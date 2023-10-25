Пепе – самый возрастной полевой игрок ЛЧ! А кто еще в топ-10?
Великий.
Сюжет в ЛЧ: «Порту» разнес «Антверпен» (4:1 с хет-триком Эванилсона), а 40-летний Пепе отыграл 90 минут! Теперь португалец самый возрастной полевой игрок в истории ЛЧ – вышел в 40 лет 7 месяцев и 29 дней.
Топ-10 в ЛЧ выглядит так.
● Позади зубры! Например, легенда «Милана» Алессандро Костакурта и Дэвид Уэйр, отыгравший больше 400 матчей за «Эвертон» и «Рейнджерс». Рекорд итальянца держался 17 лет!
● Если отсечь защитников, то самым возрастным остается Райан Гиггз – в апреле 2014-го он сыграл с «Баварией» за «Ман Юнайтед» в 40 лет 4 месяца и 3 дня.
● Единственный нападающий в топе – Златан Ибрагимович. Прошлую ЛЧ он пропустил из-за травмы («Милан» не заявил шведа), а попрощался с турниром в декабре 2021-го, когда вышел против «Ливерпуля».
А что с учетом вратарей?
Пепе – в топ-6.
Тотальная доминация киперов.
● Абсолютный рекордсмен – итальянец Марко Баллота. В декабре 2007-го голкипер «Лацио» отыграл целый матч с мадридским «Реалом» (1:3), заменив еще молодого Фернандо Муслеру.
● Буффон максимально подобрался к рекорду: три года назад Джиджи вышел на «Камп Ноу» в 42 года 10 месяцев 10 дней. Но в плей-офф играл только Войчех Шченсны.
● Топ-5 недавно обновил шотландец Аллан Макгрегор, в прошлом сезоне он сыграл с «Аяксом» в 40 лет 9 месяцев 1 день, а этим летом покинул клуб.
Фото: AFP/KENZO TRIBOUILLARD
И Уэйру поменяйте количество месяцев, у вас там видимо косяк, потому что у него 8 месяцев указано. Если это не косяк, то тогда вы с текстом накосячили, потому что тогда он должен был обогнать Костакурту, а Пепе должен был стать самым возрастным дай бог только в ноябре. Причем у вас эта ошибка проскакивает дважды, что в первом списке, что во втором, с вратарями.
Такое ощущение, что автор и редактор просто цифру шесть не любят, поэтому и накосячили.
Мне кажется, такие деды просто чувствуют себя живыми, пока играют. Тем более раз еще здоровье и навыки позволяют, то и почему нет?)
Это же не Азар с булками.
Если время после него забили гол