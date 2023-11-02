🤯 «Баварию» выбил клуб из третьего дивизиона – голом на 96-й. Тухель в шоке
Как и мы все.
Что-то невероятное произошло в Кубке Германии: «Бавария» проиграла скромному «Саарбрюкену» – 1:2.
Еще раз: «Бавария» вылетела от клуба с 15-го места в третьем дивизионе. А ведь в основе вышли Нойер, Дэвис, Ким, Де Лигт, Киммих, Мюллер, Сане и Чупо-Мотинг.
«Бавария» давила весь матч. И пропустила на 96-й
Все начиналось хорошо: «Бавария» повела на 16-й минуте: отличился Томас Мюллер, ассист у юного Франса Крэтцига. Но потом началось что-то странное.
Сначала с поля ушел Маттейс де Лигт – соперник упал ему прямо на ногу. Вышел Конрад Лаймер, но гости продолжали доминировать.
Под конец первого тайма «Саарбрюкен» неожиданно проснулся: сначала хавбек Амин Наифи упустил хороший шанс, когда слишком далеко отпустил от себя мяч в чужой штрафной. На 45-й «Саарбрюкен» все-таки сравнял – ошибся Ким Мин Чжэ, форвард Патрик Зонтаймер аккуратно пробил низом.
«Бавария» давила всю вторую половину, но не забила. Зато «Саарбрюкен» выжидал шанс и идеально им воспользовался: аж на 96-й минуте Марсель Гаус пробил в касание с дальней стороны штрафной.
Возможно, был рикошет от Кима. Но кого это сейчас волнует?
«Бавария» снова вылетела от аутсайдера
Ужасная серия.
● «Бавария» вылетела из Кубка Германии от клуба из низших лиг второй раз за четыре сезона: в 2021-м проиграли команде «Хольштайн Киль» также во втором раунде, но хотя бы по пенальти.
● Мюнхенцы впервые за 23 года слетели от соперника из третьего дивизиона и ниже: в прошлый раз им был «Магдебург», в ноябре 2000-го игравший вообще в четвертом дивизионе.
● Еще одна ачивка «Саарбрюкена»: «Бавария» потерпела первое поражение за последние 14 матчей – лишь второе поражение команды Тухеля в этом сезоне, до этого слили Суперкубок «Лейпцигу».
У Томаса Тухеля все печально: при нем «Бавария» дважды за полгода вылетела из Кубка, а выиграла только один из шести кубковых матчей. Клуб не берет этот трофей уже четыре сезона – такого не было с 1990-х.
«Бавария» в шоке. Особенно Тухель
Игроки не могли найти себе места. Как пишет журналист Керри Хау, футболисты сразу же убежали в раздевалку, некоторые кричали от гнева. Джамал Мусиала просто повторял: «Невероятно».
Перед фанатами извинялся Мюллер: «Причин можно найти много. Надо поздравить «Саарбрюккен», нам не хватило ума. Пропустили контратаку в добавленное время. Мы поздравляем «Саарбрюккен», они должны быть счастливы. Мы делали некоторые вещи неправильно, но сегодня все могло пойти по-другому.
Конечно, это жестокий удар. Снова вылететь во втором раунде – не то, чего мы хотим. Наши фанаты тоже злятся. Это правильно».
Тухель просто в шоке: «Мы не самонадеянные, не относились к матчу легкомысленно. Тут найдется либо сотня объяснений, либо ни одного.
Странное ощущение. Те, кто говорит, что мы должны были побеждать здесь, точно правы. Разумного объяснения у меня нет, мы крайне разочарованы. Мы хотели поехать в Берлин. Но что есть – то есть, надо поздравить соперника».
Впереди у «Баварии» тяжелый выезд к «Дортмунду». Там не сыграет Йозуа Киммих, немец удалился с «Дармштадтом».
Точно ли готовы?
- Дата проведения
- 1 ноября, 22.45, «Людвигспаркштадион»
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Саарбрюкен –
Шрайбер, Риццуто, Уаферро (Цивея, 71), Бедер, Цайц, Гаус, Рабихич (Шмидт, 72), Зонтаймер (Брюнкер, 83), Naifi, Ди Микеле Санчес (Kerber, 67), Штеле (Биада, 67).
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Бавария –
Нойер, Сарр (Гнабри, 60), де Лигт (Лаймер, 25), Ким Мин Чжэ, Дэвис, Киммих, Крэтциг (Мусиала, 60), Мюллер, Сане (Коман, 60), Шупо-Мотинг, Тель.
- Предупреждения:
- Цайц (10), Шупо-Мотинг (40), Зонтаймер (72), Гаус (82).
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Фото: Gettyimages.ru/Alex Grimm; East News/Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP
Так что команда вполне себе знает, как в кубке надо играть)