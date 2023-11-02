Вы это видели?
Блог

🤯 «Баварию» выбил клуб из третьего дивизиона – голом на 96-й. Тухель в шоке

Бавария Бавария
Саарбрюкен Саарбрюкен
бундеслига Германия бундеслига Германия
Кубок Германии Кубок Германии
Томас Тухель Томас Тухель
Д3 Германия Д3 Германия
Патрик Зонтаймер
Томас Мюллер Томас Мюллер
Марсель Гаус
Футбол Футбол

Как и мы все.

Что-то невероятное произошло в Кубке Германии: «Бавария» проиграла скромному «Саарбрюкену» – 1:2.

Еще раз: «Бавария» вылетела от клуба с 15-го места в третьем дивизионе. А ведь в основе вышли Нойер, Дэвис, Ким, Де Лигт, Киммих, Мюллер, Сане и Чупо-Мотинг.

«Бавария» давила весь матч. И пропустила на 96-й

Все начиналось хорошо: «Бавария» повела на 16-й минуте: отличился Томас Мюллер, ассист у юного Франса Крэтцига. Но потом началось что-то странное.

Сначала с поля ушел Маттейс де Лигт – соперник упал ему прямо на ногу. Вышел Конрад Лаймер, но гости продолжали доминировать.

Под конец первого тайма «Саарбрюкен» неожиданно проснулся: сначала хавбек Амин Наифи упустил хороший шанс, когда слишком далеко отпустил от себя мяч в чужой штрафной. На 45-й «Саарбрюкен» все-таки сравнял – ошибся Ким Мин Чжэ, форвард Патрик Зонтаймер аккуратно пробил низом.

«Бавария» давила всю вторую половину, но не забила. Зато «Саарбрюкен» выжидал шанс и идеально им воспользовался: аж на 96-й минуте Марсель Гаус пробил в касание с дальней стороны штрафной.

Возможно, был рикошет от Кима. Но кого это сейчас волнует?

«Бавария» снова вылетела от аутсайдера

Ужасная серия.

● «Бавария» вылетела из Кубка Германии от клуба из низших лиг второй раз за четыре сезона: в 2021-м проиграли команде «Хольштайн Киль» также во втором раунде, но хотя бы по пенальти.

● Мюнхенцы впервые за 23 года слетели от соперника из третьего дивизиона и ниже: в прошлый раз им был «Магдебург», в ноябре 2000-го игравший вообще в четвертом дивизионе.

● Еще одна ачивка «Саарбрюкена»: «Бавария» потерпела первое поражение за последние 14 матчей – лишь второе поражение команды Тухеля в этом сезоне, до этого слили Суперкубок «Лейпцигу».

У Томаса Тухеля все печально: при нем «Бавария» дважды за полгода вылетела из Кубка, а выиграла только один из шести кубковых матчей. Клуб не берет этот трофей уже четыре сезона – такого не было с 1990-х.

«Бавария» в шоке. Особенно Тухель

Игроки не могли найти себе места. Как пишет журналист Керри Хау, футболисты сразу же убежали в раздевалку, некоторые кричали от гнева. Джамал Мусиала просто повторял: «Невероятно».

Перед фанатами извинялся Мюллер: «Причин можно найти много. Надо поздравить «Саарбрюккен», нам не хватило ума. Пропустили контратаку в добавленное время. Мы поздравляем «Саарбрюккен», они должны быть счастливы. Мы делали некоторые вещи неправильно, но сегодня все могло пойти по-другому.

Конечно, это жестокий удар. Снова вылететь во втором раунде – не то, чего мы хотим. Наши фанаты тоже злятся. Это правильно».

Тухель просто в шоке: «Мы не самонадеянные, не относились к матчу легкомысленно. Тут найдется либо сотня объяснений, либо ни одного.

Странное ощущение. Те, кто говорит, что мы должны были побеждать здесь, точно правы. Разумного объяснения у меня нет, мы крайне разочарованы. Мы хотели поехать в Берлин. Но что есть – то есть, надо поздравить соперника».

Впереди у «Баварии» тяжелый выезд к «Дортмунду». Там не сыграет Йозуа Киммих, немец удалился с «Дармштадтом».

Точно ли готовы?

Саарбрюкен – Бавария 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
1 ноября, 22.45, «Людвигспаркштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 16 Мюллер, 1:1 – 45 Зонтаймер, 2:1 – 90 Гаус.
СаарбрюкенШрайбер, Риццуто, Уаферро (Цивея, 71), Бедер, Цайц, Гаус, Рабихич (Шмидт, 72), Зонтаймер (Брюнкер, 83), Naifi, Ди Микеле Санчес (Kerber, 67), Штеле (Биада, 67).
БаварияНойер, Сарр (Гнабри, 60), де Лигт (Лаймер, 25), Ким Мин Чжэ, Дэвис, Киммих, Крэтциг (Мусиала, 60), Мюллер, Сане (Коман, 60), Шупо-Мотинг, Тель.
Предупреждения:
Цайц (10), Шупо-Мотинг (40), Зонтаймер (72), Гаус (82).

У «МЮ» вторые подряд 0:3 на «Олд Траффорд», «Арсенал» еле ушел от разгрома. Кубок лиги впечатляет

Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm; East News/Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dmitrispa
«Саарбрюкен» в 2020 дошёл до полуфинала Кубка Германии, проиграл «Байеру» 0:3 во время пандемии, когда играли без болельщиков. Это был вообще первый клуб из немецкой четвёртой лиги, который дошёл до стадии 1/2 финала. По дороге тогда обыграли «Кёльн», «Карлсруэ» (по пенальти), «Фортуну» из Дюссельдорфа (тоже по пенальти).
Так что команда вполне себе знает, как в кубке надо играть)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pantriashvili
Такое бывает, за это мы футбол и любим!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доктор*
Тухлого отчупомотили. 🤣
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
luu
Воооот, для этого и существует нормальный кубок, а не как у нас куча никому ненужных игр между командами РПЛ в группе, всё честно - одна игра решает всё, Акрон в прошлом году должен был играть в финале.Верните как было, а если нужно больше матчей - расширяйте РПЛ до 18 команд.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий