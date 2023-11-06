«Ты и я, выйдем». Винисиус сцепился с вратарем «Райо», который тянул время

Чудом избежал удаления.

«Реал» споткнулся в матче с «Райо Вальекано» (0:0), но Винисиус все равно запомнился – вступал в стычки, сам страдал от защитников и много разговаривал с арбитром.

Винисиус чудом избежал удаления. Толкнул Димитриевски, несмотря на первую желтую за споры с арбитром

Особенно жарко было после 90-й минуты: Винисиус повздорил с вратарем «Райо» Столе Димитриевски. Македонец поймал мяч в руки за пределами поля, главный арбитр Мартинес Мунуэра дал угловой, но Димитриевски потягивал время и не сразу отдал мяч сопернику.

Сначала македонец спорил с Вини о том, вышел ли мяч за линию, а когда аргументы закончились, бразилец слегка толкнул вратаря руками. Димитриевски тут же схватился за ногу и картинно рухнул на поле. Македонец получил желтую за симуляцию.

«Ты и я, выйдем. Ты и я, выйдем», – сказал Винисиус македонцу сразу после возобновления игры. Слова бразильца попали в эфир Movistar+.

«Не надо раздувать из него больше, чем есть на самом деле, – спокойно рассуждал Димитриевски. – Это игра. И это конец матча. Все мы нервничаем и хотим помочь команде. Нормально, что у нас было недопонимание: я не хотел отдавать мяч, а он хотел его забрать. Это футбол, здесь будут споры и столкновения.

Это было просто забавно. Я не придал этому особого значения. Он говорил мне: «Увидимся в раздевалке». Но он говорил это с позитивом. Мы не увиделись. Если бы увиделись, я бы обнял его. Это футбол».

Винисиус рисковал нарваться на удаление, первую желтую словил за споры с арбитром на 74-й минуте. Причем бразилец уже был на грани красной: на 76-й ударил локтем в грудь полузащитника Иси Паласона. Но Мунуэра не показал ему карточку.

Судья частенько пропускал нарушения – в том числе и против Винисиуса. Клубное ТВ «Реала» в ярости

При этом арбитр пропустил несколько фолов на бразильце. Например, в середине первого тайма защитник «Райо» Абдул Мумин локтем ударил Вини возле своей штрафной, но Мунуэра оставил эпизод без внимания.

Потом Винисиус еще раз поговорил с арбитром – Мунуэра поблагодарил его за предметный диалог: «Приятно это так обсуждать, говорю тебе от всего сердца».

А вот на клубном ТВ «Реала» жестко прошлись по судейству Мунуэры: «Резюме таково: в случае сомнений, очевидно, свистеть не будут. Для одних стелют ковры, для других – камни».

Ведущие раскритиковали даже оператора трансляции за то, что он не показывал повторы некоторых моментов, в частности, стычки Винисиуса и Оскара Валентина.

«Продакшн Mediapro (компания из Барселоны, распределяющая права на трансляцию Ла Лиги – Sports.ru), к сожалению, не показывает повторов. Я понимаю причины, но некоторые вещи говорить нельзя. В матчах «Мадрида» всегда есть совпадения», – заявил один из ведущих.

Эти 0:0 подвинули «Реал» на второе место в Ла Лиге. Лидирует команда-сенсация – «Жирона».

Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno; dazn.com/