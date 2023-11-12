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4:4 – концерт «Сити» с «Челси»! У Холанда дубль, Палмер и Стерлинг забили бывшим

Николас Джексон Николас Джексон
Мануэль Аканджи Мануэль Аканджи
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Родри Родри
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Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг
Коул Палмер Коул Палмер
Манчестер Сити Манчестер Сити
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Мегашоу.

«Челси» и «Манчестер Сити» выдали ярчаший матч – восемь голов, спорный пенальти, камбэк, обратный камбэк, развязка в добавленное время, вау!

Под проливным лондонским дождем получился один из лучших матчей сезона.

Спорный пенальти Холанда и 2:2 к перерыву. Сколько событий сразу!

«Сити» открыл счет на 25-й минуте. Холанд заработал пенальти и сам же реализовал. Впрочем, фанаты «Челси» могут и злиться.

«Манчестер» получил право на пенальти потому, что Марк Кукурелья держал Эрлинга за футболку, но это же делал и норвежец.

К тому же на газоне в тот момент лежали три игрока лондонской команды. ВАР пересмотрел момент и не увидел нарушения на них.

«Челси» внезапно ответил двумя голами за восемь минут: Тиаго Силва забил после углового (опередил, кстати, Холанда), а потом Рахим Стерлинг завершил изящную контратаку в ворота бывшей команды.

«Сити» отыгрался еще до перерыва: после разыгранного углового Мануэля Аканджи забыли в центре штрафной – он хорошо попал головой.

Аканджи внезапно превратился в голевую машину. Три последних игры за «Сити» – три гола. Вот и в Лондоне сравнял в самый нужный момент.

Родри и Холанд тащат «Сити». А «Челси» спас ничью на 95-й

Второй тайм начался со второго гола Холанда. Эрлинг замкнул прострел, буквально вкатился с мячом в ворота.

У Холанда уже 47-й гол в календарном 2023-м – идет вровень с Харри Кейном, который уничтожает соперников «Баварии» в Бундеслиге.

С момента дебюта в топ-5 лигах (а это было в январе 2020-го) ни один футболист не оформлял столько дублей, сколько норвежец. Эрлинг уже 36 раз забивал по два мяча (или больше) за матч. У ближайшего преследователя на шесть меньше.

Вы же уже понимаете, что «Челси» не сдался. Пошли в атаку и на 67-й сравняли: Николас Джексон добил мяч в ворота после мощного дальнего удара Конора Галлахера, сделал 3:3!

За два тура нападающий сборной Сенегала забил в два раза больше, чем за девять предыдущих.

Команда Маурисио Почеттино могла сразу повести, но Мало Гюсто умудрился промазать по воротам из убойного положения – а ведь Стерлинг шикарно вывел его на удар.

«Сити» наказал. Любящий большие матчи Родри в самый ответственный момент расчехлил пушку и классно пробил из-за штрафной. Возможно, вратарь и потащил бы, но вмешалась нога Тиаго Силвы – рикошетом от нее мяч юркнул в угол, 4:3!

Добавили восемь минут, и «Челси» их хватило: Рубен Диаш снес в штрафной Армандо Брою, а Коул Палмер реализовал пенальти в ворота родного клуба – 4:4!

Безумный воскресный вечер в Лондоне!

«Челси» хорош против топов, но все еще десятый. «Сити» снова первый

«Ман Сити» пропустил даже три мяча впервые за год – прошлый раз это случилось 2 октября 2022-го, от «Манчестер Юнайтед», когда выиграли 6:3.

Пеп Гвардиола впервые в тренерской карьере видит, как его команда и забила четыре, и пропустила столько же. Приятно, что Премьер-лига все еще может удивить испанского тренера.

«Челси» все еще не очень стабилен, но против топ-команд в этом сезоне хорош. Представителям классической топ-6 еще ни разу не проиграли:

🤝 1:1 против «Ливерпуля»

🤝 2:2 против «Арсенала»

✅ 4:1 против «Тоттенхэма»

🤝 4:4 против «Ман Сити»

«Манчестер Сити» вернулся на привычное первое место, «Челси» – десятый.

