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«Нас пытаются заткнуть». Бензема, Озил, Фекир и другие поддержали Палестину

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От некоторых требуют извинений.

Палестино-израильский конфликт все еще в горячей фазе. Многие поддерживают Израиль, но голосов в поддержку Палестины тоже немало – в том числе от футболистов.

Бензема написал, что молится за жителей Газы – получил в ответ гнев экс-вратаря сборной Израиля

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема назвал бомбардировки Израиля несправедливыми: «Мы молимся за жителей Газы, которые снова стали жертвами этих несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».

Ему жестко ответил экс-вратарь сборной Израиля Дуду Ават. «Ты настоящий сукин сын!» – написал Ават на пяти языках: иврите, французском, английском, арабском и испанском.

Фекир поддержал Палестину цитатой Нельсона Манделы 

Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир в соцсетях опубликовал фото Нельсона Манделы и цитату, произнесенную бывшим президентом ЮАР во время одного из выступлений в 1997 году: «Наша свобода будет неполной без свободы палестинцев».

«Непоколебимая поддержка народу Палестины и нашим братьям и сестрам, слишком долго страдавшим от апартеида. Пусть будут восстановлены справедливость и мир», – написал Фекир.

«Они пытаются заставить нас замолчать». Мазрауи за поддержку Палестины осуждают в Германии

Защитник «Баварии» и сборной Марокко выложил видео с палестинским флагом, в котором закадровый голос произносит на манер молитвы: «Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим, пусть Бог исцелит их раненых».

Также Мазрауи опубликовал запись с эмодзи флага Палестины: «Игроки сборной Марокко Абухляль, Зиеш, Мазрауи, Сабири запостили сторис в поддержку Палестины, но вы можете увидеть их, только если зайдете в их профили. Мир пытается заставить нас заткнуть». 

В Германии осудили Мазрауи за его позицию по конфликту на Ближнем Востоке, а издание Bild даже опубликовало заметку на эту тему: «Мазрауи, если не дистанцируется от кровавых деяний ХАМАС, не должен играть в Бундеслиге. Сторонник террора не должен быть образцом для подражания у молодежи».

Марроканцу пришлось объясняться.

«Меня очень огорчает, что мне приходится объяснять, за что я выступаю. Возникла ситуация, когда гибнут тысячи невинных людей. Моя позиция – за мир и справедливость. Я всегда буду выступать против любых видов терроризма, ненависти и насилия. И я всегда буду настаивать на этом.

Я не понимаю, почему люди думают обо мне обратное, и почему меня ассоциируют с разжигателями ненависти. Сегодня речь идет не о том, что думаю я или что думаете вы – каждый день в результате этого ужасного конфликта, вышедшего из-под контроля, гибнут невинные люди.

Мы все должны открыто выступать против этого. Это просто бесчеловечно. Наконец, я хочу пояснить, что у меня никогда не было намерения кого-либо обидеть, намеренно или неосознанно», – сказал Мазрауи.

Защитник «Ниццы» запостил видео, призывающее к «черному дню для евреев». Но затем извинился

Защитник «Ниццы» и сборной Алжира Юсеф Аталь разместил видео с проповедником, призывающего к «черному дню для евреев» на фоне конфликта в Израиле и секторе Газа.

Вскоре алжирец удалил публикацию, однако мэр Ниццы Кристиан Эстрози потребовал извинений: «Я ожидаю, что Аталь извинится и осудит террористов ХАМАС. Если он этого не сделает, то ему больше не будет места в нашем клубе».

Аталь извинился:  «Понимаю, что моя публикация шокировала некоторых людей – это не входило в мои намерения, и я приношу извинения. Я решительно осуждаю насилие в любой форме в любой точке мира и поддерживаю жертв. Я никогда не поддержу разжигание ненависти».

«Пожалуйста, остановите войну». Озил поддержал Палестину

Месут Озил, завершивший карьеру весной этого года, тоже поддержал Палестину.

«Молюсь за человечество. 🤲🏼 Молюсь о мире. 🤲🏼🇵🇸 На войне гибнут невинные люди и особенно невинные дети – с обеих сторон. Это так душераздирающе и грустно. 😥💔 Пожалуйста, остановите войну! ❌❌❌» – написал экс-игрок сборной Германии о конфликте Израиля и Палестины.

