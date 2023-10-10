Пеле, Кейн, Это’О и Тихонов – кто из известных полевых спасал ворота до Жиру?

Оливье Жиру после удаления Майка Меньяна в матче с «Дженоа» встал в ворота и даже отметился сэйвом: вышел на на перехват и в борьбе зафиксировал мяч.

А кто еще из известных полевых засветился в воротах?

Ян Коллер, «Боруссия»

На 67-й минуте матча между «Баварией» и «Боруссией» в 2002-м с поля удалили голкипера дортмундцев Йенса Леманна за оскорбление судьи. Вместо на него в ворота встал двухметровый Ян Коллер, который в оставшееся время не пропустил ни гола. «Дортмунд», правда, все равно проиграл 1:2, но Коллер ни разу не пропустил.

Для самого Коллера это не чужая позиция – он начинал в футболе как раз голкипером, но скоро поменял профиль. «Это продлилось полгода, когда я играл в «Страконице», но мне не понравилось», – вспоминал позже сам игрок. Уже во взрослом футболе Ян дебютировал в нападении, где и сделал карьеру.

Впрочем, в матче с «Баварией» Коллер вспомнил те времена и спас команду уже на новой позиции. По итогам тура Kicker включил Яна в символическую сборную Бундеслиги на место вратаря.

Рио Фердинанд, «Манчестер Юнайтед»

Рио Фердинанд в матче четвертьфинала Кубка Англии между «МЮ» и «Портсмутом» в 2008-м занял место удаленного за снос Милана Бароша Томаша Кушчака. Причем начинал матч вообще Эдвин ван дер Сар – из-за травмы его в перерыве заменил как раз поляк. Больше вратарей в заявке не оставалось, пришлось ставить полевого – выбор пал на защитника.

Перед ударом к Фердинанду подошли Неманя Видич с Криштиану Роналду и перекинулись с ним несколькими словами. Фердинанд угадал направление удара, но не смог отразить пенальти Салли Мунтари. Этот мяч остался единственным во встрече.

«МЮ» проиграл и вылетел из Кубка, а «Портсмут» выиграл турнир, победив в финале «Кардифф» благодаря голу Нванкво Кану.

Младен Петрич, «Базель»

В ноябре 2006-го «Базель» скатал 2:2 с «Нанси», дважды отыгравшись. На 90-й минуте вратарь Франко Костанцо снес Исьяра Диа и получил прямую красную карточку. Швейцарская команда к тому моменту осталась без замен, в ворота встал нападающий Младен Петрич.

И хорват спас «Базель» – вытащил пенальти от Микеаля Кретьена и сохранил ничью для своей команды. Правда, на расклады в турнирной таблице это особо не повлияло: «Базель» финишировал четвертым, а «Нанси» вышел из группы со второго места.

Джон Терри, «Челси»

В 2006-м «Челси» играл с «Редингом» и уже на первой минуте остался без вратаря: Стивен Хант протаранил коленом голову Петра Чеха – именно после того матча чех стал носить свой легендарный шлем. Вместо Чеха выскочил запасной Карло Кудичини. За несколько минут до конца травму получил и он, и в ворота встал Джон Терри.

Защитник успел отразить свободный удар, а «Челси» выиграл 1:0. После матча Терри почти не говорил об успешном дебюте в другой роли: «Мы очень беспокоимся. Они [оба вратаря] выбыли с сотрясениями мозга, но мы надеемся, что с ними все будет в порядке».

Джон О’Ши, «Манчестер Юнайтед»

Еще один матч «МЮ» с защитником в воротах. В концовке матча с «Тоттенхэмом» в феврале 2007-го манчестерцы вели 4:0, но из-за травмы лишились Эдвина ван дер Сара. Замен не оставалось, и в ворота пришлось встать защитнику Джону О’Ши – тот в оставшееся время уверенно снял навес и нейтрализовал один выход один-на-один.

Свой перформанс О’Ши посвятил травмированному Ван дер Сару и пошутил после матча, что нидерландец теперь должен ему половину бонуса за сухую игру.

