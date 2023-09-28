Месси мимо трофея: без него «Интер Майами» отдал финал Кубка США. Клубу Джеймса Хардена

Титул у «Динамо»! Из Хьюстона.

«Интер Майами» не смог взять еще один трофей. В отсутствии Лионеля Месси и Жорди Альбы проиграли финал Открытого кубка США, вместо второго титула за месяц для флоридцев победа «Хьюстон Динамо».

1:18 по ударам и 0:2 за тайм. Из звезд «Барселоны» сыграл только Бускетс

Главной интригой перед финалом было участие Месси.

Тренер Херардо Мартино не давал точного ответа вплоть до самого начала матча. Худшие опасения пдтвердились, когда команда появилась на стадионе без Лео. Аргентинец все-таки подъехал на игру, но повреждение не дало выйти на поле. «Интеру» пришлось обходиться и без Жорди Альбы, он пропускал последние матчи вместе с Месси. Ранее тренер объяснял это мышечной усталостью.

Из всего звездного трио готов играть оказался лишь Серджи Бускетс, но очень быстро стало понятно, что этого мало. Уже в первом тайме доминирование «Хьюстон Динамо» было мощнейшим: 18:1 по ударам к перерыву. Это второй по величине разрыв между двумя командами МЛС в 2023-м.

На табло это тоже быстро отразилось. Уже на 24-й минуте Гриффин Дорси ворвался в штрафную «Интера» с правого края и открыл счет. Не прошло и 10 минут, Амин Басни удвоил преимущество с пенальти.

Счастлив был Джеймс Харден, звезда НБА. Здесь все объяснимо: он один из совладельцев «Хьюстон Динамо» (вместе, например, с боксером Оскаром де ла Хойей), почти 10 лет отыгравший за «Хьюстон Рокетс». В баскетбольной карьере у пока еще игрока «Филадельфии» с клубными трофеями все плохо: индивидуальных наград полно, а вот чемпионского титула нет.

Спасти «Интер Майами» было некому.

Джозеф Мартинес отыграл один мяч уже слишком поздно, на второй добавленной. 45-й трофей в карьере от Лионеля Месси уплыл.

Зидан болел из «Интер» вместе с Бекхэмом. 100 гостевых фанатов затмили стадион в Майами: «Мы вас не слышим!»

Зинедин Зидан наверняка приехал на матч, чтобы поддержать команду Дэвида Бекхэма.

Президент ФИФА Джанни Инфантино тоже выделялся среди гостей.

Для «Интера» это был домашний финал, но при 2:0 хозяевами стадиона стали 100 фанатов «Хьюстона», которые перекрикивали остальных зрителей. «Мы вас не слышим!» – скандировали они приунывшим болельщикам нового топ-клуба.

В полуфинале «Майами» тоже горел 0:2 и камбэкнул на 97-й минуте, но тогда два ассиста сделал Месси. Без него такого героя в команде не нашлось.

Не помогла даже такая мощная поддержка.

«Хьюстон» взял Кубок США во второй раз в истории (первый – в 2018-м). В МЛС команда идет пятой в Западной конференции.

Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato