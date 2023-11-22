Звезды, которых мы уже точно не увидим на Евро

Пока максимально короткий список.

На Евро-2024 едет аж 24 сборные – почти всех звезд ждет насыщенное лето в Германии.

Почти всех.

Холанд разрывал в отборе – 6+1 в пяти матчах. Но этого не хватило

Норвежцы 19 ноября окончательно потеряли шансы поехать на Евро – после того как Израиль уступил Румынии (1:2) и выбыл из борьбы за прямую путевку. Стало понятно, что Норвегия не попадет на турнир даже через стыки по рейтингу Лигу наций. А в основной квалификации надежды обрушились еще в октябре.

Эрлинг Холанд не забил только в одном матче отбора, где выходил в старте (в марте он не играл из-за травмы) – тогда Норвегия уступила Испании (0:1). Всего у Холанда шесть голов и один ассист в пяти матчах – даже такие монструозные цифры не позволили протиснуться на ЧЕ.

Всего за карьеру у Холанда 27 голов за Норвегию в 29 матчах. Он уже второй бомбардир сборной, до рекорда Йергена Юве – лишь 5 мячей. И это в 23 года.

В сентябре Эрлинг еще рассчитывал на поездку в Германию: «Мы небольшая страна, так что нам непросто. Но я мечтаю принять участие в чемпионате Европы или мира. Отсюда следует и то, что мы можем представить себе победу на этих турнирах. Это не является невозможным, но пока мы в основном сражаемся за то, чтобы просто квалифицироваться на эти турниры, это и есть моя цель».

Холанд пролетел мимо двух крупных турниров подряд, до этого отдыхал во время ЧМ в Катаре. Но сильно не унывал.

«Пауза – хорошая возможность перезагрузиться, – говорил форвард. – Конечно, любой игрок хочет выступать на чемпионате мира. Я мечтаю представить Норвегию на этом турнире. Буду усердно работать, чтобы однажды это сделать.

Зато получил возможность отдохнуть, отвлечься от футбола на несколько недель и максимально подготовиться к возвращению на поле».

Эдегор скромнее – и призывал не фокусироваться только на нем и Холанде

Мартин Эдегор – еще один заложник Норвегии. Полузащитник «Арсенала» максимально грустил из-за решающего поражения от испанцев:

«Конечно, мы разочарованы. Это тяжело. Мы так и не смогли удержать мяч и вынуждены были отыгрываться. Нам так и не удалось нарушить ритм их игры».

Эдегор в отборе Евро-2024 был менее ярок: только гол и ассист в семи матчах. Мартин призывает фокусироваться не на их связке с Холандом, а на всей команде: «Дело не только в нас двоих. Это правда, что Холанд – лучший в мире, но есть и другие футболисты. Нас одиннадцать человек, и все мы стараемся внести свой вклад и сделать так, чтобы сборная развивалась, добиваясь целей.

Мы должны стать более цепкими. Когда мы играли с Испанией, поняли, что за любую ошибку нас могут легко наказать. Но ведь и мы можем наказать соперника в ответ».

Все! Больше очевидных звезд нет

Есть просто более-менее заметные футболисты.

Юлиан Рюэрсон из той же Норвегии – сейчас основной крайний защитник «Боруссии». Шведы пропустили вперед Австрию и Бельгию, поэтому на Евро не едут Деян Кулусевски из «Тоттенхэма» и Эмиль Форсберг из «Лейпцига».

Ирландия вообще пришла четвертой в группе, но там впереди грозные Нидерланды и Франция. Здесь мы не увидим юного Эвана Фергюсона («Брайтон») и уже опытного Мэтта Доэрти («Вулвз»). Эдуард Сперцян («Краснодар») и Наир Тикнизян («Локомотив») – представители РПЛ из Армении, в отборочной группе опередили лишь Латвию.

Черногорию тоже не увидим на Евро – минус Стефан Савич («Атлетико») и Стеван Йоветич («Олимпиакос»). Есть и заметные игроки Косово: хотя бы Милот Рашица («Бешикташ») и Ведат Мурики («Мальорка»). Элиф Элмаз («Наполи») пролетел мимо с Северной Македонией.

Кто-то из звезд наверняка вылетит в стыках

Рейтинг Лиги наций дает шанс топам.

Роберт Левандовски и Войчех Шченсны попробуют вытащить Польшу. Эдин Джеко и Миралем Пьянич планируют помочь Боснии. Александр Зинченко и Михаил Мудрик поборются в стыках за Украину. Хвича Кварацхелия, кстати, не сыграет в следующем матче за Грузию – выбрал худшее время для перебора желтых карточек. Константинос Цимикас из «Ливерпуля» планирует выйти на Евро вместе с греками.

Фото: instagram.com/herrelandslaget; Emma Wallskog/Keystone Press Agency/Global Look Press