Шедевр Джуда! Прошел полполя, убрал последнего защитника одним движением

Джуд Беллингем сверкает: теперь сделал все для выездной победы над «Наполи».

Сначала отдал на Винисиуса, сравнявшего счет, а потом – это!

Шикарный проход почти с центра поля, бесстрашный слалом через половину команды.

Вот тут англичанин получил мяч.

А вот он уже у штрафной, с соперником на плечах и парой перед собой.

Вот главное движение. Которым Джуд уходит от защитника – между прочим, автора первого гола Лео Эстигора.

И вот защитник уже развернут совсем не туда.

А Беллингем спокойно может направить в дальний угол.

Как же он хорош.

● Теперь у Джуда уже восемь мячей и три ассита в девяти матчах за «Реал». Прямо сейчас Джуд – самый результативный полузащитник из топ-5 лиг. Монстр!

● В первом тайме Беллингем выиграл пять единоборств и шесть раз отобрал мяч. Это больше, чем все (!) игроки «Наполи» суммарно.

● Англичанин третий в истории «Реала» после Кристиана Карамбе и Криштиану Роналду, кто забил в двух первых матчах Лиги чемпионов за команду.

● Для Джуда это уже восьмой гол в турнире. Лишь четверо успевали забить до 21 года больше: Эрлинг Холанд (20), Килиан Мбаппе (19), Карим Бензема (12) и Патрик Клюйверт (9). Беллингему пока 20 – еще есть время забить больше, с таким-то темпом.

Фото: Gettyimages.ru/David S. Bustamante/Soccrates; East News/AP Photo/Alessandra Tarantino