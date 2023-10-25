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Пепе – самый возрастной полевой игрок ЛЧ! А кто еще в топ-10?

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Великий.

Сюжет в ЛЧ: «Порту» разнес «Антверпен» (4:1 с хет-триком Эванилсона), а 40-летний Пепе отыграл 90 минут! Теперь португалец самый возрастной полевой игрок в истории ЛЧ – вышел в 40 лет 7 месяцев и 29 дней.

Топ-10 в ЛЧ выглядит так.

● Позади зубры! Например, легенда «Милана» Алессандро Костакурта и Дэвид Уэйр, отыгравший больше 400 матчей за «Эвертон» и «Рейнджерс». Рекорд итальянца держался 17 лет!

● Если отсечь защитников, то самым возрастным остается Райан Гиггз – в апреле 2014-го он сыграл с «Баварией» за «Ман Юнайтед» в 40 лет 4 месяца и 3 дня.

● Единственный нападающий в топе – Златан Ибрагимович. Прошлую ЛЧ он пропустил из-за травмы («Милан» не заявил шведа), а попрощался с турниром в декабре 2021-го, когда вышел против «Ливерпуля». 

А что с учетом вратарей?

Пепе – в топ-6.

 

Тотальная доминация киперов.

● Абсолютный рекордсмен – итальянец Марко Баллота. В декабре 2007-го голкипер «Лацио» отыграл целый матч с мадридским «Реалом» (1:3), заменив еще молодого Фернандо Муслеру.

● Буффон максимально подобрался к рекорду: три года назад Джиджи вышел на «Камп Ноу» в 42 года 10 месяцев 10 дней. Но в плей-офф играл только Войчех Шченсны.

● Топ-5 недавно обновил шотландец Аллан Макгрегор, в прошлом сезоне он сыграл с «Аяксом» в 40 лет 9 месяцев 1 день, а этим летом покинул клуб.

Фото: AFP/KENZO TRIBOUILLARD

29 комментариев

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YAHYA
Пепе ждёт, пока Криш закончит
+58
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a2wai
Откуда у вас Пепе в топ-4 с учетом вратарей, если он шестой? Или вы решили тупо отбросить количество дней? Или же все-таки это ошибка и нужно поправить?

И Уэйру поменяйте количество месяцев, у вас там видимо косяк, потому что у него 8 месяцев указано. Если это не косяк, то тогда вы с текстом накосячили, потому что тогда он должен был обогнать Костакурту, а Пепе должен был стать самым возрастным дай бог только в ноябре. Причем у вас эта ошибка проскакивает дважды, что в первом списке, что во втором, с вратарями.

Такое ощущение, что автор и редактор просто цифру шесть не любят, поэтому и накосячили.
+30
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+26
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a2wai
Ответ Аврал
Интересно,что заставляет Пепе до сих пор играть?Любовь к футболу?Не великие накопления?или незнание чем себя занять вне игры?Для меня загадка.У него ярлык дровосека и грубияна,но знающие люди говорят что добрейший парниша.)
Пепе вроде как просто с таким режимом по жизни живет, что он вполне может и на рекорд Кадзу Миуры позариться.
+19
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Дильяр Рахматуллин
Насколько я помню, у Донато всегда было такое лицо, как будто ему уже больше 40!
+16
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SmokingShadow
Макгрегор 40 лет...звучит как элитный вискарь
+12
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bo_larson
Ответ Аврал
Интересно,что заставляет Пепе до сих пор играть?Любовь к футболу?Не великие накопления?или незнание чем себя занять вне игры?Для меня загадка.У него ярлык дровосека и грубияна,но знающие люди говорят что добрейший парниша.)
Страшно заканчивать, когда столько лет на топ уровне играл, а больше ничего в жизни особо и не умеешь. Вряд ли он эти годы образование получал или еще какой опыт работы)

Мне кажется, такие деды просто чувствуют себя живыми, пока играют. Тем более раз еще здоровье и навыки позволяют, то и почему нет?)
+11
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+9
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Аврал
Интересно,что заставляет Пепе до сих пор играть?Любовь к футболу?Не великие накопления?или незнание чем себя занять вне игры?Для меня загадка.У него ярлык дровосека и грубияна,но знающие люди говорят что добрейший парниша.)
+15
-7
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Тимур Боков
Автор
Ответ a2wai
Откуда у вас Пепе в топ-4 с учетом вратарей, если он шестой? Или вы решили тупо отбросить количество дней? Или же все-таки это ошибка и нужно поправить? И Уэйру поменяйте количество месяцев, у вас там видимо косяк, потому что у него 8 месяцев указано. Если это не косяк, то тогда вы с текстом накосячили, потому что тогда он должен был обогнать Костакурту, а Пепе должен был стать самым возрастным дай бог только в ноябре. Причем у вас эта ошибка проскакивает дважды, что в первом списке, что во втором, с вратарями. Такое ощущение, что автор и редактор просто цифру шесть не любят, поэтому и накосячили.
Поправили, спасибо!
+6
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Fenek
Ответ Аврал
Интересно,что заставляет Пепе до сих пор играть?Любовь к футболу?Не великие накопления?или незнание чем себя занять вне игры?Для меня загадка.У него ярлык дровосека и грубияна,но знающие люди говорят что добрейший парниша.)
А почему он должен заканчивать, если может, и если хочет?

Это же не Азар с булками.
+5
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Achilles 21
Ответ server34
Через 2 года (или сколько там контракт с Аль Насром) Роналду вернётся в Европу и обновит рекорды ЛЧ, став самым возрастным игроком игравшим, забивавшим и выигрывавшим ЛЧ.
ты думаешь спортинг возьмёт лигу чемпионов:)?
+6
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soda overdose
Казалось будет больше итальянцев, которые традиционно долго играют. Пепе похоже и до ЧМ дотянет)
+4
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Дильяр Рахматуллин
Насколько я помню, у Донато всегда было такое лицо, как будто ему уже больше 40!
Не стареющий старик! )
+4
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Александр Опёнышев
Костакурта глыба
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Кенигсбергер
Заглавную фотку будто AI делал.
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Varvar27
Ответ Дильяр Рахматуллин
Насколько я помню, у Донато всегда было такое лицо, как будто ему уже больше 40!
Подозреваю что ему и сейчас 40 лет)
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Эль Иберико
Легендарный Донато из СуперДепора.. эххх, времена....
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Jokk
Ответ bo_larson
Страшно заканчивать, когда столько лет на топ уровне играл, а больше ничего в жизни особо и не умеешь. Вряд ли он эти годы образование получал или еще какой опыт работы) Мне кажется, такие деды просто чувствуют себя живыми, пока играют. Тем более раз еще здоровье и навыки позволяют, то и почему нет?)
Коэнтрау ловит рыбу в море, была статья тут
+2
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di Malkovich
Впереди у Пепе новые рекорды - от матча к матчу. От месяца до четырёх может прибавить.
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Deze Deze
Ответ server34
Роналду будет играть за Челси или Ньюкасл.
Которые её тем более не возьмут)))))))))))))))
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bo_larson
Ответ Jokk
Коэнтрау ловит рыбу в море, была статья тут
Так-то и Фламини тоже делом занят, но это единичные известные случаи про людей, кому были интересны эти допзанятия и индустрии и во время футбола (и мб даже до).
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Циклон
Не отметили, что Фонте тоже португалец и тоже цз
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King_X
Тогда и самый возрастной автор голевой, получается?
Если время после него забили гол
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Фанат футбола 777
МакГрегор же ещё в прошлом сезоне соновыным в Рейнджерс был. Он сейчас свободный агент?
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