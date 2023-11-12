Напились на Бали – и получили бан. Теперь Польше U-17 некем играть на ЧМ

Всего четыре полевых на скамейке.

В Индонезии стартовал чемпионат мира до 17 лет. С большими сложностями столкнулась сборная Польши, у которой на скамейке запасных только четыре полевых игрока.

Остальные не справились с искушением острова Бали.

Польша исключила четырех игроков, которые напились, но ФИФА не разрешила их заменить

Еще в мае польские болельщики с восторгом следили за юношеской сборной: на Евро она дошла до полуфинала и, в отличие от взрослой команды, играла в яркий атакующий футбол.

Это выступление позволило Польше пробиться на ЧМ, который в июне перенесли из Перу в Индонезию из-за проблем с инфраструктурой. Решение ФИФА оказалось для поляков роковым.

Дело в том, что четыре игрока напились в расположении сборной, оказавшись на курортном Бали. Sport.pl добавляет, что один из этих футболистов даже упал и разбил бровь.

Прямо перед стартом турнира Польский футбольный союз (PZPN) объявил, что по решению тренерского штаба Оскар Томчик, Филип Вольски (оба – «Лех»), Ян Ломбендзки («Лодзь») и Филип Розга («Краковия») исключены из состава за неспортивное поведение и нарушение дисциплины. Игроки также будут наказаны в клубах, «Лех» выступил с осуждающим заявлением:

«У нас нет абсолютно никакого понимания поведения, недостойного представителя страны и игрока «Леха». Это не ценности нашего клуба. В нашей Академии, которая считается образцовой, мы стараемся воспитывать не только больших игроков, которые впоследствии доберутся до сборной, но и хороших людей. Поэтому мы решительно осуждаем неспортивное поведение двух наших игроков. Мы ждем их возвращения в Польшу, но объявляем, что примем к ним строгие меры».

В сборной рассчитывали заменить провинившихся, но не тут-то было: по правилам ФИФА, на замену можно рассчитывать только в случае серьезной травмы или болезни. Теперь Польша осталась с 17 игроками вместо 21 (трое – вратари). Скамейка запасных скукожилась до четырех полевых футболистов.

Защитник Якуб Кшижановский старается не замечать проблему:

«Мы больше об этом не говорим. Матч не за горами, и мы сосредоточены только на нем. Нам нужно отложить все и сконцентрироваться на турнире. Это не наше дело, поэтому мы больше не можем жаловаться. Сейчас не тот момент, нам нужно собраться и тренироваться. Когда я здесь общаюсь с партнерами, то чувствую, что все очень мотивированы и хотят показать себя с наилучшей стороны. Хотим показать на поле, что мы едины».

Польша уже проиграла стартовый матч – 0:1 японцам, действующим чемпионам Азии (3:5 по заменам). Впереди игры с чемпионом Африки Сенегалом и третьей командой ЮА Аргентиной. Причем сенегальцы уже обыграли аргентинцев 2:1.

Что еще интересного на ЧМ? Бразильцы стартовали с поражения от Ирана, Англия – с 10:0

Турнир проходит с 10 ноября по 4 декабря. Там 24 команды.

Группа A: Индонезия, Марокко, Эквадор, Панама

Группа B: Испания, Мали, Канада, Узбекистан

Группа C: Бразилия, Англия, Иран, Новая Каледония

Группа D: Аргентина, Япония, Польша, Сенегал

Группа E: Франция, Южная Корея, США, Буркина-Фасо

Группа F: Германия, Мексика, Венесуэла, Новая Зеландия

В плей-офф выходят по две команды из группы плюс четыре лучшие с третьих мест. Из сенсаций: бразильцы, действующие чемпионы мира, проиграли Ирану 2:3.

Англичане уверенно разобрались с Новой Каледонией (это заморская территория Франции) – 10:0. Узбекистан начал с 0:3 от Мали: узбеки играют на юношеском ЧМ уже в третий раз, в 2011-м даже добирались до четвертьфинала.

Фото: East News/Vinny Orlando / LiveMedia / DPPI via AFP; instagram.com/fifa; unsplash.com/Cassie Gallegos