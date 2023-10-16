«Нас пытаются заткнуть». Бензема, Озил, Фекир и другие поддержали Палестину

От некоторых требуют извинений.

Палестино-израильский конфликт все еще в горячей фазе. Многие поддерживают Израиль, но голосов в поддержку Палестины тоже немало – в том числе от футболистов.

Бензема написал, что молится за жителей Газы – получил в ответ гнев экс-вратаря сборной Израиля

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема назвал бомбардировки Израиля несправедливыми: «Мы молимся за жителей Газы, которые снова стали жертвами этих несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».

Ему жестко ответил экс-вратарь сборной Израиля Дуду Ават. «Ты настоящий сукин сын!» – написал Ават на пяти языках: иврите, французском, английском, арабском и испанском.

Фекир поддержал Палестину цитатой Нельсона Манделы

Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир в соцсетях опубликовал фото Нельсона Манделы и цитату, произнесенную бывшим президентом ЮАР во время одного из выступлений в 1997 году: «Наша свобода будет неполной без свободы палестинцев».

«Непоколебимая поддержка народу Палестины и нашим братьям и сестрам, слишком долго страдавшим от апартеида. Пусть будут восстановлены справедливость и мир», – написал Фекир.

«Они пытаются заставить нас замолчать». Мазрауи за поддержку Палестины осуждают в Германии

Защитник «Баварии» и сборной Марокко выложил видео с палестинским флагом, в котором закадровый голос произносит на манер молитвы: «Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим, пусть Бог исцелит их раненых».

Также Мазрауи опубликовал запись с эмодзи флага Палестины: «Игроки сборной Марокко Абухляль, Зиеш, Мазрауи, Сабири запостили сторис в поддержку Палестины, но вы можете увидеть их, только если зайдете в их профили. Мир пытается заставить нас заткнуть».

В Германии осудили Мазрауи за его позицию по конфликту на Ближнем Востоке, а издание Bild даже опубликовало заметку на эту тему: «Мазрауи, если не дистанцируется от кровавых деяний ХАМАС, не должен играть в Бундеслиге. Сторонник террора не должен быть образцом для подражания у молодежи».

Марроканцу пришлось объясняться.

«Меня очень огорчает, что мне приходится объяснять, за что я выступаю. Возникла ситуация, когда гибнут тысячи невинных людей. Моя позиция – за мир и справедливость. Я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия. И я всегда буду настаивать на этом.

Я не понимаю, почему люди думают обо мне обратное, и почему меня ассоциируют с разжигателями ненависти. Сегодня речь идет не о том, что думаю я или что думаете вы – каждый день в результате этого ужасного конфликта, вышедшего из-под контроля, гибнут невинные люди.

Мы все должны открыто выступать против этого. Это просто бесчеловечно. Наконец, я хочу пояснить, что у меня никогда не было намерения кого-либо обидеть, намеренно или неосознанно», – сказал Мазрауи.

Защитник «Ниццы» запостил видео, призывающее к «черному дню для евреев». Но затем извинился

Защитник «Ниццы» и сборной Алжира Юсеф Аталь разместил видео с проповедником, призывающего к «черному дню для евреев» на фоне конфликта в Израиле и секторе Газа.

Вскоре алжирец удалил публикацию, однако мэр Ниццы Кристиан Эстрози потребовал извинений: «Я ожидаю, что Аталь извинится и осудит террористов ХАМАС. Если он этого не сделает, то ему больше не будет места в нашем клубе».

Аталь извинился: «Понимаю, что моя публикация шокировала некоторых людей – это не входило в мои намерения, и я приношу извинения. Я решительно осуждаю насилие в любой форме в любой точке мира и поддерживаю жертв. Я никогда не поддержу разжигание ненависти».

«Пожалуйста, остановите войну». Озил поддержал Палестину

Месут Озил, завершивший карьеру весной этого года, тоже поддержал Палестину.

«Молюсь за человечество. 🤲🏼 Молюсь о мире. 🤲🏼🇵🇸 На войне гибнут невинные люди и особенно невинные дети – с обеих сторон. Это так душераздирающе и грустно. 😥💔 Пожалуйста, остановите войну! ❌❌❌» – написал экс-игрок сборной Германии о конфликте Израиля и Палестины.

Озил сопроводил свои слова эмодзи с флагом Палестины и выложил картинку с флагами Турции, Палестины и хэштегом #освободитеПалестину.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Yasser Bakhsh; www.imago-images.de/Global Look Press