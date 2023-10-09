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«Барса» пропустила на 17-й секунде. А потом героически спаслась – с очередным рекордом Ямаля

Брайан Сарагоса Брайан Сарагоса
Барселона Барселона
Гранада Гранада
Серджи Роберто Серджи Роберто
Ла Лига Ла Лига
Гави Гави
Жюль Кунде Жюль Кунде
Ламин Ямаль Ламин Ямаль
Хесус Вальехо Хесус Вальехо
Футбол Футбол

Шли на камбэк, но гол отменили.

«Барселона» сыграла вничью с «Гранадой» – 2:2.

Каталонцы остались на третьем месте Ла Лиги перед паузой на игры сборных.

Команда Хави пропустила уже на 17-й секунде

Нет, мы не ошиблись – секунде. Разберем покадрово.

Ферран Торрес развел с центра. Мяч дошел до Кристенсена – датчанин отпасовал Гави. Испанца тут же накрыли три игрока «Гранады».

Еще секунда – и Лукас Бойе выводит на удар вингера Брайана Сарагосу.

И вот уже мощный удар прямо в дальний угол. Без шансов.

Это самый ранний гол Ла Лиги с 14 апреля 2019 года – тогда Хуанми из «Сосьедада» забил «Эйбару» уже через 12 секунд после свистка. А вот «Барса» так рано в 21-м веке еще не пропускала – в 2011-м в класико Карим Бензема огорчил каталонцев лишь на 21-й секунде.

Меньше чем через полчаса «Гранада» закатила второй – и снова Сарагоса. Он резво перегнал Жюля Кунде и молниеносно вошел в штрафную.

А потом на замахе уложил и Кунде, и Тер Стегена. Эффектно!

Кстати, Кунде на 39-й минуте пришлось заменить, но не из-за Сарагосы. Просто Жюль травмировал колено, неудачно столкнувшись с Гави.

Очередной рекорд Ямаля – самый молодой гол Ла Лиги

Перед перерывом Ламин Ямаль отыграл один мяч – и это знаковый гол. Теперь вундеркинд «Барсы» – самый молодой автор гола в истории Ла Лиги.

Ему всего 16 лет и 87 дней!

Позади Фабрис Олинга – тот забивал за «Малагу» в возрасте 16 лет и 98 дней. Кстати, сейчас Олинга играет за румынский «Ботошани».

Весь второй тайм «Барса» сидела у штрафной «Гранады», но пробить кипера Андре Феррейра никак не могла. Пока у хозяев не вышел Хесус Вальехо: сначала экс-защитник «Реала» упал после легкого толчка Жоау Феликса и поломал свою же оборону.

Серджи Роберто затолкал мяч.

В добавленное время «Барса» могла организовать камбэк, но арбитр Сесар Сото Градо отменил гол Жоау Феликса из-за офсайда у Феррана Торреса.

И снова чуть не накосячил Вальехо.

2:2.

«Барса» все еще не проигрывает

● Команда Хави могла выходить на второе место, перешагнув «Жирону». Не срослось.

● «Барселона» до сих пор не проигрывала в этом сезоне – еще из команд топ-лиг чистыми остаются «Арсенал», «Тоттенхэм», «Байер», и «Ницца». «Бавария» и «Боруссия» Д не проигрывали в чемпионате Германии, но сливали в Суперкубке и ЛЧ соответственно.

● Вторая подряд ничья «Барсы» со счетом 2:2 – в конце сентября так же закончили с «Мальоркой».

Хави недоволен: «Мы заслужили победу, но в итоге взяли 1 очко. Этого недостаточно. Мы полностью доминировали в игре, владели мячом, создавали моменты. Нельзя выходить на поле и пропускать через 20 секунд. Нам пришлось дать отпор, команда игра хорошо. Дело в том, что этого недостаточно».

А еще Хави не оценил судейство

Все из-за отмененного третьего гола. 

«Сегодня мы снова увидели странное судейское решение. Похоже, что Ферран вмешался в игру, но никто не знает, кому он помешал. Кому он помешал? Мне неясно, – считает тренер. – Я думаю, что Торрес не вмешивался в игру, мяч прошел в 2 метрах от него. Прыгает Ферран или нет, мяч летит в одно и то же место».

Гранада – Барселона 2:2 (2:1, 0:1)
Дата проведения
8 октября, 22.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Сарагоса, 2:0 – 29 Сарагоса, 2:1 – 45 Ямаль, 2:2 – 85 Серджи Роберто.
ГранадаАндре Феррейра, Рикард Санчес (Вальехо, 84), Микель, Нева, Рубио, Альваро Фернандес (Торренте, 59), Сарагоса, Гумбау, Вильяр (Петрович, 59), Узуни (Пуэртас, 58), Бойе (Кальехон, 74).
Барселонатер Стеген, Жоау Канселу, Кристенсен, Кунде (Араухо, 44), Бальде, Гюндоган, Гави, Лопес (Серджи Роберто, 61), Жоау Феликс, Ферран Торрес, Ямаль (Ромеу, 76).
Предупреждения:
Сарагоса (66), Рубио (68), Вальехо (86), Жоау Канселу (90), Нева (90).

Фото: Gettyimages.ru/Fran Santiago

3 комментария

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Bazilic
Позор судьям!
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Bazilic
Когда происходит футбольное убийство, разговоры об игре отходят на второй план
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arspurs9
Опять бенефис Гави)
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