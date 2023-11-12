4:4 – концерт «Сити» с «Челси»! У Холанда дубль, Палмер и Стерлинг забили бывшим
Мегашоу.
«Челси» и «Манчестер Сити» выдали ярчаший матч – восемь голов, спорный пенальти, камбэк, обратный камбэк, развязка в добавленное время, вау!
Под проливным лондонским дождем получился один из лучших матчей сезона.
Спорный пенальти Холанда и 2:2 к перерыву. Сколько событий сразу!
«Сити» открыл счет на 25-й минуте. Холанд заработал пенальти и сам же реализовал. Впрочем, фанаты «Челси» могут и злиться.
«Манчестер» получил право на пенальти потому, что Марк Кукурелья держал Эрлинга за футболку, но это же делал и норвежец.
К тому же на газоне в тот момент лежали три игрока лондонской команды. ВАР пересмотрел момент и не увидел нарушения на них.
«Челси» внезапно ответил двумя голами за восемь минут: Тиаго Силва забил после углового (опередил, кстати, Холанда), а потом Рахим Стерлинг завершил изящную контратаку в ворота бывшей команды.
«Сити» отыгрался еще до перерыва: после разыгранного углового Мануэля Аканджи забыли в центре штрафной – он хорошо попал головой.
Аканджи внезапно превратился в голевую машину. Три последних игры за «Сити» – три гола. Вот и в Лондоне сравнял в самый нужный момент.
Родри и Холанд тащат «Сити». А «Челси» спас ничью на 95-й
Второй тайм начался со второго гола Холанда. Эрлинг замкнул прострел, буквально вкатился с мячом в ворота.
У Холанда уже 47-й гол в календарном 2023-м – идет вровень с Харри Кейном, который уничтожает соперников «Баварии» в Бундеслиге.
С момента дебюта в топ-5 лигах (а это было в январе 2020-го) ни один футболист не оформлял столько дублей, сколько норвежец. Эрлинг уже 36 раз забивал по два мяча (или больше) за матч. У ближайшего преследователя на шесть меньше.
Вы же уже понимаете, что «Челси» не сдался. Пошли в атаку и на 67-й сравняли: Николас Джексон добил мяч в ворота после мощного дальнего удара Конора Галлахера, сделал 3:3!
За два тура нападающий сборной Сенегала забил в два раза больше, чем за девять предыдущих.
Команда Маурисио Почеттино могла сразу повести, но Мало Гюсто умудрился промазать по воротам из убойного положения – а ведь Стерлинг шикарно вывел его на удар.
«Сити» наказал. Любящий большие матчи Родри в самый ответственный момент расчехлил пушку и классно пробил из-за штрафной. Возможно, вратарь и потащил бы, но вмешалась нога Тиаго Силвы – рикошетом от нее мяч юркнул в угол, 4:3!
Добавили восемь минут, и «Челси» их хватило: Рубен Диаш снес в штрафной Армандо Брою, а Коул Палмер реализовал пенальти в ворота родного клуба – 4:4!
Безумный воскресный вечер в Лондоне!
«Челси» хорош против топов, но все еще десятый. «Сити» снова первый
«Ман Сити» пропустил даже три мяча впервые за год – прошлый раз это случилось 2 октября 2022-го, от «Манчестер Юнайтед», когда выиграли 6:3.
Пеп Гвардиола впервые в тренерской карьере видит, как его команда и забила четыре, и пропустила столько же. Приятно, что Премьер-лига все еще может удивить испанского тренера.
«Челси» все еще не очень стабилен, но против топ-команд в этом сезоне хорош. Представителям классической топ-6 еще ни разу не проиграли:
🤝 1:1 против «Ливерпуля»
🤝 2:2 против «Арсенала»
✅ 4:1 против «Тоттенхэма»
🤝 4:4 против «Ман Сити»
«Манчестер Сити» вернулся на привычное первое место, «Челси» – десятый.
Впереди у лондонцев подряд матчи против «Ньюкасла», «Брайтона» и «Манчестер Юнайтед» – и шанс выползти выше, и одновременно риски.
У «Сити» сразу после паузы на сборные игра против «Ливерпуля», прямо сейчас второй командой лиги. Возвращение классики АПЛ последних лет!
- Дата проведения
- 12 ноября, 19.30, «Стэмфорд Бридж»
- Голы:
- 0:1 – 25, пенальти Холанд, 1:1 – 29 Тиаго Силва, 2:1 – 37 Стерлинг, 2:2 – 45 Аканджи, 2:3 – 47 Холанд, 3:3 – 67 Джексон, 3:4 – 86 Родри, 4:4 – 90, пенальти Палмер.
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Челси –
Санчес, Джеймс (Гюсто, 64), Тиаго Силва, Дисаси, Кукурелья, Галлахер, Фернандес (Мудрик, 64), Палмер, Кайседо (Броя, 90), Стерлинг, Джексон (Угочукву, 90).
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Гвардиол, Аканджи, Бернарду Силва, Родри, Фоден, Доку (Грилиш, 59), Холанд, Альварес (Ковачич, 79).
Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose
А с голами у Челси нет никакой аномалии. Мадриду тоже зачастую проще играть с Барсой, нежели с условным Алавесом. Топовые команды, как правило, играют в открытый футбол - отсюда и голы. Ну и плюс, само собой, настрой на сильного соперника влияет. То же самое и у вас, полагаю.
У Челси прекрасное будущее!
У Челси против топов 11 забитых мячей в четырех матчах, против остальных команд 10 в восьми. Какая-то аномалия.
Со времен Даблина 1998, когда бирмингенцы лидировали несколько первых туров, - я за них!