«Это позор!» Скандальный победный гол «Ньюкасла» – сразу три (!) спорных момента
«Арсенал» в ярости.
«Арсенал» впервые в сезоне проиграл – в гостях «Ньюкаслу» 0:1. Единственный гол во втором тайме забил Энтони Гордон. И, кажется, этот мяч будут обсуждать в Англии всю ближайшую неделю – ВАР рассматривал момент сразу по трем параметрам.
Момент с вероятным аутом – самый тяжелый. Артета в шоке
1. Выход мяча за пределы поля. Сначала изучили эпизод, который привел к подаче в штрафную, из которой «Ньюкасл» и организовал гол.
По стоп-кадру кажется, что мяч укатился, но не стоит забывать про проекцию. Судьи посчитали, что мяч остался в игре.
2. Возможный фол Жоэлинтона. Бразильский полузащитник поборолся с Габриэлом – защитник «Арсенала» упал. Судьи проверили момент на предмет нарушения правил – и не увидели фола.
Заодно посмотрели и на предмет игры рукой у Жоэлинтона. Ее тоже не нашли, хотя было близко.
Второй этап проверки пройден.
3. Возможный офсайд у Городона. Стандартная процедура (с которой у английских арбитров порой возникают проблемы). Тут ситуация непростая, потому что Райя уже вышел – а значит офсайд измеряется по мячу.
Судьи посчитали, что Гордон был за линией мяча – это легитимное положение.
Действительно сложный эпизод с проверкой сразу трех моментов. Больше всего претензий у лондонцев по первой ситуации – по стоп-кадру непонятно, остался ли мяч в поле. Хотя и с офсайдом непросто: тяжело разобрать, в какой момент Жоэлинтон коснулся мяча в последний раз и установить стоп-кадр для определения вне игры у Гордона.
Работавшие на ВАР Энди Мэдли и Стюарт Берт отсмотрели все три эпизода за 3 минуты.
Возмущение Артеты наиболее красноречиво: «Я похвалил игроков за то, как они играли и бились на этом стадионе против этого соперника. Результат должен был быть другим по множеству причин. Если какая-то команда и стремилась победить, так это «Арсенал».
Мне стыдно за то, что произошло, за то, что этот гол не был отменен в лиге, которую мы называем лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Это позор. Слишком многое поставлено на карту. Мы пытаемся делать невероятные вещи, еженедельно выступать на самом высоком уровне.
Когда мы недостаточно хороши, я признаю ответственность за это. Но то, что произошло сейчас, не соответствует уровню, который должен быть в этой лиге, тому, какая борьба идет в этой лиге.
Мне стыдно, что я имею к этому отношение».
«Ньюкасл» заработал три желтых на фоле соперника. Так бывает
В первом тайме был еще один момент с интересным судейским решением. На 36-й минуте Кай Хавертц жестко прыгнул в ноги Шону Лонгстаффу, и судья показал желтую.
Любопытно другое: игроки «Ньюкасла» так агрессивно просили красную для соперника, что главный арбитр Стюарт Эттуэлл выдал по желтой сразу троим: Энтони Гордону, Фабиану Шеру и самому Лонгстаффу, на котором и сфолили.
● У «Арсенала» первое поражение в Премьер-лиге в этом сезоне – до этого были только три ничьих в лондонском дерби («Фулхэм», «Тоттенхэм» и «Челси» – все по 2:2). У команды Артеты непростая неделя – в среду вылетели из Кубка Лиги от «Вест Хэма».
● А вот «Ньюкасл» набрал ход, несмотря на травмы и дисквалификацию Тонали. После трех поражений в первых четырех турах у команды Эдди Хау серия из 7 матчей без проблем (5 побед, 2 ничьих с общим счетом 20:4). От того же третьего «Арсенала» отстают всего на 4 очка.
- Дата проведения
- 4 ноября, 20.30, «Сент-Джеймс Парк»
- Гол:
- 1:0 – 64 Гордон.
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Ньюкасл –
Поуп, Триппьер, Шер, Ласселс, Берн (Ливраменто, 46), Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Альмирон (Мерфи, 63; Ритчи, 79), Жоэлинтон, Гордон, Уилсон (Уиллок, 62).
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Арсенал –
Райя, Уайт (Зинченко, 73), Габриэл, Салиба, Томиясу, Жоржиньо (Фабиу Виейра, 79), Райс, Хавертц, Мартинелли, Сака, Нкетиа (Троссард, 79).
- Предупреждения:
- Хавертц (37), Гордон (37), Лонгстафф (38), Шер (38), Бруно Гимараэс (88), Ливраменто (90).
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Фото: East News/Cal Sport Media via AP Images; Gettyimages.ru/Ian MacNicol
Гол кривой, судьи слепые, ничего нового. Но Арсенал на победу явно не наиграл, как мне кажется.