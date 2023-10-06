Брат против брата, рекорд Лукаку и спасение 41-летнего Рейны. Огонь в ЛЕ и ЛК

Лига чемпионов привычно откатала обязательную программу во вторник и среду, а в четверг пришло время сразу двух еврокубков. Лига Европы и Лига конференций снова порадовали сюжетами.

Что случилось в Лиге Европы?

Братья Мак Аллистеры сыграли друг против друга на «Энфилде»

В Ливерпуле брат вышел против брата – Кевин Мак Аллистер с бельгийским «Юнионом» приехал в гости к Алексису Мак Аллистеру. Перед матчем аргентинцы попили мате и поулыбались на камеру.

Кевин вышел в защите, Алексис появился на поле после перерыва. Почти тайм братья отбегали друг против друга.

Но главным героем матча стал Райан Гравенберх: голландец был хорош и заслуженно забил первый гол за «Ливерпуль». В самой концовке Диогу Жота добавил второй – победа 2:0. В выходные команду Клоппа ждет встреча со старшим братом уже всего «Юниона» – в АПЛ сыграют против «Брайтона» (у него с «Юнионом» один владелец).

«Брайтон» снова много забил и пропустил – но оформил камбэк в Марселе

«Марсель» после 3:3 в Амстердаме принимал «Брайтон», внезапно уступивший 2:3 АЕК. Казалось, англичане не преуспеют и во Франции – к середине первого тайма влетели два гола от Мбемба и Верету, причем подряд за две минуты.

Парни Дженнаро Гаттузо не удержали преимущество – сначала после перерыва забил Гросс, а на 88-й минуте пенальти реализовал Жоао Педро. Семь добавленных минут расклад не изменили – 2:2. В параллельном матче – ничья между АЕК и «Аяксом» (1:1), так что и в таблице команды пока жмутся друг к другу: неожиданный лидер АЕК с четырьмя очками, по два у «Марселя» и «Аякса», а у «Брайтона» одно.

Включать матчи «Брайтона» – верное решение, с этой командой всегда весело. В десяти играх сезона разница мячей 23:20 – голы гарантированы всегда. Из клубов АПЛ не менее 20 забитых и пропущенных за такой отрезок последний раз было у «Ньюкасла» еще в прошлом веке (сезон-1999/00).

Как дела у наших: Кокорин и Оздоев сыграли, у Лунева – второй сухарь

Команды наших полевых – Кокорина, Оздоева и Миранчука – синхронно победили по 2:1.

● «Арис» обыграл «Рейнджерс». Кокорина выпустили на 67-й минуте вместо автора двух голевых передач Бенгтссона. Сразу после этого кипрская команда пропустила, а Александр не реализовал хороший момент.

● Миранчук просидел в запасе весь матч «Аталанты» в Лиссабоне, справились и без него. В этом сезоне у Алексея только 56 минут во всех турнирах после трех выходов на замену. Печально.

● ПАОК с Оздоевым в старте в Лиге конференций обыграл «Айнтрахт». Тут полузащитника сборной России заменили как раз перед тем, как немцы сравняли счет. Но ПАОК забил второй в добавленное ко второму тайму время.

● Никита Хайкин с «Буде-Глимтом» пропустил гол от «Брюгге» и проиграл 0:1 в Лиге конференций. А Андрей Лунев с «Карабахом» в Швеции обыграл «Хэкен» 1:0 – у бывшего вратаря «Зенита» и «Байера» второй сухой матч за два тура.

Удивительный рекорд Лукаку – забил в 13-м матче ЛЕ подряд

«Рома» вынесла дома «Серветт» – 4:0: Лукаку открыл счет, а во втором тайме забили Пеллегрини и Белотти (дважды). Но все внимание к бельгийцу – у него 13 подряд матчей в ЛЕ с забитыми мячами, это рекорд турнира. Причем серия началась в «Эвертоне», продолжилась в «Интере» и до сих пор идет в «Роме».

В параллельном матче этой группы «Славия» забила «Шерифу» шесть мячей, пробив в створ ворот восемь раз. Для «Шерифа» уже в первую десятиминутку все складывалось туго – 0:2, в итоге в каждом из таймов влетело по три мяча. «Шериф» за свои 150+ матчей в еврокубках ни разу не пропускал даже пять голов – а тут 0:6.

«Шериф» и «Серветт» без очков, а у «Ромы» и «Славии» уже по шесть.

У «Вест Хэма» – рекордная беспроигрышная серия в еврокубках среди английских клубов

Что? Да! Лондонцы не без проблем обыграли «Фрайбург» в гостях со счетом 2:1 – спасибо голам Пакеты и Агерда. Теперь у «Вест Хэма» 17 матчей подряд в еврокубках без поражений. Такой беспроигрышной серией не могут похвастаться ни «Ливерпуль», ни «Сити», ни «Юнайтед».

Впрочем, у «МЮ» есть рекордная серия без поражений в ЛЧ – 25 игр между 2007-м и 2009-м, но между победой в 2008-м и финалом в 2009-м случилось поражение в Суперкубке УЕФА от «Зенита». Да, из-за этого беспроигрышная серия именно в еврокубках обнулилась.