Озил сопроводил свои слова эмодзи с флагом Палестины и выложил картинку с флагами Турции, Палестины и хэштегом #освободитеПалестину.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Yasser Bakhsh; www.imago-images.de/Global Look Press

98 комментариев

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rdyabin@icloud.com
Для них есть свои и чужие, этим все сказано. Любой самый плохой свой лучше любого самого хорошего чужого.
+58
-7
+51
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Novak
Здесь симптоматично то, что все они никак не осуждают зверства ХАМАС, с которых всё началось. И это уже наводит на определённые мысли об их реальной позиции.
+68
-18
+50
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MALYGOS
Интересно, а молились бы они о мире, если бы Израиль не запустил ответочку?
+39
-5
+34
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R/Kir
И это капля в море.., кто за Палестину!! Лично я за Сектор Газа, т.к. вырос на их песнях!))
+27
-3
+24
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Arty Novikoff
Ответ Novak
Здесь симптоматично то, что все они никак не осуждают зверства ХАМАС, с которых всё началось. И это уже наводит на определённые мысли об их реальной позиции.
Да всё понятно с их реальной позицией. Конечно, они поддерживают Хамас и убийства евреев. Зарабатывают на Западе, поэтому не говорят об этом открыто. А как "простые палестинцы" относятся к этому, можно посмотреть по видео из Газы, когда они приветствовали террористов, в машинах которых были похищенные или убитые евреи.
+27
-6
+21
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АРХАТ
На что вообще рассчитывал ХАМАС?
+22
-3
+19
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Alex Nobilius
Ответ rdyabin@icloud.com
Для них есть свои и чужие, этим все сказано. Любой самый плохой свой лучше любого самого хорошего чужого.
Обратите внимание на образ мышления палестинцев и их защитников. Я говорил с ними бесчисленное количество раз. И всегда мы говорили о разных вещах. Я говорил о сосуществовании, мире, равных правах, общем будущем. Палестинцев не интересуют права других. Они говорят всегда только о своих правах. И права эти подразумевают уничижение прав тех кто их окружает. Причем не важно где это происходит. На Ближнем Востоке, Европе или Северной Америке. Серьезно, вы слышали хоть раз от этих людей хоть слово в защиту прав тех же израильтян? И вообще, уже почти 20 лет в Газе нет ни одного израильтянина. От кого ее надо освобождать?
+30
-12
+18
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Arthas M
Я вот понять не могу,Хамас устраивая терракт осознавал ответные действия Израиля,понимал,что будут жертвы среди мирного населения,даже сейчас препятствует эвакуации мирных жителей,использует их как живой щит,то есть по сути им пофиг на собственный народ и вина в смерти мирных жителей на них,в том числе,но почему тогда игроки их не осуждают?
+19
-2
+17
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Arty Novikoff
Никто из этих лицемеров не осудил исламистов-террористов, убивавших женщин и детей. Начали постить палестинские сердечки только тогда, когда Израиль начал давать отпор.
Гнильё.
+23
-6
+17
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Злобный Конь
Ответ АРХАТ
На что вообще рассчитывал ХАМАС?
Их лидер сказал - мы пришли,взяли заложников,наша цель достигнута. Но футболёры этого не видят и не слышат.
+22
-5
+17
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DAVID19-91
Ответ Arthas M
Я вот понять не могу,Хамас устраивая терракт осознавал ответные действия Израиля,понимал,что будут жертвы среди мирного населения,даже сейчас препятствует эвакуации мирных жителей,использует их как живой щит,то есть по сути им пофиг на собственный народ и вина в смерти мирных жителей на них,в том числе,но почему тогда игроки их не осуждают?
На то и был рассчет, поставить под удар мирное население, чтобы посеять новый виток ненависти среди мирного населения. Это же новые, будущие террористы. Как оказалось Хамас кроме призыва убивать евреев ничего не умеет. Ни страной руководить, ни экономику развивать, ни образование. Следовательно, чтобы удержаться у власти им нужна была новая война, благодаря которой они снова могут играть роль карателей плохих евреев. Им смерти палестинцев выгоднее всего.
+15
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+15
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maggiu
Ответ Старый Сухи
Удивительно как все эти футболисты не замечают 1300 убитых мирных жителей Израиля. Детей с отрезаными головами, изнасилованных и зверски убитых женщин. Эти звери убивали даже собак и коров. То есть им можно убивать, а их трогать нельза.
Каких детей с отрезанными головами? За которых даже автор этого фейка уже принес извинения? Конечно, трудно заметить то, чего нет.
+20
-12
+8
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Старый Сухи
Удивительно как все эти футболисты не замечают 1300 убитых мирных жителей Израиля. Детей с отрезаными головами, изнасилованных и зверски убитых женщин. Эти звери убивали даже собак и коров. То есть им можно убивать, а их трогать нельза.
+19
-13
+6
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Arty Novikoff
Ответ MALYGOS
Интересно, а молились бы они о мире, если бы Израиль не запустил ответочку?
Конечно, нет.
+7
-1
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Arty Novikoff
Ответ GenBardak
Вы хотели сказать после того как израиль начал устраивать геноцид?
Нет. Я хотел сказать, что исламистские террористы 7 октября устроили геноцид евреев. И заплатят за это. И что в интернетах поднялась разная антисемитская плесень.
+10
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Kushaevtm
самое печальное, что тут все пытаются сторону выбрать – выключайте свое бинарное мышление, последние 3 года даже самым недалеким должны были показать, что мир не черно-белый

