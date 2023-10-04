Жуть в юношеской ЛЧ: капитан «Копенгагена» вколотил победный «Баварии» на 90+4 – и сломался во время празднования

Похоже, кресты.

Грустный повод, чтобы поговорить о Юношеской лиге УЕФА: нападающий «Копенгагена» U-19 Ноа Саса приложил «Баварию» на 90+4, но надолго сломался во время празднования.

Как это произошло?

К 49-й минуте «Копенгаген» вел 2:0 – капитан забил второй (первый на счет брата Расмуса Хейлунда). «Бавария» вернулась и на 90+3 сравняла счет. Игрок «Мюнхена» Хавьер Фернандес вместо объятий с партнерами зачем-то отмечал перед уставшим Ноа. Зря: завел Саса и, кажется, спровоцировал такое яростное празднование.

«Копенгаген» развел и рванул в атаку. Саса принял у штрафной, зарядил в дальний угол и побежал праздновать: подпрыгнул, но неудачно приземлился и повредил колено. Вероятно, Саса порвал кресты и пропустит от девяти месяцев до года.

Партнеры не заметили травму – думали, что капитан свалился на газон от радости, и навалились на него сверху.

А он корчился от боли.

Дубль Саса принес «Копенгагену» вторую победу и лидерство в группе А: у «Баварии» и «МЮ» по 3 очка, «Галатасарай» пока с нулем.

Что это за игрок?

Саса – воспитанник «Копенгагена», в академии с шести лет. В марте 2022-го дебютировал за основу: вышел вместо Руни Бардегджи на 75-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги конференций с ПСВ. На тот момент датчане уже горели 0:2, после дебюта Саса пропустили еще парочку и вылетели.

Ноа даже успел забить за основу – в третьем раунде Кубка Дании-2023/24. Поучаствовал в недавнем разгроме «Лисена» из третьего датского дивизиона – 9:0. В команде до 19 лет он блистает: 24 гола и 6 ассистов в 36 матчах.

У Саса марокканские корни, но родился в Копенгагене и играет за молодежки сборной Дании. В 2022-м он помогал отбираться на Евро до 17 лет: два гола и две передачи в шести матчах. На самом турнире сделал 1+1, Дания вылетела в четвертьфинале от сербов.

Похожий случай в Кубке: Оланаре в финале забил «Зениту» – сделал сальто и, возможно, усугубил травму колена

В мае 2016-го ЦСКА мчал к чемпионству с Леонидом Слуцким и вышел в финал Кубка с «Зенитом».

Аарон Оланаре повредил колено еще в начале игры, когда столкнулся с Акселем Витцелем. На 35-й минуте нигериец сравнял счет и сделал сальто. Но уже через пару минут его заменили: Оланаре пытался отобрать мяч у Кришито, чем только усугубил травму. В итоге «Зенит» выиграл 4:1, а Оланаре получил надрыв крестообразной связки и вылетел на девять месяцев.

После матча нападающий рассказал, что сам решил остаться на поле: «В тот момент (после первого стыка) мне показалось, что ничего серьезного не произошло. Даже были ощущения, что я смогу закончить игру. Поэтому я попросил просто наложить мне бандаж».

Бывший врач сборной России Юрий Васильков уверен, что форвард сломался в том числе из-за сальто, которое совершил после гола: «Не понимаю, зачем нужен был двойной кульбит. В этот момент у форварда уже присутствовала несостоятельность коленного сустава. Врачи сделали экспресс-диагностику, пошли вместе с тренером на риск. Уверен, не будь такого празднования гола, колено выдержало бы».

Травму Оланаре еще можно списать на прошлый стык, а вот Саса сломался именно после прыжка. До плей-офф «Копенгаген» остался без капитана.

Фото: instagram.com/gastonszermanph; РИА Новости/Максим Богодвид