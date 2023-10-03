Вы это видели?
Блог

Шедевр Джуда! Прошел полполя, убрал последнего защитника одним движением

Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Реал Мадрид Реал Мадрид
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Наполи Наполи
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Футбол Футбол

Джуд Беллингем сверкает: теперь сделал все для выездной победы над «Наполи».

Сначала отдал на Винисиуса, сравнявшего счет, а потом – это!

Шикарный проход почти с центра поля, бесстрашный слалом через половину команды.

Вот тут англичанин получил мяч.

А вот он уже у штрафной, с соперником на плечах и парой перед собой.

Вот главное движение. Которым Джуд уходит от защитника – между прочим, автора первого гола Лео Эстигора.

И вот защитник уже развернут совсем не туда.

А Беллингем спокойно может направить в дальний угол.

Как же он хорош.

● Теперь у Джуда уже восемь мячей и три ассита в девяти матчах за «Реал». Прямо сейчас Джуд – самый результативный полузащитник из топ-5 лиг. Монстр!

● В первом тайме Беллингем выиграл пять единоборств и шесть раз отобрал мяч. Это больше, чем все (!) игроки «Наполи» суммарно.

● Англичанин третий в истории «Реала» после Кристиана Карамбе и Криштиану Роналду, кто забил в двух первых матчах Лиги чемпионов за команду.

● Для Джуда это уже восьмой гол в турнире. Лишь четверо успевали забить до 21 года больше: Эрлинг Холанд (20), Килиан Мбаппе (19), Карим Бензема (12) и Патрик Клюйверт (9). Беллингему пока 20 – еще есть время забить больше, с таким-то темпом.

Наполи Италия – Реал Мадрид Испания 2:3 (1:2, 1:1)
Дата проведения
3 октября, 22.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 19 Эстигор, 1:1 – 27 Винисиус Жуниор, 1:2 – 34 Беллингем, 2:2 – 54, пенальти Зелиньски, 2:3 – 78, автогол Мерет.
НаполиМерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Натан, Оливера (Мариу Руй, 88), Лоботка (Каюсте, 88), Зелиньски (Распадори, 75), Замбо-Ангисса (Симеоне, 88), Политано (Элмаз, 70), Кварацхелия, Осимхен.
Реал МадридАррисабалага, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Камавинга (Менди, 64), Кроос (Модрич, 65), Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Винисиус Жуниор (Себальос, 84), Родриго (Хоселу, 75).
Предупреждения:
Камавинга (29), Натан (45), Беллингем (70), Аррисабалага (89).

Фото: Gettyimages.ru/David S. Bustamante/Soccrates; East News/AP Photo/Alessandra Tarantino

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lebron James
Красавчик Джуд. 8 голов и 3 передачи в 9 матчах за Реал
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сикарио
Кошачья техника чисто Зидан-стайл.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Geronimo Good
Ответ Ибрагимкович
Комментарий удален модератором
А причем тут барса? То что было на поле, то и написал.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ivang King
Не верится что ему всего 20 лет, настолько умён он на поле и поведение его восхищает,без условно лидер.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ena Therapy
Скажу одно. Спасибо Джуд,что ты весь прошлый сезон ,так не играл. Цена за ЭТО , была бы 200+ . Пока выглядит( надеюсь будет выглядить так всегда) , как когда создаешь игрока в симуляторе и ставишь ему рейтинг на все 99+
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ибрагимкович
Ответ Geronimo Good
Шедевр (прошел абсолютно пустую опорную зону без сопротивления и коряво выковырял мяч)
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spacey7
Ответ Geronimo Good
Шедевр (прошел абсолютно пустую опорную зону без сопротивления и коряво выковырял мяч)
В чем кайф таких тупых набросов? Вы даже себе не представляете скорость игры в таких матчах. Это не в фифу на джойстике играть.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий