Умер на поле экс-форвард сборной Ганы: остановилось сердце. Он сам отказался от дефибриллятора

Не первый приступ.

Трагедия в Албании: 28-летний экс-форвард сборной Ганы Рафаэль Двамена скончался от сердечного приступа на поле.

Что произошло?

Футболист «Эгнатии» потерял сознание на 24-й минуте игры чемпионата Албании против «Партизани» – играли два лидера. Двамена рванул резко упал на газон, рядом не было никого из соперников.

Вот пугающие кадры.

Футболисты сразу окружили Рафаэля. Попытались оказать первую помощь.

На поле выехала машина скорой помощи.

Матч сразу прервали – при счете 1:1.

Врачи пытались оказать игроку помощь прямо на поле, а затем отправили в ближайшую больницу, но спасти Двамену не удалось.

Албанская федерация футбола отменила все матчи на выходных.

Двамена играл с дефибриллятором. Но отказался от него

Проблемы с сердцем у Рафаэля были давно.

В январе 2020-го игроку имплантировали дефибриллятор. Врачи рекомендовали закончить карьеру, но Двамена проигнорировал. В октябре 2021-го у него произошел приступ во время игры за «Блау-Вайсс Линц» – дефибриллятор его спас.

Несмотря на просьбы врачей, Двамена снова вернулся на поле.

А в 2022-м удалили устройство, сам настоял на операции. «У меня больше нет доверия к этой технологии. Весь риск беру на себя, если что-то случится – будет моя вина», – говорил тогда Двамена в интервью 20 Minuten.

Каким мы запомним Рафаэля Двамену?

Рафаэль начинал карьеру в системе «Ред Булла»: сначала поиграл в местном ганском филиале, а вскоре уехал в австрийский «Лиферинг» – фарм-клуб «Зальцбурга».

Летом 2016-го Двамена покинул систему: ушел в «Аустрию Лустенау», там сыграл 20 матчей – и забил 18 мяч. Форвардом заинтересовался швейцарский «Цюрих», там он провел два сезона и решился на переезд в топ-лигу.

Тогда его впервые позвали в сборную Ганы: игрок дебютировал в матче отбора на Кубок Африки-2019 с Эфиопией – и сделал дубль.

В августе 2018-го ганец подписал контракт с «Леванте», но заиграть не вышло. Через год его отдали по аренду «Сарагосе», там закрепиться тоже не получилось.

Летом 2020-го Двамена перешел в датский «Вайле», отыграл там несколько месяцев, пока не начались проблемы со здоровьем. «Вайле» не оценил тот риск, на который пошел форвард. Рафаэль вернулся в Австрию – за «Блау-Вайсс» сыграл три матча и отправился в «Олд Бойз» из Базеля.

Этим летом ганца приняла албанская «Эгнатия». За клуб он провел 28 игр, забил 20 мячей.

По информации журналиста Ява Ампофо, Рафаэль был крайне верующим человеком: на родине даже основал организацию «Футболисты за Христа», с помощью которой вместе с другим игроками финансово помогал бедным семьям.

Фото: Nicola Demaldi/Global Look Press