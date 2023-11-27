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«Просто позор. Закройте этот клуб». Да что за ужас творится в «Порту»?

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Андре Виллаш-Боаш Андре Виллаш-Боаш
Футбол Футбол

Президент не уходит, фанаты избили охранника Виллаш-Боаша.

В апреле 2024-го пройдут выборы президента «Порту». Сейчас пост занимает Пинту да Кошта: он управляет клубом больше 40 лет и не собирается уходить – но Андре Виллаш-Боаш намерен забрать власть себе. Теперь он конфликтует с фанатами «Порту» – они за да Кошту.

«Один из самых мрачных дней в истории клуба». Ультрас сорвали голосование по изменению клубного устава

Да Кошта – легендарная личность для истории «Порту». Он с небольшим перерывом работает в клубе с 20 лет, а президентом стал еще в далеком 1982-м. При нем клуб выиграл 25 из 30 чемпионств (23 в качестве президента) и все евротрофеи (по две ЛЧ, ЛЕ и межконтинентальных Кубка). Он удерживает звание самого титулованного (62 трофея) и долгоправящего президента в футболе.

И, похоже, 85-летний босс не планирует никуда уходить. Несмотря на недовольство части болельщиков, которые ценят вклад Да Кошты, но видят в нем пережиток прошлого, из-за которого «Порту» находится не в лучшем финансовом положении.

Нынешний кризис начался 13 ноября: на эту дату клуб назначил проведение Внеочередной Генеральной ассамблеи, где планировалось провести несколько поправок по президентским выборам:

перенос выборов с апреля на июнь;

продление обязательного членства в клубе с 10 до 15 лет для участия в выборах;

возможность голосовать после двух непрерывных лет в качестве члена;

принятие электронного и почтового голосования вместо личного.

Главная причина хаоса: встречу почему-то назначили в одном из залов «Драгау», вмещающем 400 человек. Хотя вышеназванные вопросы оказались важны для гораздо большего количества людей: перед стадионом скопилась гигантская очередь длиной в полкилометра − пришли пять тысяч.

Уже за полчаса до начала Генассамблеи рядом со стадионом взрывались петарды и дымовые шашки. Бывший кандидат на выборах Нуну Лобо обратил внимание на толпу: «Думаю, придется назначить другую дату». Еще один кандидат – экс-тренер клуба Андре Виллаш-Боаш (его фанаты встречали аплодисментами и просьбами сфотографироваться) – также раскритиковал организацию и обратился к президенту с просьбой о переносе собрания, чтобы все члены «Порту» могли проголосовать по предложению об изменении устава.

Планировалось, что желающих проголосовать клуб направит в альтернативное место. В итоге встречу перенесли с 21:00 на 22:30 в более вместительный павильон Dragão Arena. Она началась ближе к 23:00 – хотя снаружи еще были люди, продолжавшие регистрироваться для участия.

На встрече бушевали конфликты: люди толкались, дрались, бросали бутылки. Они требовали присутствия полиции − но оказалось, что на частном заседании она может работать, только если это согласовано с самим Советом.

Собрание прерывалось, в какой-то момент ситуация успокоилась, но конфликты вспыхнули с новой силой. Одного из мужчин вывели насильно. 

Новые столкновения в итоге привели к отмене встречи.

«Порту» выпустил заявление по итогам сорванной встречи в пяти пунктах. Клуб отметил, что на собрании было больше людей, чем обычно, что говорит о жизнеспособности «Порту», но осудил конфликты и пообещал выявить виновников.

Виллаш-Боаш категоричен: «Этот день – один из самых мрачных в истории клуба. Никакого стыда, никаких угрызений совести, никакого уважения к членам великого клуба. Произошедшее сегодня не может повториться».

Широко распространилось заявление 19-летнего болельщика в прямом эфире: «Я член клуба с четырех лет. Как они поступили сегодня с фанатами – позор. Каждый видел эти избиения болельщиков. Люди пытаются высказаться, поделиться мнениями, но им не дают. Просто позор. Закройте этот клуб. Ему нужно глубоко переосмыслить, что такое быть «Порту». А это не «Порту». Со мной ничего не случилось, но я все видел. Произошедшее сегодня – кошмар».

Создатель Football Leaks и фанат «Порту» Руй Пинту тоже высказался: «Ждал этого ветра перемен десять лет. Массовая явка вселяет надежду и станет решающим предвестником долгожданных перемен. Спасение «Порту» – все ближе».

