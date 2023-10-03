Шедевр Джуда! Прошел полполя, убрал последнего защитника одним движением
Джуд Беллингем сверкает: теперь сделал все для выездной победы над «Наполи».
Сначала отдал на Винисиуса, сравнявшего счет, а потом – это!
Шикарный проход почти с центра поля, бесстрашный слалом через половину команды.
Вот тут англичанин получил мяч.
А вот он уже у штрафной, с соперником на плечах и парой перед собой.
Вот главное движение. Которым Джуд уходит от защитника – между прочим, автора первого гола Лео Эстигора.
И вот защитник уже развернут совсем не туда.
А Беллингем спокойно может направить в дальний угол.
Как же он хорош.
● Теперь у Джуда уже восемь мячей и три ассита в девяти матчах за «Реал». Прямо сейчас Джуд – самый результативный полузащитник из топ-5 лиг. Монстр!
● В первом тайме Беллингем выиграл пять единоборств и шесть раз отобрал мяч. Это больше, чем все (!) игроки «Наполи» суммарно.
● Англичанин третий в истории «Реала» после Кристиана Карамбе и Криштиану Роналду, кто забил в двух первых матчах Лиги чемпионов за команду.
● Для Джуда это уже восьмой гол в турнире. Лишь четверо успевали забить до 21 года больше: Эрлинг Холанд (20), Килиан Мбаппе (19), Карим Бензема (12) и Патрик Клюйверт (9). Беллингему пока 20 – еще есть время забить больше, с таким-то темпом.
- Дата проведения
- 3 октября, 22.00, «Сан-Паоло»
- Голы:
- 1:0 – 19 Эстигор, 1:1 – 27 Винисиус Жуниор, 1:2 – 34 Беллингем, 2:2 – 54, пенальти Зелиньски, 2:3 – 78, автогол Мерет.
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Наполи –
Мерет, Ди Лоренцо, Эстигор, Натан, Оливера (Мариу Руй, 88), Лоботка (Каюсте, 88), Зелиньски (Распадори, 75), Замбо-Ангисса (Симеоне, 88), Политано (Элмаз, 70), Кварацхелия, Осимхен.
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Реал Мадрид –
Аррисабалага, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Камавинга (Менди, 64), Кроос (Модрич, 65), Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Винисиус Жуниор (Себальос, 84), Родриго (Хоселу, 75).
- Предупреждения:
- Камавинга (29), Натан (45), Беллингем (70), Аррисабалага (89).
Фото: Gettyimages.ru/David S. Bustamante/Soccrates; East News/AP Photo/Alessandra Tarantino
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