Правда, самому защитнику на новой позиции не понравилось: «Хороший опыт, но не думаю, что смог бы стать вратарем. Однако это даст мне преимущество как тренеру – а еще я могу говорить, что у меня 100% сухих матчей в АПЛ – немногие могут таким похвастаться»

Харри Кейн, «Тоттенхэм»

В 2014 году в ворота «Тоттенхэма» в матче ЛЕ против греческого «Астераса» из-за красной Уго Льориса на 87-й минуте встал Харри Кейн. Нападающий к тому времени забил сопернику трижды – из-за отсутствия замен вызвался помочь и на другой стороне поля. В концовке Харри пропустил со штрафного, но лондонцы выиграли 5:1.

«Это был замечательный вечер до тех пор, пока меня не поставили в ворота», – сказал Кейн после матча.

Андрей Тихонов, «Спартак»

В 1996-м в матче Кубка УЕФА между «Спартаком» и «Силькеборгом» Руслан Нигматуллин сыграл руками за пределами штрафной и получил красную карточку – в ворота встал Андрей Тихонов, который до этого отгрузил два мяча.

После розыгрыша «Силькеборгом» штрафного Тихонов вытащил опасный удар низом и намертво забрал мяч, а «Спартак» выиграл 3:2.

Нигматуллин позже вспоминал, почему в ворота встал именно Тихонов: «Он тогда феерил – лучший год в его карьере. Тихонов был явным лидером и на поле, и вне поля. Другая кандидатура даже не рассматривалась. Он сразу выхватил у меня перчатки и майку».

Денис Глушаков, сборная России

В ноябре 2017 года сборные России и Испании встретились в товарищеском матче в Санкт-Петербурге и скатали безумные 3:3 с травмой вратаря в концовке. Нападающий испанцев Родриго влетел коленом в Андрея Лунева – вместо него встал Денис Глушаков. Полузащитник не пропустил и помог России сохранить ничью.

После игры Денис называл себя легендарным вратарем без пропущенных мячей и объяснял: отправился в ворота, потому что устал бегать. А еще чудесно чувствовал себя во вратарских перчатках: «Дал бы испанцам пробить по воротам, они не смогли этого сделать. Я был готов».

Кайл Уокер, «Манчестер Сити»

Матч против «Аталанты» в групповом этапе ЛЧ защитник Кайл Уокер заканчивал в воротах. В перерыве Эдерсона заменили из-за повреждения, а вышедший на поле Клаудио Браво на 81-й минуте получил красную карточку за фол на Йосипе Иличиче за пределами штрафной.

В заявке «Сити» больше не было номинальных вратарей, поэтому вместо Рияда Мареза в игру вступил Уокер, надевший вратарский свитер – да, защитника выпустили специально! В оставшееся время англичанин не пропустил и отметился несколькими сэйвами, в том числе справился с ударом со штрафного.

Уокер не был случайным выбором: защитник любит стоять в воротах и иногда даже присоединяется к вратарям команды на тренировках. Когда Пеп думал, кто заменит Клаудио Браво из полевых, тренер вратарей сказал Гвардиоле, что Кайл – неплохой вариант. Не прогадал.

Фил Джагелка, «Шеффилд Юнайтед»

В заявке на матч с «Арсеналом» в конце 2006-го у «Шеффилд Юнайтед» не было запасного вратаря, и когда на 60-й минуте Пэдди Кенни получил травму, в ворота встал защитник Фил Джагелка. В итоге «Шеффилд» сенсационно победил 1:0, а Джагелка отстоял на ноль.

Тренер той команды Нил Уорнок несколько раз рассчитывал на Джагелку как на потенциального дополнительного вратаря и насыщал заявки игроками других позиций, в это же время рассчитывая на то, что Фил подстрахует и займет место в воротах. Однажды так действительно произошло – защитник не подвел.

Самюэль Это’О, «Мальорка»

В 2003 году, когда Самюэль Это’О еще играл за «Мальорку», ему пришлось встать в ворота после удаления голкипера Лео Франко за фол в штрафной против игрока «Атлетика». К тому времени балеарцы летели 0:3 без особых шансов на возвращение.

Пенальти Это’О отразить не удалось, закончили 4:0 в пользу «Атлетика» – хозяева отметились дублями Исмаэля Урсайса и Хосебы Этчеберрии.

