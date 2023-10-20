Он завершил карьеру, выпив детский сироп. Грустная история Папу Гомеса

Дисквалифицировали из-за допинга.

В Серии А новый допинговый скандал.

Гомеса забанили на два года. Он выпил сироп, не посоветовавшись с врачом

Как пишет Relevo, полузащитник «Монцы» Папу Гомес получил уведомление от антидопинговой организации об отстранении на два года. Запрещенное вещество обнаружили за несколько дней до старта победного для Аргентины ЧМ-2022. У Гомеса взяли анализы после тренировки «Севильи», за которую он тогда выступал.

По версии футболиста, в те дни он плохо себя чувствовал и ночью без консультации с клубными врачами принял детский сироп. По правилам ВАДА, это не оправдание, спортсмены сами должны изучать списки запрещенных веществ.

35-летний футболист и «Севилья» знали о расследовании, как и другие клубы. Но «Монца» все же подписала Гомеса в конце сентября – видимо, вписав пункт о разрыве контракта в случае дисквалификации.

Подаст ли Гомес апелляцию, пока неизвестно.

Гомес провел лучшие годы карьеры в «Аталанте», но поссорился с Гасперини и нигде толком не устроился

Гомес до 26 лет играл за аргентинский «Арсенал», «Сан-Лоренсо», «Катанию» и харьковский «Металлист», однако расцвел только в «Аталанте» под руководством Джанпьеро Гасперини. Бергамаскам Папу отдал больше шести лет карьеры – за это время сыграл 252 матча, забил 59 голов и отдал 72 ассиста.

Ушел из «Аталанты» Гомес из-за конфликта с Гасперини – они шумно поссорились из-за тактики и вроде бы даже подрались в раздевалке.

В «Севилье» аргентинец сначала играл регулярно, но в сезоне-2022/23 выпал из состава. В начале сентября 2023-го Гомес расторг контракт с «Севильей» и в конце месяца переехал в клуб Серии А, где успел провести два матча.

Если дисквалификацию не сократят, то Гомес сможет сыграть только в 2025-м, когда ему будет 37.

Конец карьеры?

Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani; Massimo Paolone/Lapresse, Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press