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0:3 ⏩ 4:3 – за 25 минут. Мегакамбэк «Кальяри» Раньери в Серии А!

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Пострадал «Фрозиноне».

Невероятный сюжет из Италии: «Кальяри» отыгрался с 0:3 за 25 минут!

Еще на 70-й минуте «Кальяри» проигрывал 0:3. А дальше...

Это было красиво.

⚽️49’ – Перед перерывом «Фрозиноне» уже вел 2:0, во втором тайме Марко Брешианини добавил еще один. Казалось, это конец.

⚽️72’ – Но «Кальяри» не сдался: хавбек Гаэтано Ористанио круто закрутил с угла штрафной.

⚽️76’ – Через пару минут забили еще раз: Антуан Макумбу пошел в прессинг, отобрал мяч и закатил в ворота. Все сам!

⚽️90+4’ – «Кальяри» навалился в штрафную, навес Николаса Виола поймал Леонардо Паволетти.

⚽️90+6’ – Паволетти оформил дубль: забил с нескольких метров после скидки Альберто Доссены.

Есть камбэк!

● Это первая победа «Кальяри» в чемпионате: в прошлом туре сыграли 2:2 с «Салернитаной», до этого проиграли подряд «Аталанте» (0:2), «Милану» (1:3), «Фиорентине» (0:3) и «Роме» (1:4).

● В камбэк «Кальяри» не верили вообще все: к 73-й минуте коэффициент на победу команды Клаудио Раньери был более 500,00. Может, найдется счастливчик?

● Главный герой – форвард Леонардо Паволетти. Для итальянца это особенный вечер, ведь до матча с «Фрозиноне» он не забивал в Серии А более полутора лет. Последним в феврале 2022-го пострадал «Эмполи» (1:1).

Возможно, «Кальяри» – последняя работа Раньери

За них правда стоит поболеть.

После великой истории в «Лестере» Клаудио Раньери разминулся с удачей на долгие годы: сначала ничего не показал в «Нанте», потом провалился в «Фулхэме» и «Роме». Потом были расхождения во взглядах на футбол с лидерами «Сампдории» и откровенно слабый этап в «Уотфорде».

Но сейчас Клаудио наконец-то снова наслаждается работой.

Ему уже 72 года. Раньери не отрицает, что «Кальяри» может стать его последним клубом в карьере – он начинал еще в 1986-м.

«Он джентльмен. Продолжаю утверждать, что Раньери совершил величайший переворот в истории АПЛ. Люди говорят о тех, кто брал титулы много раз. Ему достался особенный, – заслуженный комплимент Жозе Моуринью. – Когда ты моложе, то совершаешь поступки, которые спустя несколько лет тебя не радуют. Думаю, что со временем мы узнали друг друга получше, и Раньери – один из тех, кого я в футболе действительно уважаю».

Все мы немного Жозе.

Кальяри – Фрозиноне 4:3 (0:2, 4:1)
Дата проведения
29 октября, 14.30, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 23 Соуле, 0:2 – 37 Соуле, 0:3 – 49 Брешианини, 1:3 – 72 Ористанио, 2:3 – 76 Макумбу, 3:3 – 90 Паволетти, 4:3 – 90 Паволетти.
КальяриСкуффет, Гольданига, Доссена, Ауджелло, Дейола (Паволетти, 46), Янкто (Ацци, 63), Макумбу, Прати, Нандес (Дзаппа, 43), Манкозу (Виола, 63), Лувумбу (Ористанио, 63).
ФрозинонеТурати, Лирола (Ойоно, 74), Романьоли, Монтеризи, Маркицца, Брешианини (Околи, 80), Рейньер (Бурабия, 74), Барренечеа, Баэс (Гарритано, 56), Соуле, Чуни (Шеддира, 56).
Предупреждения:
Романьоли (25), Прати (58), Бурабия (85), Околи (87), Маркицца (90).

Фото: Gettyimages.ru/Massimo Paolone

4 комментария

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Groznyi2024
Тонали зарядил на 70 минуте на П1 :)
+6
0
+6
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KROVOSOS
Ответ Groznyi2024
Маккаби - Зенит было круче. В гостях и времени меньше.
Геннадий Сергеевич, мы вас узнали
+2
-1
+1
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Groznyi2024
Маккаби - Зенит было круче. В гостях и времени меньше.
+2
-2
0
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Trash Talking
Что-то на уровне боснийцев против АЗ, может даже выше
0
0
0
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