Бывший капитан клуба Жорже Кошта в шоке: «Это не тот «Порту», цвета которого я защищал душой и сердцем долгие годы. Уважение клубу и руководству!».

Новое собрание планируется 29 ноября – на следующий день после матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

На Виллаш-Боаша особенно ополчились: уже дважды приходили к дому, сейчас избили охранника. Бывший капитан «Порту», Касильяс и мэр Порту на стороне Андре

После резких высказываний бывшего тренера «Зенита» ультрас обозлились.

22 ноября лидер Super Dragons, фанатской группировки «Порту», по прозвищу «Обезьяна» опубликовал фотографию с действующим президентом клуба и написал: «Чтобы свергнуть короля, вам придется пройти через нас».

На следующий день дом Виллаш-Боаша подвергся вандализму, охранника Виллаш-Боаша избили, а машину угнали. Причем к его дому пришли уже во второй раз: 31 октября на стенах жилища появились надписи «предатель» и «неблагодарный».

Андре негодует: «К сожалению, акты запугивания, вандализма и насилия продолжаются, и я прошу власти принять решительные меры для разрешения этих инцидентов».

Жорже Кошта тоже осудил поведение фанатов и поддержал Виллаш-Боаша в соцсетях: «Мы с тобой, Андре!». Как и бывший вратарь клуба Икер Касильяс: «Сильно обнимаю, Андре. Этого не может быть, прекратите насилие».

Включился даже мэр Порту Руй Морейра: «Смотрю на акты вандализма с беспокойством и надеюсь, что компетентные органы займутся этим. Я уже разговаривал с министром внутренних дел Португалии Жозе Луишем Карнейру, главой Полиции общественной безопасности и самим Андре Виллаш-Боашем, выразил свои опасения».

В тот же день ультрас выпустили официальное заявление, в котором опровергли слухи о причастности к случившемуся: «После еще одной плохо замаскированной попытки обвинить Super Dragons в совершении актов вандализма, которые мы осуждаем, призываем прокуратуру немедленно начать расследование, которое раскроет ответственных и сделает это публичным.

Мы просим всех, кто в этом участвует, прекратить ассоциировать такие слова, как «преторианская гвардия» и «продолжение насилия» с нашим коллективом, который уже 37 лет безоговорочно поддерживает «Порту» везде. Мы продолжим делать это в спорте и других плоскостях, в дождь и в солнце, после побед и поражений. Да здравствует «Порту».

Однако движение продолжает оказывать поддержку нынешнему президенту Пинту да Коште: во время матча против «Монталегре» представители Super Dragons запели песню про да Кошту – стадион их освистал.

Сам же президент в интервью A Bola говорил, что должен победить на предстоящих выборах: «За 41 год в качестве президента «Порту» я никогда не колебался и делал нужные вещи − мы завоевывали титулы. Я горжусь многими аспектами в эволюции клуба за последние десятилетия: количество болельщиков выросло как в Португалии, так и за рубежом, была построена фантастическая инфраструктура, например, «Драгау» и музей «Порту». Все это важно и служит поводом для удовлетворения болельщиков, но ничто не сравнится со счастьем, с которым мы выигрываем трофеи. Ради этого существует «Порту».

