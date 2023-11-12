Бойня фанатов прямо на поле в Бразилии. Разгоняли резиновыми пулями, Роналдо смотрел с каменным лицом
Сразу после гола.
Невероятная дичь из чемпионата Бразилии: прямо на поле во время матча устроили массовую драку фанаты «Крузейро» и «Куритибы».
И это не какое-то подземелье, а элитная бразильская лига. Игру в прямом эфире показывал «Матч ТВ». А в концовке случилось вот такое.
Матч не доиграли.
Фанаты помчали на поле сразу после гола. Полиция долго стояла в стороне
Драка началась на 91-й минуте. «Куритиба» играла дома, забила – и сразу после болельщики «Крузейро» полезли через заграждения и побежали на поле.
Смотрелось жутко.
Навстречу им сразу же выбежали фанаты «Куритибы». Началось месиво.
На поле оказались десятки людей.
Футболисты к тому моменту уже убежали в подтрибунный тоннель.
Сотрудники охраны пытались остановить это, но их было слишком мало. Безумные фанаты нещадно лупили друг друга. Били и кулаками в лицо, и ногами, и по несколько человек нападали на одного.
Все происходило на правой по телекартинке половине поля. В какой-то момент в трансляции возник такой план: как будто идиллия и все под контролем.
Полиция вышла к полю, но долго стояла в стороне.
Когда нервничающих игроков показывали в туннеле, были слышны выстрелы. По версии Relevo, это полиция включилась сразу с резиновыми пулями.
Но это было явно другое подразделение – экипированное более внушительным оружием.
Источник добавляет, что одного фаната унесли на носилках. Но не того, в которого стреляли.
В итоге матч не доиграли, как финальный результат зафиксировали победу «Куритибы».
Этот матч был очень важен для борьбы за выживание. 34-й тур, обе команды в зоне вылета, «Крузейро» идет вровень с «Баией» и «Васко да Гама» (у них по 37 очков), они делят места с 15-го по 17-е – причем вылетают четыре команды из 20, то есть 17-го для спасения мало.
«Куритиба» идет предпоследней с 26 очками – и даже с учетом этих трех очков уже почти вылетела. Осталось четыре тура, за них нужно отыгрывать еще девять.
«Крузейро» принадлежит Роналдо. Он наблюдал за беспределом
Когда фанатов разогнали, а большинство из них вообще отправили за пределы стадиона, в трансляции снова показали Роналдо.
Он главный акционер «Крузейро». Великий футболист и не такой уж успешный топ-менеджер наблюдал за происходящим с таким вот каменным лицом.
В 2019-м «Крузейро» впервые в истории вылетел в бразильскую Серию Б. Влез в долги на миллиард бразильских реалов (больше 150 млн евро), футболистам не платили зарплату. Но в 2020-м Роналдо, который тогда уже владел испанским «Вальядолидом», купил 90% акций клуба. Именно в «Крузейро» он начинал карьеру.
«Так рад, что мы завершили операцию, – говорил Роналдо. – Хочу вернуть «Крузейро» на их законное место. Нам предстоит много тяжелой работы. Нам нечего пока праздновать, хотя мы принесли в клуб амбиции и старание. Хотим снова сделать «Крузейро» великим».
Зубастик выполнил цель: в последнем сезоне его «Крузейро» выиграл Серию Б и вернулся в элиту. Но сейчас могут вернуться вниз снова.
- Дата проведения
- 11 ноября, 22.00, «Estadio Durival de Brito e Silva»
- Гол:
- 1:0 – 90 Робсон.
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Куритиба –
Габриэл, Милоуски, Энрике Адриано (Рейналдо, 42), Pereira Moreira, Виктор Луис, Морено (Mauricio, 76), Андрей (Andrade Lima, 61), Бруно Гомес, Гомес (Виллиан Фариас, 61), Робсон, Слимани (Диого, 75).
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Крузейро –
Рафаэл, Виллиам, Кастан, Нерис, Марлон, Никао (Весли, 87), Матеус (Luccas, 68), Лукас Силва (Машадо, 17), Матеус Перейра (Матеус Витал, 87), Рафаэл Папагайо (Артур, 68), Бруно Родригес.
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