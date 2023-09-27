18 комментариев

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Осимхен из-за тиктока скандалит с «Наполи». Уже убрал все клубные фото

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Агент грозит судом.

Между Виктором Осимхеном и «Наполи» разлад. Все из-за странного ролика в соцсетях.

«Наполи» выложил тикток с незабитым Осимхеном пенальти. Это задело Виктора

«Наполи» выложил видео после матча с «Болоньей» (0:0). Осимхен бьет пенальти и мажет. 

Видеоряд сопровождается юмористической озвучкой тонким голосом, также добавлены субтитры: «Дайте пенальти, пожалуйста!»

Ролик удалили, однако Роберто Календа, агент Осимхена, выпустил заявление и пригрозил судом.

«То, что было выложено на официальной странице «Наполи» в тиктоке, неприемлемо. Видео, высмеивающее Виктора, сперва было обнародовано, а затем с запозданием удалено. Серьезный инцидент, который наносит серьезный урон футболисту и усугубляет ситуацию с тем, как к Виктору относятся в последнее время – устраивая разборки в прессе и выпуская фэйковые новости. Мы оставляем за собой право предпринять юридические действия и любые подходящие меры для защиты Виктора», – сказано в заявлении агента. 

К слову, это не первое видео про Осимхена, которое могло показаться странноватым. Здесь нигерийца сравнили с кокосом.

Сам Осимхен удалил (или же скрыл) в инстаграме большую часть фото, относящихся к «Наполи». Зато остались снимки, связанные с национальной сборной и предыдущими клубами.

Осимхен после «Болоньи» разругался с Гарсией и Ди Лоренцо. В «Наполи» планировали оштрафовать форварда

Сложности между Осимхеном и «Наполи» появились до публикации неоднозначного видео. Конфликт разгорелся еще во время матча с «Болоньей».

Через несколько минут после незабитого пенальти Руди Гарсия заменил Осимхена на Джованни Симеоне. DAZN сообщает, что Осимхен выглядел раздраженным. После замены форвард поспорил с тренером «Наполи» и спросил, почему он не переключился на игру с двумя нападающими. По мнению Осимхена, это позволило бы неаполитанцам добиться победы.

После игры Гарсия заявил, что обсудил с Осимхеном возникшую ситуацию. «Даже величайшие игроки в истории футбола не забивают с пенальти. Что касается замены – мы говорили об этом, но то, что я говорю своим игрокам, остается в раздевалке», – сказал босс «Наполи».

А в раздевалке разборки продолжились – там с Осимхеном жесткий разговор провел капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо. Il Mattino после игры сообщал, неаполитанский клуб может оштрафовать игрока. 

Летом Осимхена хотел «Аль-Хилаль». Писали, что форвард близок к продлению с «Наполи»

Осимхеном, который стал одним из героев чемпионского сезона «Наполи» (26 голов + 5 ассистов в Серии А), летом очень настойчиво интересовался «Аль-Хилаль» – саудовцы предлагали за форварда 130 млн евро, но неаполитанцы хотели на 50 млн больше, поэтому переговоры заглохли.

Вокруг Виктора также кружили «ПСЖ», «Челси» и «Ливерпуль», но и они не захотели платить за нигерийца настолько увесистую сумму.

В середине августа Sky Sport писал, что Осимхен близок к продлению контракта с «Наполи» до 2026 года, – по нему он должен был получать 10 млн евро в год. Однако официально о переподписании соглашения не сообщалось.

Фото: Massimo Paolone/Global Look Press

18 комментариев

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Бродяга-симпатяга
Логику сотрудника клуба который делал этот ролик хотелось бы понять
+50
-4
+46
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Sergey Mikhaylenko
Ответ Бродяга-симпатяга
Логику сотрудника клуба который делал этот ролик хотелось бы понять
Думаю, что это просто типичный зумер-тиктокер, который искренне думал, что это «смешно».
+40
-2
+38
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Лёха выдыхай
ублюдское видео
+31
-3
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Святослав Федорович
Мне тоже стало бы обидно от своего клуба такое получить
+11
0
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Денис Давыдов
чувак принес чемпионство, стал лучшим игроком лиги, набрал 26+5, а ему припомнили какой-то незабитый пенальти? если бы в Ливерпуле что-то подобное с Салахом например сделали, то виновнику бы пришлось спешно бежать куда подальше.
+9
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александр модов
Постепенно великолепный Наполи, созданный Спалетти рушится. Это закономерно, увы.
+7
-1
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BAGRAM-1989
В этом постчемпионском сезоне "Наполи" нужен коуч. Спокойный, уверенный и гибкий. Ушел Спалетти, нет усиления, нет мотивации.
+1
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Antoniom
Ответ forest_cheb
А что такого?
Вырастешь, поймешь.
+1
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InterBoy
Докатились...прям как Инзаги, правда тот когда пенальти клянчил бить забил, а тут...
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forest_cheb
А что такого?
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peter_shor
очень странно что у них нормальный пенальтист не бьет. Витёк систематически не забивает с этих пенальти
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Вася Г.
Некрасиво, конечно. Но интересно, с каким требованием в суд пойдут🤔
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Лёха выдыхай
Ответ Бродяга-симпатяга
Логику сотрудника клуба который делал этот ролик хотелось бы понять
Вряд-ли его делали неаполитанцы, скорее скопировали и выложили у себя
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Олег Ивакин
Ответ Бродяга-симпатяга
Логику сотрудника клуба который делал этот ролик хотелось бы понять
видимо недавно этот рекламщик работал в Юве.
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