Мамаду Сако, «ПСЖ»

Защитник Мамаду Сако получил опыт игры в воротах в мае 2013-го, когда Ронана ле Крома удалили в концовке матча с «Лорьяном» при счете 3:0. Причем сам Ле Кром появился на поле лишь на 61-й минуте – заменил Альфонса Ареоля; основной Сальваторе Сиригу в заявку не вошел.

За нарушение Ронану ле Крому выдали прямую красную, а других вратарей не оставалось. Сако вышел прямо перед пенальти – забрал амуницию у коллеги. Правда, сделать сэйв не получилось: Арно Ле Лан размочил счет и забил единственный гол «Лорьяна» в матче.

Родриго Паласио, «Интер»

В конце 2012-го «Интер» в 1/8 финала Кубка Италии обыграл «Верону». Случилось это во многом благодаря Родриго Паласио – на 80-й минуте он встал в ворота вместо травмированного Луки Кастеллацци и сделал два сэйва.

Изначально заменить Кастеллацци хотел Кристиан Киву, но главный тренер Андреа Страмаччони предложил сделать это Рики Альваресу или самому Паласио. Интересный выбор: рост Альвареса под 190 см, Паласио – 175. «Мы вели 2:0, так что нам было комфортно, но важно, что мы тогда выиграли. Я пару раз выходил в воротах во время игр с друзьями в молодости, но, к счастью, сейчас это нужно было лишь на 15 минут», – вспоминал бывший нападающий «Интера».

Пеле, «Сантос»

Однажды в матче Кубка Бразилии вратарь «Сантоса» Жилмар крикнул что-то обидное своим защитникам – судья посчитал, что это было сказано в его адрес, и удалил вратаря. В ворота встал Пеле и не пропустил до конца игры ни одного мяча.

Впрочем, для бразильца это норма: Пеле оставался после тренировок, чтобы отточить игру в воротах, и обсуждал принципы игры на этой позиции с коллегами. Бывшие одноклубники рассказывали, что в «Сантос» не включал в заявку второго вратаря, потому что заменить основного мог как раз Пеле – за всю карьеру такое случилось аж четыре раза.

Во время туров по миру спонсоры часто просили Пеле провести один тайм в нападении, второй – в воротах. А бывший коллега по «Сантосу» Лала говорил: если бы бразилец сменил позицию, то стал бы основным вратарем сборной Бразилии: «Он потрясающе играл в воротах, невероятно. Это не преувеличение, все базовые вещи он выполнял идеально».

Ответный полуфинал Кубка Бразилии-1964 стал одним из матчей, в котором Пеле как раз занял место в воротах. Бразилец оформил хет-трик, а на 84-й минуте заменил удаленного Жилмара – на следующий день Gazeta Esportiva вышла с говорящим заголовком: «Пеле, суперзвезда с мячом в ногах и в руках».

Михаэль Тарнат, «Бавария»

В матче против «Айнтрахта» в сезоне-1999/2000 защитник «Баварии» Самуэль Куффур травмировал Оливера Кана, а уже через восемь минут кресты порвал второй вратарь мюнхенцев Бернд Дреер – тогда в ворота вышел полузащитник Михаэль Тарнат.

К этому моменту «Айнтрахт» вел 1:0, но угрожал воротам Тарната крайне редко – «Бавария» отыгралась (2:1). Тарнат до сих пор хранит перчатки с того матча: бывший футболист рассказывал, что повесил их на стену вместе с футболками, которые выменял у других футболистов.

Фелипе Мело, «Галатасарай»

На последней минуте матча чемпионата Турции между «Элазигспором» и «Галатасараем» в 2012-м вратаря Фернандо Муслеру удалили за фол в штрафной. В ворота встал Фелипе Мело, который спас победу для «Галатасарая», потащив пенальти.

«Галатасарай» удержал важные 1:0, а Мело даже получил карточку вратаря в футбольном симуляторе FIFA – заслужил.

Фото: Martin Rose/Bongarts, Claudio Villa, Shaun Botterill, Shaun Botterill, Clive Rose, Phil Cole, Ben Radford, Richard Heathcote; ZUMAPRESS.com, www.imago-images.de, Keystone Press Agency/Global Look Press; РИА Новости/Владимир Астапкович