Дубль Хвичи, гол экс-спартаковца с центра, два новых участника Евро. Главное в отборе

Квалификация на Евро-2024 подходит к завершению: начался последний отрезок.

Вот самое важное, что произошло в четверг.

Венгрии повезло выйти на Евро сразу. Черногория пока не пускаеет Сербию

Без вышедших к началу тура – так запускалась группа G.

● Венгрия вышла на Евро, потому что спасла ничью с Болгарией – 2:2. Хотя проигрывала до 97-й минуты: гости повели на 10-й минуте, забил форвард Мартин Адам, а потом покатились. Через 15 минут Спас Делев сравнял счет, во втором тайме пенальти реализовал Кирил Десподов.

К тому моменту хозяева уже играли в меньшинстве – удалился Валентин Антов. После первого тайма по ударам было 1:16.

Венгры психовали: на 57-й минуте красную получил Милош Керкез. Когда казалось, что отыграться не выйдет, спас соперник: в добавленное время Алекс Петков замкнул пас Доминика Собослаи – в свои ворота.

Странный выезд – странная ничья. Это та самая игра, которую болгарская сторона чуть не сорвала из-за своиx внутренних проблем.

Но путевка на Евро уже есть – для венгров это будет третий чемпионат Европы подряд.

● Черногория обыграла Литву – 2:0, и это оставляет ей шансы. Сборная Сербии пропускала тур, но могла бы выйти на Евро при черногорской потере, но ее не случилось. Все решится в последнем туре. Черногории надо обыграть уже отобравшуюся сборную Венгрии и надеяться на ошибку сербов против Болгарии.

Сербы, кстати, даже в случае осечки попадут в плей-офф по итогам Лиги наций. А вот черногорцы таким запасным путем не смогут воспользоваться. Нас ждет настоящая балканская заруба.

Последний тур, 19 ноября: Венгрия – Черногория, Сербия – Болгария.

Словакия снова на Евро, Роналду – лучший бомбардир. А Люксембург и дальше впечатляет

● Словакия обыграла Исландию и вышла на Евро – 4:2 благодаря Лукашу Гараслину. 27-летний полузащитник «Славии» сделал ассист на первый гол Юраю Куцке и дубль во втором тайме, он главный герой. У исландцев ответили 19-летний форвард «Копенгагена» Орри Оускарссон и воспитанник «Реала» Андри Гудьонсен – сын Эйдура, легенды «Челси».

Для словаков это будет тоже третий чемпионат Европы подряд. И первый без многолетнего лидера Марека Гамшика.

● Криштиану принес победу Португалии – выиграли 2:0 у Лихтенштейна. Роналду лучший бомбардир отбора. Португальцы целый тайм не могли вскрыть карлика, но потом включился Криш. Получил пас от Жоты, убежал от защитника и прошил вратаря с левой ноги. Второй мяч через 10 минут добавил Жоау Канселу.

Роналду обновил собственный рекорд по мячам за сборную – теперь 128-й. И заодно сравнялся с Ромелу Лукаку по голам в отборе на Евро-2024 – у них по 10 голов. В 2023-м у него уже 46 мячей, больше только у Холанда и Кейна.

● Люксембург разгромил Боснию – 4:1, исторический отбор для них. Хоть шансов из группы выйти на Евро и лишились, даже сам факт, что это произошло только в предпоследнем туре, впечатляет. В отборах Евро (а это 14 групповых турниров без учета нынешнего) люксембуржцы набрали суммарно 29 очков. Сейчас – уже 17, а еще играть с аутсайдером – Лихтенштейном. Да, теперь это команды из разных весовых категорий.

Последний тур, 19 ноября: Португалия – Исландия, Босния и Герцеговина – Словакия, Лихтенштейн – Люксембург

Ого, Азербайджан разгромил Швецию. Экс-спартаковец забил с центра

Интриги в группе F нет давно. Зато все еще есть интересные сюжеты.

● Швеция, пролетевшая мимо Евро, получила 0:3 от Азербайджана. 2:0 было уже к восьмой минуте: сначала забил Эмин Махмудов из «Нефтчи», потом мощный старт укрепил форвард Ренат Дадашов.

Под конец шведы получили совсем уж болезненную добавку: Эмин Махмудов забил с центра поля. Вот с этой точки бывший игрок «Спартака» сделал дубль.

● Австрия обыграла Эстонию – 2:0. Забили Конрад Лаймер и Филипп Линхарт, теперь австрийцы на первом месте. Бельгию опережают на два очка и уже играть закончили, а у конкурента остался матч с Азербайджаном.

Последний тур, 19 ноября: Бельгия – Азербайджан, Швеция – Эстония.

Два мяча Хвича, бомбардир Мактоминей, легкая Испания – насыщенные матчи в группе без интриг

В группе А путевки на Евро раздали еще тур назад. Но Шотландия может зацепиться за первое место.

● Грузия тормознула лидера группы – 2:2 с Шотландией, дубль у Хвичи. Он на 15-й минуте поймал во вратарской пас от Отара Какабадзе, а во втором тайме закатил в дальний угол из-под трех соперников.

За Шотландию ответила своя звезда: Скотт Мактоминей снова в огне. У него первый гол и косвенное участие во втором: он откликнулся на навес Стюарта Армстронга, но мяча коснулся все-таки Лоуренс Шенкленд.

У Скотта уже семь голов в отборе: больше только у Ромелу Лукаку (10) и Криштиану Роналду (9). Столько же у Харри Кейна и Расмуса Хейлунда. Вот это внезапный бомбардир.

● Испания легко справилась с Кипром – 3:1. Забили Ламин Ямаль, Микель Ойарсабаль, который еще до перерыва получил травму, и Хоселу. Теперь испанцы обгоняют шотландцев на два очка. Выйдут с первого места, если выиграют и в последнем туре

А вот Кипр закончил с нулем очков – вместе с Сан-Марино. Возможно, к ним присоединятся Гибралтар и Лихтенштейн.

Последний тур, 19 ноября: Испания – Грузия, Шотландия – Норвегия.

Отбор на ЧМ-2026 в остальном мире: покер Салаха, дубль Азмуна, первая победа Манчини в СА

Главные события за пределами европейской квалификации.

● Мохамед Салах разорвал сборную Джибути покером, причем только один гол с пенальти. Выиграли 6:0. Мо – первый за 20 лет, кто забил четыре гола в официальном матче за сборную Египта: в 2003-м подобное удалось Ахмеду Билалу против Мадагаскара. А еще Салах побил рекорд среди египтян по голам в отборочных турнирах к чемпионату мира – у него 11 мячей.

● У Сердара Азмуна дубль за Иран – разгромили Гонконг (4:0). У форварда теперь 49 голов в 74 матчах за сборную. Впереди лишь Али Даеи, но там невероятные 109 голов. У Сердара приятный отрезок, недавно ведь был первый гол за «Рому».

● Роберто Манчини выиграл первый матч как главный тренер Саудовской Аравии – 4:0 с Пакистаном. До этого было четыре матча без побед: поражения от Коста-Рики (1:3), Южной Кореи (0:1) и Мали (1:3), а также ничья с Нигерией (2:2).

Фото: East News/Nikolay DOYCHINOV / AFP, Giorgi ARJEVANIDZE / AFP; IMAGO/imago-images.de/Global Look Press