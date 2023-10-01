Страшное в игре «Аякса»: вратарю прилетело ногой в голову, понадобился дефибриллятор. Вокруг плакали и молились

Похоже, что обошлось.

Пугающий эпизод из Нидерландов: вратарь «Валвейка» Этьенн Вассен потерял сознание во время матча с «Аяксом» после удара в голову.

На 85-й минуте Вассен неудачно столкнулся с форвардом Брайаном Бробби, в единоборстве нападающий «Аякса» заехал сопернику коленом в голову.

Этьенн и так был почти на газоне, сразу после контакта резко упал, его тело выглядело обмякшим – партнеры испугались.

Врачи «Валвейка» оказали первую помощь. Пришлось использовать дефибриллятор.

Игроки вокруг очень переживали. Кто-то плакал, кто-то – молился или крестился.

Они выстроились вокруг голкипера, чтобы закрыть процесс от посторонних – и на стадионе, и в трансляции.

Кто оставался поодаль, держались за головы.

Работники стадиона вынесли куски ткани, чтобы закрыть происходящее. Такая картина, к сожалению, уже стала привычной – особенно после эпизода с Кристианом Эриксеном на Евро-2020.

Конечно, клубным врачам уже помогали парамедики, дежурившие на стадионе.

Примерно через шесть минут Вассена унесли на носилках.

По информации журналиста Ивонны ван Бек, к тому моменту он пришел в сознание. Этьенна сразу доставили в больницу.

Президент «Валвейка» следом подтвердил, что транспортировали вратаря уже в сознании, но у него был серьезный провал в памяти: он не помнил момента столкновения и вообще не смог сказать, где находится.

Матч не доиграли. На это мастояли футболисты «Валвейка»: они отказались выходить на поле после инцидента. «Аякс» вел 3:2, клуб поддержал решение: «Есть что-то важнее, чем футбол. Молимся, чтобы с тобой все было в порядке, Этьен».

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Этьенну Вассену 28 лет, он вырос в академии «Валвейка» и уже восемь лет играет за основную команду.

«Хочу играть здесь до 50 лет, – радовался кипер после продления контракта. – Моя семья счастлива. Я живу мечтой. Ради этого клуба я готов на все».

Надеемся, что впереди правда еще много лет карьеры.

Фото: Gettyimages.ru/ANP OLAF KRAAK ; East News/Olaf Kraak / ANP / AFP; IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press