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Звезды, которых мы уже точно не увидим на Евро

Мартин Эдегор Мартин Эдегор
Юлиан Рюэрсон Юлиан Рюэрсон
Деян Кулусевски Деян Кулусевски
Эмиль Форсберг Эмиль Форсберг
Эван Фергюсон Эван Фергюсон
Мэтт Доэрти Мэтт Доэрти
Александр Зинченко Александр Зинченко
Стефан Савич Стефан Савич
Стеван Йоветич Стеван Йоветич
Миралем Пьянич Миралем Пьянич
Войчех Шченсны Войчех Шченсны
Эдин Джеко Эдин Джеко
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
сборная Норвегии по футболу сборная Норвегии по футболу
квалификация Евро-2024 квалификация Евро-2024
Футбол Футбол

Пока максимально короткий список.

На Евро-2024 едет аж 24 сборные – почти всех звезд ждет насыщенное лето в Германии.

Почти всех.

Холанд разрывал в отборе – 6+1 в пяти матчах. Но этого не хватило

Норвежцы 19 ноября окончательно потеряли шансы поехать на Евро – после того как Израиль уступил Румынии (1:2) и выбыл из борьбы за прямую путевку. Стало понятно, что Норвегия не попадет на турнир даже через стыки по рейтингу Лигу наций. А в основной квалификации надежды обрушились еще в октябре.

Эрлинг Холанд не забил только в одном матче отбора, где выходил в старте (в марте он не играл из-за травмы) – тогда Норвегия уступила Испании (0:1). Всего у Холанда шесть голов и один ассист в пяти матчах – даже такие монструозные цифры не позволили протиснуться на ЧЕ.

Всего за карьеру у Холанда 27 голов за Норвегию в 29 матчах. Он уже второй бомбардир сборной, до рекорда Йергена Юве – лишь 5 мячей. И это в 23 года.

В сентябре Эрлинг еще рассчитывал на поездку в Германию: «Мы небольшая страна, так что нам непросто. Но я мечтаю принять участие в чемпионате Европы или мира. Отсюда следует и то, что мы можем представить себе победу на этих турнирах. Это не является невозможным, но пока мы в основном сражаемся за то, чтобы просто квалифицироваться на эти турниры, это и есть моя цель».

Холанд пролетел мимо двух крупных турниров подряд, до этого отдыхал во время ЧМ в Катаре. Но сильно не унывал.

«Пауза – хорошая возможность перезагрузиться, – говорил форвард. – Конечно, любой игрок хочет выступать на чемпионате мира. Я мечтаю представить Норвегию на этом турнире. Буду усердно работать, чтобы однажды это сделать.

Зато получил возможность отдохнуть, отвлечься от футбола на несколько недель и максимально подготовиться к возвращению на поле».

Эдегор скромнее – и призывал не фокусироваться только на нем и Холанде

Мартин Эдегор – еще один заложник Норвегии. Полузащитник «Арсенала» максимально грустил из-за решающего поражения от испанцев:

«Конечно, мы разочарованы. Это тяжело. Мы так и не смогли удержать мяч и вынуждены были отыгрываться. Нам так и не удалось нарушить ритм их игры».

Эдегор в отборе Евро-2024 был менее ярок: только гол и ассист в семи матчах. Мартин призывает фокусироваться не на их связке с Холандом, а на всей команде: «Дело не только в нас двоих. Это правда, что Холанд – лучший в мире, но есть и другие футболисты. Нас одиннадцать человек, и все мы стараемся внести свой вклад и сделать так, чтобы сборная развивалась, добиваясь целей.

Мы должны стать более цепкими. Когда мы играли с Испанией, поняли, что за любую ошибку нас могут легко наказать. Но ведь и мы можем наказать соперника в ответ».

Все! Больше очевидных звезд нет

Есть просто более-менее заметные футболисты.

Юлиан Рюэрсон из той же Норвегии – сейчас основной крайний защитник «Боруссии». Шведы пропустили вперед Австрию и Бельгию, поэтому на Евро не едут Деян Кулусевски из «Тоттенхэма» и Эмиль Форсберг из «Лейпцига».

Ирландия вообще пришла четвертой в группе, но там впереди грозные Нидерланды и Франция. Здесь мы не увидим юного Эвана Фергюсона («Брайтон») и уже опытного Мэтта Доэрти («Вулвз»). Эдуард Сперцян («Краснодар») и Наир Тикнизян («Локомотив») – представители РПЛ из Армении, в отборочной группе опередили лишь Латвию.

Черногорию тоже не увидим на Евро – минус Стефан Савич («Атлетико») и Стеван Йоветич («Олимпиакос»). Есть и заметные игроки Косово: хотя бы Милот Рашица («Бешикташ») и Ведат Мурики («Мальорка»). Элиф Элмаз («Наполи») пролетел мимо с Северной Македонией.

Кто-то из звезд наверняка вылетит в стыках

Рейтинг Лиги наций дает шанс топам.

Роберт Левандовски и Войчех Шченсны попробуют вытащить Польшу. Эдин Джеко и Миралем Пьянич планируют помочь Боснии. Александр Зинченко и Михаил Мудрик поборются в стыках за Украину. Хвича Кварацхелия, кстати, не сыграет в следующем матче за Грузию – выбрал худшее время для перебора желтых карточек. Константинос Цимикас из «Ливерпуля» планирует выйти на Евро вместе с греками.

Главное о стыках на Евро. Там до сих пор не все понятно, понадобится жеребьевка

Корзины Евро-2024: уже есть 21 сборная из 24, Италия – среди слабейших

Фото: instagram.com/herrelandslaget; Emma Wallskog/Keystone Press Agency/Global Look Press

2 комментария

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Galaktika
Скоро из ЧЕ посмешище сделают, где за последюю путевку будут бороться 3 команды: Сан-Марино, Гибралтар и Лихтенштейн, остальные 52 или сколько там сборных напрямую, через стыки, при помощи побочных сателлитов так или иначе будут играть на ЕВРО. Все к этому идет.
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