Фото: AFP/Rita Franca / NurPhoto; Miguel Pereira/

41 комментарий

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Диско Брекоткин
Ответ mufc19581
Что то я не понял, у людей даже в президенты футбольного клуба выборы есть?????
Что то я не понял, у них там даже президенты футбольного клуба правят по 40 лет?????
+125
-9
+116
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mufc19581
Что то я не понял, у людей даже в президенты футбольного клуба выборы есть?????
+160
-45
+115
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Arthurino
Ответ mufc19581
Что то я не понял, у людей даже в президенты футбольного клуба выборы есть?????
Это в Испании и в Португалии наиболее распространено исторически. Кандидаты собирают подписи, ищут финансирование, выдвигаются на пост президента, начинают кампанию, ну и участвуют в выборах. В Испании голосуют так называемые сосьос, то есть члены клубов, которые вносят те или иные членские взносы и берут на себя другие обязательства, допустим у Реала около 120 тысяч сосьос, у Барсы больше 180 тысяч. В Португалии это тоже члены клубов. Система чисто для футбола одна из самых интересных, как по мне, так как, если президент проваливается и не сдерживает ни одно предвыборное обещание, то, как правило, до отставки не так уж далеко. Многие должны помнить каким кризисом закончился первый заход Переса в Реал, хотя начинал он фантастически. Очень интересно было бы в теории глянуть на такое в Англии, но конечно там это невозможно
+47
-1
+46
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КобеКириленко
Как фанат Порту с 15-летним стажем,скажу что Пинту Да Кошта должен уйти. Он живая легенда,при нем Порту стал практически европейским топ клубом,команда стала известна на весь мир. Раньше в Португалии рулили лиссабонские клубы,в какое то время Порту (90-нулевые-первая половина десятых) был гегемоном в Португалии. Ему надо памятник при жизни поставить. Но в любой сфере застой губителен. В финансовой сфере команда регрессирует. Система продажи игроков уже давно требует реформы. Каждый год проблемы с составом. Консейсау каждое лето ругается с руководством из-за этого. Схема скупили по дешёвке,продали подороже у Порту уже не так слаженно работает как у Бенфики. В первую очередь по причине футбольной инфляции,раньше 19 миллионов за Халка были огромные суммой. Сейчас это разумно. Нужно не бояться как Бенфика тратить по 20 миллионов за игроков. Играют команды в еврокубках одинаково хорошо,но Бенфика продаёт игроков за 100 миллионов,а Порту в лучшем за 40. Виллаш-Боаш я думаю отличная кандидатура. Как раз преемственность,плюс молодость
+32
-2
+30
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Albert Bagautdinov
Ответ adeptik
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Ну фриков допускают к выборам, для разнообразия. А вот реальных кандидатов власть либо травит, либо сажает. Либо и то и другое.
+21
-4
+17
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Поцелуй Оздоева
Ответ mufc19581
Что то я не понял, у людей даже в президенты футбольного клуба выборы есть?????
Они просто не хотят стабильности и постоянно раскачивают свои лодки. Потому и живут так.
+26
-9
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adeptik
Боаш на вид как школьник-отличник, но по факту в любой движ вписывается. Удивительный персонаж, но интересный
+17
-1
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SarkisDM
Ответ КобеКириленко
Как фанат Порту с 15-летним стажем,скажу что Пинту Да Кошта должен уйти. Он живая легенда,при нем Порту стал практически европейским топ клубом,команда стала известна на весь мир. Раньше в Португалии рулили лиссабонские клубы,в какое то время Порту (90-нулевые-первая половина десятых) был гегемоном в Португалии. Ему надо памятник при жизни поставить. Но в любой сфере застой губителен. В финансовой сфере команда регрессирует. Система продажи игроков уже давно требует реформы. Каждый год проблемы с составом. Консейсау каждое лето ругается с руководством из-за этого. Схема скупили по дешёвке,продали подороже у Порту уже не так слаженно работает как у Бенфики. В первую очередь по причине футбольной инфляции,раньше 19 миллионов за Халка были огромные суммой. Сейчас это разумно. Нужно не бояться как Бенфика тратить по 20 миллионов за игроков. Играют команды в еврокубках одинаково хорошо,но Бенфика продаёт игроков за 100 миллионов,а Порту в лучшем за 40. Виллаш-Боаш я думаю отличная кандидатура. Как раз преемственность,плюс молодость
АВБ один из самых безынициативных, вечно ноющих, перекладывающих с себя ответственность , карманных тренеришек, которых я когда либо видел и такое впечатление он у меня создал еще со времен Челси. Без покровительства сверху и чувства, что ему благоволит его хозяин, он тут же скукожится , как он постоянно делал это в подобных ситуациях после Порту и Зенита. А теперь представь, что будет с клубом, когда к его управлению будет допущен подобный персонаж. Молодость лидера это хорошо , но только тогда, когда есть навыки этого самого лидерства. В данном случае же это мало того, что человек не имеющий опыта на какой нибудь административной должности, так еще и по личным качествам омега
