Англия отомстила итальянцам и подкинула им проблем, карлики напрягли Данию с Украиной. Главное из отбора на Евро

В последний октябрьский день отбора на Евро-2024 сыграли восемь матчей квалификации к Евро-2024.

Англия обеспечила себе выход, Венгрия чуть не проиграла в Литве, а Сан-Марино наконец-то забил – причем полуфиналисту прошлого турнира.

Кейн забил два Италии, у Джуда ассист и заработанный пенальти. Нелепый автогол помог Украине выиграть на Мальте

Внезапно сюжет украинского матча на Мальте оказался не слабее центральной игры дня.

● У Англии волевая победа над Италией – 3:1. На 15-й минуте Джанлука Скамакка замкнул прострел и забил первый гол за сборную – сразу на «Уэмбли», а через 13 минут Джованни Ди Лоренцо сбил Джуда Беллингема в штрафной – пенальти реализовал Харри Кейн.

Маркус Рэшфорд вывел Англию вперед во втором тайме, снова участвовал Джуд – теперь ассистом. А Кейну помог забить отскок от Алессандро Бастони – капитан сборной Англии сделал уже 27+6 за последние 30 матчей за Англию. Англичане красиво оформили выход на Евро победой в принципиальном матче.

Обыграли итальянцев, которые вырвали у них золото прошлого чемпионата Европы – тут же на «Уэмбли».

А помните, когда последний раз Англия проигрывала дома за 90 минут? Хорватии в 2007-м, когда вместо нее на Евро-2008 поехала Россия. С тех пор дома 32 победы и четыре ничьих.

● Украине понадобился камбэк на Мальте – тоже 3:1. Украинцы начали неудачно: после сильного удара из-за штрафной Пола Мбонга мяч пролетел под рукой Анатолия Трубина. Мальтийцев на тайм не хватило – на 38-й минуте Райан Камензули привез нелепейший автогол.

Этот прострел никак не угрожал Мальте.

Но угроза пришла от Камензули – он поскользнулся, и мяч от него отлетел в ворота.

Через четыре минуты Артем Довбик реализовал пенальти за снос Михаила Мудрика, к перерыву Украина уже вела. А в концовке Мудрик успокоил классным ударом из-за штрафной. Украина выиграла 3:1 и теперь опережает Италию, сыграв на матч больше.

В ноябре Англия примет Мальту, а потом поедет в Северную Македонию. Италия примет македонцев, а в последнем туре сыграет на выезде с Украиной – наверняка там и решится, кто выйдет на Евро.

Кстати, Италия точно сыграет в плей-офф за Евро, если займет третье место – благодаря Лиге наций. Если же третьей станет Украина, не все будет зависеть от нее – в дело пойдет рейтинг ЛН, где в стыки уже есть очередь. Влияет и ситуация в группе Израиля, у которого еще два несыгранных матча. Судьба сборной Украины станет ясна только после игры против Италии (или еще позже, если к этому моменту не успеет сыграть Израиль).

Тадич забил в 100-м матче за Сербию, венгры неожиданно оступились в Литве

Пара плотных матчей в группе, где все еще ни одного участника Евро.

● Сербия обыграла Черногорию (тоже 3:1), это было важно не только географически. Победитель существенно увеличивал шансы на выход, оставляя почти без них проигравшего.

На 100-й матч за Сербию Душана Тадича супергол ему подарил Александар Митрович – здорово ввинтил мяч в дальний угол из вот такого сложного положения:

До перерыва не менее красиво в контратаке забил Стеван Йоветич: мощно пробил в девятку с левой. Давление сербов во втором тайме привело к важнейшему голу на 73-й минуте: Сергей Милинкович-Савич пяткой отпасовал Тадичу, тот прострелил на Митровича, под гол в пустые ворота. Через четыре минуты сам Тадич обводящим ударом закрыл вопрос. Этой победой Сербия почти обеспечила себе выход.

● Венгрия упустила шанс выйти на Евро сразу – ничьей в Литве. Победа гарантировала бы им проход, но они еле набрали одно очко. Сначала экс-игрок «Динамо» и «Оренбурга» Федор Черных прошел по флангу, сместился в центр и здорово пробил в дальний угол, а потом Пиюс Ширвис точно ударил головой после углового – 2:0 литовцы сделали еще в первом тайме.

Доминик Собослаи отыграл один с пенальти в середине второго, а сравняли после с углового на 82-й. Правда, венгры все равно первые с приличным запасом.

В ноябре Венгрия сыграет в Болгарии, а потом примет Черногорию, которая приедет с домашнего матча против Литвы. У сербов в последний день остался матч на своем поле против главного аутсайдера – Болгарии.

Казахстан камбэкнул с Финляндией в самом конце. Сан-Марино забило Дании – мы даже поверили в ничью!

Тут тоже полный порядок со сценариями и сюрпризами.

● Казахстан вырвал победу у Финляндии, хотя проигрывал к 77-й минуте: дубль у Зайнутдинова! Финны повели благодаря шикарному штрафному Роберта Тэйлора из «Интер Майами». Пока не разошелся Бахтиер Зайнутдинов: он сравнял с пенальти на 77-й, а победный забил головой после подачи углового на 89-й.

Казахстан прекрасен: пять побед в восьми играх. А Зайнутдинов в 25 лет – уже лучший бомбардир в истории сборной с 14 голами.

● Дания помучилась с Сан-Марино: к 70-й минуте еще было 1:1. Первого гола карлику ждали до 42-й минуты, забил мощным ударом с левой под перекладину Расмус Хейлунд из «МЮ».

Невообразимое случилось позже: гол Сан-Марино! Алессандро Голинуччи после подачи углового внезапно остался один в штрафной – и мяч после его удара отрикошетил в ворота от Симона Кьера. Праздновать побежали все!

Датчане исправились через девять минут, головой с близкого расстояния точно пробил Юссуф Поульсен. Но за полтайма до конца мы правда поверили, что тут может быть 1:1! Но теперь у Сан-Марино хотя бы есть гол в этом отборе, разница – 1:26.

● Словения с трудом выиграла и осталась лидером. Уже на пятой минуте повели в Северной Ирландии – классно реализовал штрафной полузащитник «Панатинаикоса» Адам Гнезда-Черин. Важнейшие 1:0 сохранили.

Теперь у Дании и Словении отрыв, но впереди очный матч. А следом поджидают казахстанцы.

Очень интересный следующий тур – пока датчане будут разбираться дома со Словенией, Казахстан примет Сан-Марино, а Финляндия – Северную Ирландию.

А потом еще интереснее – в последнем туре Казахстан сыграет в Словении (два других матча – Северная Ирландия – Дания и Сан-Марино – Финляндия). Если все пройдет как нужно, казахстанцы приблизятся и будут атаковать в решающем матче.

Кто уже вышел на Евро?

Вот все участники Евро-2024 к этому моменту:

На 15 ноября запланирован матч Израиля и Швейцарии. Последние два тура пройдут 16-21 ноября. Жеребьевка чемпионата Европы состоится 2 декабря в Гамбурге.

Фото: Gettyimages.ru/Richard Heathcote