Израиль и Палестина стоят друг друга: первые во многом заслуженно обвиняют вторых в нечеловечности, хотя сами являются одной из основных причин, по которой эта человечность не может пробиться в том регионе
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Alex Nobilius
Обратите внимание на образ мышления палестинцев и их защитников. Я говорил с ними бесчисленное количество раз. И всегда мы говорили о разных вещах. Я говорил о сосуществовании, мире, равных правах, общем будущем. Палестинцев не интересуют права других. Они говорят всегда только о своих правах. И права эти подразумевают уничижение прав тех кто их окружает. Причем не важно где это происходит. На Ближнем Востоке, Европе или Северной Америке. Серьезно, вы слышали хоть раз от этих людей хоть слово в защиту прав тех же израильтян? И вообще, уже почти 20 лет в Газе нет ни одного израильтянина. От кого ее надо освобождать?
О международном праве и резолюции ООН № 181 от 29 ноября 1947 года удалось поговорить? Или не нашлось того, кто бы спросил: " что с лицом?"
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Alex Nobilius
Ответ Евгений Шазиев
О международном праве и резолюции ООН № 181 от 29 ноября 1947 года удалось поговорить? Или не нашлось того, кто бы спросил: " что с лицом?"
После войны 1948го года, которую начали несколько арабских стран, кстати наплевав на ту самую резолюцию о которой Вы пишите, Газа попала под правление Египта, Иерусалим и Западный Берег под управление Иордании. От кого эти территории надо было освобождать? Почему арабские страны не заботились о независимости палестинцев? Первые кто предоставил палестинцам хоть какие то права на землю где они живут, стал именно Израиль по соглашениям Осло, а Газу так просто отдали в полное их распоряжение. Они что, начали что то создавать? Да нет. Начали проедать несколько миллиардов помощи и строить ракеты вместо водопроводов. Помощь Газе в год больше, чем вся доходная часть бюджета Молдовы например. Там работает целая страна с таким же населением. Газа получает эти деньги просто так. Могли бы жить как в Европе ничего не делая. Что они делают? Половину денег сразу воруют. Еще 40% тратят на войну и пропаганду. А население нищенствует на оставшееся. Что и кого вы защищаете? Воров и убийц которых как прокаженных держат сами арабские страны как это делали Египет и Иордания? Так действительно, что с лицом?
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tolobas
Хваленая западная демократия в деле. Если ты думаешь и говоришь, не так как надо, то ты должен молчать
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GenBardak
Ответ Злобный Конь
Израиль сказал что будет стирать ХАМАС. Ликвидировать. Там не было ни слова негатива по отношению к Палестине и к их руководителю Аббасу.
Осталось только понять причём тут несколько тысяч гражданских, проживающих в Секторе Газа.
+6
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Антон Романов
Автор назвал Газу территорией Израиля... Тебя арабы еще не линчевали за это?
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Arty Novikoff
Ответ Мадина Уйгурова
сколько ещё детей собираетесь убить?
Этот вопрос задайте Хамасу. Судя по всему, вы им симпатизируете.
Я просто комментатор в интернетах, который ужаснулся тому, что они наделали.
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vazil
Тупо страны забыли что такое дипломатия.
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Бодратустра
Ответ Мадина Уйгурова
у вас, любителей Израиля и Украины я заметила какой-то заклин на изнасилованиях. какие-то порно армии, которые только и делают, что насилуют. при этом никаких документальных подтверждений этому нет.
А как вы себе представляете документальные доказательства? Видеоотчёт залить на порнхаб?
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Замкнул В-Пустые
Ответ R/Kir
И это капля в море.., кто за Палестину!! Лично я за Сектор Газа, т.к. вырос на их песнях!))
тонко
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