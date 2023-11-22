Сане ударил соперника в товарняке. Мгновенная красная

Сборная Германии, хозяйка Евро-2024, приучила, что провалы в товарищеских матчах – новая реальность. В этот раз проиграли Турции и Австрии. Но против Австрии пробито новое дно.

Лерой Сане получил прямую красную за удар соперника в лицо.

Игрок «Баварии» ударил игрока «Майнца»

В начале второго тайма немцы уступали 0:1 после классного гола Марселя Забитцера. Сане пытался остановить Филиппа Мвене и задел его сзади.

Да еще и неприятно врезался.

Мвене пошел выяснить отношения.

Сане оттолкнул его в лицо.

Правой оттолкнул и левой чуть добавил. После этого Мвене упал и схватился за лицо.

Австрийцу показали желтую, немца не пощадили – красная. Алаба оттаскивал Сане от дальнейшего конфликта.

Дальше Сане покинул поле.

Примерно через полчаса немцы еще и получили красивый гол от Кристофа Баумгартнера, который при выходе один на один технично перекинул мяч через голкипера – 0:2.

Сане и Мвене играют в одном чемпионате – за «Баварию» и «Майнц». Мвене летом перешел из «ПСВ» за миллион евро, но против Сане не играл – матч прошел в октябре, когда австриец был травмирован, а Сане тогда сделал голевой пас. «Бавария» выиграла 3:1.

Сане получил первую красную в карьере

Сане прекрасен в Бундеслиге в этом сезоне – уже сейчас 8+6, хотя за весь прошлый было 8+7. И с дисциплиной все хорошо – лишь одна желтая карточка (плюс еще одна – в ЛЧ). Да и вообще Сане никогда не получал больше четырех предупреждений за весь сезон Бундеслиги или АПЛ.

В сборной до этого дня Сане провел 58 матчей. За это время было лишь три желтые карточки и в разных турнирах. Все три желтые – за разные нарушения: фол, игра рукой, несогласие с арбитром.

Красных карточек еще не было в карьере вообще. Возможно, Юлиан Нагельсменн скажет, что лучше сейчас, чем на Евро, но момент неприятный для всех.

Германия повторила рекорд по поражениям за календарный год

Германия опять проиграла. За год это шестое поражение – уступали Бельгии, Польши, Колумбии, Японии, Турции и теперь Австрии. Победить удалось Перу, Францию и США, еще были ничьи с Украиной и Мексикой.

Слабых соперников точно не было – Германия готовится к домашнему Евро через серьезные игры. Но результаты все равно печальные.

Уместно сравнить их с матчами в 2005 году – тогда тоже готовились к домашнему турниру (ЧМ-2006). В десяти товарищеских играх Германия победила четырежды и проиграла только два раза. Но и соперники немного другие – победы над Словенией, Северной Ирландией, ЮАР и Китаем, поражения от Словакии и Турции. Трижды немцы сыграли вничью 2:2 – тут в одном ряду с Аргентиной и Нидерландами есть Россия. Еще было 0:0 с Францией.

Тогда же немцы сыграли на Кубке конфедераций – проиграли Бразилии в полуфинале, сыграли вничью с Аргентиной и победили Австралию, Тунис и Мексику. На самом ЧМ Германия выиграла бронзовые медали.

Был еще один год, который состоял целиком из товарищеских матчей – 1993-й, поскольку тогда по праву победителя ЧМ-1990 немцам можно было не проходить квалификацию к ЧМ-1994. Они проиграли из 11 матчей лишь однажды (Аргентине) и много забивали: например, три и четыре гола в двух матчах США, пять – Уругваю, шесть – Гане. Через год на ЧМ немцы сенсационно вылетели в 1/4 от Болгарии.

Сейчас же – шесть поражений за год. Было ли такое когда-нибудь раньше? Вообще, да – в 2018-м, когда уступили Бразилии и Австрии в товарищеских играх, Нидерландам и Франции в Лиге наций, а Мексике и Южной Корее – на ЧМ.

Если считать с 1991 года, больше так часто Германия не проигрывала. Максимум четырежды в год – так было несколько раз. Шесть – уже нетипично, хотя подобное и произошло сравнительно недавно – пять лет назад.

Фото: IMAGO/imago-images.de, Christian Charisius/dpa, IMAGO/Roger Petzsche/Global Look Press; Gettyimages.ru/Christian Hofer, Alexander Hassenstein