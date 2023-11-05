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«Это позор!» Скандальный победный гол «Ньюкасла» – сразу три (!) спорных момента

Арсенал Арсенал
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Энди Мэдли
Стюарт Эттуэлл
судьи судьи
Ньюкасл Ньюкасл
Футбол Футбол

«Арсенал» в ярости.

«Арсенал» впервые в сезоне проиграл – в гостях «Ньюкаслу» 0:1. Единственный гол во втором тайме забил Энтони Гордон. И, кажется, этот мяч будут обсуждать в Англии всю ближайшую неделю – ВАР рассматривал момент сразу по трем параметрам.

Момент с вероятным аутом – самый тяжелый. Артета в шоке 

1. Выход мяча за пределы поля. Сначала изучили эпизод, который привел к подаче в штрафную, из которой «Ньюкасл» и организовал гол.

По стоп-кадру кажется, что мяч укатился, но не стоит забывать про проекцию. Судьи посчитали, что мяч остался в игре.

2. Возможный фол Жоэлинтона. Бразильский полузащитник поборолся с Габриэлом – защитник «Арсенала» упал. Судьи проверили момент на предмет нарушения правил – и не увидели фола.

Заодно посмотрели и на предмет игры рукой у Жоэлинтона. Ее тоже не нашли, хотя было близко.

Второй этап проверки пройден.

3. Возможный офсайд у Городона. Стандартная процедура (с которой у английских арбитров порой возникают проблемы). Тут ситуация непростая, потому что Райя уже вышел – а значит офсайд измеряется по мячу.

Судьи посчитали, что Гордон был за линией мяча – это легитимное положение.

Действительно сложный эпизод с проверкой сразу трех моментов. Больше всего претензий у лондонцев по первой ситуации – по стоп-кадру непонятно, остался ли мяч в поле. Хотя и с офсайдом непросто: тяжело разобрать, в какой момент Жоэлинтон коснулся мяча в последний раз и установить стоп-кадр для определения вне игры у Гордона.

Работавшие на ВАР Энди Мэдли и Стюарт Берт отсмотрели все три эпизода за 3 минуты. 

Возмущение Артеты наиболее красноречиво: «Я похвалил игроков за то, как они играли и бились на этом стадионе против этого соперника. Результат должен был быть другим по множеству причин. Если какая-то команда и стремилась победить, так это «Арсенал».

Мне стыдно за то, что произошло, за то, что этот гол не был отменен в лиге, которую мы называем лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Это позор. Слишком многое поставлено на карту. Мы пытаемся делать невероятные вещи, еженедельно выступать на самом высоком уровне.

Когда мы недостаточно хороши, я признаю ответственность за это. Но то, что произошло сейчас, не соответствует уровню, который должен быть в этой лиге, тому, какая борьба идет в этой лиге.

Мне стыдно, что я имею к этому отношение».

«Ньюкасл» заработал три желтых на фоле соперника. Так бывает

В первом тайме был еще один момент с интересным судейским решением. На 36-й минуте Кай Хавертц жестко прыгнул в ноги Шону Лонгстаффу, и судья показал желтую. 

Любопытно другое: игроки «Ньюкасла» так агрессивно просили красную для соперника, что главный арбитр Стюарт Эттуэлл выдал по желтой сразу троим: Энтони Гордону, Фабиану Шеру и самому Лонгстаффу, на котором и сфолили.

● У «Арсенала» первое поражение в Премьер-лиге в этом сезоне – до этого были только три ничьих в лондонском дерби («Фулхэм», «Тоттенхэм» и «Челси» – все по 2:2). У команды Артеты непростая неделя – в среду вылетели из Кубка Лиги от «Вест Хэма».

● А вот «Ньюкасл» набрал ход, несмотря на травмы и дисквалификацию Тонали. После трех поражений в первых четырех турах у команды Эдди Хау серия из 7 матчей без проблем (5 побед, 2 ничьих с общим счетом 20:4). От того же третьего «Арсенала» отстают всего на 4 очка.

Ньюкасл – Арсенал 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
4 ноября, 20.30, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 64 Гордон.
НьюкаслПоуп, Триппьер, Шер, Ласселс, Берн (Ливраменто, 46), Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Альмирон (Мерфи, 63; Ритчи, 79), Жоэлинтон, Гордон, Уилсон (Уиллок, 62).
АрсеналРайя, Уайт (Зинченко, 73), Габриэл, Салиба, Томиясу, Жоржиньо (Фабиу Виейра, 79), Райс, Хавертц, Мартинелли, Сака, Нкетиа (Троссард, 79).
Предупреждения:
Хавертц (37), Гордон (37), Лонгстафф (38), Шер (38), Бруно Гимараэс (88), Ливраменто (90).

