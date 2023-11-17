Казахстан до последнего бьется за Евро-2024. Смотрим расклады для сенсации
Нужна победа в Любляне.
Сборная Казахстана рубится за выход на Евро. И будет претендовать на прямую путевку на турнир до последнего тура. Победа над Сан-Марино (3:1) означает, что решаться все будет в Любляне.
Сан-Марино обыграли благодаря двум красивым дальним ударам одного игрока
Со сборной карликового государства сыграли без Бахтиера Зайнутдинова (ему сильно зарядили по лицу в матче турецкой лиги) и капитана Асхата Тагыбергена (который забил датчанам пушечным ударом). Справились и так.
Два шикарных гола в ворота Элиа Бенедеттини положил Ислам Чесноков – очень хорошие дальние удары.
В самом конце пенальти реализовал Аймбетов – победа 3:1.
Теперь сборная Казахстана будет следить за матчем Дании и Словении, от которого зависят расклады на последний тур.
В последнем туре нужна победа в Любляне (но есть и запасной путь)
В целом, для сборной Казахстана ничего особенно не меняется: в последнем туре так или иначе надо набирать очки в Любляне. Но небольшая разница все-таки есть.
Если Словения сегодня обыграет Данию, то в последнем туре победы в Любляне Казахстану будет недостаточно – нужно будет следить за параллельным матчем и надеяться на потерю очков датчанами в Северной Ирландии.
При остальных исходах матча Дании и Словении победа в Мариборе гарантирует Казахстану участие в Евро. Но все равно просто не будет – дома словенцы в этом отборе не проигрывали, а очки теряли только с датчанами (1:1).
Тем не менее, у Казахстана будет запасной путь. По результатам Лиги наций сборная точно проходит в плей-офф. Там соперники будут не такие страшные: Грузия, Люксембург и, скорее всего, Греция.
Так что шансы на Евро-2024 у команды Магомеда Адиева остаются – и они достаточно неплохие.
- Дата проведения
- 17 ноября, 18.00, «Астана Арена»
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Казахстан –
Шацкий, Каиров (Скворцов, 54), Малый, Быстров (Ерланов, 54), Марочкин, Досмагамбетов (Вороговский, 62), Чесноков, Бейсебеков, Оразов (Кенесов, 55), Зуев (Тапалов, 74), Аймбетов.
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Сан-Марино –
Бенедеттини, Баттистини, Ди Майо (Франчози, 46), Фаббри, Росси, Този, Голинуччи, Ладзари (Панкотти, 77), Муларони (Лунадеи, 90), Капиккьони (Голинуччи, 90), Нанни (Витайоли, 27).
Фото: Emmi Korhonen/Global Look Press
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