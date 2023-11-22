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Сане ударил соперника в товарняке. Мгновенная красная

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Сборная Германии по футболу Сборная Германии по футболу
Филипп Мвене Филипп Мвене
Лерой Сане Лерой Сане
Футбол Футбол

Сборная Германии, хозяйка Евро-2024, приучила, что провалы в товарищеских матчах – новая реальность. В этот раз проиграли Турции и Австрии. Но против Австрии пробито новое дно.

Лерой Сане получил прямую красную за удар соперника в лицо.

Игрок «Баварии» ударил игрока «Майнца»

В начале второго тайма немцы уступали 0:1 после классного гола Марселя Забитцера. Сане пытался остановить Филиппа Мвене и задел его сзади.

Да еще и неприятно врезался.

Мвене пошел выяснить отношения.

Сане оттолкнул его в лицо.

Правой оттолкнул и левой чуть добавил. После этого Мвене упал и схватился за лицо.

Австрийцу показали желтую, немца не пощадили – красная. Алаба оттаскивал Сане от дальнейшего конфликта.

Дальше Сане покинул поле.

Примерно через полчаса немцы еще и получили красивый гол от Кристофа Баумгартнера, который при выходе один на один технично перекинул мяч через голкипера – 0:2.

Сане и Мвене играют в одном чемпионате – за «Баварию» и «Майнц». Мвене летом перешел из «ПСВ» за миллион евро, но против Сане не играл – матч прошел в октябре, когда австриец был травмирован, а Сане тогда сделал голевой пас. «Бавария» выиграла 3:1.

Сане получил первую красную в карьере

Сане прекрасен в Бундеслиге в этом сезоне – уже сейчас 8+6, хотя за весь прошлый было 8+7. И с дисциплиной все хорошо – лишь одна желтая карточка (плюс еще одна – в ЛЧ). Да и вообще Сане никогда не получал больше четырех предупреждений за весь сезон Бундеслиги или АПЛ.

В сборной до этого дня Сане провел 58 матчей. За это время было лишь три желтые карточки и в разных турнирах. Все три желтые – за разные нарушения: фол, игра рукой, несогласие с арбитром.

Красных карточек еще не было в карьере вообще. Возможно, Юлиан Нагельсменн скажет, что лучше сейчас, чем на Евро, но момент неприятный для всех.

Германия повторила рекорд по поражениям за календарный год

Германия опять проиграла. За год это шестое поражение – уступали Бельгии, Польши, Колумбии, Японии, Турции и теперь Австрии. Победить удалось Перу, Францию и США, еще были ничьи с Украиной и Мексикой.

Слабых соперников точно не было – Германия готовится к домашнему Евро через серьезные игры. Но результаты все равно печальные.

Уместно сравнить их с матчами в 2005 году – тогда тоже готовились к домашнему турниру (ЧМ-2006). В десяти товарищеских играх Германия победила четырежды и проиграла только два раза. Но и соперники немного другие – победы над Словенией, Северной Ирландией, ЮАР и Китаем, поражения от Словакии и Турции. Трижды немцы сыграли вничью 2:2 – тут в одном ряду с Аргентиной и Нидерландами есть Россия. Еще было 0:0 с Францией.

Тогда же немцы сыграли на Кубке конфедераций – проиграли Бразилии в полуфинале, сыграли вничью с Аргентиной и победили Австралию, Тунис и Мексику. На самом ЧМ Германия выиграла бронзовые медали.

Был еще один год, который состоял целиком из товарищеских матчей – 1993-й, поскольку тогда по праву победителя ЧМ-1990 немцам можно было не проходить квалификацию к ЧМ-1994. Они проиграли из 11 матчей лишь однажды (Аргентине) и много забивали: например, три и четыре гола в двух матчах США, пять – Уругваю, шесть – Гане. Через год на ЧМ немцы сенсационно вылетели в 1/4 от Болгарии.

Сейчас же – шесть поражений за год. Было ли такое когда-нибудь раньше? Вообще, да – в 2018-м, когда уступили Бразилии и Австрии в товарищеских играх, Нидерландам и Франции в Лиге наций, а Мексике и Южной Корее – на ЧМ.

Если считать с 1991 года, больше так часто Германия не проигрывала. Максимум четырежды в год – так было несколько раз. Шесть – уже нетипично, хотя подобное и произошло сравнительно недавно – пять лет назад.

Австрия – Германия 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
21 ноября, 22.45, «Эрнст Хаппель»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 29 Забитцер, 2:0 – 73 Баумгартнер.
АвстрияШлагер, Пош, Алаба (Данзо, 89), Линхарт, Мвене (Вебер, 69), Забитцер (Зайдль, 90), Лаймер (Энтруп, 89), Шлагер, Баумгартнер (Шмид, 81), Зайвальд, Грегорич (Калайджич, 81).
ГерманияТрапп, Хуммельс, Рюдигер, Та, Брандт (Хенрихс, 53), Хавертц (Дукш, 77), Гюндоган (Киммих, 61), Горетцка (Андрих, 61), Сане, Фюллькруг (Мюллер, 46), Гнабри (Виртц, 61).
Предупреждения:
Мвене (50), Киммих (87).
Удаление:
Сане (49).

Хавертц – теперь левый защитник. Что за безумный эксперимент Нагельсманна?

Фото: IMAGO/imago-images.de, Christian Charisius/dpa, IMAGO/Roger Petzsche/Global Look Press; Gettyimages.ru/Christian Hofer, Alexander Hassenstein

10 комментариев

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bsanchezb
Ответ Trash Talking
С фотки, где истинный австриец Алаба оттаскивает истинного немца Сане, в голос. Потом еще и Гнабри с Та подбежали. Если бы я не знал эти формы и лица, по фотографиям подумал бы, что это какой-то матч между условным Алжиром и Сенегалом.
И потом в комментариях говорят, что в России расизма никогда нет и не было, и вообще это чисто пиар американцев
+7
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Тюменский медвежонок
Ответ Orik298
Похоже бундестим проведет очередной блеклый турнир без медалей
вы это решили исходя из товарищеских матчей? Нагельсман по максимуму просто экспериментирует
+3
-1
+2
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Orik298
Похоже бундестим проведет очередной блеклый турнир без медалей
+1
-1
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r3tr0!
Пора Германии спустя сотню лет снова начинать охоту на ведьм, эти негры с турками вообще не цвет нации
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Антон Казанский
Сане нервничал весь матч: игра не шла, а партнёры ползали по полю в то время, как Австрия старалась по полной.

Фишка в том, что у немцев полный швах в центре поля и выше. И тут варианта два: то ли Гюндоган с Горецкой внезапно разучились играть, то ли одно из двух.
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Ulukbek Kiyazov
Ответ Trash Talking
С фотки, где истинный австриец Алаба оттаскивает истинного немца Сане, в голос. Потом еще и Гнабри с Та подбежали. Если бы я не знал эти формы и лица, по фотографиям подумал бы, что это какой-то матч между условным Алжиром и Сенегалом.
Прикинь, все они родились и выросли в своих республиках, в чем проблема? За кого им тогда играть?
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Bayern2004
Ответ bsanchezb
И потом в комментариях говорят, что в России расизма никогда нет и не было, и вообще это чисто пиар американцев
В чём т.н."расизм" вопроса пользователя "Trash Talking"?
В том что он справедливо указал на этническую принадлежность футболистов?
Где ни Алаба(нигериец/филлипинец),ни Азиз Сане(Сенегало/немец)...Граждане Германии.Но ни разу не немцы!
А об австрийских "соколах" отдельная история.
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