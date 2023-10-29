0:3 ⏩ 4:3 – за 25 минут. Мегакамбэк «Кальяри» Раньери в Серии А!
Пострадал «Фрозиноне».
Невероятный сюжет из Италии: «Кальяри» отыгрался с 0:3 за 25 минут!
Еще на 70-й минуте «Кальяри» проигрывал 0:3. А дальше...
Это было красиво.
⚽️49’ – Перед перерывом «Фрозиноне» уже вел 2:0, во втором тайме Марко Брешианини добавил еще один. Казалось, это конец.
⚽️72’ – Но «Кальяри» не сдался: хавбек Гаэтано Ористанио круто закрутил с угла штрафной.
⚽️76’ – Через пару минут забили еще раз: Антуан Макумбу пошел в прессинг, отобрал мяч и закатил в ворота. Все сам!
⚽️90+4’ – «Кальяри» навалился в штрафную, навес Николаса Виола поймал Леонардо Паволетти.
⚽️90+6’ – Паволетти оформил дубль: забил с нескольких метров после скидки Альберто Доссены.
Есть камбэк!
● Это первая победа «Кальяри» в чемпионате: в прошлом туре сыграли 2:2 с «Салернитаной», до этого проиграли подряд «Аталанте» (0:2), «Милану» (1:3), «Фиорентине» (0:3) и «Роме» (1:4).
● В камбэк «Кальяри» не верили вообще все: к 73-й минуте коэффициент на победу команды Клаудио Раньери был более 500,00. Может, найдется счастливчик?
● Главный герой – форвард Леонардо Паволетти. Для итальянца это особенный вечер, ведь до матча с «Фрозиноне» он не забивал в Серии А более полутора лет. Последним в феврале 2022-го пострадал «Эмполи» (1:1).
Возможно, «Кальяри» – последняя работа Раньери
За них правда стоит поболеть.
После великой истории в «Лестере» Клаудио Раньери разминулся с удачей на долгие годы: сначала ничего не показал в «Нанте», потом провалился в «Фулхэме» и «Роме». Потом были расхождения во взглядах на футбол с лидерами «Сампдории» и откровенно слабый этап в «Уотфорде».
Но сейчас Клаудио наконец-то снова наслаждается работой.
Ему уже 72 года. Раньери не отрицает, что «Кальяри» может стать его последним клубом в карьере – он начинал еще в 1986-м.
«Он джентльмен. Продолжаю утверждать, что Раньери совершил величайший переворот в истории АПЛ. Люди говорят о тех, кто брал титулы много раз. Ему достался особенный, – заслуженный комплимент Жозе Моуринью. – Когда ты моложе, то совершаешь поступки, которые спустя несколько лет тебя не радуют. Думаю, что со временем мы узнали друг друга получше, и Раньери – один из тех, кого я в футболе действительно уважаю».
Все мы немного Жозе.
- Дата проведения
- 29 октября, 14.30, «Сарденья»
- Голы:
- 0:1 – 23 Соуле, 0:2 – 37 Соуле, 0:3 – 49 Брешианини, 1:3 – 72 Ористанио, 2:3 – 76 Макумбу, 3:3 – 90 Паволетти, 4:3 – 90 Паволетти.
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Кальяри –
Скуффет, Гольданига, Доссена, Ауджелло, Дейола (Паволетти, 46), Янкто (Ацци, 63), Макумбу, Прати, Нандес (Дзаппа, 43), Манкозу (Виола, 63), Лувумбу (Ористанио, 63).
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Фрозиноне –
Турати, Лирола (Ойоно, 74), Романьоли, Монтеризи, Маркицца, Брешианини (Околи, 80), Рейньер (Бурабия, 74), Барренечеа, Баэс (Гарритано, 56), Соуле, Чуни (Шеддира, 56).
Фото: Gettyimages.ru/Massimo Paolone
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