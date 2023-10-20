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Гол и автогол за четыре минуты – Бензема развлекается в Саудовской Аравии

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И параллельно подает в суд на французских политиков.

Карим Бензема забил дважды за четыре минуты, но есть нюанс. Его «Аль-Иттихад» сыграл 1:1 с «Аль-Таавуном», у Карима все голы в матче. 

Как это было?

Бензема открыл счет на 22-й минуте – головой после подачи бразильского полузащитника Игора Коронадо. Теперь у него 4+2 в восьми матчах чемпионата Саудовской Аравии.

На 26-й «Аль-Таавун» сравнял: Бензема срезал в свои с углового. На этом голы Карима закончились – и счет не поменялся.

«Аль-Иттихад» не побеждает три матча подряд, до этого была ничья с «Аль-Фейха» (0:0) и поражение от «Аль-Ахли» – 0:1 с голом Франка Кессиэ, Роберто Фирмино и Рияд Марез отмолчались.

«Аль-Иттихад» пока на третьем месте в Саудовской Про-лиге, как раз вслед за «Аль-Таавуном», который справляется и без больших звезд.

Как развивается конфликт Бензема с политиками?

На днях Карим поддержал Палестину, чем вызвал гнев у французских политиков. Теперь Бензема идет в суд.

Футболист отправит две жалобы в суд на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена – политик заявил о связи форварда с террористами.

«Возможно, [будет подан иск] о публичном оскорблении. Это не то же самое, что клевета, которая представляет собой вменение конкретного факта. Мы понимаем, что это было сказано в осуждающей манере. Это ложные обвинения», – сообщил адвокат футболиста Хьюг Вижье.

Но после этого нападки на Карима продолжились. Депутат Европарламента Надин Морано отметила, что Бензема никак не упомянул французских заложников, которых удерживают в секторе Газа, и не осудил терроризм.

Французский политик Эрик Земмур высказался еще жестче. «Мы знаем, что Бензема играл за сборную Франции благодаря случайности, только ради денег и спортивных результатов. Он сам об этом говорил. В душе он не француз. Ему не нравится Франция и никогда не нравилась. 

Он мусульманин, который хочет соблюдать законы шариата, шариат предусматривает джихад, а джихад означает убийство Доминика Бернара и Самюэля Пати (учителя, убитые во Франции террористами – Sports.ru). Вижу ли я связь между взглядами Бензема и убийцей учителя французского языка? Несомненно, я вижу прямую связь», – заявил лидер националистической партии «Реконкиста» и бывший кандидат в президенты Франции в эфире Télématin.

Как сообщает Libération со ссылкой на юриста игрока, Бензема подаст на Земмура в суд и обвинит его в клевете. Le Parisien подтверждает эти сведения.

Адвокат рассказал, как Бензема переживает проблемы. «В четверг вечером я разговаривал с Каримом, и он впервые сказал мне: «Я слышал столько всего о себе, столько несправедливых вещей, но впервые страдают мои дети, потому что их отца называют террористом». Эти люди должны думать о том, как жестоки их слова», – сказал Вижье для France Info.

Во Франции набросились на Бензема: обвиняют в связи с террористами, призывают лишить гражданства и «Золотого мяча»

Фото: Laurent Coust/Keystone Press Agency/Global Look Press; instagram.com/karimbenzema; East News/FAYEZ NURELDINE/AFP

3 комментария

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romani477
Не стал выбирать сторону, забил и нашим и вашим!
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Ибрагимкович
Если бить по мячу головой 30 лет, ничего хорошего не выйдет, сколько книжек не читай
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