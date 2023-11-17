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Казахстан до последнего бьется за Евро-2024. Смотрим расклады для сенсации

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Ислам Чесноков Ислам Чесноков
Футбол Футбол

Нужна победа в Любляне. 

Сборная Казахстана рубится за выход на Евро. И будет претендовать на прямую путевку на турнир до последнего тура. Победа над Сан-Марино (3:1) означает, что решаться все будет в Любляне.

Сан-Марино обыграли благодаря двум красивым дальним ударам одного игрока

Со сборной карликового государства сыграли без Бахтиера Зайнутдинова (ему сильно зарядили по лицу в матче турецкой лиги) и капитана Асхата Тагыбергена (который забил датчанам пушечным ударом). Справились и так.

Два шикарных гола в ворота Элиа Бенедеттини положил Ислам Чесноков – очень хорошие дальние удары.

В самом конце пенальти реализовал Аймбетов – победа 3:1.

Теперь сборная Казахстана будет следить за матчем Дании и Словении, от которого зависят расклады на последний тур.

В последнем туре нужна победа в Любляне (но есть и запасной путь)

В целом, для сборной Казахстана ничего особенно не меняется: в последнем туре так или иначе надо набирать очки в Любляне. Но небольшая разница все-таки есть.

Если Словения сегодня обыграет Данию, то в последнем туре победы в Любляне Казахстану будет недостаточно – нужно будет следить за параллельным матчем и надеяться на потерю очков датчанами в Северной Ирландии.

При остальных исходах матча Дании и Словении победа в Мариборе гарантирует Казахстану участие в Евро. Но все равно просто не будет – дома словенцы в этом отборе не проигрывали, а очки теряли только с датчанами (1:1).

Тем не менее, у Казахстана будет запасной путь. По результатам Лиги наций сборная точно проходит в плей-офф. Там соперники будут не такие страшные: Грузия, Люксембург и, скорее всего, Греция.

Так что шансы на Евро-2024 у команды Магомеда Адиева остаются – и они достаточно неплохие.

Казахстан – Сан-Марино 3:1 (1:0, 2:1)
Дата проведения
17 ноября, 18.00, «Астана Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 19 Чесноков, 2:0 – 51 Чесноков, 2:1 – 60 Франчози, 3:1 – 90, пенальти Аймбетов.
КазахстанШацкий, Каиров (Скворцов, 54), Малый, Быстров (Ерланов, 54), Марочкин, Досмагамбетов (Вороговский, 62), Чесноков, Бейсебеков, Оразов (Кенесов, 55), Зуев (Тапалов, 74), Аймбетов.
Сан-МариноБенедеттини, Баттистини, Ди Майо (Франчози, 46), Фаббри, Росси, Този, Голинуччи, Ладзари (Панкотти, 77), Муларони (Лунадеи, 90), Капиккьони (Голинуччи, 90), Нанни (Витайоли, 27).
Предупреждения:
Муларони (50), Кенесов (63), Фаббри (88), Ерланов (88), Панкотти (90).

Фото: Emmi Korhonen/Global Look Press

24 комментария

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Антон Савельев
Как же хотелось бы, чтобы они прошли!!! Потерпите парни! Вы сможете!!!!
+57
-2
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Григорий Молотков
Ответ bulikMS
в каком Мариборе? напугал, матч в Любляне)) поправьте
нужно все таки признать, что флэшбеки Марибора преследуют нас всех до сих пор
+48
0
+48
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bulikMS
в каком Мариборе? напугал, матч в Любляне)) поправьте
+32
-6
+26
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bellyashe
безумно хочется увидеть Казахстан на евро и поболеть, как за своих. Алға!
+21
-1
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Кенигсбергер
Путь через Лигу C, между прочим, не так уж прост в этом цикле: буквально все участвующие сильно прибавили в уровне игры в этом году. И греки (10 лет сплошных провалов и позоров, а тут вдруг даже достойно конкурировали с голландцами и без особых проблем разобрали ирландцев в обоих матчах), и Люксембург (тут все все видят и по таблице, и по результатам), и Грузия, и Казахстан.
+8
0
+8
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And-Rover
Осталось 1,5 шага. Осечка сегодня Словении и выигрыш у Словении. И тогда Казахстан может на Лигу Наций забить.
+6
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Syndycate
Ответ Чемпион Людей
в силу отсутствия турниров у нашей сборной, считаем расклады для соседей. старинная русская забава
Ну да, только ведь русские считают расклады) Хорошо приплел)
+6
-1
+5
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Rassulio
Словения играет на стадионе Стожице в Любляне.
+2
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Гол в девятину
Ну как же можно было взять 0 очков дома со Словенией и Финляндией?
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Slavnov
Ответ Alim Alim
если он на евро попадет то его точно в ближайшие лет 10 не уволят
Всякое может быть, этот отбор зашло, следующий может провалить, тут твердая 4 ему за отбор, как минимум
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Alim Alim
Ответ Slavnov
Адиев красавчик и на клубном уровне не плохо себя проявил и в сборной, хорошие результаты, надо возвращать в рфпл, после того как уйдет или уволят из сб казахстана
если он на евро попадет то его точно в ближайшие лет 10 не уволят
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waleri
Викинги со словенцами распишут ничейный пасьянс. Не сказал бы, что для Казахстана Грузия, нынешний Люксембург и, особенно, Греция проходные варианты.
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Slavnov
Адиев красавчик и на клубном уровне не плохо себя проявил и в сборной, хорошие результаты, надо возвращать в рфпл, после того как уйдет или уволят из сб казахстана
+1
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bulikMS
ожидается не менее 300 болельщиков из КЗ на стадионе, поддержка будет. Верим в команду!
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Чемпион Людей
в силу отсутствия турниров у нашей сборной, считаем расклады для соседей. старинная русская забава
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Miras
Ислам Чесноков лучший!
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Your Friend
туда и обратно, поход в Мордор
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sogdianes
проще обыграть один раз Словению, чем дважды Грузию и Грецию
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Максим Заворин
там и Молдовы шансы есть, да и Люксембурга через Лигу Наций, вот это нихрена себе будет))
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Андрей Васин
Ответ Антон Савельев
Как же хотелось бы, чтобы они прошли!!! Потерпите парни! Вы сможете!!!!
у них стыки через ЛН ещё есть в любом случае
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Андрей Васин
Ответ Кенигсбергер
Путь через Лигу C, между прочим, не так уж прост в этом цикле: буквально все участвующие сильно прибавили в уровне игры в этом году. И греки (10 лет сплошных провалов и позоров, а тут вдруг даже достойно конкурировали с голландцами и без особых проблем разобрали ирландцев в обоих матчах), и Люксембург (тут все все видят и по таблице, и по результатам), и Грузия, и Казахстан.
Люксембург нестабилен, Греция и Грузия явные фавориты тут. в Грузии Хвича может в одно лицо затащить любой матч. так что у казахов шансов не густо
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Anton Bobrov
Ответ Alim Alim
если он на евро попадет то его точно в ближайшие лет 10 не уволят
Ты недооцениваешь казахов
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Ваганов Фидаиль
Ответ waleri
Викинги со словенцами распишут ничейный пасьянс. Не сказал бы, что для Казахстана Грузия, нынешний Люксембург и, особенно, Греция проходные варианты.
Идите лучше читайте Советский спорт!
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