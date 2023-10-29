0:3 ⏩ 4:3 – за 25 минут. Мегакамбэк «Кальяри» Раньери в Серии А!

Пострадал «Фрозиноне».

Невероятный сюжет из Италии: «Кальяри» отыгрался с 0:3 за 25 минут!

Еще на 70-й минуте «Кальяри» проигрывал 0:3. А дальше...

Это было красиво.

⚽️49’ – Перед перерывом «Фрозиноне» уже вел 2:0, во втором тайме Марко Брешианини добавил еще один. Казалось, это конец.

⚽️72’ – Но «Кальяри» не сдался: хавбек Гаэтано Ористанио круто закрутил с угла штрафной.

⚽️76’ – Через пару минут забили еще раз: Антуан Макумбу пошел в прессинг, отобрал мяч и закатил в ворота. Все сам!

⚽️90+4’ – «Кальяри» навалился в штрафную, навес Николаса Виола поймал Леонардо Паволетти.

⚽️90+6’ – Паволетти оформил дубль: забил с нескольких метров после скидки Альберто Доссены.

Есть камбэк!

● Это первая победа «Кальяри» в чемпионате: в прошлом туре сыграли 2:2 с «Салернитаной», до этого проиграли подряд «Аталанте» (0:2), «Милану» (1:3), «Фиорентине» (0:3) и «Роме» (1:4).

● В камбэк «Кальяри» не верили вообще все: к 73-й минуте коэффициент на победу команды Клаудио Раньери был более 500,00. Может, найдется счастливчик?

● Главный герой – форвард Леонардо Паволетти. Для итальянца это особенный вечер, ведь до матча с «Фрозиноне» он не забивал в Серии А более полутора лет. Последним в феврале 2022-го пострадал «Эмполи» (1:1).

Возможно, «Кальяри» – последняя работа Раньери

За них правда стоит поболеть.

После великой истории в «Лестере» Клаудио Раньери разминулся с удачей на долгие годы: сначала ничего не показал в «Нанте», потом провалился в «Фулхэме» и «Роме». Потом были расхождения во взглядах на футбол с лидерами «Сампдории» и откровенно слабый этап в «Уотфорде».

Но сейчас Клаудио наконец-то снова наслаждается работой.

Ему уже 72 года. Раньери не отрицает, что «Кальяри» может стать его последним клубом в карьере – он начинал еще в 1986-м.

«Он джентльмен. Продолжаю утверждать, что Раньери совершил величайший переворот в истории АПЛ. Люди говорят о тех, кто брал титулы много раз. Ему достался особенный, – заслуженный комплимент Жозе Моуринью. – Когда ты моложе, то совершаешь поступки, которые спустя несколько лет тебя не радуют. Думаю, что со временем мы узнали друг друга получше, и Раньери – один из тех, кого я в футболе действительно уважаю».

Все мы немного Жозе.

Фото: Gettyimages.ru/Massimo Paolone