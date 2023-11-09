Вы это видели?
Блог

«МЮ» безумно влетел «Копенгагену»: вел 2:0, затем 3:2, но в итоге получил 3:4 🤯

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Копенгаген Копенгаген
Футбол Футбол

Все сломало удаление Рэшфорда.

«Манчестер Юнайтед» уверенно ведет 2:0 на выезде у «Копенгагена» – что может пойти не так? Например, все! И «Копенгаген» может победить 4:3 с голом Руни на последних минутах.

Начиналось хорошо: дубль Хейлунда и даже заход на хет-трик

Расмус Хейлунд открыл счет уже на третьей минуте, а к 28-й оформил дубль. 

У датского нападающего уже 5 голов в четырех первых матчах в ЛЧ – так круто за «МЮ» никто не стартовал. Но пока эта статистика на контрасте с АПЛ – там у Расмуса 0 мячей в 8 играх.

Если вы пропустили, Хейлунд – выпускник академии «Копенгагена». За датский клуб Расмус забил 5 голов, из них 2 – на домашнем стадионе. А теперь выполнил эту же норму уже за «Манчестер Юнайтед».

У Расмуса были заходы на хет-трик – появилась возможность убегать в любимые контратаки. Пару раз подвела реализация, но казалось, что шансов будет еще много – у «Юнайтед» получалось.

Все сломало удаление Рэшфорда – после него сразу пропустили два

На 41-й минуте нападающий вернулся отработать в оборону и наступил на голень Элиасу Йелерту. Да, ненамеренно, но сейчас за практически любой удар шипами в голень, когда нога так прогибается, дают красную карточку. Выглядит жутко.

У Рэшфорда всего второе удаление в карьере: первое случилось в сентябре 2018-го, когда Маркус получил красную в АПЛ за то, что боднул соперника из «Бернли». Потом извинился.

«Копенгаген» в большинстве рванул вперед и моментально отыграл один гол – отличился Эльюнусси.

А дальше арбитр добавил аж 13 минут. Дело в том, что в начале первого тайма на поле выбежал болельщик с флагом Палестины, из-за чего игру прервали. Надпись на флаге: «Остановите убийство детей в Газе. Давайте сплотимся». Вскоре сотрудники стадиона вывели фаната с поля.

13 минут хватило «Копенгагену», чтобы оформить камбэк. Помогла рука то ли Варана, то Магуайра. Пенальти датчане реализовали – 2:2.

«МЮ» получил четыре пенальти за четыре тура (!) группового этапа Лиги чемпионов. 

Невероятная развязка: «МЮ» вел до 83-й, но проиграл – решающий мяч забил Руни

В перерыве Тен Хаг успокоил команду – на второй тайм «Юнайтед» вышел собранней. Допускали у собственных ворот меншье, а в атаке заработали пенальти – защитник «Копенгагена» сыграл рукой в собственной штрафной. Бруну реализовал и подарил фанатам надежду – 3:2.

Но сдержать финальный навал датчан не получилось – Лергагер сравнял на 83-й, а на 88-й юный Руни Барджи вколотил победный за «Копенгаген». На еще один подвиг у «Юнайтед» просто не осталось сил – хватило только на забросы на Магуайра. 

Пару слов про Барджи. Парень родился в Кувейте, но вырос в Швеции, там же учился футболу в школе «Мольде», потом перебрался в столицу Дании. В 17 лет он уже активно играет в основном составе «Копенгагена» – в этом сезоне у него 14 матчей и 7 голов. В квалификации ЛЧ Руни реализовал решающий пенальти в ворота пражской «Спарты» паненкой – многое говорит про пацана.

Неудивительно, что он стал и самым молодым футболистом, который забил «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

Крах «Манчестер Юнайтед» – в фактах и цифрах

● «МЮ» впервые проиграл матч Лиги чемпионов, в котором вел в 2 мяча. Если смотреть статистику по всем турнирам, то последний раз такая оказия случалась с «Юнайтед» в 2014-м – тогда проиграли 3:5 «Лестеру» с молодым и дерзким Джейми Варди. 

