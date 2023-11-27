«Просто позор. Закройте этот клуб». Да что за ужас творится в «Порту»?

Президент не уходит, фанаты избили охранника Виллаш-Боаша.

В апреле 2024-го пройдут выборы президента «Порту». Сейчас пост занимает Пинту да Кошта: он управляет клубом больше 40 лет и не собирается уходить – но Андре Виллаш-Боаш намерен забрать власть себе. Теперь он конфликтует с фанатами «Порту» – они за да Кошту.

«Один из самых мрачных дней в истории клуба». Ультрас сорвали голосование по изменению клубного устава

Да Кошта – легендарная личность для истории «Порту». Он с небольшим перерывом работает в клубе с 20 лет, а президентом стал еще в далеком 1982-м. При нем клуб выиграл 25 из 30 чемпионств (23 в качестве президента) и все евротрофеи (по две ЛЧ, ЛЕ и межконтинентальных Кубка). Он удерживает звание самого титулованного (62 трофея) и долгоправящего президента в футболе.

И, похоже, 85-летний босс не планирует никуда уходить. Несмотря на недовольство части болельщиков, которые ценят вклад Да Кошты, но видят в нем пережиток прошлого, из-за которого «Порту» находится не в лучшем финансовом положении.

Нынешний кризис начался 13 ноября: на эту дату клуб назначил проведение Внеочередной Генеральной ассамблеи, где планировалось провести несколько поправок по президентским выборам:

● перенос выборов с апреля на июнь;

● продление обязательного членства в клубе с 10 до 15 лет для участия в выборах;

● возможность голосовать после двух непрерывных лет в качестве члена;

● принятие электронного и почтового голосования вместо личного.

Главная причина хаоса: встречу почему-то назначили в одном из залов «Драгау», вмещающем 400 человек. Хотя вышеназванные вопросы оказались важны для гораздо большего количества людей: перед стадионом скопилась гигантская очередь длиной в полкилометра − пришли пять тысяч.

Уже за полчаса до начала Генассамблеи рядом со стадионом взрывались петарды и дымовые шашки. Бывший кандидат на выборах Нуну Лобо обратил внимание на толпу: «Думаю, придется назначить другую дату». Еще один кандидат – экс-тренер клуба Андре Виллаш-Боаш (его фанаты встречали аплодисментами и просьбами сфотографироваться) – также раскритиковал организацию и обратился к президенту с просьбой о переносе собрания, чтобы все члены «Порту» могли проголосовать по предложению об изменении устава.

Планировалось, что желающих проголосовать клуб направит в альтернативное место. В итоге встречу перенесли с 21:00 на 22:30 в более вместительный павильон Dragão Arena. Она началась ближе к 23:00 – хотя снаружи еще были люди, продолжавшие регистрироваться для участия.

На встрече бушевали конфликты: люди толкались, дрались, бросали бутылки. Они требовали присутствия полиции − но оказалось, что на частном заседании она может работать, только если это согласовано с самим Советом.

Собрание прерывалось, в какой-то момент ситуация успокоилась, но конфликты вспыхнули с новой силой. Одного из мужчин вывели насильно.

Новые столкновения в итоге привели к отмене встречи.

«Порту» выпустил заявление по итогам сорванной встречи в пяти пунктах. Клуб отметил, что на собрании было больше людей, чем обычно, что говорит о жизнеспособности «Порту», но осудил конфликты и пообещал выявить виновников.

Виллаш-Боаш категоричен: «Этот день – один из самых мрачных в истории клуба. Никакого стыда, никаких угрызений совести, никакого уважения к членам великого клуба. Произошедшее сегодня не может повториться».

Широко распространилось заявление 19-летнего болельщика в прямом эфире: «Я член клуба с четырех лет. Как они поступили сегодня с фанатами – позор. Каждый видел эти избиения болельщиков. Люди пытаются высказаться, поделиться мнениями, но им не дают. Просто позор. Закройте этот клуб. Ему нужно глубоко переосмыслить, что такое быть «Порту». А это не «Порту». Со мной ничего не случилось, но я все видел. Произошедшее сегодня – кошмар».

Создатель Football Leaks и фанат «Порту» Руй Пинту тоже высказался: «Ждал этого ветра перемен десять лет. Массовая явка вселяет надежду и станет решающим предвестником долгожданных перемен. Спасение «Порту» – все ближе».

Бывший капитан клуба Жорже Кошта в шоке: «Это не тот «Порту», цвета которого я защищал душой и сердцем долгие годы. Уважение клубу и руководству!».

Новое собрание планируется 29 ноября – на следующий день после матча с «Барселоной» в Лиге чемпионов.

На Виллаш-Боаша особенно ополчились: уже дважды приходили к дому, сейчас избили охранника. Бывший капитан «Порту», Касильяс и мэр Порту на стороне Андре

После резких высказываний бывшего тренера «Зенита» ультрас обозлились.

22 ноября лидер Super Dragons, фанатской группировки «Порту», по прозвищу «Обезьяна» опубликовал фотографию с действующим президентом клуба и написал: «Чтобы свергнуть короля, вам придется пройти через нас».

На следующий день дом Виллаш-Боаша подвергся вандализму, охранника Виллаш-Боаша избили, а машину угнали. Причем к его дому пришли уже во второй раз: 31 октября на стенах жилища появились надписи «предатель» и «неблагодарный».

Андре негодует: «К сожалению, акты запугивания, вандализма и насилия продолжаются, и я прошу власти принять решительные меры для разрешения этих инцидентов».

Жорже Кошта тоже осудил поведение фанатов и поддержал Виллаш-Боаша в соцсетях: «Мы с тобой, Андре!». Как и бывший вратарь клуба Икер Касильяс: «Сильно обнимаю, Андре. Этого не может быть, прекратите насилие».

Включился даже мэр Порту Руй Морейра: «Смотрю на акты вандализма с беспокойством и надеюсь, что компетентные органы займутся этим. Я уже разговаривал с министром внутренних дел Португалии Жозе Луишем Карнейру, главой Полиции общественной безопасности и самим Андре Виллаш-Боашем, выразил свои опасения».

В тот же день ультрас выпустили официальное заявление, в котором опровергли слухи о причастности к случившемуся: «После еще одной плохо замаскированной попытки обвинить Super Dragons в совершении актов вандализма, которые мы осуждаем, призываем прокуратуру немедленно начать расследование, которое раскроет ответственных и сделает это публичным.

Мы просим всех, кто в этом участвует, прекратить ассоциировать такие слова, как «преторианская гвардия» и «продолжение насилия» с нашим коллективом, который уже 37 лет безоговорочно поддерживает «Порту» везде. Мы продолжим делать это в спорте и других плоскостях, в дождь и в солнце, после побед и поражений. Да здравствует «Порту».

Однако движение продолжает оказывать поддержку нынешнему президенту Пинту да Коште: во время матча против «Монталегре» представители Super Dragons запели песню про да Кошту – стадион их освистал.

Сам же президент в интервью A Bola говорил, что должен победить на предстоящих выборах: «За 41 год в качестве президента «Порту» я никогда не колебался и делал нужные вещи − мы завоевывали титулы. Я горжусь многими аспектами в эволюции клуба за последние десятилетия: количество болельщиков выросло как в Португалии, так и за рубежом, была построена фантастическая инфраструктура, например, «Драгау» и музей «Порту». Все это важно и служит поводом для удовлетворения болельщиков, но ничто не сравнится со счастьем, с которым мы выигрываем трофеи. Ради этого существует «Порту».

Фото: AFP/Rita Franca / NurPhoto; Miguel Pereira/