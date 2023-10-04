Огненный камбэк «Атлетико»: Гризманн влупил через себя, гол Мораты (у него дубль) защитил ВАР
«Фейеноорд» пал.
«Атлетико» и «Фейеноорд» классно запустили второй вечер ЛЧ – 3:2 с шикарным камбэком Мадрида.
Вот как это было.
Спорный гол Мораты: пас в офсайд, но все чисто
Уже на 7-й минуте голландцы открыли счет, помог автогол Марио Эрмосо. Но команде Чоло хватило всего 5 минут, чтобы ответить. Вышло неоднозначно.
Родриго де Поль сместился в центр, покатил на ход Саулю. Он явно находился вне игры.
Но пас так и не дошел до адресата – помешал Матс Виффер.
Матс исполнил мощный подкат, а вот с отскоком не повезло – мяч улетел прямо к Морате.
Альваро не простил. Сначала арбитр Франсуа Летексье зафиксировал офсайд, но после просмотра ВАР изменил решение и засчитал мяч.
Разве все чисто? Да, из-за подката защитника
Экс-рефери Анатолий Синяев в телеграм-канале «Але, рэф!» считает, что все по правилам:
«Гол Мораты засчитан верно. Изначально пас шел игроку вне игры, но само по себе нахождение за линией офсайда – не нарушение. В единоборство с защитником он не вступал, находился далеко.
Если бы после такой игры защитника мяч пришел к тому, кто был в офсайде, следовало гол отменить. Мората же в офсайде не был – гол чистый. Ассистент ошибся, подняв флаг, а ВАР верно его исправил, пригласив рефери к монитору».
Гол Гризманна = 😍😍😍
Спорный эпизод не сломал «Фейеноорд». На 34-й минуте защитник Давид Ганцко почему-то остался совсем один в штрафной. Ян Облак потащил первый удар, но не справился с добиванием.
Но уйти на перерыв с преимуществом не вышло. Уже на последних секундах Самуэль Лино ворвался в штрафную, но его удар заблокировал Гернот Траунер. Мяч скакал прямо возле ворот, пока не нашел Антуана Гризманна.
Француз пробил через себя (нет уж и эффектно, но все же!).
Это 31-й гол Гризманна в ЛЧ! Позади Самуэль Это’О, Уэйн Руни и Кака – у легенд по 30.
Все решил второй гол Мораты. Это его третий дубль в сезоне
После такого «Атлетико» просто не мог проиграть. В начале второго тайма Маркос Льоренте закинул в штрафную, где нашелся Мората. Гризманн – в пассивном офсайде.
Это третий дубль Альваро в сезоне: до этого грузил в Ла Лиге мадридскому «Реалу» и «Райо Вальекано». У испанца 7 голов в 8 матчах, но Симеоне говорит, что ждет от Альваро не меньше 20-25 мячей за сезон. Удержит темп?
Хотя сейчас главное, что есть камбэк. Теперь у «Атлетико» 4 очка в двух матчах – впереди две подряд игры с «Селтиком».
Остросюжетный «Шахтер» в ЛЧ: 3:2 из 0:2 за тайм. Дубль Сикана, гол Ракицкого и промах Тоби с пенальти на 97-й!
- Дата проведения
- 4 октября, 19.45, «Метрополитано»
- Голы:
- 0:1 – 7, автогол Эрмосо, 1:1 – 12 Мората, 1:2 – 34 Ганцко, 2:2 – 45 Гризманн, 3:2 – 47 Мората.
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Атлетико –
Облак, Молина (Рикельме, 79), Аспиликуэта, Эрмосо, Витцель, Коке, Сауль, Де Поль (Льоренте, 46), Гризманн (Корреа, 79), Мората (Костис, 90), Лино (Галан, 62).
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Фейеноорд –
Велленройтер, Гертрюйда, Траунер (Ниукоп, 74), Ганцко, Хартман, Тимбер, Виффер (Лингр, 74), Зерруки (Джаханбахш, 78), Стенгс, Игор Пайшао, Уэда (Минте, 60).
- Предупреждения:
- Аспиликуэта (33), Сауль (41), Мората (45), Стенгс (53), Лино (56).
Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, Guillermo Martinez/AFLO/Global Look Press
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