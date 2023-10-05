«ПСЖ» разгромлен, «Сити» помучился, «Барсе» крупно повезло. Самое яркое из ЛЧ

«Лацио» снова вырвал на 95-й.

Второй день второго тура Лиги чемпионов: только главное.

«Барса» три раза очень рисковала потерять победу. Повезло не получить два пенальти

«Барса» продолжает удивлять доверием 16-летнему Ламину Ямалю. Главный талант каталонского поколения обновил очередной рекорд, теперь вышел в основе на матч Лиги чемпионов – стал самым молодым в истории. (И убежал с поля в туалет на 10 минут, пришлось менять из раздевалки).

В первом туре ЛЧ «Барселоне» было легко, буквально за 20 минут дома размазали «Антверпен», а вот на выезде в Порту шло намного сложнее.

Особенно когда Роберта Левандовского в первом тайме пришлось менять из-за травмы. Но вместо него вышел Ферран Торрес – и забил в добавленное к первому тайму время.

Минимум пару раз «Барса» рисковала упустить победу, когда «Порту» мог получать пенальти – обошлось.

Например, не увидели фола в этом эпизоде, где Жюль Кунде тянет соперника за футболку в своей штрафной.

А чуть позже английский судья Энтони Тейлор даже свистнул 11-метровый за игру рукой, но ВАР позвал его к экрану и показал: за пару секунд до, при обработке мяча, рукой себе помог Стивен Эуштакиу.

Эту игру плечом так трактовали судьи с помощью видео.

А Мехди Тареми даже шикарно забил через себя – но из «вне игры».

«Барселона» удержала победу, в концовке только схватила красную – Гави не сыграет в третьем туре.

«Шахтер» выиграл мегаматч: с 0:2 в гостях. Повезло, что Тоби запорол пенальти на 97-й!

Вечер начался с гола «Антверпена» на 3-й минуте, к 33-й бельгийцы уже вели 2:0, и это выглядело как заход на что-то крупное.

Но «Шахтер» все перевернул уже к 76-й минуте второго тайма. За полчаса успели забить три мяча, причем было все: затяжной пресс на чужую штрафную с первым голом Даниила Сикана, мяч со штрафного от Ярослава Ракицкого при помощи безалаберной подставки соперника и быстрая атака с молниеносной реакцией, когда «Антверпен» думал, что дадут пенальти, судья не свистнул, а «Шахтер» доиграл до конца и забил в пустые.

Форвард Сикан сделал дубль, хотя до этого в Лиге чемпионов запомнился отрицательными хайлайтами: когда запорол мегамомент в прошлом турнире и когда отдал голевую сопернику в первом туре пару недель назад.

Правда, все смотрелось бы не так эффектно, если бы на 7-й добавленной Тоби Айдервейрелд забил пенальти. Но бельгийский ветеран пробил мимо.

И камбэк остался в силе.

«Ньюкасл» вынес «ПСЖ»! Первая победа после 20 лет без ЛЧ

В группе, где любой матч – из центральных в туре, шоу на этот раз с участием «Ньюкасла». В первом туре у англичан с «Миланом» были нестыдные, но 0:0, а тут содержательный вынос «ПСЖ».

Гасили парижан планомерно:

17’ – Мигель Альмирон реализовал привоз Маркиньоса. После цепочки событий добил, когда Джиджи Доннарумма вытащил удар Александера Исака.

39’ – Дэн Берн добавил головой после очень долгой атаки с многочисленными попытками, Доннарумма тащил и тут, но последний удар выгребал уже из-за линии.

50’ – Шон Лонгстафф пробил Доннарумму в ближнем углу, голевая у главного поставщика ассистов Кирана Триппьера (счастливы многие игроки в Fantasy).

«ПСЖ» быстро ответил на третий мяч – ну и что? Большего всего равно не получилось, а в концовке «Ньюкасл» вернул разгром четвертым голом.

Внезапно – правда, Килиан?

Англичане теперь лидируют в группе смерти.

«Милан» и «Дортмунд» выглядят как нижний слой – те, кому бороться за Лигу Европы. Между собой сыграли 0:0, у миланцев ни одного гола за два тура, у «Боруссии» – первое очко, но грустное впечатление после первого матча все равно не выправили.

Камбэк «Атлетико»: с дублем Мораты после дискуссионных судейских решений. И голом Гризманна через себя

Мадридцы на 7-й минуте забили сами себе, а ближе к концу первого тайма, уже при 1:1, пропустили от «Фейеноорда» еще.

Но самое интересное – голы самого «Атлетико».

Первый мяч Альваро Мораты вызвал дискуссию из-за судейского решения засчитывать. Все из-за ключевого паса в атаке на Сауля – игрока, который из полевых явно ближе всех к воротам.

Если бы мяч просто пришел к нему, конечно, это был бы офсайд. Но вмешался защитник, он попытался прервать передачу в подкате – но получилось только переправить в центр Морате. Тонкость в том, что Сауль в эпизоде так и не поучаствовал, все происходило на расстоянии от него – поэтому его «вне игры» пассивный. А все, что происходило дальше, законно.

Не вполне законно то, каким пластичным оказался Антуан Гризманн. Он сориентировался в чужой штрафной и сложился под удар через себя – единственно возможный способ в той ситуации. Это не верх изящества, но все же чудеса пластики.

Победу вторым голом принес Мората, тут тоже любопытный момент паса. Тоже есть игрок, который ближе защитников к воротам – Гризманн.

Но разгадка та же: француз быстро устранился, правда, никому из соперников не помешал, а Мората замкнул и вырвал для «Атлетико» победу.

«Лацио» – главный по концовкам. Снова гол на 90+5!

Римляне полюбили пятую добавленную. В первом туре ничью с «Атлетико» спасал вратарь Иван Проведель, теперь забил полевой. Играли к тому моменту 1:1 с «Селтиком», киперу вперед бежать не понадобилось, справились Матео Гендузи с тем самым экс-барселонским Педро.

Правда, сценарий вел к походу Проведеля – до вмешательства ВАР.

На 81-й минуте «Селтик» сделал 2:1, очень ярко отпраздновал – настолько, что автор гола Луис Пальма получил желтую за сорванную футболку. Но видеопросмотр показал «вне игры», мяч отменили, а шотландцы потом упустили даже ничью.

Они последние в группе. «Лацио» и «Атлетико» после той Проведель-ничьей синхронно выиграли и обошли «Фейеноорд».

«Сити» снова трудно. Победу опять вырвал Альварес

В первом туре действующий обладатель страдал в первом тайме с «Црвеной Звездой», когда проигрывал при диком перевесе по статистике. Теперь – «Лейпцигу» – сами забили первыми и уходили на перерыв с 1:0.

А через три минуты после выхода позволили Лои Опенде сравнять, потом до самого конца никак не получалось взломать еще.

Спаситель в этом сезоне – не Эрлинг Холанд, а Хулиан Альварес. Чемпион мира вышел на 79-й и через пять минут уже забил победный. Оба матча ЛЧ «Сити» выиграл благодаря голам аргентинца.

У Пепа Гвардиолы сработали замены: Жереми Доку вышел на 72-й, через 12 минут отдал голевую на Альвареса, еще через восемь забил сам (с паса Хулиана) и довел до 3:1.

В протоколе уверенных, по сути – проблемных.

Еще один герой этой группы с 1+1 – форвард «Црвены Звезды» Осман Букари. Это он забивал «Сити», а теперь в первом тайме ассистировал на гол в ворота «Янг Бойз». И на 88-й минуте спас для сербов ничью – сделал 2:2.

Фото: East News/AP Photo/Matthias Schrader, ANDY BUCHANAN / AFP, MIGUEL RIOPA / AFP; IMAGO/Andy Sumner, Tom Goyvaerts/Keystone Press Agency, Miguel Pereira/Global Imagens/Global Look Press