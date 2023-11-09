«МЮ» безумно влетел «Копенгагену»: вел 2:0, затем 3:2, но в итоге получил 3:4 🤯

Все сломало удаление Рэшфорда.

«Манчестер Юнайтед» уверенно ведет 2:0 на выезде у «Копенгагена» – что может пойти не так? Например, все! И «Копенгаген» может победить 4:3 с голом Руни на последних минутах.

Начиналось хорошо: дубль Хейлунда и даже заход на хет-трик

Расмус Хейлунд открыл счет уже на третьей минуте, а к 28-й оформил дубль.

У датского нападающего уже 5 голов в четырех первых матчах в ЛЧ – так круто за «МЮ» никто не стартовал. Но пока эта статистика на контрасте с АПЛ – там у Расмуса 0 мячей в 8 играх.

Если вы пропустили, Хейлунд – выпускник академии «Копенгагена». За датский клуб Расмус забил 5 голов, из них 2 – на домашнем стадионе. А теперь выполнил эту же норму уже за «Манчестер Юнайтед».

У Расмуса были заходы на хет-трик – появилась возможность убегать в любимые контратаки. Пару раз подвела реализация, но казалось, что шансов будет еще много – у «Юнайтед» получалось.

Все сломало удаление Рэшфорда – после него сразу пропустили два

На 41-й минуте нападающий вернулся отработать в оборону и наступил на голень Элиасу Йелерту. Да, ненамеренно, но сейчас за практически любой удар шипами в голень, когда нога так прогибается, дают красную карточку. Выглядит жутко.

У Рэшфорда всего второе удаление в карьере: первое случилось в сентябре 2018-го, когда Маркус получил красную в АПЛ за то, что боднул соперника из «Бернли». Потом извинился.

«Копенгаген» в большинстве рванул вперед и моментально отыграл один гол – отличился Эльюнусси.

А дальше арбитр добавил аж 13 минут. Дело в том, что в начале первого тайма на поле выбежал болельщик с флагом Палестины, из-за чего игру прервали. Надпись на флаге: «Остановите убийство детей в Газе. Давайте сплотимся». Вскоре сотрудники стадиона вывели фаната с поля.

13 минут хватило «Копенгагену», чтобы оформить камбэк. Помогла рука то ли Варана, то Магуайра. Пенальти датчане реализовали – 2:2.

«МЮ» получил четыре пенальти за четыре тура (!) группового этапа Лиги чемпионов.

Невероятная развязка: «МЮ» вел до 83-й, но проиграл – решающий мяч забил Руни

В перерыве Тен Хаг успокоил команду – на второй тайм «Юнайтед» вышел собранней. Допускали у собственных ворот меншье, а в атаке заработали пенальти – защитник «Копенгагена» сыграл рукой в собственной штрафной. Бруну реализовал и подарил фанатам надежду – 3:2.

Но сдержать финальный навал датчан не получилось – Лергагер сравнял на 83-й, а на 88-й юный Руни Барджи вколотил победный за «Копенгаген». На еще один подвиг у «Юнайтед» просто не осталось сил – хватило только на забросы на Магуайра.

Пару слов про Барджи. Парень родился в Кувейте, но вырос в Швеции, там же учился футболу в школе «Мольде», потом перебрался в столицу Дании. В 17 лет он уже активно играет в основном составе «Копенгагена» – в этом сезоне у него 14 матчей и 7 голов. В квалификации ЛЧ Руни реализовал решающий пенальти в ворота пражской «Спарты» паненкой – многое говорит про пацана.

Неудивительно, что он стал и самым молодым футболистом, который забил «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

Крах «Манчестер Юнайтед» – в фактах и цифрах

● «МЮ» впервые проиграл матч Лиги чемпионов, в котором вел в 2 мяча. Если смотреть статистику по всем турнирам, то последний раз такая оказия случалась с «Юнайтед» в 2014-м – тогда проиграли 3:5 «Лестеру» с молодым и дерзким Джейми Варди.

● У «Манчестера» 9 поражений в первых 17 матчах сезона. Так плохо команде не было с 1973 года. В том году, кстати, вылетели из высшего дивизиона.

● «Манчестер Юнайтед» пропустил 11 голов за четыре тура ЛЧ. Хуже защищаются только «Антверпен» и «Селтик». Команда проиграла во всех матчах, в которых забивал Расмус Хейлунд.

● Перед матчем фанаты «Копенгагена» вывесили баннер «Театр ваших ночных кошмаров» – такая аллюзия на «Олд Траффорд», который называют «Театром мечты». Выезд в столицу Дании Эрику тен Хагу и его команде еще долго будет сниться.

Теперь «МЮ» рухнул на последнее место в группе – за четыре матча набрал лишь 3 очка (собственно, за победу над «Копенгагеном» в прошлом туре). Отставание от первой «Баварии» – 9. «Галатасарай» и «Копенгаген» оторвались на 1 балл.

Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij