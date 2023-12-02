Джуд, Кейн, Грилиш, Райс, Магуайр – это могла бы быть сборная Ирландии! Топ-состав из другой реальности

И Джеймс Мэддисон тут.

Среди несостоявшихся топовых сборных – Ирландия. Потому теоретически могли, но не сыграли за нее многие звезды.

Оцените, какой мог бы быть состав! Топы есть на всех позициях.

Пройдемся по главным.

● Отец Харри Кейна родился на западе Ирландии, в городе Голуэй – в детстве нападающий регулярно ездил на малую родину. Причем в какой-то момент Кейн был ближе к сборной Ирландии, чем к Англии! Несмотря на выступления в английских молодежках, агент Харри позвонил ирландским скаутам и сказал, что игрок был бы не против выступать за эту сборную. Поначалу там не заинтересовались, а потом уже настойчивее была Англия.

● Еще ближе к сборной Ирландии был Джек Грилиш – он даже выступал за молодежные команды трех возрастов. Правда, в 2016-м на него вышли представители Англии, и полузащитник выбрал ее. Хотя во взрослую сборную Ирландии тоже звали: бывший тренер команда Мартин О’Нил разговаривал с Грилишем на эту тему – не смог убедить.

● Деклан Райс зашел дальше всех и после ирландских молодежек сыграл три матча за основную сборную в 2018-м, но уже через год перешел в Англию. Помогло, что все три матча за Ирландию были товарищескими.

● Выделяется Итан Ампаду – единственный, кто выступает в итоге не за Англию и не за Ирландию. Защитник заигран за Уэльс: ирландские корни у него по маме, а в целом к игроку приходили аж четыре сборные – еще Гана. Итан выбрал валлийцев – страну, где мама родилась.

● У Джуда Беллингема вообще ирландцы и папа, и мама. Родился он в Англии, но корни очевидны. Отец игрока, легенда английских нон-лиг Марк Беллингем, в сентябре 2020-го, перед дебютом сына за «Боруссию», написал в твиттере: «Сейчас наполовину ирландец зайдет в интернет и увидит, как его сын из молодежной сборной Англии дебютирует в Кубке Германии».

Ирландское происхождение уже пригодилось Джуду: он скоро получит гражданство этой страны и освободит в заявке «Реала» место для игроков не из ЕС. В документалке еще в 2021-м показали его фото в футболке ирландской сборной. Но взрослой такой никогда не будет.

Кстати, брат Джуда, Джоб, за взрослую сборную Англии еще не заигран: пока молодежка.

У ирландцев еще остаются шансы.

В отборе на Евро-2024 сборная Ирландии опередила только Гибралтар в своей группе, с ними и набрали все шесть очков – Греции, Нидерландам и Франции все остальные матчи проиграли. На Евро-2020 сборная не ездила, в 2016-м выходила в 1/8 финала. На чемпионатах мира не были с того самого 2002-го.

Фото: Gettyimages.ru/Ronny Hartmann/Bongarts