● У «Манчестера» 9 поражений в первых 17 матчах сезона. Так плохо команде не было с 1973 года. В том году, кстати, вылетели из высшего дивизиона.

● «Манчестер Юнайтед» пропустил 11 голов за четыре тура ЛЧ. Хуже защищаются только «Антверпен» и «Селтик». Команда проиграла во всех матчах, в которых забивал Расмус Хейлунд.

● Перед матчем фанаты «Копенгагена» вывесили баннер «Театр ваших ночных кошмаров» – такая аллюзия на «Олд Траффорд», который называют «Театром мечты». Выезд в столицу Дании Эрику тен Хагу и его команде еще долго будет сниться.

 

Теперь «МЮ» рухнул на последнее место в группе – за четыре матча набрал лишь 3 очка (собственно, за победу над «Копенгагеном» в прошлом туре). Отставание от первой «Баварии» – 9. «Галатасарай» и «Копенгаген» оторвались на 1 балл. 

Копенгаген Дания – Манчестер Юнайтед Англия 4:3 (2:2, 2:1)
Дата проведения
8 ноября, 23.00, «Паркен»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Хейлунд, 0:2 – 28 Хейлунд, 1:2 – 45 Эльюнусси, 2:2 – 45, пенальти Диогу Гонсалвеш, 2:3 – 69, пенальти Бруну Фернандеш, 3:3 – 83 Лерагер, 4:3 – 87 Бардегджи.
КопенгагенГрабара, Анкерсен (Соренсен, 70), Вавро (Бойлесен, 78), Дикс, Йелерт, Фальк, Лерагер, Диогу Гонсалвеш (Оускарссон, 70), Эльюнусси (Бардегджи, 63), Классон, Ашури (Ларссон, 78).
Манчестер ЮнайтедОнана, Уан-Биссака, Эванс (Варан, 16), Магуайр, Диогу Далот, Эриксен (Амрабат, 46), Бруну Фернандеш, Мактоминей, Гарначо, Рэшфорд, Хейлунд (Маунт, 84).
Предупреждения:
Вавро (45), Магуайр (90).
Удаление:
Рэшфорд (42).

Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Злой Руся
Ну это чистая красная. Может и не хотел вот прям так жёстко , но так получилось. Хорошо что все обошлось, нога целая.
+42
-18
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dimashay
Ответ Вильгельм Звёзднокосмический
Комментарий скрыт
Я играл сам до 20 лет в системе профессионального клуба и говорю, что это чистый пенальти. «кто сам не играл» говорят только последователи «мусорного бака вместо помойки» по факту есть нарушение, дают красную, точка
+31
-13
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фут.Боль
4-3 , вот это да!
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dimashay
Ответ Вильгельм Звёзднокосмический
Какая формулировка на красную? Грубая игра, попытка нанести травму - где здесь грубая игра или намерение???
То есть ты не видел, как Рэш посмотрел, как к нему бежит игрок и ты не видел, как он сделал акцентированное движение в сторону игрока Копенгагена? Я согласен, что он не специально ему в ногу въехал. Но было и движение и ногами въехал в ногу шипами, мяча даже близко не было. При желании можно увидеть в этом моменте, что Рэш намеренно сыграл грубо, и это не будет неправильно. Судья не должен разбираться, кто там что хотел. Есть движение, есть удар шипами по ноге, что тебе еще надо? Чтоб он написал признательное письмо?
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Expada
Нам до ЛЧ еще далеко....болгарский Лудогорец ближе к ЛЧ по уровню!
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adil Saptayev
у Хейлунда проклятие какое-то с дублями. Казахстан, Галатасарай, Копенгаген
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Злой Руся
Ответ Dimashay
Я играл сам до 20 лет в системе профессионального клуба и говорю, что это чистый пенальти. «кто сам не играл» говорят только последователи «мусорного бака вместо помойки» по факту есть нарушение, дают красную, точка
Это люди из той серии которые всюду кричат не играл - тренировать не можешь! По типу Мостового ))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь заблокирован
"Теперь Эрику тен Хагу надо не упустить, казалось, уже выигранный матч" - Полтавец, очнись, матчи не выигрываются на 30 минуте. И матч уже закончился, текст исправь свой
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alireal
Ответ igls54
Почему этот борец за справедливость с палестинским флагом в руках пытается остановить убийство детей в Газе в Копенгагене, а не где-нибудь в Палестине?
Не пиши глупости.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ershalaim
Ответ Тюменский медвежонок
мне просто интересно какую трактовку правил использовал судья при вынесении красной карточки? в каком извиняюсь месте, это грубая игра и прямая красная карточка? когда два игрока стоят практически на одном месте, никакой динамики и никакого умысла, Рэшфорд в принципе никогда не умеет смотреть по сторонам и смотрит всегда на мяч (на прославенный бегунок) как Смолов, такие красные карточки можно в каждой игре по несколько штук раздавать
Ну наверно грубая игиа с риском траамы? Не? Или плпытаться сломать ногу пополам слпернику-это вполне нормально? По-хорошему еще матча три дисквы,чтобы учился смотреть по сторонам,а не только на мяч
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman Betenya
Ответ Вильгельм Звёзднокосмический
Ещё раз, красные за что дают? Где здесь грубая игра или попытка нанести травму???
Заехать шипами в голеностоп - это не грубая игра? :D Очень утончённая, ага.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
eRo
Шалашовка лысая конечно охренительный тренер. 40летнего Эванса, который не играл 10 лет в Лч, меняет чемпион мира, и становится ХУЖЕ. А так то лучший матч в Лч за много лет).
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cris JTI
Честно говоря, Тен Хаг не доходит даже до уровня физрука.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антуан
Ответ рашпиль
В женском футболе? Рэшфорд ставит ногу, а под неё влезает соперник. Можно в каждом эпизоде подсовывать ноги под бег. Бред.
Ну и куда же бежал Рэшфорд? Пока похоже что ты из женского футбола. Настолько влюблен в Решфорда, что откровенно врешь.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антуан
Ответ Тюменский медвежонок
мне просто интересно какую трактовку правил использовал судья при вынесении красной карточки? в каком извиняюсь месте, это грубая игра и прямая красная карточка? когда два игрока стоят практически на одном месте, никакой динамики и никакого умысла, Рэшфорд в принципе никогда не умеет смотреть по сторонам и смотрит всегда на мяч (на прославенный бегунок) как Смолов, такие красные карточки можно в каждой игре по несколько штук раздавать
Вы реально настолько фанаты что простых вещей не понимаете? Если Решфорд в принципе не смотрит по сторонам это его проблема, а не игроков вокруг. Ну давай он просто будет стоять в чужой штрафной, например, а потом резко отставлять ногу вбок шипами вперед. По вашей же логике это нормально, он ведь не смотрит туда? Да и не умышленно, ведь он просто ногу резко отставляет, а не пытается по кому-то попасть. Давай кто-то из твоих знакомых придет к тебе в гости, зажмурится и разрядит обойму из травмата. Ты его тоже оправдывать будешь? Ведь он просто хотел пострелять, ни в кого не целился, навредить никому не хотел.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Log in
Ответ Злой Руся
Ну это чистая красная. Может и не хотел вот прям так жёстко , но так получилось. Хорошо что все обошлось, нога целая.
Это ещё не факт, насколько целая по итогу.
Правда, выглядит ужасно и кк справедлива
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
revodrok
2:0 отоборонять при такой разнице статусов и качества игроков Ман Юнайтед был обязан
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Савчук
Ну ничего, нужно дать еще сезон Тен Хагу и точно попрет! А этот сезон можно и с Челси за сиську Жигулей прободаться!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Red Line
пригород - позор английского футбола в Европе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Новая жизнь
Глейзеры целенаправленно убивают клуб. Такое чучело, как тенхаг, должно было быть уволено ещё после конфликта с Роналду.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий