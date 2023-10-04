Огненный камбэк «Атлетико»: Гризманн влупил через себя, гол Мораты (у него дубль) защитил ВАР

«Фейеноорд» пал.

«Атлетико» и «Фейеноорд» классно запустили второй вечер ЛЧ – 3:2 с шикарным камбэком Мадрида.

Вот как это было.

Спорный гол Мораты: пас в офсайд, но все чисто

Уже на 7-й минуте голландцы открыли счет, помог автогол Марио Эрмосо. Но команде Чоло хватило всего 5 минут, чтобы ответить. Вышло неоднозначно.

Родриго де Поль сместился в центр, покатил на ход Саулю. Он явно находился вне игры.

Но пас так и не дошел до адресата – помешал Матс Виффер.

Матс исполнил мощный подкат, а вот с отскоком не повезло – мяч улетел прямо к Морате.

Альваро не простил. Сначала арбитр Франсуа Летексье зафиксировал офсайд, но после просмотра ВАР изменил решение и засчитал мяч.

Разве все чисто? Да, из-за подката защитника

Экс-рефери Анатолий Синяев в телеграм-канале «Але, рэф!» считает, что все по правилам:

«Гол Мораты засчитан верно. Изначально пас шел игроку вне игры, но само по себе нахождение за линией офсайда – не нарушение. В единоборство с защитником он не вступал, находился далеко.

Если бы после такой игры защитника мяч пришел к тому, кто был в офсайде, следовало гол отменить. Мората же в офсайде не был – гол чистый. Ассистент ошибся, подняв флаг, а ВАР верно его исправил, пригласив рефери к монитору».

Гол Гризманна = 😍😍😍

Спорный эпизод не сломал «Фейеноорд». На 34-й минуте защитник Давид Ганцко почему-то остался совсем один в штрафной. Ян Облак потащил первый удар, но не справился с добиванием.

Но уйти на перерыв с преимуществом не вышло. Уже на последних секундах Самуэль Лино ворвался в штрафную, но его удар заблокировал Гернот Траунер. Мяч скакал прямо возле ворот, пока не нашел Антуана Гризманна.

Француз пробил через себя (нет уж и эффектно, но все же!).

Это 31-й гол Гризманна в ЛЧ! Позади Самуэль Это’О, Уэйн Руни и Кака – у легенд по 30.

Все решил второй гол Мораты. Это его третий дубль в сезоне

После такого «Атлетико» просто не мог проиграть. В начале второго тайма Маркос Льоренте закинул в штрафную, где нашелся Мората. Гризманн – в пассивном офсайде.

Это третий дубль Альваро в сезоне: до этого грузил в Ла Лиге мадридскому «Реалу» и «Райо Вальекано». У испанца 7 голов в 8 матчах, но Симеоне говорит, что ждет от Альваро не меньше 20-25 мячей за сезон. Удержит темп?

Хотя сейчас главное, что есть камбэк. Теперь у «Атлетико» 4 очка в двух матчах – впереди две подряд игры с «Селтиком».

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, Guillermo Martinez/AFLO/Global Look Press