У Бразилии три подряд поражения и первое в истории отборов – дома. Могут не попасть на ЧМ?
Историческая победа Аргентины на «Маракане».
За безумным аргентино-бразильским побоищем фанатов на второй план ушла игра и результат. А там для Бразилии плачевно: команда Фернандо Диниза не может победить уже четыре матча подряд.
У Бразилии пять поражений в девяти матчах года. Так плохо не было с 1940-го – года рождения Пеле
В равном матче с Аргентиной (8:8 по ударам, 4:2 по попаданиям в створ, почти 50% на 50% владение) все решил один мяч: Николас Отаменди успешно выпрыгнул на угловом и принес историческую выездную победу команде Лионеля Скалони – в чем уникальность момента, объясним ниже.
Победа укрепила положение аргентинцев в отборе ЧМ-2026. После шести туров у них только одна потеря: в предыдущем туре проиграли дома Уругваю (0:2), команде Марсело Бьелсы.
А вот бразильцы идут по краю: шестое место – это последняя прямая путевка на ЧМ от Южной Америки. Напоминаем, что Бразилия единственная сборная в мире, которая не пропустила ни одного чемпионата мира (серия из 22 турниров подряд). Понятно, что завалить нынешний отбор бразильцам практически нереально: из 10 сборных попасть на ЧМ могут семь – первые шесть напрямую и седьмая команда через межконтинентальные стыки.
Но этот цикл уже явно выделяется для Бразилии. И не в положительную сторону:
● Впервые в истории квалификации ЧМ бразильцы проиграли дома. Да, все верно: сборная Бразилии никогда не проигрывали матч отбора на своем поле. Аргентинцы первыми взяли крепость, которая считалась нерушимой десятилетиями.
Бразилия оставалась единственной такой сборной на континенте: монструозная серия состояла из 51 победы и 13 ничьих. Лишь в пяти играх до вчерашней Бразилия не забивала (матчи заканчивались 0:0).
Лионель Месси доволен: «Хоть это и не самое важное из того, чего добился этот состав, но все-таки очень приятно победить в Бразилии, учитывая как сильны они в домашних матчах на протяжении всей истории. Это был очень сложный матч. Они играли после нескольких неудачных результатов, болельщики были недовольны командой. Мы знали, что все так и будет. Очень похоже на финал Кубка Америки. Очень сложно».
Родриго Де Поль тоже рад: «Счастлив, мы снова написали историю. Мы хотели стать первыми, кто обыграет Бразилию здесь. Учитывая то, что случилось до свистка, мы разозлились еще сильнее».
● Впервые в истории квалификации ЧМ бразильцы проиграли сначала два матча подряд, а теперь и три: 0:2 с Уругваем, 1:2 с Колумбией и 0:1 с Аргентиной. Колумбийцам бразильцы проиграли впервые в истории отбора на ЧМ, еще и позволили им нанести аж 23 удара по воротам (10 в створ).
Безвыигрышная серия и вовсе достигла уже четырех игр: до этого были 1:1 с Венесуэлой.
● За пять матчей отбора Бразилия пропустила больше, чем за всю квалификацию к ЧМ-2022. Тогда забили 40 мячей и пропустила пять в 17 играх. Сейчас разница мячей 8:7 (после пяти туров было шесть пропущенных).
● В 2023-м у Бразилии пять поражений в девяти матчах. Чаще проигрывали только в 1963-м: там было восемь поражений, но в 18 играх. Пять неудач еще бывало в 1968-м, но в 20 матчах.
55,5% поражений за год – это худший показатель за 83 (!) года. Прошлый раз так плохо было в год рождения Пеле – 57,1% (1940-й). До этого проигрывали по две трети матчей (1920-й, 1921-й, 1923-й) и три четверти (1917-й, 1934-й).
Продолжение отбора – следующей осенью. У Бразилии по календарю в сентябре Эквадор (д) и Парагвай (г), в октбяре Чили (г) и Перу (д), в ноябре – Венесуэла (г) и Уругвай (д). Пока неясно, с каким тренером.
Анчелотти теперь точно поедет в Бразилию? Это новая сага: возможно, «Реал» предложит продление
Тренер Диниз, который недавно принес «Флуминенсе» первую победу в Кубке Либертадорес, пока явно не справляется в сборной. Ситуацию для него усугубляют травмы лидеров: Неймар и Милитао выбыли надолго, Каземиро сломался еще в начале ноября, Винисиус травмировался перед матчем с Аргентиной, а Пакета не вызывают из-за расследования, связанного со ставками.
Диниза изначально назначали временным – в ожидании Карло Анчелотти. Об устной договоренности с тренером «Реала» говорили еще летом: ожидалось, что итальянец возглавит сборную после Кубка Америки-2024 (пройдет с 20 июня по 14 июля, параллельно с Евро).
Но и тут в последние дни долетает противоречивая информация из Испании: одни источники утверждают, что «Реал» обсуждает с Анчелотти двухлетнее продление (возможен вариант 1+1), а другие пишут, что у итальянца уже подписанный контракт с бразильцами.
В сборной Бразилии легкий хаос.
- Дата проведения
- 22 ноября, 03.30, «Маракана»
- Гол:
- 0:1 – 63 Отаменди.
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Бразилия –
Алиссон, Эмерсон, Маркиньос (Нино, 46), Габриэл (Жоэлинтон, 72), Карлос Аугусто, Бруно Гимараэс (Дуглас Луис, 78), Андре, Рафинья (Эндрик, 72), Родриго, Мартинелли (Рафаэл Вейга, 78), Габриэл Жезус.
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Аргентина –
Мартинес, Молина, Отаменди, Ромеро, Акунья (Тальяфико, 66), Ло Чельсо (Гонсалес, 70), Мак Аллистер, Де Поль, Фернандес (Паредес, 70), Месси (Ди Мария, 78), Альварес (Мартинес, 78).
- Предупреждения:
- Габриэл Жезус (5), Рафинья (14), Карлос Аугусто (33).
- Удаление:
- Жоэлинтон (81).
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Фото: Gettyimages/Wagner Meier / Freier Fotograf; IMAGO/Alberto Gardin/Global Look Press
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