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Фото: East News/Cal Sport Media via AP Images; Gettyimages.ru/Ian MacNicol

48 комментариев

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Konstar
Все нормально, сейчас Уэбб извинится за очередной позор и все будет ок 👌
+43
-1
+42
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Ivan Vladyko
Из всех трех моментов не вызывал сомнений последний, потому как офсайда при пасе назад не бывает. По поводу вышел ли мяч, учитывая, что он должен полностью пересечь линии, то тут не сразу было понятно, но по повторам - вроде нет, хотя визуально всем будет казаться - конечно, же вышел. Единственный реально спорный момент с толчком в спину. Но в силу того, что было комбо и типа ж ну по совокупности ж можно ж было отменить - полно ноющих
+33
-9
+24
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a2wai
Ответ vladimir.kostrichko
Почему такие спорные моменты всегда против конкурентов сити по гонке за чемпионство.Совпадение?- Не думаю.
Дружище, а в заговор масонов ты случаем не веришь?)
+19
-7
+12
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a2wai
Ответ vladimir.kostrichko
При чем тут заговор масонов...Я у себя расписал фактами что сити всегда тянут к чемпионству и всегда судьи типа извиняются перед другими клубами....Про плоскую землю и т.д обращайся к фанатам сити-они считают что их клуб сам поднялся без липовых схем и это самый достойный клуб в мире....
Странно что ты сразу не допер, причем здесь масоны, любитель теорий заговоров)))
+10
-1
+9
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vladimir.kostrichko
Почему такие спорные моменты всегда против конкурентов сити по гонке за чемпионство.Совпадение?- Не думаю.
+23
-15
+8
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Nick Dovgo
Арсенал мог бы за компанию возмущаться мягким наказанием для Хаверца. но, если по делу: каждый отдельный эпизод следует оценивать отдельно, а не по совокупности. офсайда, вероятно, не было. проекция мяча, вероятно, не вышла за линию. вопрос по борьбе - все неоднозначно. наверное, проще было не засчитать гол, использовав предлог. но я бы не сказал однозначно, что был толчок в спину
+9
-1
+8
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kilcher
Габриэл начал падать, пытаясь сыграть головой, на фото кажется, что он падает из-за толчка Жоэлинтона, но это манипуляция с помощью стоп-кадра.
+8
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bevooch
При всем уважении к Арсеналу, в одном ударе в створ за игру тоже судья виноват?
Гол кривой, судьи слепые, ничего нового. Но Арсенал на победу явно не наиграл, как мне кажется.
+12
-5
+7
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Ivan Vladyko
Ответ r9naldo1
Мяч вышел и это четко видно в расширенных кадрах. Офсайд был, левая нога Гордона была за линией мяча. Мяч сначала коснулся руки Жоелингтона и последний двумя руками толкал Габриэля
вот прям вижу, что настоящий фанат. Даже спорить не хочу )) Я, вообще, за Ливер болею с 84-го еще, так что этот эпизод мне не для споров, просто удивился потоку необъективности - и своё субъективное со стороны поотписывал
+7
-2
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Kanonir152
На мой взгляд, несмотря на просмотр трех эпизодов, вопросы были только по фолу Жоэлинтона. Если бы Арсенал сегодня забивал, то никакие судейские ошибки сегодня не обсуждались. Артета говорит, что Арсенал заслуживал победы, но, ИМХО спорно. С таким соперником нужно играть лучше.
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Ничего Личного
Боже , с офсайдом хрень полная там пас назад был , по поводу вышел не вышел спорно , хотя я считаю при таком повторе надо гол отменить , хоть Камера и под углом снимала , мяч за линию вышел , они там походу решили что он на миллиметр проекцией на линии остался . А вот по поводу фола , это откровенный здец, во всех лигах на всех уровнях, это явный фол , человек двумя руками влетает и толкает в спину защитника и тем самым делает передачу . Ещё вспомнил матч где ньюкасл с 0-4 камбэкнул с Арсеналом на этом же стадионе , там судья лично вернул интригу поставив вторую пенку за лёгкий толчок в борьбе рукой в спину , а тут чел двумя руками отпихнул откровенно в спину защитника ещё и на скорости влетев в него и они реально зачитали этот гол 😂 просто феерические далбоящеры ( другое похожее слово )
+4
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TeMHb1u
Ответ Den-is
Мяч летит сверху, а Габриэль специально падает вниз чтоб сыграть в мяч?) Долго думал, прежде чем такое написать?)
А ты долго смотрел, чтобы написать чушь ?
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Katya Andreychuk