+26
-10
+16
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Подкат Пенальтьевич
Нет ничего глупее в футболе чем давать принимать решение болельщикам. Одно необразованное стадо уже угробило Барселону своим гениальными решениями. Теперь другое собирается уничтожить Порто.
+14
-6
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Артём Кочешев
"Порту" каждый год за большие деньги продает топам игроков и находится не в лучшем финансовом положении??? а "Челси" и "МЮ" тратящие миллиарды в полном порядке. Все что нужно знать о финансовом фэйр-плей и прочей ерунде.
+9
-2
+7
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Кавабунга Шреддоголовый
Ну человеку уже 85 лет. Пришло время перемен. Заслуги заслугами, но время-то не стоит на месте
+5
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КобеКириленко
Ответ romanisti89
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Прошу прощения,а ты судя по нику живешь в Риме? Или как я из бывшего СССР пишешь?
+7
-2
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Lavinka
В общем старый президент не хочет уходить и отдавать власть новому поколению .
+3
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Aram Berudzhanyan
Люди небезразличны, но самое главное, они могут на что-то влиять. Не знаю предысторию, но почему-то на стороне президента. Хотя могу предположить, что из-за возраста, возможно, он не столь открыт к каким-то новым вещам. Но количество лет у руля, а тем более количество трофеев, а еще тем более умение продавать молодежь и зарабатывать, говорят сами за себя!!!
+3
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Бамбарбиякиргуда
Ответ mufc19581
Что то я не понял, у людей даже в президенты футбольного клуба выборы есть?????
Ну так члены клуба, помимо билетных ещё и взносами в клуб баблишко заносят. Вот и выбирают. А у нас баблишко Газпром, Лукойл и тому подобное тратит. Кто девушку платит, тот её и танцует.
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Morello
Ответ SarkisDM
АВБ один из самых безынициативных, вечно ноющих, перекладывающих с себя ответственность , карманных тренеришек, которых я когда либо видел и такое впечатление он у меня создал еще со времен Челси. Без покровительства сверху и чувства, что ему благоволит его хозяин, он тут же скукожится , как он постоянно делал это в подобных ситуациях после Порту и Зенита. А теперь представь, что будет с клубом, когда к его управлению будет допущен подобный персонаж. Молодость лидера это хорошо , но только тогда, когда есть навыки этого самого лидерства. В данном случае же это мало того, что человек не имеющий опыта на какой нибудь административной должности, так еще и по личным качествам омега
Вот это шиза, друг. Ты наверно какой-нибудь старший официант
+2
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Viiick
Ответ Артём Кочешев
"Порту" каждый год за большие деньги продает топам игроков и находится не в лучшем финансовом положении??? а "Челси" и "МЮ" тратящие миллиарды в полном порядке. Все что нужно знать о финансовом фэйр-плей и прочей ерунде.
Потому что все португальские гранды ходят под агентами и львиная доля прибыли уходит на сторону.
+2
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КобеКириленко
Ответ Алексей Шурпач
Бенфика в ЛЧ в попе, по сравненю с Порту, вот вам и система...
Бенфика чередует сезоны. Сезоны из группы не выходят,сезон до 1/4 доходят и больно там кусают топов: Челси,Баварию,Ливерпуль,Интер.
+1
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Barry
Ответ mufc19581
Что то я не понял, у людей даже в президенты футбольного клуба выборы есть?????
Приплел так приплел.
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Moonshiner
Ответ Arthurino
Это в Испании и в Португалии наиболее распространено исторически. Кандидаты собирают подписи, ищут финансирование, выдвигаются на пост президента, начинают кампанию, ну и участвуют в выборах. В Испании голосуют так называемые сосьос, то есть члены клубов, которые вносят те или иные членские взносы и берут на себя другие обязательства, допустим у Реала около 120 тысяч сосьос, у Барсы больше 180 тысяч. В Португалии это тоже члены клубов. Система чисто для футбола одна из самых интересных, как по мне, так как, если президент проваливается и не сдерживает ни одно предвыборное обещание, то, как правило, до отставки не так уж далеко. Многие должны помнить каким кризисом закончился первый заход Переса в Реал, хотя начинал он фантастически. Очень интересно было бы в теории глянуть на такое в Англии, но конечно там это невозможно
Ни одна система не идеальна, и под любую найдуться пройдохи. И что один хозяин самодур( Валенсия например) и такие системы с сосьос( Барселона до сих пор рычаги дергает) и славные 50+1( Шальке передает привет).
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a2wai
Тут вот в чем проблема. Если говорить про Порту, то очевидно, что клубу стоит поискать новую струю.

