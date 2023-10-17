Безумие в отборе на ЧМ: тренер назло игрокам не заполнил заявку и хотел технарь. Но Афганистан прошел раунд и без него

Азиатский цирк.

Сборная Афганистана обыграла Монголию в первом раунде квалификации ЧМ-2026 – еще удивительнее обстоятельства.

Что за дичь произошла?

Как передает издание BNN, перед матчем афганские футболисты сами отказались работать под руководством тренера Абдуллы Аль-Мутайри. С ним выиграли дома у Монголии, а перед ответным гостевым вспыхнула ссора.

Капитан Фаршад Нур и еще несколько игроков прямо сказали, что не хотят видеть его на посту главного. Из-за попыток расколоть коллектив в раздевалке, низкого уровня знаний и нежелания разговаривать с половиной состава .

Источник утверждает, что до этого игроки много раз жаловались в федерацию футбола, но никаких мер там не приняли. Поэтому футболисты решили действовать сами.

Football Afghan France передает, что после этого Аль-Мутайри отказался заполнять заявку на игру – и добивался технического поражения. Однако футболисты позвонили знакомым и успели : Афганистан вышел на поле в Улан-Баторе и добился победы без тренера.

Что это за тренер? Аль-Мутайри скандалил и в Непале

Абдулла начинал тренировать в Кувейте, потом уехал заниматься с детьми в Саудовской Аравию, а в 2016-м попал в сборную Кыргызстана до 16 лет. В 2019-м Аль-Мутайри позвали в Катар, он полгода работал с резервом «Аль-Шахании», но потом вернулся в Кыргызстан.

Весной 2021-го Абдулле предложили тренировать сборную Непала. Он продержался полтора года – и ушел громко: сначала оскорбил журналистов, когда один из них спросил тренера о курении в общественном месте, на чем он регулярно попадался.

В сентябре 2022-го Аль-Мутайри объявил об отставке в соцсетях. Решил даже не подавать документы в местную федерацию футбола.

Как сообщает The Himalayan, тренер хотел сместить с должности вице-президента Панкаджа Нембанга, но никто из чиновников не поддержал его кандидатуру. Когда не вышло, пришлось уезжать из страны – Нембанг планировал идти в суд.

Аль-Мутайри возглавил Афганистан в апреле.

Как Афганистану выйти на ЧМ-2026?

Отбор в Азии состоит из пяти этапов:

● Первый раунд: 22 худших по рейтингу ФИФА сборных в парах проводили раунд плей-офф, два матча. Афганистан сейчас прошел как раз эту стадию. Вместе с ним дальше продвинулись Бангладеш, Йемен, Мьянма, Пакистан, Сингапур, Тайвань, Индонезия, Гонконг и Непал.

● Второй раунд: 36 команд разбивают на девять групп. 18 из них выходят в третий раунд – и одновременно получают путевку на Кубок Азии-2027.

Афганистан попал в группу с Катаром, Индией и Кувейтом.

● Третий раунд: 18 команд делят на три группы, две лучшие напрямую проходят в финальную часть ЧМ. Для третьих-четвертых мест – четвертый этап.

● Четвертый раунд: шесть команд делят на две группы. Выигравшие выходят на ЧМ, а вторые места идут в пятый раунд.

● Пятый раунд: занявшие вторые места в группах пятого раунда играют друг с другом один матч. Победитель идет в межконтинентальные стыки.

Афганистан бывал во втором раунде, но ни разу не поднимался выше последнего места в группе. Можно сказать, сейчас уже повторили лучший результат.

Осталось к групповому этапу найти тренера, который не будет мешать команде.

Фото: Nikku/Xinhua/Global Look Press; Instagram/theaffofficial, dstorna