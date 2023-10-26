Удивительный хет-трик в ЛЧ – за тайм со скамейки. Блеснул Эванилсон из «Порту»

Первый хет-трик в этой ЛЧ – от бразильского форварда «Порту» Эванилсона Барбозы. Всего за тайм!

Какие разные голы Эванилсона: после рикошета, с лета

Эванилсон начал игру с «Антверпеном» в запасе, а вышел на поле рано лишь из-за травмы партнера. Венделл в конце первого тайма дернул мышцу, вместо него на 44-й минуте появился главный герой матча (или вообще тура?)

Бразилец появился при 0:1 и за второй тайм все перевернул.

Сначала помог рикошет, а потом он сам устроил красоту: с лета вогнал в дальний угол. Третий мяч он добавил на 84-й минуте: заброс Мехди Тареми из центра поля и превратил в классную подсечку.

Благодаря разгрому «Антверпена» португальцы вышли на второе место в группе, сразу за «Барселоной». Бельгийцы последние: без очков и с ужасной разницей – 3:12.

Эванилсона вырастил «Флуминенсе». В «Порту» – дубли, хет-трики и удаления

Эванилсону 24 года, он родился в бразильской Форталезе, это воспитанник «Флуминенсе», там он играл с 2013-го по 2020-й. В это время была лишь короткая аренда в СТК «Саморин», клуб из второго дивизиона Словакии – там вообще много бразильцев. За шесть матчей у нашего героя было три гола и ассист, такая вот проба в Европе.

В декабре 2019-го Эванилсон подписал предварительный контракт с бразильским «Томбенсе» – но продолжил играть в родном «Флуминенсе», в аренде. «Порту» потратил на бразильца почти 9 млн евро – 30% из этой суммы получил первый клуб нападающего.

Эванилсон быстро дошел до главной команды португальского гранда, а в декабре 2021-го провел ярчайший матч с «Бенфикой» За 30 минут успел сделать дубль и получить красную – причем все это в первом тайме!

Через пару недель зажег еще – сделал первый хет-трик, в гостях «Белененсешу». А в конце января забил пяткой «Маритиму» и получил награду за лучший гол месяца в лиге.

В этом сезоне Эванилсон лечил травму лодыжки, поэтому он только возвращается в старт. Но даже так уже красиво: теперь шесть голов в шести неполных матчах.

Зимой к Эванилсону присматривался «Милан», пишет A Bola. Отступные нападающего – 100 млн евро. Миланцы тогда рассчитывали уложиться в 50 миллионов, но с «Порту» не договорились.

После такого быстрого хет-трика и претендентов будет явно больше, и цену смогут заломить даже выше.

Фото: Virginie Lefour, Ivan Del Val/Global Look Press