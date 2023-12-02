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Джуд, Кейн, Грилиш, Райс, Магуайр – это могла бы быть сборная Ирландии! Топ-состав из другой реальности

Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Сборная Англии по футболу Сборная Англии по футболу
сборная Ирландии по футболу сборная Ирландии по футболу
Харри Кейн Харри Кейн
Джеймс Мэддисон Джеймс Мэддисон
Джек Грилиш Джек Грилиш
Харри Магуайр Харри Магуайр
Кэлвин Филлипс Кэлвин Филлипс
Деклан Райс Деклан Райс
Футбол Футбол

И Джеймс Мэддисон тут.

Среди несостоявшихся топовых сборных – Ирландия. Потому теоретически могли, но не сыграли за нее многие звезды.

Оцените, какой мог бы быть состав! Топы есть на всех позициях.

Пройдемся по главным.

● Отец Харри Кейна родился на западе Ирландии, в городе Голуэй – в детстве нападающий регулярно ездил на малую родину. Причем в какой-то момент Кейн был ближе к сборной Ирландии, чем к Англии! Несмотря на выступления в английских молодежках, агент Харри позвонил ирландским скаутам и сказал, что игрок был бы не против выступать за эту сборную. Поначалу там не заинтересовались, а потом уже настойчивее была Англия.

● Еще ближе к сборной Ирландии был Джек Грилиш – он даже выступал за молодежные команды трех возрастов. Правда, в 2016-м на него вышли представители Англии, и полузащитник выбрал ее. Хотя во взрослую сборную Ирландии тоже звали: бывший тренер команда Мартин О’Нил разговаривал с Грилишем на эту тему – не смог убедить.

Деклан Райс зашел дальше всех и после ирландских молодежек сыграл три матча за основную сборную в 2018-м, но уже через год перешел в Англию. Помогло, что все три матча за Ирландию были товарищескими.

● Выделяется Итан Ампаду – единственный, кто выступает в итоге не за Англию и не за Ирландию. Защитник заигран за Уэльс: ирландские корни у него по маме, а в целом к игроку приходили аж четыре сборные – еще Гана. Итан выбрал валлийцев – страну, где мама родилась.

● У Джуда Беллингема вообще ирландцы и папа, и мама. Родился он в Англии, но корни очевидны. Отец игрока, легенда английских нон-лиг Марк Беллингем, в сентябре 2020-го, перед дебютом сына за «Боруссию», написал в твиттере: «Сейчас наполовину ирландец зайдет в интернет и увидит, как его сын из молодежной сборной Англии дебютирует в Кубке Германии».

Ирландское происхождение уже пригодилось Джуду: он скоро получит гражданство этой страны и освободит в заявке «Реала» место для игроков не из ЕС. В документалке еще в 2021-м показали его фото в футболке ирландской сборной. Но взрослой такой никогда не будет.

Кстати, брат Джуда, Джоб, за взрослую сборную Англии еще не заигран: пока молодежка.

У ирландцев еще остаются шансы.

В отборе на Евро-2024 сборная Ирландии опередила только Гибралтар в своей группе, с ними и набрали все шесть очков – Греции, Нидерландам и Франции все остальные матчи проиграли. На Евро-2020 сборная не ездила, в 2016-м выходила в 1/8 финала. На чемпионатах мира не были с того самого 2002-го.

Евро-2028 примут Великобритания и Ирландия. А почему это не одно государство?

Фото: Gettyimages.ru/Ronny Hartmann/Bongarts

8 комментариев
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Если ирландец выбирает Англию,то никакой он не ирландец. И Ирландии такие даром не нужны
+28
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"ирландские корни у него по маме, ......Итан выбрал валлийцев – родину мамы".
Говорят, в Великобритании, если спутать валлийца с ирландцем, бьют в морду без предупреждения.
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+10
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Если бы Кейн ещё бы и за Ирландию играл, то это было бы уже слишком))) Человек итак в бестрофейник тащил как мог) Хотя, может у Харри такая карма? Ничего не выигрывать?) Представьте Бавария ничего не выиграет в этом сезоне!
+10
-2
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Ответ Lifar Skladchikov
Если бы Кейн ещё бы и за Ирландию играл, то это было бы уже слишком))) Человек итак в бестрофейник тащил как мог) Хотя, может у Харри такая карма? Ничего не выигрывать?) Представьте Бавария ничего не выиграет в этом сезоне!
А сборная Англии за последние 50 лет что-то выиграла?
+5
-2
+3
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Ответ Raman Janukevich
Если ирландец выбирает Англию,то никакой он не ирландец. И Ирландии такие даром не нужны
Слова настоящего ирландца!!!!
+2
0
+2
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