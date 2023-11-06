Азмун и Лукаку спасли «Рому» – затащили камбэк при 0:1 к 90-й минуте
Моуринью выдохнул.
«Рома» едва не влетела «Лечче»: проигрывали до 91-й минуты, но голы Сердара Азмуна и Ромелу Лукаку все исправили.
0:1 на 90-й минуте ➡️ 2:1 на 94-й. Яркое возвращение в Риме
«Лечче» на 71-й минуте вышел вперед усилиями экс-игрока «Ростова» Понтуса Альмквиста – шведский полузащитник в касание пробил в ближний угол.
Матч спокойно катился к минимальной победе гостей, но в добавленное время «Рома» устроила магию.
На 91-й минуте проснулся вышедший на замену Сердар Азмун – головой замкнул подачу Николы Залевского. Это первый гол иранца за «Рому» – и сразу такой важный.
А следом влетел и победный от Ромелу Лукаку, после передачи Пауло Дибалы. Бельгиец снял футболку и побежал радоваться к трибунам – получил желтую, но вряд ли сильно расстроился.
Лукаку исправился за промах с пенальти в первом тайме. У Ромелу 9 голов в 12 матчах за «Рому» – поймал шикарную химию с Жозе Моуринью.
«Я думал, что буду отвечать и за голы, которые не забивает Лукаку. По крайней мере, в этом меня нельзя обвинить, потому что Ромелу продолжает забивать. Он забивает здесь, он забивал в «Манчестер Юнайтед», он забивал в «Интере» – он забивает везде, куда бы он ни пошел. Ромелу есть Ромелу, и, к счастью, я не тот тренер, который способен разрушить то, в чем он хорош», – Жозе в восторге от форварда.
Азмуну сложно в Риме: сразу же стал лечиться, пока выходит лишь со скамейки
«Рома» арендовала Азмуна у «Байера» на год с правом выкупа за 12 млн евро. За полтора года в Германии он провел 44 матча и забил пять мячей. Фабрицио Романо писал, что Сердар хотел только в «Рому», и звонок Моуринью стал ключевым.
«Сложно описать эмоции, которые я сейчас испытываю, – говорил форвард в августе. – Я перехожу в один из самых престижных клубов на международной арене. Выиграть трофей в футболке «Ромы» – это мечта.
В прошлом году я выходил на «Олимпико». Могу сказать, что никогда в карьере не видел таких страстных фанатов. Теперь я не могу дождаться момента, когда выйду на поле и сражусь за них, а также за цели, которые стоят перед нами».
Сердар сначала залечивал травму малоберцовый кости. Лишь в позапрошлом туре впервые отыграл более-менее долго – больше получаса с учетом добавленного времени. «Монцу» не огорчил, потом вышел в самом конце с «Интером», теперь вот дебютный мяч в Риме.
«Рома» идет на восьмом месте в Серии А. «Лечче» пока 11-й.
- Дата проведения
- 5 ноября, 20.00, «Стадио Олимпико»
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Рома –
Руй Патрисиу, Карсдорп (Залевски, 78), Льоренте, Манчини (Кристенсен, 78), Ндика, Кристанте, Ауар (Азмун, 73), Бове (Саншеш, 70), Дибала, Лукаку, Эль-Шаарави (Белотти, 78).
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Лечче –
Фальконе, Жандре, Баскиротто, Понграчич, Доргу (Галло, 62), Рамадани, Рафья (Гонсалес, 62), Каба, Банда (Стрефецца, 74), Альмквист (Туба, 80), Крстович (Пикколи, 80).
У Лечче Банда (экс Тула) был очень хорош, голевая от него, можно тоже отметить, очень быстрый, если научится всё-таки и с мячом что-то делать после своих забегов, отправится вслед за Юльманном