Вот только Виллаш-Боаш в качестве президента все-таки вызывает вопросы. Хотя, вдруг у него получится.

Все теперь только от фанатов Порту зависит - хотят ли они перемен или нет. Если хотят - то сменить президента клуба будет хорошим начинанием. Но проблема, наверное, не в нем одном.
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Птюч, Ёж.
Ответ Подкат Пенальтьевич
Нет ничего глупее в футболе чем давать принимать решение болельщикам. Одно необразованное стадо уже угробило Барселону своим гениальными решениями. Теперь другое собирается уничтожить Порто.
а что с Барселоной случилось? вроде недавно чемпионами стали и сегодня в ЛЧ играют.
+6
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Давид Agabekyan
Ответ Артём Кочешев
"Порту" каждый год за большие деньги продает топам игроков и находится не в лучшем финансовом положении??? а "Челси" и "МЮ" тратящие миллиарды в полном порядке. Все что нужно знать о финансовом фэйр-плей и прочей ерунде.
Трансферы далеко не самая большая часть дохода клубов
0
0
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Ashan Sorokin
Ответ Подкат Пенальтьевич
Нет ничего глупее в футболе чем давать принимать решение болельщикам. Одно необразованное стадо уже угробило Барселону своим гениальными решениями. Теперь другое собирается уничтожить Порто.
Как и в политики нельзя народу давать право голоса ,ведь так?)
+2
-2
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VictorVallecano
Ответ romanisti89
Комментарий скрыт
Расскажи-ка, откуда у тебя в голове такие критерии?
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Амбарцум Амбарцумян
Ответ Viiick
Потому что все португальские гранды ходят под агентами и львиная доля прибыли уходит на сторону.
Ещё и у клубов южной Америки покупают игроков с условием отчисления % после последующей продажи
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SarkisDM
Ответ Morello
Вот это шиза, друг. Ты наверно какой-нибудь старший официант
Кто бы говорил. Официанты какие то… че не инопланетяне?)
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Алексей Шурпач
Ответ КобеКириленко
Как фанат Порту с 15-летним стажем,скажу что Пинту Да Кошта должен уйти. Он живая легенда,при нем Порту стал практически европейским топ клубом,команда стала известна на весь мир. Раньше в Португалии рулили лиссабонские клубы,в какое то время Порту (90-нулевые-первая половина десятых) был гегемоном в Португалии. Ему надо памятник при жизни поставить. Но в любой сфере застой губителен. В финансовой сфере команда регрессирует. Система продажи игроков уже давно требует реформы. Каждый год проблемы с составом. Консейсау каждое лето ругается с руководством из-за этого. Схема скупили по дешёвке,продали подороже у Порту уже не так слаженно работает как у Бенфики. В первую очередь по причине футбольной инфляции,раньше 19 миллионов за Халка были огромные суммой. Сейчас это разумно. Нужно не бояться как Бенфика тратить по 20 миллионов за игроков. Играют команды в еврокубках одинаково хорошо,но Бенфика продаёт игроков за 100 миллионов,а Порту в лучшем за 40. Виллаш-Боаш я думаю отличная кандидатура. Как раз преемственность,плюс молодость
Бенфика в ЛЧ в попе, по сравненю с Порту, вот вам и система...
0
0
0
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Водяра
Ответ Arthurino
Это в Испании и в Португалии наиболее распространено исторически. Кандидаты собирают подписи, ищут финансирование, выдвигаются на пост президента, начинают кампанию, ну и участвуют в выборах. В Испании голосуют так называемые сосьос, то есть члены клубов, которые вносят те или иные членские взносы и берут на себя другие обязательства, допустим у Реала около 120 тысяч сосьос, у Барсы больше 180 тысяч. В Португалии это тоже члены клубов. Система чисто для футбола одна из самых интересных, как по мне, так как, если президент проваливается и не сдерживает ни одно предвыборное обещание, то, как правило, до отставки не так уж далеко. Многие должны помнить каким кризисом закончился первый заход Переса в Реал, хотя начинал он фантастически. Очень интересно было бы в теории глянуть на такое в Англии, но конечно там это невозможно
И в Аргентине. Скоро выборы в Боке.
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Птюч, Ёж.
Ответ mufc19581
Что то я не понял, у людей даже в президенты футбольного клуба выборы есть?????
говорят у них там даже президента школы выбирают!!!!!
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rcbkz6mrtd
Эта Санта Барбара
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Валерий Рзянин
За Порту!✊
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Kuznetskiy
АВБ как всегда в своём стиле:) пора навести порядок в клубе
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