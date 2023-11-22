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У Бразилии три подряд поражения и первое в истории отборов – дома. Могут не попасть на ЧМ?

Сборная Бразилии по футболу Сборная Бразилии по футболу
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
квалификация ЧМ-2026 Южная Америка квалификация ЧМ-2026 Южная Америка
Фернандо Диниз
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Николас Отаменди Николас Отаменди
Неймар Неймар
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

Историческая победа Аргентины на «Маракане».

За безумным аргентино-бразильским побоищем фанатов на второй план ушла игра и результат. А там для Бразилии плачевно: команда  Фернандо Диниза не может победить уже четыре матча подряд.

У Бразилии пять поражений в девяти матчах года. Так плохо не было с 1940-го – года рождения Пеле

В равном матче с Аргентиной (8:8 по ударам, 4:2 по попаданиям в створ, почти 50% на 50% владение) все решил один мяч: Николас Отаменди успешно выпрыгнул на угловом и принес историческую выездную победу команде Лионеля Скалони – в чем уникальность момента, объясним ниже.

Победа укрепила положение аргентинцев в отборе ЧМ-2026. После шести туров у них только одна потеря: в предыдущем туре проиграли дома Уругваю (0:2), команде Марсело Бьелсы.

А вот бразильцы идут по краю: шестое место – это последняя прямая путевка на ЧМ от Южной Америки. Напоминаем, что Бразилия единственная сборная в мире, которая не пропустила ни одного чемпионата мира (серия из 22 турниров подряд). Понятно, что завалить нынешний отбор бразильцам практически нереально: из 10 сборных попасть на ЧМ могут семь – первые шесть напрямую и седьмая команда через межконтинентальные стыки.

Но этот цикл уже явно выделяется для Бразилии. И не в положительную сторону:

● Впервые в истории квалификации ЧМ бразильцы проиграли дома. Да, все верно: сборная Бразилии никогда не проигрывали матч отбора на своем поле. Аргентинцы первыми взяли крепость, которая считалась нерушимой десятилетиями.

Бразилия оставалась единственной такой сборной на континенте: монструозная серия состояла из 51 победы и 13 ничьих. Лишь в пяти играх до вчерашней Бразилия не забивала (матчи заканчивались 0:0).

Лионель Месси доволен: «Хоть это и не самое важное из того, чего добился этот состав, но все-таки очень приятно победить в Бразилии, учитывая как сильны они в домашних матчах на протяжении всей истории. Это был очень сложный матч. Они играли после нескольких неудачных результатов, болельщики были недовольны командой. Мы знали, что все так и будет. Очень похоже на финал Кубка Америки. Очень сложно».

Родриго Де Поль тоже рад: «Счастлив, мы снова написали историю. Мы хотели стать первыми, кто обыграет Бразилию здесь. Учитывая то, что случилось до свистка, мы разозлились еще сильнее».

● Впервые в истории квалификации ЧМ бразильцы проиграли сначала два матча подряд, а теперь и три: 0:2 с Уругваем, 1:2 с Колумбией и 0:1 с Аргентиной. Колумбийцам бразильцы проиграли впервые в истории отбора на ЧМ, еще и позволили им нанести аж 23 удара по воротам (10 в створ).

Безвыигрышная серия и вовсе достигла уже четырех игр: до этого были 1:1 с Венесуэлой.

● За пять матчей отбора Бразилия пропустила больше, чем за всю квалификацию к ЧМ-2022. Тогда забили 40 мячей и пропустила пять в 17 играх. Сейчас разница мячей 8:7 (после пяти туров было шесть пропущенных).

● В 2023-м у Бразилии пять поражений в девяти матчах. Чаще проигрывали только в 1963-м: там было восемь поражений, но в 18 играх. Пять неудач еще бывало в 1968-м, но в 20 матчах.

55,5% поражений за год – это худший показатель за 83 (!) года. Прошлый раз так плохо было в год рождения Пеле – 57,1% (1940-й). До этого проигрывали по две трети матчей (1920-й, 1921-й, 1923-й) и три четверти (1917-й, 1934-й).

Продолжение отбора – следующей осенью. У Бразилии по календарю в сентябре Эквадор (д) и Парагвай (г), в октбяре Чили (г) и Перу (д), в ноябре – Венесуэла (г) и Уругвай (д). Пока неясно, с каким тренером. 

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Тренер Диниз, который недавно принес «Флуминенсе» первую победу в Кубке Либертадорес, пока явно не справляется в сборной. Ситуацию для него усугубляют травмы лидеров: Неймар и Милитао выбыли надолго, Каземиро сломался еще в начале ноября, Винисиус травмировался перед матчем с Аргентиной, а Пакета не вызывают из-за расследования, связанного со ставками.

Диниза изначально назначали временным – в ожидании Карло Анчелотти. Об устной договоренности с тренером «Реала» говорили еще летом: ожидалось, что итальянец возглавит сборную после Кубка Америки-2024 (пройдет с 20 июня по 14 июля, параллельно с Евро).

Но и тут в последние дни долетает противоречивая информация из Испании: одни источники утверждают, что «Реал» обсуждает с Анчелотти двухлетнее продление (возможен вариант 1+1), а другие пишут, что у итальянца уже подписанный контракт с бразильцами.

В сборной Бразилии легкий хаос.

Бразилия – Аргентина 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
22 ноября, 03.30, «Маракана»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 63 Отаменди.
БразилияАлиссон, Эмерсон, Маркиньос (Нино, 46), Габриэл (Жоэлинтон, 72), Карлос Аугусто, Бруно Гимараэс (Дуглас Луис, 78), Андре, Рафинья (Эндрик, 72), Родриго, Мартинелли (Рафаэл Вейга, 78), Габриэл Жезус.
АргентинаМартинес, Молина, Отаменди, Ромеро, Акунья (Тальяфико, 66), Ло Чельсо (Гонсалес, 70), Мак Аллистер, Де Поль, Фернандес (Паредес, 70), Месси (Ди Мария, 78), Альварес (Мартинес, 78).
Предупреждения:
Габриэл Жезус (5), Рафинья (14), Карлос Аугусто (33).
Удаление:
Жоэлинтон (81).

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Фото: Gettyimages/Wagner Meier / Freier Fotograf; IMAGO/Alberto Gardin/Global Look Press

7 комментариев

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Кавабунга Шреддоголовый
Попасть на ЧМ из южноамериканского отбора стало до неприличия просто, но будет просто умора, просто эпик фейл, если бразильцы каким-то невероятным образом умудрятся пролететь даже мимо стыков. Я в это не верю, но помечтать чисто прикола ради можно
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Nogoi89
Ответ Казанец Тимка:-)
У Бразилии просто за долгие годы нет звёзд, особенно в нападении и в атаке в целом. Вот потому и первое поражение в истории. Ну и с тренером давно определиться пора.
Вот бы у других не было звёзд в нападении, как у Бразилии) Просто нет игры, тренер пока не может.
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Ruscello
Если Жоэлинтон выходит на 72 минуте, а на 81 уходит за КК, то наверное "плывут", только вот где полсостава основы у этой сборной?....
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Mohnatiy
А чего вы хотели от временного тренера? Гениальных тренерских решений?
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Денис Кёнигсберг
Кто-то говорил, что Диниз красава, Карло нафиг не нужен. Надеюсь, Диниз останется, и дадут шансы Парагваю и Чили
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