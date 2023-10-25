Великий.

Сюжет в ЛЧ: «Порту» разнес «Антверпен» (4:1 с хет-триком Эванилсона), а 40-летний Пепе отыграл 90 минут! Теперь португалец самый возрастной полевой игрок в истории ЛЧ – вышел в 40 лет 7 месяцев и 29 дней.

Топ-10 в ЛЧ выглядит так.

● Позади зубры! Например, легенда «Милана» Алессандро Костакурта и Дэвид Уэйр, отыгравший больше 400 матчей за «Эвертон» и «Рейнджерс». Рекорд итальянца держался 17 лет!

● Если отсечь защитников, то самым возрастным остается Райан Гиггз – в апреле 2014-го он сыграл с «Баварией» за «Ман Юнайтед» в 40 лет 4 месяца и 3 дня.

● Единственный нападающий в топе – Златан Ибрагимович. Прошлую ЛЧ он пропустил из-за травмы («Милан» не заявил шведа), а попрощался с турниром в декабре 2021-го, когда вышел против «Ливерпуля».

А что с учетом вратарей?

Пепе – в топ-6.

Тотальная доминация киперов.

● Абсолютный рекордсмен – итальянец Марко Баллота. В декабре 2007-го голкипер «Лацио» отыграл целый матч с мадридским «Реалом» (1:3), заменив еще молодого Фернандо Муслеру.

● Буффон максимально подобрался к рекорду: три года назад Джиджи вышел на «Камп Ноу» в 42 года 10 месяцев 10 дней. Но в плей-офф играл только Войчех Шченсны.

● Топ-5 недавно обновил шотландец Аллан Макгрегор, в прошлом сезоне он сыграл с «Аяксом» в 40 лет 9 месяцев 1 день, а этим летом покинул клуб.

Фото: AFP/KENZO TRIBOUILLARD