10-минутные удаления за тактические фолы – надвигающаяся реформа. Вряд ли она понравится Пепу
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) готовит серьезную реформу.
По данным авторитетного The Telegraph, в большой футбол готовится введение 10-минутные удаления за тактические фолы.
Пример для понимания реформы – нарушение Кьеллини на Сака в финале Евро-2020
Временное удаление могут ввести за фолы, которые по тяжести не заслуживают красной карточки, но слишком серьезны для желтой. Аналог оранжевой карточки.
Также предлагают наказывать и за особо циничные тактические нарушения. В качестве примера приводят фол Джорджо Кьеллини на Букайо Сака в финале Евро-2020. Тогда итальянский защитник помешал англичанину убежать от него по флангу: схватил сзади за футболку и повалил на газон.
Еще 10-минутные удаления могут внедрить за несогласие с решением арбитра – вероятно, с арбитрами позволят разговаривать только капитану команды. Такое правило пробовали среди английских юношей еще в 2019-м.
The Telegraph сообщает, что IFAB дал принципиальное согласие на тестирование мер в стиле регби в ведущих соревнованиях вроде АПЛ. Эксперимент может стартовать уже в следующем сезоне.
Реформы могут одобрить на ежегодном собрании IFAB в марте 2024-го в Глазго. Если их утвердят, то новые правила вступят в силу с 1 июля 2024-го.
Тактические фолы ассоциируются с Пепом. Отнекивался после наезда Сульшера, но тренера спалил Родри
Договоримся о терминах. Под тактическими фолами обычно понимают нарушения без грубости, но и без всякой попытки сыграть в мяч. Главная цель – сбить быструю атаку соперника, чтобы в паузе перед возобновлением игры партнеры успели восстановить позиции в защите.
Пример с фолом Кьеллини и правда хороший. Итальянский защитник не угрожал нанести травму сопернику, но сделал так, что Сака никак не мог продолжить атаку. Если бы не фол, Англия убегала в опасную контратаку. И нарушая правила, Кьеллини никак не мог сыграть в мяч. Он целенаправленно фолил.
Тактические фолы даже слегка рассорили Оле-Гуннара Сульшера и Пепа Гвардиолу в апреле 2019-го.
Тогда «Сити» встречался с «МЮ» – и Сульшер перед игрой заявил прессе: «Мы столкнемся с агрессией. Соперники будут бить нас по лодыжкам и пяткам, будут толкать нас. Они не позволят нам контратаковать за счет тактических фолов. Я нисколько не сомневаюсь в этом. Если вы посмотрите матчи «Ман Сити», то заметите, что они стараются останавливать соперников как можно выше».
Пеп ответил, что никогда не заставлял игроков совершать умышленные фолы: «Каким образом мы можем это сделать, владея мячом 65-70 процентов в среднем за матч? За десять сезонов в качестве тренера я никогда не готовил команду, которая бы думала о таких вещах. Никогда. И мои игроки могут сказать об этом лучше, чем я. Игроки, с которыми я работал в «Барселоне», «Баварии» и здесь. Мне не нравится это высказывание». Но уже через несколько месяцев Родри сказал о важности тактических фолов в «Сити»: «У нас много атакующих игроков в составе, поэтому иногда опорник остается в одиночестве при контратаках, но это хорошо для моего обучения. Я учусь новым вещам: когда идти в контрпрессинг, а когда оставаться рядом с защитниками, когда нужен тактический фол, как лучше двигаться. Мне это сильно помогает».
Обновления в правилах футбола: много добавленных минут (как на ЧМ-2022), судейские комментарии после ВАР, упрощенная фиксация офсайдов
Фото: Gettyimages/Michael Regan / Staff, Laurence Griffiths / Staff
кажется, это еще один фактор усиления судейского влияния на игру. уже вижу, как арбитр начудил, увидел не то и удалил на 10 минут. Его одноклубник возмутился - еще 10 минут. В итоге, минус два)
и за эти 10 минут может произойти намного больше, чем левый пенальти или гол из офсайда
придумайте уже свой вид спорта, и играйте в него, но не лезьте в футбол!
Или наоборот - будут жаловаться, что удалили игроков ни за что, ведь это был игровой фол, это все видели, кроме слепого судьи ))
Всё это превратится в бесконечные обсуждения - был фол тактическим или не очень.
я бы вообще удалял за 100% срыв атаки без какой-либо попытки играть в мяч (как в случае Кьелини). но отправить кого-то отдыхать на 10 минут - тоже неплохая мера.
хотя, возможно 10 минут - это слишком мало для футбола, чтобы сыграть в моменте большую роль, может быть даже минут на 20 можно отправлять отдыхать, чтобы какой-то серьёзный эффект был.
По сути сейчас и без того шизанутых игр много, когда топ-клуб может запустить 4-7 голов даже от середняка, если только это не Ман Сити или Бавария, или Бавария не играет с Сити. ВАР - ну трактуется неоднозначно. Правила многие тоже далеки от идеала в плане одноплановости, а также влияния на результат. Футбол же теряет свою консервативность и перестаёт быть какой-то незыблемой величиной под гнётом постоянного перепроизводства изменений, трансферов, скандалов и пр.
Следовательно, к чему эту игру портить сейчас моментами со сложной трактовкой, да ещё и убивающих культуру футбола, где всегда были тактические фолы. Опять же, если говорить про игру на турнирном уровне, то у игрока пропадает опция спасти себя или команду от провала ценой жёлтой. Да и это хоккей уже какой-то.
по поводу тех, кто подставляется - пусть подставляются, фолить на них не надо, вот и всё) а за симуляции нужно наказывать пост-фактум, возможно с прогрессивной шкалой) например, на первый раз дисква 1 матч, на второй - 2 и тд
-Может нужно хотя бы для начала с трактовками игры рукой и просмотра вар определится?
-нет,мы предлагаем вести буллиты и замены вратаря полевым игроком...а еще временные удаления за тактический фол ввести
-А как понять что фол тактический ?
-Ну это когда фол на оранжевую карточку
Может просто объявить Англию моральным чемпионом Европы 2020?
А до тех пор в IFAB сидят дебилы)