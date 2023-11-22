Историческая победа Аргентины на «Маракане».

За безумным аргентино-бразильским побоищем фанатов на второй план ушла игра и результат. А там для Бразилии плачевно: команда Фернандо Диниза не может победить уже четыре матча подряд.

У Бразилии пять поражений в девяти матчах года. Так плохо не было с 1940-го – года рождения Пеле

В равном матче с Аргентиной (8:8 по ударам, 4:2 по попаданиям в створ, почти 50% на 50% владение) все решил один мяч: Николас Отаменди успешно выпрыгнул на угловом и принес историческую выездную победу команде Лионеля Скалони – в чем уникальность момента, объясним ниже.

Победа укрепила положение аргентинцев в отборе ЧМ-2026. После шести туров у них только одна потеря: в предыдущем туре проиграли дома Уругваю (0:2), команде Марсело Бьелсы.

А вот бразильцы идут по краю: шестое место – это последняя прямая путевка на ЧМ от Южной Америки. Напоминаем, что Бразилия единственная сборная в мире, которая не пропустила ни одного чемпионата мира (серия из 22 турниров подряд). Понятно, что завалить нынешний отбор бразильцам практически нереально: из 10 сборных попасть на ЧМ могут семь – первые шесть напрямую и седьмая команда через межконтинентальные стыки.

Но этот цикл уже явно выделяется для Бразилии. И не в положительную сторону:

● Впервые в истории квалификации ЧМ бразильцы проиграли дома. Да, все верно: сборная Бразилии никогда не проигрывали матч отбора на своем поле. Аргентинцы первыми взяли крепость, которая считалась нерушимой десятилетиями.

Бразилия оставалась единственной такой сборной на континенте: монструозная серия состояла из 51 победы и 13 ничьих. Лишь в пяти играх до вчерашней Бразилия не забивала (матчи заканчивались 0:0).

Лионель Месси доволен: «Хоть это и не самое важное из того, чего добился этот состав, но все-таки очень приятно победить в Бразилии, учитывая как сильны они в домашних матчах на протяжении всей истории . Это был очень сложный матч. Они играли после нескольких неудачных результатов, болельщики были недовольны командой. Мы знали, что все так и будет. Очень похоже на финал Кубка Америки. Очень сложно».

Родриго Де Поль тоже рад: «Счастлив, мы снова написали историю. Мы хотели стать первыми, кто обыграет Бразилию здесь. Учитывая то, что случилось до свистка, мы разозлились еще сильнее».

● Впервые в истории квалификации ЧМ бразильцы проиграли сначала два матча подряд, а теперь и три: 0:2 с Уругваем, 1:2 с Колумбией и 0:1 с Аргентиной. Колумбийцам бразильцы проиграли впервые в истории отбора на ЧМ, еще и позволили им нанести аж 23 удара по воротам (10 в створ).

Безвыигрышная серия и вовсе достигла уже четырех игр: до этого были 1:1 с Венесуэлой.

● За пять матчей отбора Бразилия пропустила больше, чем за всю квалификацию к ЧМ-2022. Тогда забили 40 мячей и пропустила пять в 17 играх. Сейчас разница мячей 8:7 (после пяти туров было шесть пропущенных).

● В 2023-м у Бразилии пять поражений в девяти матчах. Чаще проигрывали только в 1963-м: там было восемь поражений, но в 18 играх. Пять неудач еще бывало в 1968-м, но в 20 матчах.

55,5% поражений за год – это худший показатель за 83 (!) года. Прошлый раз так плохо было в год рождения Пеле – 57,1% (1940-й). До этого проигрывали по две трети матчей (1920-й, 1921-й, 1923-й) и три четверти (1917-й, 1934-й).

Продолжение отбора – следующей осенью. У Бразилии по календарю в сентябре Эквадор (д) и Парагвай (г), в октбяре Чили (г) и Перу (д), в ноябре – Венесуэла (г) и Уругвай (д). Пока неясно, с каким тренером.

Анчелотти теперь точно поедет в Бразилию? Это новая сага: возможно, «Реал» предложит продление

Тренер Диниз, который недавно принес «Флуминенсе» первую победу в Кубке Либертадорес, пока явно не справляется в сборной. Ситуацию для него усугубляют травмы лидеров: Неймар и Милитао выбыли надолго, Каземиро сломался еще в начале ноября, Винисиус травмировался перед матчем с Аргентиной, а Пакета не вызывают из-за расследования, связанного со ставками.

Диниза изначально назначали временным – в ожидании Карло Анчелотти. Об устной договоренности с тренером «Реала» говорили еще летом: ожидалось, что итальянец возглавит сборную после Кубка Америки-2024 (пройдет с 20 июня по 14 июля, параллельно с Евро).

Но и тут в последние дни долетает противоречивая информация из Испании: одни источники утверждают, что «Реал» обсуждает с Анчелотти двухлетнее продление (возможен вариант 1+1), а другие пишут, что у итальянца уже подписанный контракт с бразильцами.

В сборной Бразилии легкий хаос.

Фото: Gettyimages/Wagner Meier / Freier Fotograf; IMAGO/Alberto Gardin/Global Look Press