Извините, но АПЛ - это просто фарс.
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И здесь и там
судья никакущий, он и без гола судил отвратительно. Гимараэш должен был несколько жёлтых получить и пойти отдыхать уже в первом тайме
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Absolut_oleg
Технология beiN Sports показала, что мяч не вышел за пределы поля.
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f1go.go
Ответ Nick Dovgo
Арсенал мог бы за компанию возмущаться мягким наказанием для Хаверца. но, если по делу: каждый отдельный эпизод следует оценивать отдельно, а не по совокупности. офсайда, вероятно, не было. проекция мяча, вероятно, не вышла за линию. вопрос по борьбе - все неоднозначно. наверное, проще было не засчитать гол, использовав предлог. но я бы не сказал однозначно, что был толчок в спину
Каким мягким наказанием для Хавертса.Там чистая жёлтая,такая же как во втором фоле Бёрна на Саке.А Гимараешь это вообще что такое?Абсолютно неспортивное поведение которое никак не наказывается.Голы левые бывают случаются,а что позволял себе этот латинос.Уровень двора короче судейство.
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Английский_пациент
Ответ bevooch
При всем уважении к Арсеналу, в одном ударе в створ за игру тоже судья виноват? Гол кривой, судьи слепые, ничего нового. Но Арсенал на победу явно не наиграл, как мне кажется.
У ньюкасла два в створ, ничья была б справедлива
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Den-is
Ответ bevooch
При всем уважении к Арсеналу, в одном ударе в створ за игру тоже судья виноват? Гол кривой, судьи слепые, ничего нового. Но Арсенал на победу явно не наиграл, как мне кажется.
У Нюкасла 2 удара в створ и что?
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Den-is
Как еще держат этих профнепригодных в самой богатой лиге?
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Fallenstar
Арсенал не может победить, но может жаловаться. Приятно такое видеть.
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Crazy Writer
Просто надо было забивать самим. Такой же гол Япония забила на ЧМ минувшем (там тоже мяч парой миллиметров на линии остался и посчитали, что это не уход, как с голом - должен ПОЛНОСТЬЮ пересечь линию, чтобы быть засчитанным). Позор в том, что сами не забили и теперь это выглядит жалким нытьем. Одно дело когда в матче с Сити в позапрошлом сезоне откровенно засудили, там Арсенал был сильнее и по игре. А тут сами виноваты. Если хотят выиграть, то надо выкладываться всегда на 100%, а учитывая что это АПЛ - на все 200%, а в решающих матчах еще больше!
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Garre Garre
Ответ Ничего Личного
Боже , с офсайдом хрень полная там пас назад был , по поводу вышел не вышел спорно , хотя я считаю при таком повторе надо гол отменить , хоть Камера и под углом снимала , мяч за линию вышел , они там походу решили что он на миллиметр проекцией на линии остался . А вот по поводу фола , это откровенный здец, во всех лигах на всех уровнях, это явный фол , человек двумя руками влетает и толкает в спину защитника и тем самым делает передачу . Ещё вспомнил матч где ньюкасл с 0-4 камбэкнул с Арсеналом на этом же стадионе , там судья лично вернул интригу поставив вторую пенку за лёгкий толчок в борьбе рукой в спину , а тут чел двумя руками отпихнул откровенно в спину защитника ещё и на скорости влетев в него и они реально зачитали этот гол 😂 просто феерические далбоящеры ( другое похожее слово )
Хуже английских судей только наши, поколение деб лов
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igls54
Доминатор 2. Судный день
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sema_qwi@mail.ru
Ответ Ivan Vladyko
Из всех трех моментов не вызывал сомнений последний, потому как офсайда при пасе назад не бывает. По поводу вышел ли мяч, учитывая, что он должен полностью пересечь линии, то тут не сразу было понятно, но по повторам - вроде нет, хотя визуально всем будет казаться - конечно, же вышел. Единственный реально спорный момент с толчком в спину. Но в силу того, что было комбо и типа ж ну по совокупности ж можно ж было отменить - полно ноющих
Тоже не полян прикола с офсайдом, как о нем в данной ситуации можно вообще говорить. Ну толчок в спину…хз, наверное это ок, спорно но не то чтобы однозначно, вышел мяч или нет, ну тоже такое, правила есть правила, смотрим проекцию, если задевает линию не вышел, все же просто
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Garre Garre
Ответ a2wai
Дружище, а в заговор масонов ты случаем не веришь?)
Массоны какие-то, не надо умничать тебе по факту все расписали
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