Впереди у лондонцев подряд матчи против «Ньюкасла», «Брайтона» и «Манчестер Юнайтед» – и шанс выползти выше, и одновременно риски.

У «Сити» сразу после паузы на сборные игра против «Ливерпуля», прямо сейчас второй командой лиги. Возвращение классики АПЛ последних лет!

Челси – Манчестер Сити 4:4 (2:2, 2:2)
Дата проведения
12 ноября, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 25, пенальти Холанд, 1:1 – 29 Тиаго Силва, 2:1 – 37 Стерлинг, 2:2 – 45 Аканджи, 2:3 – 47 Холанд, 3:3 – 67 Джексон, 3:4 – 86 Родри, 4:4 – 90, пенальти Палмер.
ЧелсиСанчес, Джеймс (Гюсто, 64), Тиаго Силва, Дисаси, Кукурелья, Галлахер, Фернандес (Мудрик, 64), Палмер, Кайседо (Броя, 90), Стерлинг, Джексон (Угочукву, 90).
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Гвардиол, Аканджи, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Доку (Грилиш, 59), Холанд, Альварес (Ковачич, 79).
Предупреждения:
Кукурелья (22), Палмер (23), Доку (56), Кайседо (60), Родри (72), Джексон (90), Грилиш (90), Стерлинг (90), Почеттино (90).

