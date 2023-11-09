Кокорин забил «Бетису», Лунев не пропустил от «Байера», осечки «Ливерпуля» и «Ромы». Дайджест ЛЕ и ЛК

Вечер четверга – традиционное время для матчей Лиги Европы и Лиги конференций. Здесь тоже много яркого и интересного.

Что случилось в ЛЕ?

«Ливерпуль» сгорел «Тулузе», но не потерял первое место

«Тулуза» неожиданно убрала «Ливерпуль» – 3:2. У хозяев отметились Арон Деннум, Тейс Даллинга и Франк Магри – в чужие ворота, а Кристиан Касерес – в свои. Еще отличился вышедший со скамейки Диогу Жота. «Ливерпуль» в компенсированное время даже сделал 3:3 – но мяч 20-летнего Джарелла Куанса отменили из-за игры рукой.

Юрген Клопп дал отдохнуть лидерам: в старте не было Мо Салаха, Дарвина Нуньеса, Доминика Собослаи и других лидеров. Салах и Собослаи выскочили сразу после перерыва, но «Ливерпулю» это не помогло. Зато с первых минут появился сверкающий от радости Луис Диас – его папу освободили после 12 дней плена.

«Ливерпуль» хоть и ошибся, но все равно не потерял лидерство в группе: набрали девять очков и почти наверняка выйдут в 1/8 финала.

У «Тулузы» семь баллов, у «Юниона» – четыре, у – ЛАСК 3.

Кокорин забил «Бетису»! Но партнеры подвели

«Бетис» разорвал «Арис» – 4:1. Вероятно, киприотам не хватало Александра Кокорина: он вышел только на 76-й минуте и уже на 84-й размочил счет 3:0. Потом еще мог записать голевую, но партнер не реализовал выход один на один. Кокорин в позапрошлом туре реализовал пенальти в ворота «Спарты» – это был первый гол Александра в еврокубках с 2018-го

Вместе с Кокориным, кстати, появился Набиль Фекир – всего второй раз после разрыва крестов. В этот момент «Бетис» получил право на пенальти: Иско поднес мяч французу, но тот не забил. Потом исправился, отдав голевую.

«Аякс» по-прежнему тонет: теперь 0:2 от «Брайтона» в Амстердаме

Один из главных неудачников евросезона продолжает страдать: «Брайтон» выиграл 2:0 и дома, и теперь на выезде. Ярче остальных себя проявил Ансу Фати: у него гол и ассист.

«Брайтон» после двух побед подряд набрал семь очков (лидирует «Марсель» – семь), а вот «Аякс» проваливается все глубже – последнее место с двумя очками (у АЕК – четыре). А ведь казалось, что амстердамцы наконец подали признаки жизни: перед неудач в ЛЕ дважды выиграли в чемпионате Нидерландов.

У «Ариса» еще есть шансы на выход из группы, но маленькие: у команды Кокорин три очка и последнее место. «Бетис» первый (девять очков), дальше «Рейджерс» (семь) и «Спарта» (четыре).

«Вильярреал» перебивал пенальти – и оба раза не забил. Вратарь «Маккаби Хайфа» в огне

«Вильярреал» с трудом переиграл израильский «Маккаби Хайфа» – 2:1. Самый яркий момент случился еще в первом тайме, при счете 1:0 в пользу израильтян: Александр Серлот пробил пенальти, но вратарь Шариф Кеуф спас «Маккаби».

Правда, голкипер вышел за линию до удара – и арбитр позволил «Вильярреалу» пробить еще раз. К мячу подошел опытный Ману Тригерос – и Кеуф вновь потащил! У «Вильярреала» был шанс и на третий удар, но после проверки выяснилось, что Кеуф отбил по правилам.

Испанцы во втором тайме дважды забили и вырвались на второе место в группе: впереди только французский «Ренн», который в параллельном матче больше часа играл в меньшинстве, но все равно переиграл «Панатинаикос» (3:1).

«Вильярреал» и «Маккаби» провели на матч меньше остальных – их первую встречу перенесли из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Коротко о других матчах Лиги Европы:

● Андрей Лунев отыграл на ноль с «Байером», но все равно грустит: покинул поле на 85-й минуте из-за травмы ноги, а «Карабах» на 90+4 пропустил с пенальти (0:1).

● «Рома» провалила выезд к пражской «Славии» – 0:2, не помог даже вышедший в старте Ромелу Лукаку. Чехи и римляне сравнялись (по девять очков), «Серветт» набрал четыре очка, «Шериф» последний с одним баллом.

● «Аталанта» переиграла австрийский «Штурм», помог единственный мяч Берата Джимшити. Алексей Миранчук появился только на 86-й минуте.

● «Марсель» отказался сильнее греческого АЕК (2:0). В первом голе все решили защитники: Жонатан Клосс ассистировал, Шансель Мбемба забил.

● «Фрайбург» не заметил сербскую «Бачку Топола» – 5:0. Максимилиан Эггештайн отметился голом и двумя передачами. Немцы делят первое место с «Вест Хэмом» (по девять очков), который дома переиграл «Олимпиакос» (1:0).

Что случилось в ЛК?

«Буде-Глимт» побеждает при активном участии Хайкина

«Буде-Глимт» разобрался в гостях с «Бешикташем» (2:1). Дубль на счету камерунского форварда Фариса Мумбаньи.

Никита Хайкин – тоже один из героев встречи: четыре сэйва и третья оценка в команде (7,6 в Sofascore). Норвежцы на втором месте в группе – есть хорошие шансы зайти в плей-офф. «Буде-Глимт» продлил победную серию до шести матчей.

Коротко о других матчах Лиги конференций:

● ПАОК и «Абердин» подарили ярчайшие 2:2. Самым активным был экс-полузащитник «Шахтера» Тайсон: у него шесть ударов, один из них голевой.

● «Айнтрахт» и «Фиорентина» добились синхронных побед 1:0 – над ХИК и «Чукаричками» соответственно.

● А вот датский «Нордшелланд» не удержал 1:0 против скромного «Спартака» из Трнавы. Словаки отыгрались на 61-й минуте и набрали первое очко в группе.

● «Гент» едва справился со скромным «Брейдабликом» – 3:2. Причем Ясон Свантоурссон закинул дубль, а Гифт Орбан – хет-трик. Пять мячей забили два футболиста.

● Фарерский «Клаксвик» не выстоял в меньшинстве: Фредериксберг получил красную на 62-й, и словенская «Олимпия» дожала на 84-й и 88-й. У «Клаксвика» четыре очка и впереди с лидирующими «Лиллем» (восемь очков) и «Слованом» (семь).

● «Астон Вилла» еле обыграла АЗ – 2:1. Победный на счету Олли Уоткинса, который блистает и в АПЛ, и в ЛК.

● «Лудогорец» неожиданно легко обыграл «Фенербахче» – 2:0. Турки сохранили лидерство в группе, а болгары подтянулись к борьбе за топ-2.

● Единственный безголевой матч провели в Астане – против «Балкани» из Косово. У команд по четыре очка, еще побьются за плей-офф.

Фото: Thierry Breton/Global Look Press; AP/Petros Karadjias; eastnews.ru/Francisco Seco