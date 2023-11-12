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«Челси» и «Манчестер Сити» выдали ярчаший матч – восемь голов, спорный пенальти, камбэк, обратный камбэк, развязка в добавленное время, вау!

Под проливным лондонским дождем получился один из лучших матчей сезона.

Спорный пенальти Холанда и 2:2 к перерыву. Сколько событий сразу!

«Сити» открыл счет на 25-й минуте. Холанд заработал пенальти и сам же реализовал. Впрочем, фанаты «Челси» могут и злиться.

«Манчестер» получил право на пенальти потому, что Марк Кукурелья держал Эрлинга за футболку, но это же делал и норвежец.

К тому же на газоне в тот момент лежали три игрока лондонской команды. ВАР пересмотрел момент и не увидел нарушения на них.

«Челси» внезапно ответил двумя голами за восемь минут: Тиаго Силва забил после углового (опередил, кстати, Холанда), а потом Рахим Стерлинг завершил изящную контратаку в ворота бывшей команды.

«Сити» отыгрался еще до перерыва: после разыгранного углового Мануэля Аканджи забыли в центре штрафной – он хорошо попал головой.

Аканджи внезапно превратился в голевую машину. Три последних игры за «Сити» – три гола. Вот и в Лондоне сравнял в самый нужный момент.

Родри и Холанд тащат «Сити». А «Челси» спас ничью на 95-й

Второй тайм начался со второго гола Холанда. Эрлинг замкнул прострел, буквально вкатился с мячом в ворота.

У Холанда уже 47-й гол в календарном 2023-м – идет вровень с Харри Кейном, который уничтожает соперников «Баварии» в Бундеслиге.

С момента дебюта в топ-5 лигах (а это было в январе 2020-го) ни один футболист не оформлял столько дублей, сколько норвежец. Эрлинг уже 36 раз забивал по два мяча (или больше) за матч. У ближайшего преследователя на шесть меньше.

Вы же уже понимаете, что «Челси» не сдался. Пошли в атаку и на 67-й сравняли: Николас Джексон добил мяч в ворота после мощного дальнего удара Конора Галлахера, сделал 3:3!

За два тура нападающий сборной Сенегала забил в два раза больше, чем за девять предыдущих.

Команда Маурисио Почеттино могла сразу повести, но Мало Гюсто умудрился промазать по воротам из убойного положения – а ведь Стерлинг шикарно вывел его на удар.

«Сити» наказал. Любящий большие матчи Родри в самый ответственный момент расчехлил пушку и классно пробил из-за штрафной. Возможно, вратарь и потащил бы, но вмешалась нога Тиаго Силвы – рикошетом от нее мяч юркнул в угол, 4:3!

Добавили восемь минут, и «Челси» их хватило: Рубен Диаш снес в штрафной Армандо Брою, а Коул Палмер реализовал пенальти в ворота родного клуба – 4:4!

Безумный воскресный вечер в Лондоне!

«Челси» хорош против топов, но все еще десятый. «Сити» снова первый

«Ман Сити» пропустил даже три мяча впервые за год – прошлый раз это случилось 2 октября 2022-го, от «Манчестер Юнайтед», когда выиграли 6:3.

Пеп Гвардиола впервые в тренерской карьере видит, как его команда и забила четыре, и пропустила столько же. Приятно, что Премьер-лига все еще может удивить испанского тренера.

«Челси» все еще не очень стабилен, но против топ-команд в этом сезоне хорош. Представителям классической топ-6 еще ни разу не проиграли:

🤝 1:1 против «Ливерпуля»

🤝 2:2 против «Арсенала»

✅ 4:1 против «Тоттенхэма»

🤝 4:4 против «Ман Сити»

«Манчестер Сити» вернулся на привычное первое место, «Челси» – десятый.

Впереди у лондонцев подряд матчи против «Ньюкасла», «Брайтона» и «Манчестер Юнайтед» – и шанс выползти выше, и одновременно риски.

У «Сити» сразу после паузы на сборные игра против «Ливерпуля», прямо сейчас второй командой лиги. Возвращение классики АПЛ последних лет!

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose