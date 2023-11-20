Скандал в Чехии перед матчем года: трех игроков отчислили за алкоголь в ночном клубе. Не пожалели даже защитника «Вест Хэма»

До Молдовы сутки.

20 ноября у Чехии матч года. И скандал: в решающей игре против Молдовы за путевку на Евро не будет трех основных футболистов. И дело не в травмах.

Что случилось?

По информации Sport.cz, игрока «Вест Хэма» Владимира Цоуфала, Якуба Брабеца из «Ариса» и Яна Кухту из «Спарты» отчислили из команды за нарушение дисциплины – оттянулись в ночном клубе, пили алкоголь и ушли только утром. С ними был член исполкома футбольной федерации Чехии Томаш Нойманн.

Футболистов сфотографировали в ночном клубе Belmondo в центре Оломоуца менее чем за двое суток до матча с Молдовой. В Оломоуц сборная Чехии прибыла 18 ноября, вечером 17-го команда сыграла с Польшей (1:1) в Варшаве.

Сборная отреагировала незамедлительно – все три футболиста отчислены. Судьба Нойманна неизвестна.

Агент Якуба Брабеца Ондрей Чованец был немногословен: «Вы все написали, у меня нет ничего нового. Я не делаю никаких заявлений. Я не знаю, как это может повлиять на карьеру Кубы». Представители Цоуфала и Кухты не комментировали ситуацию.

А вот игроки говорят. Вот слова Томаша Соучека, который высказался за всех: «Как капитан команды, я очень сожалею о случившемся. Всем очень жаль, ребята провели много матчей за сборную, проделали большую работу. Это самое большое наказание для них – они хотели быть здесь, чтобы достичь общей цели.

Мне было что сказать по этому поводу, мы поговорили об этом с тренером и командой. Но я оставлю это между нами».

Реплика тренера сборной Ярослава Шилгавы: «Разочарование для меня. Другого выхода [кроме исключения игроков] не было. Они извинились и покинули расположение команды. Считаю, что эпизод никак не повлияет на нашу подготовку к важному матчу в понедельник».

«Нулевой IQ, добавить нечего». В Чехии поддержали отстранение Цоуфала, Брабеца и Кухты

Вице-чемпион Евро-1996 в составе Чехии Мартин Фридек солидарен с федерацией футбола: «Если бы они остались, и без того напряженная атмосфера вокруг национальной команде сгустилась бы еще больше.

Мы тоже не были святыми, но они сошли с ума. У них была игра в пятницу, предстоит еще одна в понедельник. Это самая важная из всех квалификаций».

Главный тренер «Дуклы» Петр Рада не стеснялся в выражениях: «Нулевой IQ, добавить нечего. Цоуфал играет за «Вест Хэм» и уже чувствует себя как Месси или Роналду... Однако ни тот, ни другой не поступили бы так перед настолько важной игрой».

Бывший игрок сборной Дэвид Яролим уверен, что потеря игроков не повлияет на результат: «Даже без этой троицы можно проходить дальше. Есть и другие игроки: можно дать шанс Василю Кушею (резервный нападающий). Молдова играет за победу, но чешская команда все равно должна опередить ее».

Потеря футболистов ощутима: все трое – игроки основы

Все произошло за сутки до важнейшего матча с Молдовой, который решит судьбу второго места. А ведь Брабец, Цоуфал и Кухта вышли в старте в последней игре с Польшей (1:1), только Кухту заменили в перерыве.

Осенью 2023-го троица стабильно вызывается на матчи Чехии и не пропускает игры (Цоуфал увидел победу над Фарерскими островами со скамейки запасных). В решающий момент придется ротировать состав.

Чехия завершает цикл двумя важнейшими матчами. Первый уже отыграли – отстояли ничью в Польше. Поляки забрали первый тайм после гола Якуба Пиотровского, но гости во втором тайме сравняли (отличился Томаш Соучек) и продержались до конца матча при более-менее равной статистике (57% – 43% владение, 18-15 удары и 5-3 в створ, 1.35 – 1.32 по xG).

Этот результат устранил поляков: это был их последний матч в отборе, выше они уже не поднимутся. Чтобы удержать вторую строчку, чехам хватит ничьей с Молдовой.

Чешская пресса не очень верит в Молдову и обозначает выход на Евро «достаточно простой задачей». Многие ожидали, что Чехия к этому моменту уже гарантирует участие в турнире, но все равно не очень воспринимают соперника.

