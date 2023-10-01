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Страшное в игре «Аякса»: вратарю прилетело ногой в голову, понадобился дефибриллятор. Вокруг плакали и молились

Аякс Аякс
высшая лига Нидерланды высшая лига Нидерланды
Валвейк Валвейк
Этьенн Вассен
происшествия происшествия
Брайан Бробби Брайан Бробби
Футбол Футбол

Похоже, что обошлось.

Пугающий эпизод из Нидерландов: вратарь «Валвейка» Этьенн Вассен потерял сознание во время матча с «Аяксом» после удара в голову.

На 85-й минуте Вассен неудачно столкнулся с форвардом Брайаном Бробби, в единоборстве нападающий «Аякса» заехал сопернику коленом в голову.

Этьенн и так был почти на газоне, сразу после контакта резко упал, его тело выглядело обмякшим – партнеры испугались.

Врачи «Валвейка» оказали первую помощь. Пришлось использовать дефибриллятор.

Игроки вокруг очень переживали. Кто-то плакал, кто-то – молился или крестился.

Они выстроились вокруг голкипера, чтобы закрыть процесс от посторонних – и на стадионе, и в трансляции.

Кто оставался поодаль, держались за головы.

Работники стадиона вынесли куски ткани, чтобы закрыть происходящее. Такая картина, к сожалению, уже стала привычной – особенно после эпизода с Кристианом Эриксеном на Евро-2020.

Конечно, клубным врачам уже помогали парамедики, дежурившие на стадионе.

Примерно через шесть минут Вассена унесли на носилках.

По информации журналиста Ивонны ван Бек, к тому моменту он пришел в сознание. Этьенна сразу доставили в больницу.

Президент «Валвейка» следом подтвердил, что транспортировали вратаря уже в сознании, но у него был серьезный провал в памяти: он не помнил момента столкновения и вообще не смог сказать, где находится.

Матч не доиграли. На это мастояли футболисты «Валвейка»: они отказались выходить на поле после инцидента. «Аякс» вел 3:2, клуб поддержал решение: «Есть что-то важнее, чем футбол. Молимся, чтобы с тобой все было в порядке, Этьен».

***

Этьенну Вассену 28 лет, он вырос в академии «Валвейка» и уже восемь лет играет за основную команду.

«Хочу играть здесь до 50 лет, – радовался кипер после продления контракта. – Моя семья счастлива. Я живу мечтой. Ради этого клуба я готов на все».

Надеемся, что впереди правда еще много лет карьеры.

Прошлый матч «Аякса» тоже прерывали – но из-за своих же фанатов. Так они реагировали на ад в клубе

Фото: Gettyimages.ru/ANP OLAF KRAAK ; East News/Olaf Kraak / ANP / AFP; IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

6 комментариев

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Сергей Бондаренко
у "Аякса" уже две игры подряд недоиграны – интересно, бывало ли такое вообще в истории футбола
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Valery McCane
Вообще, странное решение не доиграть матч, где пять минут осталось. На ЧЕ куда страшнее был эпизод. А тут можно было сказать судье, что давай без добавки, 90+ и свисти. Но судья увел команды, зрители на трибунах, на табло "матч задерживается". Так получилось, что матч был частью экспресса у меня и я одним глазом смотрел (там возврат, ессно). Там практически полностью после третьего гола игра шла в штрафной хозяев или на их половине и каких-либо тенденций для перелома не наблюдалось. Зачем было зрителей держать, потом игрок. Аякса вышли разминаться на поле (несколько). Игроки примерно в одном состоянии. Для сидящего, скажем на противоположной трибуне это вообще обычная травма (унесили и подольше и ВАРы иногда смотрели столько же) где-то там. Теперь какие то решения принимать неспортивные. Доиграть 5 минут при следующей встрече в Амстердаме? По истечении того матча? Засчитать счет на момент остановки? всё это абсурдные решения, с отъемом голов, очков и т.п. А если это повлияет на чемпионскую гонку. Даже блин гонку, где сенна погиб доехали, причем его смерть видели в прямом эфире. А тут через 6мин увозят парня в сознании (тяжёлый нокаут). То ли там все неженки стали футболисты...крестятся, футболки натягивают на голову (типа в ужасе). Матче Севильи и Хетафе тоже доиграли ....
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Mephisto_BLR
Ответ Сергей Бондаренко
у "Аякса" уже две игры подряд недоиграны – интересно, бывало ли такое вообще в истории футбола
Игру с Фейе доиграли в среду. Парню здоровья.
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ivanessense
Ответ Valery McCane
Вообще, странное решение не доиграть матч, где пять минут осталось. На ЧЕ куда страшнее был эпизод. А тут можно было сказать судье, что давай без добавки, 90+ и свисти. Но судья увел команды, зрители на трибунах, на табло "матч задерживается". Так получилось, что матч был частью экспресса у меня и я одним глазом смотрел (там возврат, ессно). Там практически полностью после третьего гола игра шла в штрафной хозяев или на их половине и каких-либо тенденций для перелома не наблюдалось. Зачем было зрителей держать, потом игрок. Аякса вышли разминаться на поле (несколько). Игроки примерно в одном состоянии. Для сидящего, скажем на противоположной трибуне это вообще обычная травма (унесили и подольше и ВАРы иногда смотрели столько же) где-то там. Теперь какие то решения принимать неспортивные. Доиграть 5 минут при следующей встрече в Амстердаме? По истечении того матча? Засчитать счет на момент остановки? всё это абсурдные решения, с отъемом голов, очков и т.п. А если это повлияет на чемпионскую гонку. Даже блин гонку, где сенна погиб доехали, причем его смерть видели в прямом эфире. А тут через 6мин увозят парня в сознании (тяжёлый нокаут). То ли там все неженки стали футболисты...крестятся, футболки натягивают на голову (типа в ужасе). Матче Севильи и Хетафе тоже доиграли ....
Как мне кажется, дело тут не столько в футболистах, сколько в зрителях. Того же судью и вообще всех, принимающих решения потом загнобят отдельные оскобляющиеся на всё подряд личности. И футболеры так же упорно играют в то, как они шокированы чтобы потом какие-нибудь толерасты не устраивали истерику, а то потом извиняться придется за проявления там злобы какой-нибудь. У нас, к счастью, такого пока нет.
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