Вот так вот: Дэвид Мойес бьет рекорды!

Спасение дня: 41-летний Рейна потащил пенальти на 90-й минуте

«Вильярреал» обыграл дома «Ренн» 1:0. 38-летний Манданда пропустил от Серлота, а французы никак не могли забить 41-летнему Рейне.

Кульминация матча – пенальти в добавленное время. Пепе Рейна потащил как в лучшие годы.

Только вдумайтесь: испанский вратарь 16 лет назад отбивал пенальти от Роббена и Жереми Нжитапа – и выводил «Ливерпуль» в финал ЛЧ.

Коротко о том, что еще произошло в Лиге Европы:

● «Байер» с Хаби Алонсо не сбавляет! Против «Мольде» в гостях быстро забили два – отличились Фримпонг и Телла – а потом в конце расслабились и пропустили один. Немецкий клуб лидирует в своей группе (но у «Карабаха» тоже 6 очков).

● Еще один камбэк оформила сербская «Бачка-Топола». После часа игры проигрывали «Олимпиакосу» 0:2, а потом собрались и ответили своими двумя голами – сравняли в самой концовке очень красивым ударом.

● Крушение «Аякса» продолжается – команда уже 6 матчей без побед. Против АЕК быстро повели, но во втором тайме пропустили от Домагоя Виды – вот так вот хорватский защитник напомнил о себе. Амстердамская команда без побед после двух туров ЛЕ.

● Как же прекрасен Иско! Испанский полузащитник у Пеллегрини переживает вторую молодость. Отлично начал сезон, а теперь еще и забил победный гол для «Бетиса» в ворота пражской «Спарты».

Что случилось в Лиге конференций?

7:1 – главный разгром дня

«Лудогорец» в первом туре разгромил трнавский «Спартак» 4:0 и еще не знал, что ждет его в гостях у «Нордшелланда». А там был обмен забитыми пенальти к девятой минуте, ошибка вратаря, подарившего мяч сопернику в своей вратарской, а к 33-й минуте – уже 1:4. Датчане напихали еще три после перерыва и вынесли болгарский клуб 7:1.

Повторение рекорда: в ЛЕ 7 голов за матч забивали только «Фейеноорд» («Шахтеру») и «Лион» (в ворота «АЗ»). А «Лудогорец» еще никогда столько не пропускал в еврокубках, но клуб умеет веселиться: в одной и той же группе побил 5:1 ЦСКА и сгорел 0:6 от «Эспаньола».

«Фенербахче» выиграл 2:1 у «Спартака» – между прочим, у стамбульского клуба 15-я победа в 15 матчах сезона – и возглавил группу с шестью очками, а словаков оставил на последнем месте с нулем. У датчан и болгар – по три балла.

Зайнутдинов вышел в конце матча «Бешикташа» и увидел три гола в ворота его команды

«Бешикташ» принимал «Лугано» – и все шло хорошо: 2:0 с дублем Абубакара (его в конце заменил Зайнутдинов) к часу игры.

Следующие полчаса – ужас: сначала удаление, а в последние десять минут аж три пропущенных гола, причем победный для «Лугано» – автогол Эрика Байи. В итоге – 2:3.

«Лугано» и «Брюгге» (он победил 1:0 «Буде-Глимт») угнали вперед с четырьмя очками, у турок и норвежцев осталось по одному.

Первое очко фарерских клубов в еврокубках: герои из «Клаксвика» сдержали «Лилль»

Оставивший Черчесова без работы «Клаксвик» с Фарерских островов впервые сыграл дома в основной сетке еврокубков. Не совсем на живописном родном стадионе – приехали в Торсхавн на главную арену страны. Но результат достойный – ничья с «Лиллем».

За 90 минут не пропустили от Юсуфа Языджи, но и не пробили Вито Манноне (помните такого вратаря «Арсенала»?) – счет 0:0. А ведь перед матчем тренер «Клаксвика» оценивал перспективы вот так:

«В квалификации я оценивал наши шансы в любом матче как «10 на 90». Против «Лилля» они скорее «5 на 95». У них отличный состав и много сильных островов. Но я взбудоражен! Исторический матч!»

Действительно исторический! Первое очко фарерских клубов в Европе.

Коротко о том, что еще произошло в Лиге конференций:

● Самый красивый гол, который не был забит в четверг вечером, на счету Дзаньоло. Полузащитник «Астон Виллы» идеально подстроился под сложный мяч и пробил через себя ножницами. Даже немного жаль, что вратарь потащил.

«Астон Вилла» только на 90-й минуте дожала боснийский «Зриньски».

● «Ференцварош» без Черчесова (зато с Деяном Станковичем) в гостях упустил победу над «Фиорентиной». Венгры долго вели 2:0, но потом пропустили два. Второй – на 93-й минуте от Иконе.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt / Staff; Virginie Lefour/Keystone Press Agency, Alfredo Falcone/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/Svein Ove Ekornesvag/NTB via AP, Liselotte Sabroe/Associated Press, Jewel SAMAD / AFP, Gary Oakley/Sportimage/Cal Sport Media/AP; кадры трансляции «Матч ТВ»