А вот молдавский спортивный обозреватель Виктор Даги считает, что сенсация возможна: «У нас есть возможность квалифицироваться на турнир. Мы верим в победу, команда приносит нам гордость и счастье. Чехи должны нас бояться, нам нечего терять».

Ажиотаж вокруг игры объясним: Молдова может выйти на Евро впервые в истории! До этого дальше квалификации не шагали, в основном болтались в хвосте своих групп. Теперь могут сотворить историю.

Кто такие игроки, нарушившие режим?

● Самый звездный – конечно, защитник «Вест Хэма» Владимир Цоуфал. Он играет в Англии четвертый сезон, во всех был основным. Надежен в обороне, достаточно результативен для своей позиции: латераль отдал уже 17 голевых во всех турнирах.

До «Вест Хэма» 31-летний Цоуфал играл только в Чехии: после скромных клубов сделал имя в «Либереце» (2012-2018), закрепил успех в пражской «Славии» (2018-2020). В Чехии футболист побеждал в чемпионате и кубке, а уже в Англии забрал и евротрофей – Лигу конференций-2022/23.

«Влад всегда был очень трудолюбивым и требовательным к себе», – говорил экс-игрок и нынешний главный тренер «Опавы» Радослав Ковач, который играл с ним во второй чешской лиге. – Он всегда приходил за час до тренировки и оставался еще на час после нее, чтобы поработать дополнительно. Он отличный парень, всегда много работает. Ему пришлось ждать шанса в «Словане», но он всегда выкладывался на 100%. Цоуфал – идеальный крайний защитник».

За сборную Чехии Владимир Цоуфал выступает с 2017-го: в 40 матчах оформил 1+8, в том числе одну голевую в отборе к Евро-2024.

● Ян Кухта хорошо знаком тем, кто следит за РПЛ: нападающий, разводящий кур, заезжал на полгода в «Локомотив». Начинал резво: с голов в четырех товарищеских матчах подряд и мяча в официальном дебюте за московский клуб.

Правда, почти сразу же вляпался в скандал: вышел против «Химок» в Кубке России, хотя не должен был из-за дисквалификации, заработанной в Чехии. КДК в итоге не присудил техническое поражение «Локомотиву» и постановил, что чех отбыл наказание в матче прошлого раунда против «Енисея».

Даже без этого Кухту оценивали неоднозначно: несмотря на результативность, его обвиняли в провокациях соперников. В конце сезона Ян покинул «Локомотив» и больше не вернулся – официально из-за семейных обстоятельств, но многие ссылались на внешнеполитическую ситуацию. Летом 2022-го игрок ушел в пражскую «Спарту»: смелый шаг, учитывая, что он до этого провел два года в «Славии», другом суперклубе Праги.

«Кухта – очень специфичный парень, – говорил бывший тренер нападающего Индржих Трпишовски для iSport.cz. – Слава богу, что теперь футбол у него на первом месте. По его словам, он только спит и тренируется. Больше ничего не делает. И это идет ему на пользу. Не хочу его демонизировать. Он хорошо себя ведет, заботится об окружающих, приносит в раздевалку куриные яйца. Он просто специфичный парень – в хорошем смысле этого слова. Два года назад я сказал ему: ты будешь либо играть в футбол на топ-уровне, либо не играть в него вообще. Третьего варианта нет. К счастью, Кухта выбрал первый путь».

26-летний Кухта выступает за сборную с 2021-го, но пока не очень результативен: лишь 3+2 в 20 матчах. В квалификации Евро-2024 забил лишь однажды, в дебюте против Польши.

● Про Якуба Брабеца известно поменьше, защитник всю карьеру провел в скромных клубах. Воспитанник «Спарты» уезжал в «Викторию» Жижков и «Зброевку Брно», вернулся и попал в основу пражского клуба, где провел три сезона.

После «Спарты» были бельгийский «Генк», турецкий «Ризеспор», «Виктория» Пльзень и греческий «Арис». В последнем Брабец и играет в основе с 2021-го.

В сборную защитник попал в 2016-м, на год раньше Владимира Цоуфала. С тех пор 41 матч и 2 гола: в отборе к Евро 31-летний Брабец не забивал, но пропустил лишь матч против Фарерских островов – в четырех играх вышел в старте, в одной выскочил на замену.

Фото: AFP/MICHAL CIZEK Daniela; Porcelli, Jacek Prondzynski/Fotopyk/Global Look Press; РИА Новости/Алексей Филиппов