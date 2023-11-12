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Бойня фанатов прямо на поле в Бразилии. Разгоняли резиновыми пулями, Роналдо смотрел с каменным лицом

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Сразу после гола.

Невероятная дичь из чемпионата Бразилии: прямо на поле во время матча устроили массовую драку фанаты «Крузейро» и «Куритибы».

И это не какое-то подземелье, а элитная бразильская лига. Игру в прямом эфире показывал «Матч ТВ». А в концовке случилось вот такое.

Матч не доиграли.

Фанаты помчали на поле сразу после гола. Полиция долго стояла в стороне

Драка началась на 91-й минуте. «Куритиба» играла дома, забила – и сразу после болельщики «Крузейро» полезли через заграждения и побежали на поле.

Смотрелось жутко.

Навстречу им сразу же выбежали фанаты «Куритибы». Началось месиво.

На поле оказались десятки людей.

Футболисты к тому моменту уже убежали в подтрибунный тоннель.

Сотрудники охраны пытались остановить это, но их было слишком мало. Безумные фанаты нещадно лупили друг друга. Били и кулаками в лицо, и ногами, и по несколько человек нападали на одного.

Все происходило на правой по телекартинке половине поля. В какой-то момент в трансляции возник такой план: как будто идиллия и все под контролем.

Полиция вышла к полю, но долго стояла в стороне.

Когда нервничающих игроков показывали в туннеле, были слышны выстрелы. По версии Relevo, это полиция включилась сразу с резиновыми пулями.

Но это было явно другое подразделение – экипированное более внушительным оружием.

Источник добавляет, что одного фаната унесли на носилках. Но не того, в которого стреляли.

В итоге матч не доиграли, как финальный результат зафиксировали победу «Куритибы».

Этот матч был очень важен для борьбы за выживание. 34-й тур, обе команды в зоне вылета, «Крузейро» идет вровень с «Баией» и «Васко да Гама» (у них по 37 очков), они делят места с 15-го по 17-е – причем вылетают четыре команды из 20, то есть 17-го для спасения мало.

«Куритиба» идет предпоследней с 26 очками – и даже с учетом этих трех очков уже почти вылетела. Осталось четыре тура, за них нужно отыгрывать еще девять.

«Крузейро» принадлежит Роналдо. Он наблюдал за беспределом

Когда фанатов разогнали, а большинство из них вообще отправили за пределы стадиона, в трансляции снова показали Роналдо.

Он главный акционер «Крузейро». Великий футболист и не такой уж успешный топ-менеджер наблюдал за происходящим с таким вот каменным лицом.

В 2019-м «Крузейро» впервые в истории вылетел в бразильскую Серию Б. Влез в долги на миллиард бразильских реалов (больше 150 млн евро), футболистам не платили зарплату. Но в 2020-м Роналдо, который тогда уже владел испанским «Вальядолидом», купил 90% акций клуба. Именно в «Крузейро» он начинал карьеру.

«Так рад, что мы завершили операцию, – говорил Роналдо. – Хочу вернуть «Крузейро» на их законное место. Нам предстоит много тяжелой работы. Нам нечего пока праздновать, хотя мы принесли в клуб амбиции и старание. Хотим снова сделать «Крузейро» великим». 

Зубастик выполнил цель: в последнем сезоне его «Крузейро» выиграл Серию Б и вернулся в элиту. Но сейчас могут вернуться вниз снова.

Куритиба – Крузейро 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
11 ноября, 22.00, «Estadio Durival de Brito e Silva»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 90 Робсон.
КуритибаГабриэл, Милоуски, Энрике Адриано (Рейналдо, 42), Pereira Moreira, Виктор Луис, Морено (Mauricio, 76), Андрей (Andrade Lima, 61), Бруно Гомес, Гомес (Виллиан Фариас, 61), Робсон, Слимани (Диого, 75).
КрузейроРафаэл, Виллиам, Кастан, Нерис, Марлон, Никао (Весли, 87), Матеус (Luccas, 68), Лукас Силва (Машадо, 17), Матеус Перейра (Матеус Витал, 87), Рафаэл Папагайо (Артур, 68), Бруно Родригес.
Предупреждения:
Pereira Moreira (28), Матеус (67), Морено (72), Luccas (73), Рейналдо (83), Робсон (85), Машадо (88), Нерис (90).

7 комментариев

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Sarumian
Роналдо на фото: "Куда я попал ?!?"
+7
0
+7
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Гекдениз Кардениз
бедный Рональдо у него тба клуба походу команды лифты что Вальядолид на год в Ла Лигу заскочит что Куритиба
+4
0
+4
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vulturecrow
обычная фанатская драка, просто на поле. это Бразилия.
+3
0
+3
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Тюменский медвежонок
что курил автор перед тем как написать данный текст? это первое. второе: почему после драки фанатов на видео, началась игра в футбольном симуляторе? это что вообще за наркомания?
+2
-2
0
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