Крах Руни: рухнул с «Бирмингемом», фанаты посылают обратно в США

Как тренер – пока слабо.

«Бирмингем» под руководством Уэйна Руни летит в пропасть: набрали всего одно очко в пяти матчах и опустились на 18-е место в Чемпионшипе.

«####### обратно в Америку». Уэйна уже прессуют болельщики «Бирмингема»

Руни принял команду на шестом месте, а увольнение прошлого тренера Джона Юстеса мало кто понял: в последних двух матчах под его руководством «Бирмингем» разобрался с «Хаддерсфилдом» (4:1) и «Вест Бромвичем» (3:1).

Уэйн начал с двух поражений: от «Халл Сити» (0:2) и «Мидлсбро» (0:1). И тут же ощутил давление трибун. После второго матча один из болельщиков «Бирмингема» крикнул тренеру «####### обратно в Америку», когда тот уходил в подтрибунку. Уэйн вернулся в Чемпионшип после работы в «Ди Си Юнайтед» из МЛС.

Руни не нравится, что игроки постоянно сидят в телефонах и соцсетях: «Я пытаюсь заставить их больше общаться. Чем больше ты говоришь, тем больше помогаешь партнеру по команде, заставляешь его проснуться.

Если ты защитник, то должен разговаривать с хавбеками, просить их сместиться левее, правее, пойти на мяч. Если ты полузащитник, то должен разговаривать с игроками линии атаки, это помогает партнерам. Так устроен футбол, так всегда и было», – уверен главный тренер «Бирмингема».

Несмотря на провальные результаты, Руни видит прогресс: «Мы играли против очень хороших команд. В первых двух матчах мы были недостаточно хороши, но тогда мы, понятное дело, пытались многое довести до игроков, многое меняли.

В последних же трех играх были позитивные моменты, я видел улучшения. Но, конечно, надо улучшить и результаты, и я уверен, что это произойдет».

Тренерская карьера Руни наполнена сложностями. Спасал кризисный «Дерби Каунти», работал в худшей команде МЛС

Руни тренирует уже три года. Сначала работал в «Дерби Каунти», где закончилась его игровая карьера. Уэйн принял команду в ноябре 2020-го, когда уволили Филлипа Коку, а «Дерби» плелся на последнем месте. В январе Уэйна утвердили главным – и в последнем туре клуб спасся от вылета.

А потом начались настоящие трудности.

В какой-то момент у «Дерби» на контракте было девять человек. Клуб страдал из-за долгов в 60 млн фунтов, накопленных при предыдущем владельце Меле Моррисе. Могли подписывать только свободных агентов или брать игроков в аренду. Сам Руни участвовал в двусторонках и на одной из тренировок неудачно подкатился под Джейсона Найта – тот выбыл на два месяца.

В сентябре «Дерби» лишился 12 очков из-за перехода под внешнее управление, в ноябре еще 9 – за несоблюдение местного финансового фэйр-плей. При этом сам Руни узнал об этом от журналистов – владелец решил промолчать. На звонки тренера Моррис не отвечал, и связаться с ним получилось только через клубного врача. «Дерби» с 12-го места повалился на дно таблицы и предсказуемо вылетел.

Несмотря на такую подставу, Руни отработал сезон до конца – и даже отказался от собеседования с «Эвертоном». «Я верю, что стану тренером АПЛ, и готов к этому на 100%. Но у меня есть работа в «Дерби», которая важна для меня», – объяснил Уэйн отказ родному клубу.

Летом 2022-го Руни все-таки передумал и укатил в МЛС – возглавил «Ди Си Юнайтед», худшую из 28 команд лиги. Чуть изменил состав, уговорил перейти Кристиана Бентеке из «Кристал Пэлас» – и до последнего боролся за плей-офф в сезоне-2023.

Через год Руни вернулся в Англию, чтобы проводить больше времени с семьей. Но в «Бирмингеме» пока все плохо.

Фото: Gettyimages.ru/Cameron Smith, Graham Chadwick