", ахахахах))))
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АРХАТ
А не проще жёлтую давать???? Сразу тактических фолов будет меньше.
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Sergio Grullo
Ключевые слова: Кьеллини. Саха.
Может просто объявить Англию моральным чемпионом Европы 2020?
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Ильнур Хасанов
А че прикольно. Только вот сам матч растянется.
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Рустик Исхаков
Ну, соответственно, и скамейку штрафников придётся соображать. Не на скамейке с тренером же им сидеть
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a2wai
Это все будет иметь смысл, только если убивающий команды судья после матча будет выведен на чистую воду и подвергнут остракизму.

А до тех пор в IFAB сидят дебилы)
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