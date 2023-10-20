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Он завершил карьеру, выпив детский сироп. Грустная история Папу Гомеса

Папу Гомес Папу Гомес
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Монца Монца
Футбол Футбол

Дисквалифицировали из-за допинга.

В Серии А новый допинговый скандал.

Гомеса забанили на два года. Он выпил сироп, не посоветовавшись с врачом

Как пишет Relevo, полузащитник «Монцы» Папу Гомес получил уведомление от антидопинговой организации об отстранении на два года. Запрещенное вещество обнаружили за несколько дней до старта победного для Аргентины ЧМ-2022. У Гомеса взяли анализы после тренировки «Севильи», за которую он тогда выступал. 

По версии футболиста, в те дни он плохо себя чувствовал и ночью без консультации с клубными врачами принял детский сироп. По правилам ВАДА, это не оправдание, спортсмены сами должны изучать списки запрещенных веществ. 

35-летний футболист и «Севилья» знали о расследовании, как и другие клубы. Но «Монца» все же подписала Гомеса в конце сентября – видимо, вписав пункт о разрыве контракта в случае дисквалификации. 

Подаст ли Гомес апелляцию, пока неизвестно.

Гомес провел лучшие годы карьеры в «Аталанте», но поссорился с Гасперини и нигде толком не устроился

Гомес до 26 лет играл за аргентинский «Арсенал», «Сан-Лоренсо», «Катанию» и харьковский «Металлист», однако расцвел только в «Аталанте» под руководством Джанпьеро Гасперини. Бергамаскам Папу отдал больше шести лет карьеры – за это время сыграл 252 матча, забил 59 голов и отдал 72 ассиста. 

Ушел из «Аталанты» Гомес из-за конфликта с Гасперини – они шумно поссорились из-за тактики и вроде бы даже подрались в раздевалке.

В «Севилье» аргентинец сначала играл регулярно, но в сезоне-2022/23 выпал из состава. В начале сентября 2023-го Гомес расторг контракт с «Севильей» и в конце месяца переехал в клуб Серии А, где успел провести два матча.

Если дисквалификацию не сократят, то Гомес сможет сыграть только в 2025-м, когда ему будет 37.

Конец карьеры? 

Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani; Massimo Paolone/Lapresse, Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press

7 комментариев

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VictorVallecano
В заголовке утверждение про "завершил карьеру", а в конце текста автор сам спрашивает про это. Ж - журналистика.
+20
-1
+19
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Мельников Михаил
Глупый он. Вот и все. В 33 года драться с тренером - нужно быть полным идиотом. Ладно ещё в 23 - когда ещё не вся юношеская дурость вылетела. Но в 33 мозги должны уже иначе работать.
И история с сиропом это только подтверждает.
+11
0
+11
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Тиджани Бабангида
«По версии футболиста…»…
Практически всегда когда спортсменов ловят на допинге они заявляют о каких-то невинных лекарствах и случайных ошибках. Мы все этому охотно верим.
+6
0
+6
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Alex Manola
Ответ Мельников Михаил
Глупый он. Вот и все. В 33 года драться с тренером - нужно быть полным идиотом. Ладно ещё в 23 - когда ещё не вся юношеская дурость вылетела. Но в 33 мозги должны уже иначе работать. И история с сиропом это только подтверждает.
Да не было там, никакого сиропа.
+4
0
+4
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Заборостроитель
Обнаружили за несколько дней до старта ЧМ. И что ФИФА так просто разрешила играть, даже без намеков отзаявить игрока до уведомлений, или типа по травме?
+1
0
+1
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Pasha Papirla
Ответ Ruscello
Не обязательно быть идиотом, чтобы драться и в 48, Джордж Форман не даст соврать. Вообще люди деруться, иногда это единственный способ, чтобы до человека дошла твоя мысь, более того, иногда получив хорошенько по морде, некоторые люди действительно способны стать более полноценными людьми...
ну, судя по вашей же логике, вам тоже нужно двоечку прописать.
0
0
0
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