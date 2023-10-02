Клуб Бензема объявил бойкот матча в Иране и улетел. Скандал в ЛЧ Азии из-за бюста генерала😳

Скандал в азиатской ЛЧ: «Аль-Иттихад», за который играют Карим Бензема и Нголо Канте, отказался выйти на матч с иранским «Сепаханом».

По политическим причинам.

Что случилось?

«Аль-Иттихад» приехал на стадион «Накш-э Джакан», на который пришло 60 тысяч фанатов, но перед стартовым свистком неожиданно передумал выходить на поле. Матч отменен.

Журналист Ахмед Аль-Омран сообщает, что причиной стал бюст Касема Сулеймани – он расположен прямо между скамейками запасных. Это не провокация: стоит там с 2020-го.

За день до матча игроки тренировались прямо перед ним.

Сулеймани очень не любят в Саудовской Аравии. Его политика не устраивала страну, а в 2011-м США обвинили Касема в заговорах с целью убийства посла СА в Вашингтоне. После этого отношения между странами ухудшились еще сильнее.

По информации Mirror, на отказе настояла Федерация футбола СА. Уже отменили игру «Аль-Хилаля» с «Нассаджи Мазандаран», ждут действий от Азиатской конфедерации футбола (AFC).

По словам иранского журналиста Хатама Ширализаде, «Аль-Иттихад», вероятно, получит техническое поражение и денежный штраф.

Кто это такой?

Касем Сулеймани – бывший иранский военный деятель. Генерал-лейтенант и командир специального спецподразделения «Аль-Кудс», входившего в состав Корпуса Стражей Исламской революции.

Оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и «Хезболла», помогал правительству Башара Асада в ходе гражданской войны в Сирии. До смерти Сулеймани числился в черном списке ООН из 15 высокопоставленных деятелей Ирана, причастных к разработке ядерной программы.

Весной 2019-го США признали КСИР и подразделение «Аль-Кудс» террористической организацией.

Несмотря на это, в Иране Сулеймани считался национальным героем: о нем снимали фильмы, писали песни. А вот в Ираке лично Сулеймани обвиняли в жестоком подавлении протестов в 2019-м.

3 января 2020-го был убит в Багдаде в результате авиаудара ВВС США. По информации КСИР, участие в церемониях прощания с Сулеймани приняло около 25 млн человек в пяти городах Ирана.

Фото: East News/AY-COLLECTION/SIPA, ATTA KENARE/AFP; instagram.com/ittihadclub.sa; jahannews.com