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose

26 комментариев

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Today I feel Qatari
Грустные мысли, что МЮ мог тренировать Поч бьющийся на равных в открытом футболе с гегемоном, а не трус семихаговый припарковавший бус на Траффорде и все равно пустивший от Сити дежурную трешку
+14
-5
+9
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Natasha Kukushkina
Судья помог Манчестер Шейхсити
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bdfy dcfff
Ответ Today I feel Qatari
Грустные мысли, что МЮ мог тренировать Поч бьющийся на равных в открытом футболе с гегемоном, а не трус семихаговый припарковавший бус на Траффорде и все равно пустивший от Сити дежурную трешку
та что ты ноешь) в прошлом сезоне ,во второй части ,Вы на руках носили ! когда МЮ выдал хороший финиш сезона !Тогда у вас не было проблем с тренером ...а ща снова начали свою песню.Фу ,стыдно ! ладно там глоры ...но если ты тру фанат..сцепи зубы и не ной .
+6
-3
+3
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Глор Обыкновенный
Это все? Вся новость?
+5
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Аврал
Ответ Глор Обыкновенный
Это все? Вся новость?
Подумаешь не написали про судейку которого выдернули на матч из подвала и чемодан денег за первый пеналь..))
+5
-3
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Никита Самарин
Это было эпично 🤩🤩🤩
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xDe xDe
Ответ Shuller18
Не понимаю тех, для кого пенальти на Холланде якобы спорный. В эпоху ВАР такие ставят регулярно, просто гениальный Кукуруза этого видимо не знает, раз так очевидно хватало находящегося впереди футболиста за пояс. У Челси против топов 11 забитых мячей в четырех матчах, против остальных команд 10 в восьми. Какая-то аномалия.
Вот ты сам и описал причину, почему пенальти на Холанде спорный: такие ставят регулярно, а не всегда. Не знаю, как у вас в АПЛ, но в Ла Лиге такие эпизоды борьбы с хватанием руками, взаимным или нет, происходят по двадцать раз в каждом матче. И да, некоторые заканчиваются точкой. А другие, точно такие же, или даже более жёсткие - нет.
А с голами у Челси нет никакой аномалии. Мадриду тоже зачастую проще играть с Барсой, нежели с условным Алавесом. Топовые команды, как правило, играют в открытый футбол - отсюда и голы. Ну и плюс, само собой, настрой на сильного соперника влияет. То же самое и у вас, полагаю.
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Leo_89
Ответ Shuller18
Не понимаю тех, для кого пенальти на Холланде якобы спорный. В эпоху ВАР такие ставят регулярно, просто гениальный Кукуруза этого видимо не знает, раз так очевидно хватало находящегося впереди футболиста за пояс. У Челси против топов 11 забитых мячей в четырех матчах, против остальных команд 10 в восьми. Какая-то аномалия.
Стандартные проблемы Челси против автобусов объясняются плохой реализацией и кучей травм. Да и с более открытыми командами Почеттино гораздо проще играть, потому что есть пространство для бегунков Джексона и Стерлинга, чтоб соорудить голы. Со временем вернутся все больные, команда сыграется, и будут забивать столько и аутсайдерам.
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igorrado@yandex.ru
Классный матч!
У Челси прекрасное будущее!
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Leo_89
Почеттино один из первых тренеров Челси, кто не побоялся сыграть с Пепом открыто. При этом не улетев как Сарри 6-0, а создав кучу проблем лымому шарлтану.
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Старик Стариканов
Судейку под заказ Сити подняли из чемпионшипа на главный матча тура.Такого палева даже руководство Рпл не позволяет
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Streetbor
такой матч лучшая вывеска для рекламы АПЛ. // Ну кроме судей, они всегда косячат
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bdfy dcfff
Что ж...Челси жив )! Этот сезон еще пусть Поч делает что хочет с командой ! было бы круто пролезть в топ 4 ! А уже в следующем ..ждем борьбы за высшие места в таблице ..
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Marshall Garcia
Судья спас очко Гвардиолы
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NickN
Я бы в обзоре еще обратил внимание на игру рукой от Уокера. Такие моменты нужно свистеть и давать желтую. Мог быть потенциально опасный штрафной
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Michael_the_creator
Не показывайте это фермерскими лалигам
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Shuller18
Не понимаю тех, для кого пенальти на Холланде якобы спорный. В эпоху ВАР такие ставят регулярно, просто гениальный Кукуруза этого видимо не знает, раз так очевидно хватало находящегося впереди футболиста за пояс.
У Челси против топов 11 забитых мячей в четырех матчах, против остальных команд 10 в восьми. Какая-то аномалия.
+5
-5
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Today I feel Qatari
Ответ bdfy dcfff
та что ты ноешь) в прошлом сезоне ,во второй части ,Вы на руках носили ! когда МЮ выдал хороший финиш сезона !Тогда у вас не было проблем с тренером ...а ща снова начали свою песню.Фу ,стыдно ! ладно там глоры ...но если ты тру фанат..сцепи зубы и не ной .
Да особенно после 0-7 от ливера, 3-6 от Сити и 0-3 от Севильи носили. Ни при одном тренере МЮ не позорился так много и так часто. И никакой кубок газировки взятый против резервных составов ньюкасла и ноттингема его не оправдывает. Плюс официально худший старт сезона за последние 50 лет. Хоть один крутой и красивый матч от него сможешь вспомнить равный этим 4-4 хотя бы? Не сможешь, потому что не было таких. А ведь 450 лямов спущено в трубу
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Today I feel Qatari
Ответ Ten Hug
У Поча со "звёздами" и менеджментом Юнайтед была бы аналогичная ситуация, как и в ПСЖ. В Челси подобралась молодая и амбициозная банда без явных постаревших звезд (за исключением Стерлинга и Тиаго Силвы), эта команда чисто психологически лучше подходит Почу, чем болото неженок с высокими зарплатами
А кто в МЮ неженки с высокими зарплатами, которых натащил не хаг? Рэшфорд? Так его хаг и продлил на 300к в неделю. Санчо? Так его вывели из состава давно, хотя на качество игры МЮ это вообще никак не повлияло. Бруну? Так у него зарплата меньше чем у того же Стерлинга. Кто мешает хагу построить гегемон? Уж точно не глейзеры с мерто, которые денег на него не жалеют
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Manchot
Приятно видеть Астон Виллу среди лидеров.
Со времен Даблина 1998, когда бирмингенцы лидировали несколько первых туров, - я за них!
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