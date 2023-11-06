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«Ты и я, выйдем». Винисиус сцепился с вратарем «Райо», который тянул время

Реал Мадрид Реал Мадрид
Столе Димитриевски Столе Димитриевски
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Райо Вальекано Райо Вальекано
Ла Лига Ла Лига
Хуан Мартинес Мунуэра
Футбол Футбол

Чудом избежал удаления.

«Реал» споткнулся в матче с «Райо Вальекано» (0:0), но Винисиус все равно запомнился – вступал в стычки, сам страдал от защитников и много разговаривал с арбитром.

Винисиус чудом избежал удаления. Толкнул Димитриевски, несмотря на первую желтую за споры с арбитром

Особенно жарко было после 90-й минуты: Винисиус повздорил с вратарем «Райо» Столе Димитриевски. Македонец поймал мяч в руки за пределами поля, главный арбитр Мартинес Мунуэра дал угловой, но Димитриевски потягивал время и не сразу отдал мяч сопернику.

Сначала македонец спорил с Вини о том, вышел ли мяч за линию, а когда аргументы закончились, бразилец слегка толкнул вратаря руками. Димитриевски тут же схватился за ногу и картинно рухнул на поле. Македонец получил желтую за симуляцию.

«Ты и я, выйдем. Ты и я, выйдем», – сказал Винисиус македонцу сразу после возобновления игры. Слова бразильца попали в эфир Movistar+.

«Не надо раздувать из него больше, чем есть на самом деле, – спокойно рассуждал Димитриевски. – Это игра. И это конец матча. Все мы нервничаем и хотим помочь команде. Нормально, что у нас было недопонимание: я не хотел отдавать мяч, а он хотел его забрать. Это футбол, здесь будут споры и столкновения.

Это было просто забавно. Я не придал этому особого значения. Он говорил мне: «Увидимся в раздевалке». Но он говорил это с позитивом. Мы не увиделись. Если бы увиделись, я бы обнял его. Это футбол».

Винисиус рисковал нарваться на удаление, первую желтую словил за споры с арбитром на 74-й минуте. Причем бразилец уже был на грани красной: на 76-й ударил локтем в грудь полузащитника Иси Паласона. Но Мунуэра не показал ему карточку.

Судья частенько пропускал нарушения – в том числе и против Винисиуса. Клубное ТВ «Реала» в ярости

При этом арбитр пропустил несколько фолов на бразильце. Например, в середине первого тайма защитник «Райо» Абдул Мумин локтем ударил Вини возле своей штрафной, но Мунуэра оставил эпизод без внимания.

Потом Винисиус еще раз поговорил с арбитром – Мунуэра поблагодарил его за предметный диалог: «Приятно это так обсуждать, говорю тебе от всего сердца».

А вот на клубном ТВ «Реала» жестко прошлись по судейству Мунуэры: «Резюме таково: в случае сомнений, очевидно, свистеть не будут. Для одних стелют ковры, для других – камни».

Ведущие раскритиковали даже оператора трансляции за то, что он не показывал повторы некоторых моментов, в частности, стычки Винисиуса и Оскара Валентина.

«Продакшн Mediapro (компания из Барселоны, распределяющая права на трансляцию Ла Лиги – Sports.ru), к сожалению, не показывает повторов. Я понимаю причины, но некоторые вещи говорить нельзя. В матчах «Мадрида» всегда есть совпадения», – заявил один из ведущих.

Эти 0:0 подвинули «Реал» на второе место в Ла Лиге. Лидирует команда-сенсация – «Жирона».

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Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno; dazn.com/

14 комментариев

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Фанат Доры Дуры
Максимально отталкивающий игрок. Одно нытье, скандалы и симуляции. Ну и конечно забавно, как судьи к нему лояльны, то карточки не дают, то дисквалификацию отменяют) Левандовски за меньшее не пожалели
+33
-4
+29
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SergioRamos92
В голове у винисуса сквозняк знатный конечно
Ну и плюс все внимание сейчас забрал на себя Беллингем
А винисиусу кроме нытья,провокациями и тд нечем себя проявить в информационном поле.
Вот и видимо и приходится напоминать о себе так
На поле ведь не получается
+22
-1
+21
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Парень со двора Шмурнова
Честно говоря, был бы не против размена Мбаппе на Вини. Тот хотя бы алчный просто, но не такой зануда, как Джуниор, который своим нытьем уже откровенно раздражает.
+14
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+13
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Да блин, как он достал уже
+6
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+6
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Maksat S
Лицо Сэмуэля Л. Джексона: что этот н…. себе позволяет ?)
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Кирилл Дронов
Ответ denilam537@gmail.com
Ну вот когда такая ситуация произошла с Роном, никто не обратил внимание, а Вини еще борется с расизмом, ты думаешь ему приятно когда его оскорбляют весь стадион!? Ему надо время, и всё норм будет, щас соберется и успокоится. Ну с одним согласен, чуть чуть не понятно, почему так к Вини обращаются. Возможно специально провоцируют.
будь добр ответь на вопрос много классных футболистов с Африканскими,Азиатскими,Южно Американскими и т.д корнями ,которые по своей значимости как лидеры не уступают Вини ,но болельщики разных команд почему-то свое отношение высказывают ему более яростно, может потому что :он ведётся на весь этот "керосин"И хочет из себя показать условного Леброна ?
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Comrad Usto4ka
просто бесится, потому что не забивает
придут голы - утихомирится
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igls54
Димитриевски - Винисиусу: Ты расист!
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Евгений Заботин
Ну а это не расизм? Почему вратарю дали желтую, а Винисиусу нет? Почему если бы так сделали в обратную сторону, то он начал бы ныть, что все расисты, а тут обратная сторона. Что за притеснение белых?
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Олег Щёголев
Ответ SergioRamos92
В голове у винисуса сквозняк знатный конечно Ну и плюс все внимание сейчас забрал на себя Беллингем А винисиусу кроме нытья,провокациями и тд нечем себя проявить в информационном поле. Вот и видимо и приходится напоминать о себе так На поле ведь не получается
Почти так. Беллингем забивает и тащит. Винисиус просто нервничает. Никаких многоходовок в этой голове нет. Просто так получается)
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