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Огненный камбэк «Атлетико»: Гризманн влупил через себя, гол Мораты (у него дубль) защитил ВАР

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«Фейеноорд» пал.

«Атлетико» и «Фейеноорд» классно запустили второй вечер ЛЧ – 3:2 с шикарным камбэком Мадрида.

Вот как это было.

Спорный гол Мораты: пас в офсайд, но все чисто

Уже на 7-й минуте голландцы открыли счет, помог автогол Марио Эрмосо. Но команде Чоло хватило всего 5 минут, чтобы ответить. Вышло неоднозначно.

Родриго де Поль сместился в центр, покатил на ход Саулю. Он явно находился вне игры.

Но пас так и не дошел до адресата – помешал Матс Виффер.

Матс исполнил мощный подкат, а вот с отскоком не повезло – мяч улетел прямо к Морате.

Альваро не простил. Сначала арбитр Франсуа Летексье зафиксировал офсайд, но после просмотра ВАР изменил решение и засчитал мяч.

Разве все чисто? Да, из-за подката защитника

Экс-рефери Анатолий Синяев в телеграм-канале «Але, рэф!» считает, что все по правилам:

«Гол Мораты засчитан верно. Изначально пас шел игроку вне игры, но само по себе нахождение за линией офсайда – не нарушение. В единоборство с защитником он не вступал, находился далеко.

Если бы после такой игры защитника мяч пришел к тому, кто был в офсайде, следовало гол отменить. Мората же в офсайде не был – гол чистый. Ассистент ошибся, подняв флаг, а ВАР верно его исправил, пригласив рефери к монитору».

Гол Гризманна = 😍😍😍

Спорный эпизод не сломал «Фейеноорд». На 34-й минуте защитник Давид Ганцко почему-то остался совсем один в штрафной. Ян Облак потащил первый удар, но не справился с добиванием.

Но уйти на перерыв с преимуществом не вышло. Уже на последних секундах Самуэль Лино ворвался в штрафную, но его удар заблокировал Гернот Траунер. Мяч скакал прямо возле ворот, пока не нашел Антуана Гризманна.

Француз пробил через себя (нет уж и эффектно, но все же!). 

Это 31-й гол Гризманна в ЛЧ! Позади Самуэль Это’О, Уэйн Руни и Кака – у легенд по 30.

Все решил второй гол Мораты. Это его третий дубль в сезоне

После такого «Атлетико» просто не мог проиграть. В начале второго тайма Маркос Льоренте закинул в штрафную, где нашелся Мората. Гризманн – в пассивном офсайде.

Это третий дубль Альваро в сезоне: до этого грузил в Ла Лиге мадридскому «Реалу» и «Райо Вальекано». У испанца 7 голов в 8 матчах, но Симеоне говорит, что ждет от Альваро не меньше 20-25 мячей за сезон. Удержит темп?

Хотя сейчас главное, что есть камбэк. Теперь у «Атлетико» 4 очка в двух матчах – впереди две подряд игры с «Селтиком».

Остросюжетный «Шахтер» в ЛЧ: 3:2 из 0:2 за тайм. Дубль Сикана, гол Ракицкого и промах Тоби с пенальти на 97-й!

Атлетико Испания – Фейеноорд Нидерланды 3:2 (2:2, 1:0)
Дата проведения
4 октября, 19.45, «Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 7, автогол Эрмосо, 1:1 – 12 Мората, 1:2 – 34 Ганцко, 2:2 – 45 Гризманн, 3:2 – 47 Мората.
АтлетикоОблак, Молина (Рикельме, 79), Аспиликуэта, Эрмосо, Витцель, Коке, Сауль, Де Поль (Льоренте, 46), Гризманн (Корреа, 79), Мората (Костис, 90), Лино (Галан, 62).
ФейеноордВелленройтер, Гертрюйда, Траунер (Ниукоп, 74), Ганцко, Хартман, Тимбер, Виффер (Лингр, 74), Зерруки (Джаханбахш, 78), Стенгс, Игор Пайшао, Уэда (Минте, 60).
Предупреждения:
Аспиликуэта (33), Сауль (41), Мората (45), Стенгс (53), Лино (56).

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, Guillermo Martinez/AFLO/Global Look Press

4 комментария

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Direct free kick
Атлетико с победой!
+3
0
+3
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Эль Иберико
Огненный матч от обескровленного Атлетико, с победой!
+2
0
+2
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tnec
Гризманн красавчик. И с Реалом был одним из лучших
0
0
0
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