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Кейн уже забил больше лучших бомбардиров прошлого сезона! За 11 туров 🤯

Никлас Фюллькруг Никлас Фюллькруг
Харри Кейн Харри Кейн
Хайденхайм Хайденхайм
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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Ураган.

Харри Кейн выносит Бундеслигу. В матче с «Хайденхаймом» (4:2) у англичанина дубль, забил оба в первом тайме.

Кейн оторвался в гонке бомбардиров. Вывел «Баварию» в лидеры

Голы с разницей в полчаса.

14-я минута: принял мяч в чужой штрафной, развернулся и точно пробил из-под защитника.

44-я минута: мощно кивнул головой с 11 метров после углового.

Мюнхенская «девятка» неудержима – смотрите сами.

● 17 голов в 11 турах. Это больше, чем лучшие бомбардиры Бундеслиги прошлого сезона Кристофер Нкунку и Никлас Фюллькруг (у них было по 16 мячей). А ведь впереди еще 23 матча.

● Кейн – первый игрок в истории Бундеслиги с такими показателями. Но у Роберта Левандовского в сезоне-2019/20 были похожие цифры: 16 голов после 11 матчей.

● Харри хорош и в подыгрыше: у него уже 28 (21+7) результативных действий в 16 матчах всех турниров. В предыдущем матче англичанин отгрузил дубль «Галатасараю» (2:1) в ЛЧ, а в Бундеслиге до этого тура были два хет-трика подряд (»Боруссии» и «Дармштадту»).

● У Кейна есть конкурент: Сиру Гирасси из «Штутгарта» забил всего на два меньше – 15.

«Штутгарт» с 24 очками идет третьим в таблице, а в лидеры вырвалась «Бавария» с 29 баллами. Правда, у «Байера» 28 очков и матч в запасе – в воскресенье играют с «Унионом».

ТАБЛИЦА

Кейн выше графика рекордного сезона Левандовского. Побьет?

В 2021-м Левандовски превзошел рекорд Герда Мюллера по голам за сезон Бундеслиги, который держался 49 лет. Тогда поляк наколотил 41 мяч в 29 играх.

У Кейна есть шанс обновить достижение. Пока Харри даже обгоняет график Роберта.

В том сезоне Левандовски не ушел с поля без гола только в четырех матчах: у него набрался один покер («Герте»), четыре хет-трика («Айнтрахту», «Боруссии Д», «Штутгарту» и «Боруссии М»), пять дублей.

У Кейна уже три хет-крика и два дубля.

А рекордные сезоны Месси и Роналду? Тоже может покорить?

В пересчете на 90 минут Кейн выше и здесь. Но у него пока небольшая выборка из 11 туров.

Теперь главное – держать темп и не травмироваться.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein

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