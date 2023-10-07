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В покушении на убийство обвиняют футболиста Ла Лиги. Он уже признал вину

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История Дарвина Мачиса.

Криминальные хроники из Испании: вингеру «Кадиса» Дарвину Мачису грозит 18 месяцев тюремного заключения за покушение на убийство.

Венесуэлец уже признал вину.

Что произошло?

Вечером 4 апреля 2021 года Мачис, который на тот момент выступал за «Гранаду», до полусмерти избил нового партнера бывшей жены. Прямо у нее на глазах.

У пары есть ребенок – 7-летняя дочь Миа. Они развелись незадолго до ее рождения в 2016-м.

Как сообщает Relevo, вингер вместе с еще тремя знакомыми поджидал пару возле одного из местных кафе. Когда они вышли на улицу, компания выскочила из машины и напала на мужчину. Вскоре на помощь пришел повар, вооруженный ножом. Его тоже избили.

По информации Mundo Deportivo, Дарвин орудовал стулом.

Пока компания Мачиса лезла в драку, их машина врезалась в другую. Забыли о ручном тормозе.

На следующий день Дарвин пропустил тренировку «Гранады» из-за травмы. Как оказалось, вывихнул плечо во время потасовки. Клуб объяснял отсутствие «семейными обстоятельствами».

Пострадавший подал в суд, Мачис пытался замять ситуацию деньгами. Прошлой зимой венесуэльца вызвали на допрос, на котором он отрицал факт нападения. Marca пишет, что в январе 2022-го сторона игрока предложила 100 тысяч евро в качестве компенсации и получила отказ. Дело затянулось.

Теперь прокуратура Гранады запрашивает тюремное заключение сроком на 18 месяцев для каждого из обвиняемых и 600 тысяч евро штрафа.

Кто такой Дарвин Мачис?

Мачису 30 лет, он вырос в системе «Минерос Гуаяна», на родине считался одним из главных талантов венесуэльского поколения. Но не оправдал ожиданий.

Дарвин – продукт империи семьи Джампаоло Поццо, которая владеет «Уотфордом» и «Удинезе», а до 2016-го контролировала еще и «Гранаду». Именно там Мачис запускал европейскую карьеру, в 2018-м венесуэльца перебросили в Италию. Там не задалось – транзитом через год в «Кадисе» Дарвин снова оказался в «Гранаде».

Летом 2022-го Мачиса наконец-то отпустили в мексиканский «Хуарес», но уже через полгода стороны разорвали контракт по обоюдному согласию. Причина – тот самый судебный процесс.

Сначала Дарвина приютили в «Вальядолиде», но из-за вылета из Ла Лиги команда Роналдо не тянула финансовые запросы игрока. Тогда подключился «Кадис», летом взявший Мачиса в аренду.

Фото: Joaquin Corchero/Global Look Press

16 комментариев

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Кирилл Голивец
Была бы отличная связка с Кокориным
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denis_denis
Ответ Кирилл Голивец
Была бы отличная связка с Кокориным
стулья которыми орудовали мачис с кокориным: где они сейчас?
+24
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Павел Александрович
Стул-главное оружие футболиста!
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VictorVallecano
У чувака ЗП 1,5 млн в год, а захотел откупиться 100к, лол.
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krokodilych
Блин...
Всё в строгом соответствии с афоризмом "можно вывезти девушку из деревни, но нельзя вывести деревню из девушки".
Известный футболист, играющий в топовом чемпионате. Денег до фига. Но при всем этом - гопота гопотой.
"Клим! Клим Чугункин! ©
+6
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Павел Александрович
Испанский Кокора!
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a2wai
Если Кокорин к моменту окончания отсидки этим джентльменом все еще будет играть на Кипре, то киприотам надо обязательно добирать и этого перца до комплекта. Будет топовая связка.
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Пётр Оскерко
Что-то со стульями не так.
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Павел Александрович
Вот им не живется....
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Евгений Шазиев
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Лицо такого бодрого отморозка)
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TJ tigra
почему так мало, 18 месяцев? это не случайная драка, готовились, напали втроем и тд. таких на несколько лет надо упекать.
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Доктор*
"По информации Mundo Deportivo, Дарвин орудовал стулом."
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Где Дарвин учился, там Кокоша преподавал. 🤣
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Cearvm
Жесть, а ведь он был один из лучших венесуэльцев в Европе, даже выдавал сильные сезоны за Гранаду. Печально, но в очередной раз видим, что деньги не отменяют воспитание в неблагополучной среде.
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Pavel Petlich
предлагаю запретить стулья
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Иван Петров
Ответ Cearvm
Жесть, а ведь он был один из лучших венесуэльцев в Европе, даже выдавал сильные сезоны за Гранаду. Печально, но в очередной раз видим, что деньги не отменяют воспитание в неблагополучной среде.
Не у всех.
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