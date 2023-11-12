Бойня фанатов прямо на поле в Бразилии. Разгоняли резиновыми пулями, Роналдо смотрел с каменным лицом

Сразу после гола.

Невероятная дичь из чемпионата Бразилии: прямо на поле во время матча устроили массовую драку фанаты «Крузейро» и «Куритибы».

И это не какое-то подземелье, а элитная бразильская лига. Игру в прямом эфире показывал «Матч ТВ». А в концовке случилось вот такое.

Матч не доиграли.

Фанаты помчали на поле сразу после гола. Полиция долго стояла в стороне

Драка началась на 91-й минуте. «Куритиба» играла дома, забила – и сразу после болельщики «Крузейро» полезли через заграждения и побежали на поле.

Смотрелось жутко.

Навстречу им сразу же выбежали фанаты «Куритибы». Началось месиво.

На поле оказались десятки людей.

Футболисты к тому моменту уже убежали в подтрибунный тоннель.

Сотрудники охраны пытались остановить это, но их было слишком мало. Безумные фанаты нещадно лупили друг друга. Били и кулаками в лицо, и ногами, и по несколько человек нападали на одного.

Все происходило на правой по телекартинке половине поля. В какой-то момент в трансляции возник такой план: как будто идиллия и все под контролем.

Полиция вышла к полю, но долго стояла в стороне.

Когда нервничающих игроков показывали в туннеле, были слышны выстрелы. По версии Relevo, это полиция включилась сразу с резиновыми пулями.

Но это было явно другое подразделение – экипированное более внушительным оружием.

Источник добавляет, что одного фаната унесли на носилках. Но не того, в которого стреляли.

В итоге матч не доиграли, как финальный результат зафиксировали победу «Куритибы».

Этот матч был очень важен для борьбы за выживание. 34-й тур, обе команды в зоне вылета, «Крузейро» идет вровень с «Баией» и «Васко да Гама» (у них по 37 очков), они делят места с 15-го по 17-е – причем вылетают четыре команды из 20, то есть 17-го для спасения мало.

«Куритиба» идет предпоследней с 26 очками – и даже с учетом этих трех очков уже почти вылетела. Осталось четыре тура, за них нужно отыгрывать еще девять.

«Крузейро» принадлежит Роналдо. Он наблюдал за беспределом

Когда фанатов разогнали, а большинство из них вообще отправили за пределы стадиона, в трансляции снова показали Роналдо.

Он главный акционер «Крузейро». Великий футболист и не такой уж успешный топ-менеджер наблюдал за происходящим с таким вот каменным лицом.

В 2019-м «Крузейро» впервые в истории вылетел в бразильскую Серию Б. Влез в долги на миллиард бразильских реалов (больше 150 млн евро), футболистам не платили зарплату. Но в 2020-м Роналдо, который тогда уже владел испанским «Вальядолидом», купил 90% акций клуба. Именно в «Крузейро» он начинал карьеру.

«Так рад, что мы завершили операцию, – говорил Роналдо. – Хочу вернуть «Крузейро» на их законное место. Нам предстоит много тяжелой работы. Нам нечего пока праздновать, хотя мы принесли в клуб амбиции и старание. Хотим снова сделать «Крузейро» великим».

Зубастик выполнил цель: в последнем сезоне его «Крузейро» выиграл Серию Б и вернулся в элиту. Но сейчас могут вернуться вниз снова.