«Барса» пропустила на 17-й секунде. А потом героически спаслась – с очередным рекордом Ямаля

Шли на камбэк, но гол отменили.

«Барселона» сыграла вничью с «Гранадой» – 2:2.

Каталонцы остались на третьем месте Ла Лиги перед паузой на игры сборных.

Команда Хави пропустила уже на 17-й секунде

Нет, мы не ошиблись – секунде. Разберем покадрово.

Ферран Торрес развел с центра. Мяч дошел до Кристенсена – датчанин отпасовал Гави. Испанца тут же накрыли три игрока «Гранады».

Еще секунда – и Лукас Бойе выводит на удар вингера Брайана Сарагосу.

И вот уже мощный удар прямо в дальний угол. Без шансов.

Это самый ранний гол Ла Лиги с 14 апреля 2019 года – тогда Хуанми из «Сосьедада» забил «Эйбару» уже через 12 секунд после свистка. А вот «Барса» так рано в 21-м веке еще не пропускала – в 2011-м в класико Карим Бензема огорчил каталонцев лишь на 21-й секунде.

Меньше чем через полчаса «Гранада» закатила второй – и снова Сарагоса. Он резво перегнал Жюля Кунде и молниеносно вошел в штрафную.

А потом на замахе уложил и Кунде, и Тер Стегена. Эффектно!

Кстати, Кунде на 39-й минуте пришлось заменить, но не из-за Сарагосы. Просто Жюль травмировал колено, неудачно столкнувшись с Гави.

Очередной рекорд Ямаля – самый молодой гол Ла Лиги

Перед перерывом Ламин Ямаль отыграл один мяч – и это знаковый гол. Теперь вундеркинд «Барсы» – самый молодой автор гола в истории Ла Лиги.

Ему всего 16 лет и 87 дней!

Позади Фабрис Олинга – тот забивал за «Малагу» в возрасте 16 лет и 98 дней. Кстати, сейчас Олинга играет за румынский «Ботошани».

Весь второй тайм «Барса» сидела у штрафной «Гранады», но пробить кипера Андре Феррейра никак не могла. Пока у хозяев не вышел Хесус Вальехо: сначала экс-защитник «Реала» упал после легкого толчка Жоау Феликса и поломал свою же оборону.

Серджи Роберто затолкал мяч.

В добавленное время «Барса» могла организовать камбэк, но арбитр Сесар Сото Градо отменил гол Жоау Феликса из-за офсайда у Феррана Торреса.

И снова чуть не накосячил Вальехо.

2:2.

«Барса» все еще не проигрывает

● Команда Хави могла выходить на второе место, перешагнув «Жирону». Не срослось.

● «Барселона» до сих пор не проигрывала в этом сезоне – еще из команд топ-лиг чистыми остаются «Арсенал», «Тоттенхэм», «Байер», и «Ницца». «Бавария» и «Боруссия» Д не проигрывали в чемпионате Германии, но сливали в Суперкубке и ЛЧ соответственно.

● Вторая подряд ничья «Барсы» со счетом 2:2 – в конце сентября так же закончили с «Мальоркой».

Хави недоволен: «Мы заслужили победу, но в итоге взяли 1 очко. Этого недостаточно. Мы полностью доминировали в игре, владели мячом, создавали моменты. Нельзя выходить на поле и пропускать через 20 секунд. Нам пришлось дать отпор, команда игра хорошо. Дело в том, что этого недостаточно».

А еще Хави не оценил судейство

Все из-за отмененного третьего гола.

«Сегодня мы снова увидели странное судейское решение. Похоже, что Ферран вмешался в игру, но никто не знает, кому он помешал. Кому он помешал? Мне неясно, – считает тренер. – Я думаю, что Торрес не вмешивался в игру, мяч прошел в 2 метрах от него. Прыгает Ферран или нет, мяч летит в одно и то же место».

Фото: Gettyimages.ru/Fran Santiago