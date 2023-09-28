Гаттузо – в скандальном «Марселе». А летом мог уехать в Саудовскую Аравию за 10 млн евро в год

В «Валенсии» у Рино не получилось.

Дженнаро Гаттузо после нескольких месяцев без работы нашел новый клуб – приходит в «Марсель», где творится безумие.

Фанаты «Марселя» угрожали боссам войной. После этого уволили тренера Марселино

18 сентября состоялась жаркая встреча между руководством клуба и болельщиками. Фанаты даже перешли на угрозы: особенно досталось президенту «Марселя» Пабло Лонгории, вместе с ним были спортивный директор Хавьер Рибальта, финансовый директор Стефан Тиссье и генеральный директор Педро Ириондо.

Следом «Марсель» выпустил официальное заявление: «Представители фан-движения выразили пожелание об отставке нынешнего менеджмента «Марселя». Им угрожали войной (!) до тех пор, пока они не уйдут в отставку. Правление «Марселя» не может принять личные угрозы, члены руководства не потерпят личных нападок».

У фанатов три главных претензии:

1. «Марсель» слишком легко отпустил лидеров – Димитри Пайета и Маттео Гендузи.

2. В академии стало меньше ребят родом из Марселя.

3. Президент клуба Лонгория учредил консалтинговую компанию, которая де-юре существует, но де-факто просто получает деньги из клубного бюджета.

После этого расстались с главным тренером Марселино, отметив, что причина отставки не связана со спортом. Вся четверка директоров временно перестала работать. Владелец «Марселя» Фрэнк Маккорт редко высказывается по делам клуба, но здесь поддержал руководство и уговорил всех остаться.

Гаттузо в «Валенсии»: любовь болельщиков, бешеная самоотдача, но без приятной игры

До Франции Гаттузо тренировал «Валенсию» – команда не особенно привлекала игрой, зато брала максимальной самоотдачей. На старте Ла Лиги-2022/23 матчи «Валенсии» были гарантом красных карточек: четыре дали команде Гаттузо, еще пять ее соперникам. «Мы можем удаляться сколько угодно. Важно, как парни пашут на поле», – объяснял тренер.

Гаттузо полюбился болельщикам – после каждой игры заставлял игроков благодарить трибуны, сам иногда праздновал голы с фанатами. Рино был на восьмом месте в Ла Лиге, но со временем все разладилось: 1 победа в 10 матчах, 14-е место и закономерное увольнение в январе 2023-го.

Важная причина провала – президент «Валенсии» Питер Лим, который не собирался укреплять состав. Гаттузо даже не просил звезд, но в итоге остался с четырьмя здоровыми полузащитниками посреди сезона.

Летом Гаттузо мог укатить в Саудовскую Аравию: «Аль-Ахли» предлагал 10 млн евро в год, но итальянец отказался ради работы в Европе. С кризисным «Лионом» почти все решили – но Гаттузо так и не дождался звонка от владельца Джона Текстора.

Теперь попробует силы в «Марселе» – там харизма и обаяние Рино точно не помешают. Команда сейчас на восьмом месте в Лиге 1, отстает от лидирующего «Бреста» на четыре очка. Первый матч Рино в новой роли – против «Монако» 30 сентября.

Фото: Ivan Terron, Ricardo Larreina, Paul Terry/Global Look Press