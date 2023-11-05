«Это позор!» Скандальный победный гол «Ньюкасла» – сразу три (!) спорных момента

«Арсенал» в ярости.

«Арсенал» впервые в сезоне проиграл – в гостях «Ньюкаслу» 0:1. Единственный гол во втором тайме забил Энтони Гордон. И, кажется, этот мяч будут обсуждать в Англии всю ближайшую неделю – ВАР рассматривал момент сразу по трем параметрам.

Момент с вероятным аутом – самый тяжелый. Артета в шоке

1. Выход мяча за пределы поля. Сначала изучили эпизод, который привел к подаче в штрафную, из которой «Ньюкасл» и организовал гол.

По стоп-кадру кажется, что мяч укатился, но не стоит забывать про проекцию. Судьи посчитали, что мяч остался в игре.

2. Возможный фол Жоэлинтона. Бразильский полузащитник поборолся с Габриэлом – защитник «Арсенала» упал. Судьи проверили момент на предмет нарушения правил – и не увидели фола.

Заодно посмотрели и на предмет игры рукой у Жоэлинтона. Ее тоже не нашли, хотя было близко.

Второй этап проверки пройден.

3. Возможный офсайд у Городона. Стандартная процедура (с которой у английских арбитров порой возникают проблемы). Тут ситуация непростая, потому что Райя уже вышел – а значит офсайд измеряется по мячу.

Судьи посчитали, что Гордон был за линией мяча – это легитимное положение.

Действительно сложный эпизод с проверкой сразу трех моментов. Больше всего претензий у лондонцев по первой ситуации – по стоп-кадру непонятно, остался ли мяч в поле. Хотя и с офсайдом непросто: тяжело разобрать, в какой момент Жоэлинтон коснулся мяча в последний раз и установить стоп-кадр для определения вне игры у Гордона.

Работавшие на ВАР Энди Мэдли и Стюарт Берт отсмотрели все три эпизода за 3 минуты.

Возмущение Артеты наиболее красноречиво: «Я похвалил игроков за то, как они играли и бились на этом стадионе против этого соперника. Результат должен был быть другим по множеству причин. Если какая-то команда и стремилась победить, так это «Арсенал».

Мне стыдно за то, что произошло, за то, что этот гол не был отменен в лиге, которую мы называем лучшей в мире. Я 20 лет в этой стране, и теперь мне стыдно. Это позор. Слишком многое поставлено на карту. Мы пытаемся делать невероятные вещи, еженедельно выступать на самом высоком уровне.

Когда мы недостаточно хороши, я признаю ответственность за это. Но то, что произошло сейчас, не соответствует уровню, который должен быть в этой лиге, тому, какая борьба идет в этой лиге.

Мне стыдно, что я имею к этому отношение».

«Ньюкасл» заработал три желтых на фоле соперника. Так бывает

В первом тайме был еще один момент с интересным судейским решением. На 36-й минуте Кай Хавертц жестко прыгнул в ноги Шону Лонгстаффу, и судья показал желтую.

Любопытно другое: игроки «Ньюкасла» так агрессивно просили красную для соперника, что главный арбитр Стюарт Эттуэлл выдал по желтой сразу троим: Энтони Гордону, Фабиану Шеру и самому Лонгстаффу, на котором и сфолили.

● У «Арсенала» первое поражение в Премьер-лиге в этом сезоне – до этого были только три ничьих в лондонском дерби («Фулхэм», «Тоттенхэм» и «Челси» – все по 2:2). У команды Артеты непростая неделя – в среду вылетели из Кубка Лиги от «Вест Хэма».

● А вот «Ньюкасл» набрал ход, несмотря на травмы и дисквалификацию Тонали. После трех поражений в первых четырех турах у команды Эдди Хау серия из 7 матчей без проблем (5 побед, 2 ничьих с общим счетом 20:4). От того же третьего «Арсенала» отстают всего на 4 очка.

Фото: East News/Cal Sport Media via AP Images; Gettyimages.ru/Ian MacNicol