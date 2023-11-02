«Галатасарай» отстранил Ндомбеле за ночной бургер. Лишний вес – его проблема 🍔

Мешал всегда.

Аппетитный сюжет из Турции: «Галатасарай» официально вывел из состава арендованнного у «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле. Из-за проблем с лишним весом.

Француз попался ночью – решил тайно заказать фастфуд.

Что случилось?

Как передает Fotospor, после матча с «Баварией» в ЛЧ (1:3) полузащитник вернулся в отель и заказал себе полный набор: большой гамбургер, картофель фри и колу.

Все произошло около полуночи. Вероятно, не хотел лишнего внимания.

Однако про заказ узнал главный тренер Окан Бурук. Он встретился с Танги и отчитал его: заявил, что француз не выйдет на поле, пока не сбросит вес до 75 кг и не приведет в норму свой индекс жировой массы.

Переходя в «Галатасарай», Танги уже весил 82 килограмма, с тех пор его вес не опускался ниже 80 кг. Источник добавляет, что Ндомбеле не впервые заказывает фастфуд, хотя знает о своих проблемах.

Лишний вес мешал Ндомбеле начать большую карьеру

Танги родился в пригороде Парижа в 1996-м. Родители – мигранты из ДР Конго.

В 14 лет Ндомбеле поехал в Бретань и поступил в академию «Генгама», где провел три года. В 2014-м Танги отчислили из академии – не видели потенциала. Француз не сдался: отправился на просмотры в «Осер», «Кан» и «Анжер», но везде отказывали.

Все было просто: Танги – неплохой плеймейкер, но мешает лишний вес. Надо сбрасывать.

Француз думал завязать с футболом, но вскоре пришло предложение из «Амьена» – в сезоне-2013/14 клуб вылетел из Лиги 2. Полузащитник согласился. Впрочем, взрослую карьеру пришлось отложить – Ндомбеле сначала отправили в резерв, выступавший в пятом дивизионе Франции.

В первом сезоне в пятой лиге Ндомбеле сыграл всего один матч, а в следующем году стал ключевым игроком дубля: провел 18 игр и был признан лучшим игроком сезона. «У Ндомбеле есть необходимые качества. Он способен быстро ускоряться», – хвалил тренер команды U19 Тедди Бертен.

Перед сезоном-2016/17 19-летний Танги подписал первый профессиональный контракт, его перевели в основу «Амьена». Полузащитник быстро стал лидером, клуб взял второе место и впервые в истории вышел в элитный дивизион. Уже летом Ндомбеле забрал «Лион».

Танги почти сразу заиграл в основе и выдал ядерный перфоманс против «ПСЖ» – закрыл Юлиана Дракслера и несколько раз разрывал парижан шикарными передачами. L’Equipe признал его игроком матча, хотя «Лион» проиграл. После этого Ндомбеле заметили примерно все.

В 2019-м «Тоттенхэм» выложил за Ндомбеле 62 млн евро – до сих пор трансферный рекорд клуба. Но что-то пошло не так: Танги не справлялся с давлением, ему не помогали даже персональные занятия с Жозе Моуринью, который был недоволен его физической формой. Не понадобился Танги и Антонио Конте: летом 2022-го он по аренде уехал обратно в «Лион».

Там тоже ничего особо не вышло. «Лион» не мог выкупить Ндомбеле, так что «Тоттенхэм» отдал его в очередную аренду – теперь в «Наполи». Танги помог взять чемпионство, но основным не был и конец сезона полностью просидел на скамейке.

Казалось, аренда в «Галатасарай» может быть шансом воскресить карьеру, но даже в Турции француз играет мало – всего 123 минуты за 13 матчей.

Похоже, теперь не будет играть вообще.

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com, IMAGO/SeskimPhoto/Global Look Press; East News/Emrah Yorulmaz / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP; instagram.com/ndombele_22